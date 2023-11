As fichas de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Conforme se prepara para entrar em As Cavernas Perdidas de Ixalan, equipe-se com uma coleção de fichas para sua jornada até as profundezas! Você poderá encontrar 35 fichas com arte completa, 1 emblema, 1 card com marcadores destacáveis dupla face, 1 card de ajuda em branco para substituir cards dupla face e os cards de ajuda de O Monarca e Bênção da Cidade nos produtos de As Cavernas Perdidas de Ixalan.

Nos Boosters de Draft, você encontrará 18 fichas com arte completa, um card de ajuda em branco para substituir cards dupla face e um card com marcadores destacáveis dupla face, com marcadores +1/+1, de atordoamento e de finalidade. Nos Boosters de Coleção, você encontrará as mesmas fichas com arte completa, cards destacáveis e cards de ajuda em branco, além de 2 fichas com arte completa da Coleção Jurassic World™ (REX). Nos Boosters de Colecionador, você encontrará as mesmas fichas na versão metalizada tradicional dupla face, incluindo as 2 fichas de REX. (Os Boosters de Colecionador não contêm cards destacáveis ou cards de ajuda em branco.)

Você também encontrará fichas nos decks de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan. Estão disponíveis nos decks de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan os cards de ajuda de O Monarca e Bênção da Cidade, 15 fichas com arte completa e 1 emblema, com 10 fichas dupla face em cada deck com o tema de seus conteúdos específicos.

A coleção será lançada no dia 17 de novembro de 2023

Fichas dos boosters de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Cópia Anjo Gnomo Soldado

Vampiro (branco) Tritão (resistência a magia) Morcego

Fungo Esqueleto Pirata Dinossauro (vermelho)

Dinossauro (verde) Ovo de Dinossauro Fungo Dinossauro

Golem Espírito Vampiro Demônio

Gnomo Mapa Tesouro

Dinossauro (REX) Tesouro (REX)

Card dupla face com marcadores destacáveis Card de ajuda em branco para cards dupla face

Fichas dos decks de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Fichas de Avante, Companheiros

1 ficha de Ragavan // Tesouro

2 fichas de Salamandra Guerreiro // Tesouro

2 fichas de Salamandra Guerreiro // Metamorfo

1 ficha de Mapa // Esqueleto Pirata

2 fichas de Cópia // Esqueleto Pirata

1 O Monarca (card de ajuda) // ficha de Pirata

1 Bênção da Cidade (card de ajuda) // ficha de Pirata

Gire o card Ragavan // Tesouro Gire o card Salamandra Guerreiro // Tesouro Gire o card Salamandra Guerreiro // Metamorfo

Gire o card Mapa // Esqueleto Pirata Gire o card Cópia // Esqueleto Pirata

Gire o card O Monarca (card de ajuda) // Pirata Gire o card Bênção da Cidade (card de ajuda) // Pirata

Fichas de Ritos de Sangue

1 ficha de Vampiro (branco) // Vampiro Demônio

2 fichas de Vampiro (branco e preto) // Vampiro Demônio

2 fichas de Vampiro (preto) // Vampiro Demônio

2 fichas de Morcego // Vampiro (branco)

1 ficha de Sangue // Vampiro (branco)

1 Emblema (Sorin, Senhor de Innistrad) // Vampiro (branco)

1 Bênção da Cidade (card de ajuda) // ficha de Vampiro (branco)

Gire o card Vampiro (branco) // Vampiro Demônio Gire o card Vampiro (branco e preto) // Vampiro Demônio Gire o card Vampiro (preto) // Vampiro Demônio

Gire o card Morcego // Vampiro (branco) Gire o card Sangue // Vampiro (branco)

Gire o card Emblema (Sorin, Senhor de Innistrad) // Vampiro (branco) Gire o card Bênção da Cidade (card de ajuda) // Vampiro (branco)

Fichas de Exploradores das Profundezas

1 ficha de Ave // Tritão

1 ficha de Besta // Tritão

1 ficha de Sapo Lagarto // Tritão

2 fichas de Javali // Tritão

2 fichas de Javali // Tritão (resistência a magia)

1 ficha de Mapa // Tritão (resistência a magia)

2 fichas de Cópia // Tritão (resistência a magia)

Gire o card Ave // Tritão Gire o card Besta // Tritão Gire o card Sapo Lagarto // Tritão

Gire o card Javali // Tritão Gire o card Javali // Tritão (resistência a magia)

Gire o card Mapa // Tritão (resistência a magia) Gire o card Cópia // Tritão (resistência a magia)

Fichas de Veloci-ramp-tor

1 ficha de Elefante // Dinossauro

5 fichas de Dinossauro Besta // Dinossauro

2 fichas de Cópia // Dinossauro

1 O Monarca (card de ajuda) // ficha de Dinossauro

1 Bênção da Cidade (card de ajuda) // ficha de Dinossauro

Gire o card Elefante // Dinossauro Gire o card Dinossauro Besta // Dinossauro Gire o card Cópia // Dinossauro

Gire o card O Monarca (card de ajuda) // Dinossauro Gire o card Bênção da Cidade (card de ajuda) // Dinossauro

