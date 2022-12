É hora de uma combinação que estava sendo preparada há anos: Magic. Dungeons & Dragons. Uma experiência épica.

Seja bem-vindo a Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms!

Estou muito empolgado para essa coleção. Como um fã de longa data de Magic e D&D, ver os jogos se unirem é incrível. Com vilões terríveis e heróis impressionantes, armas maravilhosas e feitiços fantásticos, D&D tem tudo — e agora Magic tem a chance de mostrar isso!

Então, seja você um veterano de Magic seja um marinheiro de primeira viagem: bem-vindo! E venha conferir um Pré-lançamento!

Mas o que é um Pré-lançamento? Como você constrói um deck selado?

Se preferir assistir um vídeo sobre esse assunto, veja aqui:

Caso contrário, para ler tudo sobre isso, continue em frente!

Partindo numa aventura!

Os Pré-lançamentos sempre foram meus finais de semana de Magic favoritos do ano.

O fim de semana de Pré-lançamento é sua primeira chance de colocar as mãos na nova coleção e. para mim, a essência da experiência do Pré-lançamento está na energia de pegar os cards e jogar com eles. E, mesmo fazendo isso de casa, você vai estar na companhia de muitas outras pessoas ao redor do mundo, participando de uma experiência e um bate-papo a nível global. Graças à Internet, estamos todos conectados!

O Pré-lançamento é fantástico porque a coleção é inédita e, assim, todo mundo parte em pé de igualdade jogando com os cards pela primeira vez, de forma que você pode simplesmente relaxar e se divertir explorando os novos cards. Você vai dar muitas risadas, aprender coisas novas e jogar partidas fantásticas. A diversão é garantida tanto para jogadores novos quanto para os mais antigos.

Se você é um veterano de deck selado, pode pular para a próxima seção, onde falo um pouco sobre o que esperar de Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms. Mas se você é novo ao mundo do Pré-lançamento ou se está procurando por algumas dicas extras, siga em frente!

Tudo bem. Vamos falar sobre aquela que talvez seja a parte mais importante: encontrar os produtos para seu Pré-lançamento. Afinal de contas, você não poderá jogar direito se não souber onde encontrar os suprimentos de que precisa.

Bem, você precisará entrar em contato com uma loja. Se você ainda não é frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma próxima a você! A loja pode até oferecer pré-inscrição. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz pré-inscrições. Planejar é fundamental.

Embora tradicionalmente os Pré-lançamentos sejam organizados como eventos em loja, como consequência da COVID-19, os jogadores podem pegar os pacotes de Pré-lançamento na loja e levá-los para casa durante esse período. Algumas lojas vão organizar eventos presenciais, enquanto outras vão oferecer eventos virtuais. Cada região do mundo tem regras e restrições diferentes com relação à abertura do comércio. Portanto, tome as devidas precauções, fique atento às recomendações do governo e faça apenas aquilo com que você se sente confortável.

Agora, vejamos. Você escolheu uma loja e deu uma olhada nos cards maravilhosos na galeria de cards de Adventures in the Forgotten Realms.

Você já está pronto para ver o que essa coleção há muito esperada tem a oferecer. Agora é hora de abrir uns boosters!

Tesouros incríveis

Como é um pacote de Pré-lançamento de Adventures in the Forgotten Realms? Bem, é parecido com isso:

Você nem precisa partir numa exploração de masmorras para conseguir uma dessas belezinhas! E tem muita coisa boa dentro. Vamos dar uma olhada em tudo que você recebe:

E, é claro, o foco principal está nos boosters. Vamos nessa!

Antes de tudo, vamos abri-los! Muito bem, você tem uma pilha de cards.

Mas... e agora?

É hora de construir seu deck, claro!

Construir um deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck usando apenas os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferentemente de um deck Construído normal, onde o número mínimo de cards é 60, você só precisa jogar com 40 cards.

A primeira coisa a fazer é encontrar um método para escolher as cores com que jogar. Recomendo jogar com duas cores e mais ou menos 23 cards não de terreno. Você pode "salpicar" uma terceira cor de vez em quando, mas o ideal é escolher duas como base.

Algumas coisas que podem atraí-lo para determinadas cores são:

Um card raro muito forte que tenha lhe empolgado

Muitos cards de "remoção" que possam lidar com as criaturas de seu oponente

Muitos cards jogáveis daquela cor

Uma boa "curva de mana" naquela cor, ou seja, muitas criaturas de custos diferentes

Num mundo ideal, as cores que você escolher terão os quatro itens, mas se tiverem dois ou três já estará muito bom.

Certo. Você já tem as suas cores. A partir daí, como pegar tudo que você tem e escolher os 22 ou 23 cards que farão parte do seu deck?

Veja aqui um procedimento que pode ajudar!

Primeiro, arrume suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não arrume seus cards não de criatura ainda, a não ser que sejam cards que você planeja jogar assim que tiver o mana necessário — por exemplo, você normalmente vai jogar Taverneiro Próspero no segundo turno, enquanto que Palavra de Poder: Matar normalmente não será jogada no segundo turno.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom deck selado. Não é uma boa ideia ter um monte de cards em um único ponto da curva. É importante que você tenha um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim. Como regra geral para o formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0 – 2

2 manas: 4 – 6

3 manas: 3 – 5

4 manas: 2 – 4

5 manas: 1 – 3

6+ manas: 0 – 2

Isso está longe de ser bom e rápido, mas é um bom lugar para começar. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Agora que você decidiu a sua base de criaturas, é hora de adicionar algumas mágicas! Escolha as mágicas que preferir nas suas cores até chegar a 22 ou 23 cards e você estará pronto nesse quesito.

