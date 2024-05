Detalhes principais de Modern Horizons 3

Magic e designs feitos especialmente para o Moderno se encontram em Modern Horizons 3: repleto de cards poderosos, referências de toda a história de Magic, tratamentos belos e colecionáveis e reimpressões dos seus cards favoritos.

Símbolo da expansão de MH3

Símbolo de expansão de M3C Símbolo de expansão de M3C

Símbolo da expansão de SPG Símbolo da expansão de SPG

Código da coleção de Modern Horizons 3: MH3

Código da coleção de Commander de Modern Horizons 3: M3C

Reimpressões com moldura retrô: H2R

Convidados Especiais — código da coleção: SPG

Modern Horizons 3

Modern Horizons 3 está disponível para reserva na sua loja local, on-line na Amazon e em todos os lugares onde são vendidos produtos de Magic.

Eventos de prévia de Modern Horizons 3

Estreia e Prévias no WeeklyMTG : 21 de maio

: 21 de maio Galeria de imagens de cards e prévias completas : 31 de maio

: 31 de maio Lançamento global da versão de mesa: 14 de junho

Eventos de prévia de Modern Horizons 3

Os eventos de Pré-lançamento começam em sua loja de jogos local em : 7 de junho

: 7 de junho Lançamento global no MTG Arena : 11 de junho

: 11 de junho Fim de semana da Festa de Lançamento : 14 de junho

: 14 de junho Pro Tour Modern Horizons 3 na MagicCon: Amsterdam: 28 a 30 de junho

Informações sobre a coleção

Modern Horizons 3 (MH3) conta com 80 cards comuns, 101 cards incomuns (81 cards com face única e 20 cards dupla face), 60 raros e 20 míticos raros (15 cards com face única e 5 cards dupla face). Dentre esses, 20 incomuns, 18 raros e 4 míticos raros de Commander e Legado estão sendo introduzidos ao Moderno pela primeira vez. Modern Horizons 3 contém os 5 terrenos básicos (Planície, Ilha, Pântano, Montanha e Floresta) com tratamentos variados, além dos Ermos Nevados na raridade incomum (incluído como um dos 101 incomuns) com seus diversos tratamentos.

Convidados Especiais

Os cards de Convidados Especiais estão de volta em Modern Horizons 3, com 1 a cada 64 Boosters de Jogo e aproximadamente 1 a cada 15,5 Boosters de Colecionador contendo um card Convidados Especiais. Existem 10 cards de Convidados Especiais míticos raros sem bordas disponíveis nos Boosters de Jogo (na versão não metalizada) e nos Boosters de Colecionador (na versão metalizada tradicional), sendo 5 deles Elementais com versões metalizadas texturizadas exclusivas dos Boosters de Colecionador.

Booster Fun de Modern Horizons 3

Sem bordas

0353_MTGMH3_BdlFetch: Praia Inundada 0044_MTGMH3_SPGElem_MH3SpecialGuest: Solidão

Os cards sem bordas estão de volta nos Boosters de Jogo e de Colecionador de Modern Horizons 3, com 5 planeswalkers dupla face e 12 terrenos trazendo esse tratamento imperdível. Esses 17 cards contam com arte alternativa e o tratamento clássico sem bordas divididos por 10 raros e 7 míticos raros. Além disso, os 10 cards míticos raros de Convidados Especiais também receberam o tratamento sem bordas.

Perfil sem bordas

0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Pastora Exuberante 0016_MTGMH3_CommPort: Ulalek, Atrocidade Infundida

O tratamento de perfil sem bordas voltou para dar uma nova cara a 19 cards de Modern Horizons 3 e cards inéditos no Moderno da coleção (12 raros e 7 míticos raros), incluídos nos Boosters de Jogo e Boosters de Colecionador. Você também poderá encontrar qualquer um dos 8 cards de comandante míticos raros no tratamento perfil sem bordas dos decks de Commander de Modern Horizons 3 nos Boosters de Jogo e de Colecionador, com versões metalizadas onduladas exclusivas dos decks de Commander Edição de Colecionador (veja mais sobre o tratamento metalizado ondulado abaixo).

Sem bordas com moldura sobreposta

0343_MTGMH3_FrameBrk: Kaalia da Vastidão 0349_MTGMH3_FrameBrk: Ornato de Safira

Você também poderá encontrar cards sem bordas com moldura sobreposta nos Boosters de Jogo e de Colecionador de Modern Horizons 3, totalizando 30 cards em toda a coleção (26 raros e 4 míticos raros). Versões selecionadas de cards inéditos no Moderno e cards da coleção Modern Horizons 3 virão com arte alternativa com o tratamento sem bordas com moldura sobreposta. Por se tratar de uma celebração de Magic, fizemos questão de incluir em Modern Horizons 3 artistas dos tempos clássicos de Magic como Richard Kane Ferguson, Mark Poole, Ron Spears entre outros, conferindo aos cards a estética extraordinária que fez com que Magic se popularizasse por todo o mundo.

Arte conceitual Eldrazi sem bordas

0382_MTGMH3_Concept: Kozilek, a Realidade Partida 0383_MTGMH3_Concept: Ulamog, o Profanador

Você também poderá encontrar 3 versões não metalizadas e metalizadas tradicionais nos Boosters de Jogo e de Colecionador de Modern Horizons 3. Essas versões contam com fantásticas artes conceituais aliadas ao clássico tratamento sem bordas.

