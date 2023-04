Lute contra a invasão phyrexiana e salve o Multiverso com 62 fichas com arte completa, quatro emblemas, três fichas dupla face de Incubadora // Phyrexiano e dois cards marcadores de status de produtos de Marcha das Máquinas.

Você pode encontrar 20 fichas, três fichas dupla face de Incubadora // Phyrexiano, três emblemas em boosters de draft e de coleção, com diferentes fichas de Tesouro para os phyrexianos e para os defensores. Em boosters de colecionador, você verá todos estes como fichas com dupla face em metalizado tradicional.

Os cinco decks de Commander de Marcha das Máquinas contam com as outras 42 fichas, dois cards marcadores de status (O Monarca e Bênção da Cidade) e um emblema. Eles aparecem nas 10 fichas dupla face em cada deck, com diferentes fichas e combinações em cada um, dependendo do tema do deck, e geralmente com fichas de booster de draft no verso ou na frente (ou em ambos os lados, em caso de fichas de Incubadora // Phyrexiano).

Prepare-se para a batalha e reforce sua coleção! Reserve expositores de boosters, Pacotes, decks de Commander de Marcha das Máquinas e mais em sua loja de jogos local e em vendedores on-line como a Amazon.

Visite Marcha das Máquinas — Galeria de imagens de cards para ver os cards da coleção, incluindo os que criam estas fichas. Você também pode visitar Marcha das Máquinas — Galeria de imagens de cards alternativos para conferir o Booster Fun e versões promocionais de cards de Marcha das Máquinas, e depois ver Marcha das Máquinas — Galeria completa de cards de Commander e Galeria de imagens de cards de Planechase para ver os cards nos cinco decks de Commander!

Marcha das Máquinas

Monge Soldado Vampiro

Kraken Zumbi Imediato Ragavan

Dinossauro Phyrexiano Saprófita Elemental (azul e vermelho)

Cavaleiro (branco e azul) Phyrexiano Hidra (alcance) Phyrexiano Hidra (vínculo com a vida)

Espírito (vermelho e branco) Espírito (branco e preto) Guerreiro (vermelho e branco)

Gire o card Incubadora // Phyrexiano Gire o card Incubadora // Phyrexiano Gire o card Incubadora // Phyrexiano

Tóptero Tesouro (Defensor) Tesouro (Phyrexiano)

Emblema (Teferi Akosa de Zhalfir) Emblema (Wrenn e Quebra-reinos) Emblema (Talento de Teferi)

Phyrexiano Myr Elemental (vermelho)

Commander de Marcha das Máquinas

Ameaça Crescente

1 ficha de Phyrexiano Golem // Phyrexiano Horror

1 ficha de Phyrexiano Golem // Constructo (6/12)

3 fichas de Incubadora // Phyrexiano (cada uma com arte distinta)

2 fichas de Phyrexiano Germe // Myr

3 fichas de Anjo (3/3) // Demônio

Gire o card Phyrexiano Golem // Phyrexiano Horror Gire o card Phyrexiano Golem // Constructo (6/12) Gire o card Incubadora // Phyrexiano

Gire o card Incubadora // Phyrexiano Gire o card Incubadora // Phyrexiano

Gire o card Phyrexiano Germe // Myr Gire o card Anjo (3/3) // Demônio

Investida da Cavalaria

2 fichas de Cavaleiro // Espírito (branco e preto)

2 fichas de Vampiro Cavaleiro // Soldado

1 ficha de Sangue // Metamorfo

2 fichas de Zumbi Cavaleiro // Humano

2 fichas de Cavaleiro (branco e azul) // Assassino

1 ficha de O Monarca // Metamorfo

Gire o card Cavaleiro // Espírito (branco e preto) Gire o card Vampiro Cavaleiro // Soldado Gire o card Sangue // Metamorfo

Gire o card Zumbi Cavaleiro // Humano Gire o card Cavaleiro (branco e azul) // Assassino Gire o card O Monarca // Metamorfo

Pedido de Apoio

2 fichas de Espírito (branco) // Tesouro (Defensor)

4 fichas de Goblin // Fractius

1 ficha de Elefante // Bênção da Cidade

3 fichas de Elefante // Bênção da Cidade

Gire o card Espírito (branco) // Tesouro (Defensor) Gire o card Goblin // Fractius

Gire o card Elefante // Bênção da Cidade Gire o card Borboleta // Bênção da Cidade

Convocação Divina

1 ficha de Ave // Kobolds da Fortaleza de Kher

1 ficha de Espírito (branco) // Espírito (azul)

1 ficha de Guerreiro // Emblema (Elspeth, Campeã do Sol)

1 ficha de Soldado // Inseto

1 ficha de Eldrazi // Anjo (4/4)

1 ficha de Lula // Humano (vermelho)

1 ficha de Tentáculo // Humano (vermelho)

1 ficha de Goblin // Eldrazi

1 ficha de Elemental // Elemental (azul e vermelho)

1 ficha de Elemental // Fada

Gire o card Ave // Kobolds da Fortaleza de Kher Gire o card Espírito (branco) // Espírito (azul) Gire o card Guerreiro // Emblema (Elspeth, Campeã do Sol)

Gire o card Soldado // Inseto Gire o card Eldrazi // Anjo (4/4) Gire o card Lula // Humano (vermelho)

Gire o card Tentáculo // Humano (vermelho) Gire o card Goblin // Eldrazi

Gire o card Elemental // Elemental (azul e vermelho) Gire o card Elemental // Fada

Hora de Remendar

2 fichas de Tóptero // Besta (4/4)

2 fichas de Tesouro (Defensor) // Gremlin

1 ficha de Golem // Sangue

1 ficha de Golem // Pista

2 fichas de Tóptero (1/1 azul) // Ouro

1 ficha de Pluma // Servus

1 ficha de Comida // Anel Replicado

Gire o card Tóptero // Besta (4/4) Gire o card Tesouro (Defensor) // Gremlin Gire o card Golem // Sangue

Gire o card Golem // Pista Gire o card Tóptero (1/1 azul) // Ouro

Gire o card Pluma // Servus Gire o card Comida // Anel Replicado

Procure por expositores de boosters, decks de Commander de Marcha das Máquinas e mais em sua loja de jogos local, online na Amazon, ou em qualquer outro lugar que venda produtos de Magic: The Gathering.