As mágicas mais interessantes são o que chamamos de "mágicas de remoção". São mágicas que neutralizam permanentemente as criaturas do seu oponente causando dano, mantendo-as viradas ou simplesmente as destruindo. A estratégia do Magic no Deck Selado baseia-se em criaturas, portanto, jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar as criaturas dos oponentes.

Se você quiser aprender mais sobre curvas de mana, confira meu artigo sobre como construir uma curva de mana.

Quer mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas deveria ficar com 40 se possível. Cada card acima de 40 diminui sua probabilidade de comprar aquele raro incrível que você colocou em seu deck!

A proporção de terrenos que você deve procurar é mais ou menos 17 ou 18 terrenos para 22 ou 23 cards não de terreno. Isso não se aplica sempre, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, no geral, é como eu jogo.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratinhas, uma criatura grande sozinha conseguirá derrubar todas elas. Se você só tiver criaturas grandes e caras, correrá o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Tente criar uma combinação de criaturas com valor de mana de dois, três, quatro e cinco. A estratégia mais bem sucedida de todas para a vitória em Magic consistem em conjurar uma criatura a cada turno, começando no turno dois ou três.

Evasão é importante! É muito comum que os jogos de Deck Selado cheguem a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar ajudam a superar esses momentos de inércia.

Ao contrário de outros formatos de Magic, o Selado tende a ser um pouco mais lento. Se seu deck for dos mais lentos, escolher comprar (ser o segundo a jogar) em vez de jogar (ser o primeiro) pode ser razoável para ter aquele card extra.

Muitos reinos diferentes

Adventures in the Forgotten Realms tem alguns acabamentos de moldura fantásticos.

Por exemplo, os cards de exposição parecem saídos direto de um manual de monstros:

E temos planeswalkers sem borda, é claro:

Até os dragões entraram na moda do sem borda!

Esses são apenas alguns exemplos, mas para descobrir todas as novidades e saber onde as encontrar, confira o artigo Colecionando Adventures in the Forgotten Realms

Magic à distância

Dependendo de onde você estiver no mundo, jogar Magic em uma loja agora pode ser um desafio por causa da COVID-19. Então, o que você pode fazer se não puder ou quiser jogar numa loja?

Bem, há o Magic: The Gathering Online e o Magic: The Gathering Arena. Ambos permitem que você jogue a coleção de uma distância segura. Mas outra coisa que você pode tentar é jogar através da câmera de um celular ou de uma webcam.

Caso ainda não o conheça, o SpellTable é um aplicativo fantástico! Com apenas alguns cliques você pode configurar seu celular ou computador com webcam para jogar Magic com outra pessoa na sua cidade (ou no mundo) usando produtos que você trouxe para casa. Com recursos completos que incluem desde o registro dos pontos de vida à busca de cards, ele é muito fácil de configurar: basta fazer login com sua conta das Wizards e pronto.

Algumas lojas vão até oferecer eventos de Pré-lançamento remoto com o SpellTable, além das oportunidades de jogo disponibilizadas por diversos representantes.

Uma ótima oportunidade é nosso evento de Pré-lançamento de Adventures in the Forgotten Realms, feito em parceria com a ChannelFireball, que vai acontecer ao longo do fim de semana, a partir de sexta-feira, dia 16 de julho. Pegue um pacote de Pré-lançamento em sua loja local, leve-o para casa, construa seu deck e entre em seu servidor do Discord para ser emparceirado em um jogo rapidamente! O importante é divertir-se, então fique à vontade para experimentar as mais malucas combinações que quiser.

Você curte mais Commander? Pegue um deck de Commander de Adventures in the Forgotten Realms que eles estarão emparceirando esse formato também!

Há partidas regulares e todo tipo de diversão rolando — leia mais na página de evento da ChannelFireball.

Para mais informações sobre como usar o SpellTable, veja meu vídeo aqui:

Baús de tesouro

Enquanto você estiver na loja para pegar um pacote de Pré-lançamento, também poderá comprar outras coisas, como caixas fechadas de boosters de coleção e de colecionador! Se você ligar com antecedência para encomendar, poderá encontrar uma caixa sem problemas, enquanto durarem os estoques.

Com a aquisição de uma caixa na sua loja, você corre o risco de ganhar uma belezinha dessas (enquanto durarem os estoques):

Mecânicas da coleção

Masmorras? Rolagem de dados? O que está acontecendo?! Aprenda as mecânicas da coleção com esses vídeos:

Entrando em Forgotten Realms

Em todo meu tempo jogando Magic, um crossover como esse foi uma das coleções mais pedidas — e ele finalmente está acontecendo. Nosso amor por Magic e D&D criou algo especial, e espero que você se divirta com isso.

Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para me contatar no Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube ou por e-mail em BeyondBasicsMagic@gmail.com. Vai ser ótimo falar com vocês!

Espero que você tenha curtido essa pequena antecipação de Adventures in the Forgotten Realms, e que quando você jogar com a coleção, independentemente de como e quando, que você se divirta! É uma coleção como nenhuma outra.

Gavin

E-mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic