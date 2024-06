Detalhes principais de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Símbolo da expansão de ACR

Código da coleção Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®: ACR

Site: Magic: The Gathering® – Assassin's Creed

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® está disponível para reserva na sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em todo lugar onde são vendidos produtos de Magic.

Datas importantes de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Estreia e início das prévias : quarta-feira, 18 de junho de 2024

: quarta-feira, 18 de junho de 2024 Galeria de imagens de cards completa : 20 de junho de 2024

: 20 de junho de 2024 Lançamento global: sábado, 5 de julho de 2024

Informações sobre a coleção

Nos boosters lançados com a coleção Magic: The Gathering – Assassin's Creed (ACR) você poderá encontrar 54 cards incomuns, 37 raros (incluindo 5 terrenos duplos raros) e 14 míticos raros, além de 10 terrenos básicos com arte completa.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed é válido no Moderno, Commander, Legado e Vintage.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed também inclui 2 cards míticos raros, 6 raros, 8 incomuns e 9 comuns adicionais, encontrados exclusivamente no Kit Inicial.

Booster Fun de Magic: The Gathering – Assassin's Creed!

Terrenos básicos com arte completa

Há 10 terrenos básicos com arte completa na coleção, cada um deles exibindo as belas paisagens encontradas na franquia Assassin's Creed.

0101_MTGACR_Manabar: Planície 0102_MTGACR_Manabar: Planície 0103_MTGACR_Manabar: Ilha 0104_MTGACR_Manabar: Ilha 0105_MTGACR_Manabar: Pântano 0106_MTGACR_Manabar: Pântano 0107_MTGACR_Manabar: Montanha 0108_MTGACR_Manabar: Montanha 0109_MTGACR_Manabar: Floresta 0110_MTGACR_Manabar: Floresta

Você poderá encontrar terrenos básicos com arte completa não metalizados nos Pacotes e nos Beyond Boosters, com terrenos básicos com arte completa metalizados tradicionais disponíveis exclusivamente em Pacotes e Boosters de Colecionador.

Corredor da Memória

Inspirados na estética da franquia, é possível encontrar 28 cards com o tratamento Corredor da Memória na coleção: 5 míticos raros, 14 raros e 9 incomuns, sendo que todos os cards de Assassino estão disponíveis neste tratamento. Estes cards estarão disponíveis nas versões metalizado tradicional e não metalizado nos Boosters de Encontro de Universos e de Colecionador.

0130_MTGACR_MemShowc: Desmond Miles 0131_MTGACR_MemShowc: Ezio Auditore da Firenze 0137_MTGACR_MemShowc: Altaïr Ibn-La'Ahad

Corredor da Memória metalizado texturizado

Os 5 cards míticos raros de Corredor da Memória também receberam o tratamento metalizado texturizado! Cada um deles possui um fundo exclusivo do personagem (veja como são legais!), com a versão metalizada texturizada exclusiva dos Boosters de Colecionador.

0270_MTGACR_MemEclip: Eivor, Beijada pelo Lobo 0271_MTGACR_MemEclip: Kassandra, Portadora da Águia

Cards sem bordas

Também há 10 cards sem bordas na coleção, 8 míticos raros e 2 raros. Estes cards estarão disponíveis nas versões metalizado tradicional e não metalizado nos Beyond Boosters e Boosters de Colecionador.

0122_MTGACR_Bordless: Maçã do Éden, Relíquia Isu 0124_MTGACR_Bordless: Espada de Banquete e Fome 0118_MTGACR_Bordless: Leonardo da Vinci

Cards de Cena

Rome Vista | Art by: Alexander Gering

0111_MTGACR_Scenes: Sunbaked Canyon 0112_MTGACR_Scenes: Fiery Islet 0113_MTGACR_Scenes: Ezio Auditore da Firenze 0114_MTGACR_Scenes: Nurturing Peatland 0115_MTGACR_Scenes: Silent Clearing 0116_MTGACR_Scenes: Waterlogged Grove

A cena de 6 cards Vista Romana retrata Ezio, Auditore La Firenze, em uma ilustração exclusiva, observando a bela cidade de Roma. Os 5 terrenos duplos raros da cena Vista Romana são exclusivos desta cena, e não é possível encontrar equivalentes mecânicos em nenhum outro lugar. Os cards de cena de Vista Romana estarão disponíveis exclusivamente no espaço reservado para terrenos, em versão não metalizada nos Beyond Boosters e metalizada tradicional nos Boosters de Colecionador.

Cards com arte ampliada

Há 17 cards com arte estendida na coleção, 1 mítico raro e 16 raros, disponíveis exclusivamente nos Boosters de Colecionador.

0165_MTGACR_ExtendRM: A Lança de Leônidas

Cards metalizados gravados

Os 95 cards com tratamento metalizado gravado da coleção, 14 míticos raros, 32 raros e 49 incomuns, são uma exclusividade dos Boosters de Colecionador.

Monte de Feno (versão digital metalizada gravada)

Cards de figuras históricas com número de série

Estão disponíveis 4 cards no tratamento metalizado duplo arco-íris com número de série nos Boosters de Colecionador, cada um com uma figura história proeminente da franquia Assassin's Creed. Os cards com número de série são impressos no idioma falado pelos personagens, como Leonardo da Vinci em italiano e Sócrates e Cleópatra em grego (com uma surpresa especial no texto ilustrativo de Cleópatra).

Leonardo da Vinci (em italiano com número de série) Cleópatra, Faraó Exilada (em grego com número de série) Sócrates, Professor Ateniense (em grego com número de série)

* As figuras históricas da coleção são interpretações dessas mesmas figuras como personagens da franquia Assassin's Creed, e suas representações não se destinam a refleti-las com precisão histórica.

** Os cards com número de série estão disponíveis em Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering – Assassin's Creed de qualquer idioma. Os cards de figuras históricas sem número de série são mecanicamente idênticos às variantes com número de série. Confira a embalagem do produto para mais detalhes. As imagens são renderizações digitais e não cards verdadeiros.

A estreia dos Beyond Boosters

Expositor de Beyond Boosters de Universos de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Magic: The Gathering – Assassin's Creed é a primeira coleção em que serão lançados os Beyond Boosters. Beyond Boosters são um novo tipo de booster para as linhas Encontro de Universos, desenvolvidos como um produto de tamanho médio para Magic: The Gathering. Magic: The Gathering – Assassin's Creed não pode ser usado em drafts e não está disponível no MTG Arena.

Cada Beyond Booster conta uma história por meio da experiência de abertura do produto para cada propriedade de Universes Beyond, trazendo até 4 cards raros por unidade!

Conteúdo do Beyond Booster

3 incomuns — podem ser qualquer um dos seguintes: 54 incomuns não-metalizados

1 terreno básico ou card de cena raro ou mítico raro — pode ser qualquer um dos seguintes: 10 terrenos básicos com arte completa não metalizados (96,6%) 5 cards raros de cena sem borda não metalizados (3,09%) 1 card mítico raro de cena sem borda não metalizado (0,31%)

1 card raro ou mítico raro não metalizado — pode ser qualquer um dos seguintes: 32 cards raros não metalizados (82,05%) 14 cards míticos raros não metalizados (17,95%)

1 card metalizado tradicional de qualquer raridade — pode ser qualquer um dos seguintes: 54 cards incomuns metalizados tradicionais (83,34%) 26 cards raros metalizados tradicionais (13,67%) 14 cards míticos raros metalizados tradicionais (2,99%)

1 card Booster Fun não metalizado ou 1 card Booster Fun metalizado tradicional de qualquer raridade — pode ser qualquer um dos seguintes: 9 cards incomuns Corredor da Memória de exibição não metalizados (69,44%) 2 cards raros sem borda não metalizados (1,23%) 8 cards míticos raros sem borda não metalizados (2,47%) 14 cards raros Corredor da Memória de exibição não metalizados (8,64%) 5 cards míticos raros Corredor da Memória de exibição não metalizados (1,54%) 9 cards incomuns Corredor da Memória de exibição metalizados tradicionais (13,89%) 2 cards raros sem borda metalizados tradicionais (0,25%) 8 cards míticos raros sem borda metalizados tradicionais (0,49%) 14 cards raros Corredor da Memória de exibição metalizados tradicionais (1,73%) 5 cards míticos raros Corredor da Memória de exibição metalizados tradicionais (0,31%) Um card metalizado tradicional aparece 16,6% das vezes.

1 ficha ou card de arte não metalizado — pode ser qualquer um dos seguintes: Card de anúncio/ficha (65%) 20 cards de arte (30%) 20 cards de arte com assinatura (5%)



Conteúdo do Booster de Colecionador

Expositor de Booster de Colecionador de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

3 cards incomuns metalizados tradicionais

1 card incomum Corredor da Memória de exibição metalizado tradicional

1 incomum metalizado gravado

1 terreno básico metalizado tradicional ou card de cena raro ou mítico raro — pode ser qualquer um dos seguintes: 10 terrenos básicos com arte completa metalizados tradicionais (86,4%) Um card de cena sem borda aparece 13,6% das vezes. 5 cards raros de cena sem borda metalizados tradicionais (12,36%) 1 card mítico raro de cena sem borda metalizado tradicional (1,24%)

1 card raro ou mítico metalizado tradicional — pode ser qualquer um dos seguintes: 32 cards raros metalizado tradicional (82,05%) 14 cards míticos raros metalizado tradicional (17,95%)

1 card raro ou mítico raro com arte estendida não metalizado — pode ser qualquer um dos seguintes: 16 cards raros com arte estendida não metalizados (97%) 1 card mítico raro com arte estendida não metalizado (3,0%)

1 card raro ou mítico raro metalizado tradicional com moldura alternativa, arte estendida ou sem bordas, ou um dos seguintes: 2 cards raros sem borda metalizados tradicionais (4,95%) 8 cards míticos raros sem borda metalizados tradicionais (9,91%) 14 cards raros Corredor da Memória de exibição metalizados tradicionais (34,67%) 5 cards míticos raros Corredor da Memória de exibição metalizados tradicionais (6,19%) 16 cards raros com arte estendida metalizados tradicionais (39,62%) 1 card mítico raro com arte estendida metalizado tradicional (1,24%) 5 cards míticos raros Corredor da Memória de exibição metalizados texturizados (3,25%) 4 cards com número de série duplo arco-íris (500 de cada)

1 card raro ou mítico raro metalizado gravado — pode ser qualquer um dos seguintes: 32 cards raros metalizados gravados (82,05%) 14 cards míticos raros metalizados gravados (17,95%)

1 ficha dupla-face metalizada tradicional

* Observação: a soma das probabilidades pode não resultar em 100% devido aos arredondamentos.

Pacote de Magic: The Gathering – Assassin's Creed

Pacote de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Cada Pacote de Magic: The Gathering – Assassin's Creed inclui o seguinte:

9 Beyond Boosters de Magic: The Gathering – Assassin's Creed

1 promo do Pacote Assassino da Realeza com arte alternativa metalizado tradicional

20 terrenos com arte completa metalizados tradicionais

20 terrenos básicos de arte completa não metalizados

1 marcador de vida Spindown

1 caixa de armazenamento de cards

2 cards de referência

Kit Inicial de Magic: The Gathering – Assassin's Creed

Kit Inicial de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Trazendo dois decks de 60 cards com tudo o que você precisa para aprender a jogar Magic: The Gathering, o Kit Inicial também inclui 31 cards que você só encontra neste produto: 2 míticos raros, 6 raros, 8 incomuns, 9 comuns e 4 terrenos básicos com arte exclusiva.

Temos mais um card de Magic: The Gathering – Assassin's Creed para revelar hoje:

0307_MTGACR_PromoBAB_Buy-a-Box: Lâmina Oculta

Este card promocional metalizado tradicional está disponível enquanto durar o estoque na sua loja WPN mais próxima. Confira!

Assassinos, preparem-se: Magic: The Gathering – Assassin's Creed será lançado em 5 de julho de 2024. Reserve agora na sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em todo lugar onde Magic é vendido.