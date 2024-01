As fichas de Assassinato na Mansão Karlov

Mais pistas intrigantes estão à sua espera, com uma pilha de fichas para colecionar de Assassinato na Mansão Karlov! No total, você encontrará 46 fichas com arte completa e 5 cards de ajuda nos produtos de Assassinato na Mansão Karlov.

Nos Boosters de Jogo, você encontrará o card de ajuda Uma Criatura Misteriosa para criaturas com face voltada para baixo e 20 fichas com arte completa, sendo 5 delas fichas de Pista com um elemento de quebra-cabeça que você precisa ver por si mesmo. Nos Boosters de Colecionador, você encontrará essas mesmas fichas na versão metalizada tradicional dupla face. (Não é possível encontrar o card de ajuda Uma Criatura Misteriosa nos Boosters de Colecionador.)

Os decks de Commander de Assassinato na Mansão Karlov também possuem fichas para descobrir. Nesta coleção, teremos 26 fichas com arte completa e 5 cards de ajuda nos quatro decks de Commander, com 10 fichas dupla face em cada deck.

Identifique as pistas e reúna indícios para solucionar o caso do Assassinato na Mansão Karlov! A coleção será lançada mundialmente no dia 9 de fevereiro de 2024 e está disponível para reserva em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em todos os demais lugares onde Magic é vendido.

Fichas dos Boosters de Assassinato na Mansão Karlov

Cão Humano Tritão

Morcego Esqueleto Goblin

Diabrete Lodo Planta

Detetive Aranha Espírito

Voja, Espreitador do Charco Pista Pista

Pista Pista Pista

Tóptero (0/0) Tóptero (1/1) Uma Criatura Misteriosa (card de ajuda)

Fichas dos Decks de Commander de Assassinato na Mansão Karlov

Fichas de Deadly Disguise

2 fichas de Lodo // Uma Criatura Misteriosa (card de ajuda)

2 fichas de Cobra // Metamorfose (card de ajuda)

2 fichas de Saprófita // Metamorfose (card de ajuda)

2 fichas de Saprófita // Manifestar (card de ajuda)

2 fichas de Inseto // Manifestar (card de ajuda)

Gire o card Lodo // Uma Criatura Misteriosa (card de ajuda) Gire o card Cobra // Metamorfose (card de ajuda) Gire o card Saprófita // Metamorfose (card de ajuda)

Gire o card Saprófita // Manifestar (card de ajuda) Gire o card Inseto // Manifestar (card de ajuda)

Fichas de Revenant Recon

4 fichas de Cópia // Zumbi

4 fichas de Salamandra Guerreiro // Zumbi

1 ficha de Bênção da Cidade (card de ajuda) // Zumbi

1 ficha de Vizir das Muitas Faces (embalsamado) // Zumbi

Gire o card Cópia // Zumbi Gire o card Salamandra Guerreiro // Zumbi

Gire o card Bênção da Cidade (card de ajuda) // Zumbi Gire o card Vizir das Muitas Faces // Zumbi

Fichas de Deep Clue Sea

1 ficha de Dragonete // Felino

1 ficha de Miúdo // Eldrazi

1 ficha de Bênção da Cidade (card de ajuda) // Humano Soldado

1 ficha de Pista // Inseto (vespa)

1 ficha de Tóptero (1/1) // Rinoceronte Guerreiro

1 ficha de Tóptero (1/1) // Tesouro

1 ficha de Pista // Comida

1 ficha de Dragonete // Espiral de Koma

1 ficha de Espírito // Phyrexiano Germe

1 ficha de Tentáculo // Espiral de Koma

Gire o card Dragonete // Felino Gire o card Miúdo // Eldrazi Gire o card Bênção da Cidade (card de ajuda) // Humano Soldado

Gire o card Pista // Inseto (Vespa) Gire o card Tóptero (1/1) // Rinoceronte Guerreiro Gire o card Tóptero (1/1) // Tesouro

Gire o card Pista // Comida Gire o card Dragonete // Espiral de Koma

Gire o card Espírito // Phyrexiano Germe Gire o card Tentáculo // Espiral de Koma

Fichas de Blame Game

1 ficha de Constructo (6/12) // Soldado

1 ficha de Humano // Soldado

1 ficha de Humano // Ogro

2 fichas de Soldado // Ogro

1 ficha de Soldado // Kobolds da Fortaleza de Kher

1 ficha de Ouro // Raivoso Relampejante

1 ficha de Ouro // Tesouro

1 ficha de Ouro // Kobolds da Fortaleza de Kher

1 ficha de Ouro // O Monarca (card de ajuda)

Gire o card Constructo (6/12) // Soldado Gire o card Humano // Soldado Gire o card Humano // Ogro

Gire o card Soldado // Ogro Gire o card Soldado // Kobolds da Fortaleza de Kher Gire o card Ouro // Raivoso Relampejante

Gire o card Ouro // Tesouro Gire o card Ouro // Kobolds da Fortaleza de Kher Gire o card Ouro // O Monarca (card de ajuda)