Arte conceitual Eldrazi sem bordas com número de série

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Além da arte conceitual Eldrazi sem bordas metalizada tradicional e não metalizada, temos também as versões com número de série sem bordas em duplo arco-íris dos titãs Eldrazi, uma exclusividade dos Boosters de Colecionador de Modern Horizons 3. Existem 250 impressões com número de série de cada um dos três titãs, com arte conceitual e o brilhante metalizado duplo arco-íris.

Embora estejam disponíveis apenas em inglês, esses cards aparecem em Boosters de Colecionador de todos os idiomas. Eles são mecanicamente idênticos às suas versões sem número de série.

Metalizado texturizado

0468a_MTGMH3_EclDFCPW: Ajani, Pária Nacatl

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Lançado pela primeira vez em Double Masters 2022, o tratamento metalizado texturizado também está disponível em Modern Horizons 3, exclusivamente nos Boosters de Colecionador. Nos Boosters de Colecionador, você poderá encontrar um Elemental de Convidados Especiais sem bordas (1,9%) ou um planeswalker dupla face sem bordas (1,9%) em metalizado texturizado. Essa abordagem exclusiva ao processo de metalização dá um destaque mais que especial aos tratamentos sem bordas.

Metalizado ondulado

Versão digital interativa. Não é um card de fato. Ulalek, Atrocidade Infundida

(perfil sem bordas metalizado ondulado)

Nosso mais recente tratamento metalizado conta com um efeito sutil no estilo auréola que ondula por todos os 100 cards de cada um dos decks de Commander Edição de Colecionador de Modern Horizons 3, incluindo a parte da frente das 10 fichas dupla face de cada deck e o comandante de exibição metalizado gravado ondulado (impresso em cartão grosso, não é válido em jogos sancionados de Commander). O tratamento metalizado ondulado é uma exclusividade dos decks de Commander Edição de Colecionador de Modern Horizons 3.

Metalizado gravado

0482_MTGMH3_FEModern: Laelia, a Lâmina Reforjada 0483_MTGMH3_FEModern: Eladamri, Korvecdal

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Alguns cards selecionados, assim como suas variantes, também podem aparecer no tratamento metalizado gravado exclusivo dos Boosters de Colecionador, incluindo os 8 comandantes míticos raros dos decks de Commander regulares e mais 12 cards raros e 10 míticos raros de Modern Horizons 3.

Moldura retrô

0436_MTGMH3_RetroMH3: Praia Inundada 0003_MTGMH3_RetroRep: Solidão

Versão digital interativa. Não é um card de fato. Lamaçal Ensanguentado (moldura retrô)

O tratamento com moldura retrô, um favorito entre os fãs, poderá ser encontrado em 58 cards de Modern Horizons 3 (7 comuns, 16 incomuns, 26 raros e 9 míticos raros) e 16 reimpressões selecionadas de Modern Horizons e Modern Horizons 2 com o código H2R (2 comuns, 6 incomuns, 2 raros e 6 míticos raros).

Arte completa

O tratamento de arte completa está de volta com os terrenos Eldrazi com arte completa, apresentando belas paisagens e poderosos Eldrazi (momentos antes da destruição dessas belas paisagens).

0304_MTGMH3_MbLand: Planície 0305_MTGMH3_MbLand: Ilha 0306_MTGMH3_MbLand: Pântano 0307_MTGMH3_MbLand: Montanha 0308_MTGMH3_MbLand: Floresta

Os terrenos aparecerão em 10% dos Boosters de Jogo de Modern Horizons 3; em 6,67% das vezes, eles aparecerão na versão metalizada tradicional (no total, eles poderão aparecer em 1 de cada 6 Boosters de Jogo). Um deles sempre aparecerá na versão metalizada tradicional nos Boosters de Colecionador.

Arte estendida

0052_MTGMH3_CommExP2: Ato Final 0462_MTGMH3_ExtRM: Lua de Inverno

A arte estendida está de volta nos cards dos Boosters de Colecionador e nos 13 cards inéditos em Magic de cada deck de Commander Edição de Colecionador. Há 67 cards com arte estendida em Modern Horizons 3, com 8 cards míticos raros e 59 raros recebendo este tratamento. Normalmente, incluímos arte estendida apenas em cards que não possuem outras versões alternativas. Em Modern Horizons 3, abrimos uma exceção para incluir 5 terrenos de busca de cores aliadas em arte estendida para complementar os terrenos de busca de cores inimigas encontrados em Modern Horizons 2.

Boosters de Jogo de Modern Horizons 3

Os Boosters de Jogo de Modern Horizons 3 atendem exatamente à função segundo a qual foram nomeados: se deseja jogar com amigos, participar de um evento de Pré-lançamento ou Draft em loja ou simplesmente ver o que há de novo na coleção, o Booster de Jogo é a escolha ideal para jogar ou para aumentar sua coleção de Magic.

Caixa de Boosters de Jogo de Modern Horizons 3

Cada Booster de Jogo de Modern Horizons 3 inclui o seguinte:

14 cards de Magic: The Gathering : 6 comuns* – Modern Horizons 3 possui 80 cards comuns que você poderá encontrar neste espaço. 3 incomuns, incluindo cards dupla face (DFCs) – Aqui, você poderá encontrar qualquer um dos 81 cards incomuns de MH3 (2,4 cards em média) e os 20 cards incomuns dupla face de MH3 (0,6 cards em média). 1 raro ou mítico raro, incluindo cards Booster Fun, dupla face e com moldura retrô – Aqui, você poderá encontrar qualquer um dos 60 cards raros (79,8%) ou 20 míticos raros de MH3, incluindo planeswalkers dupla face (13,0%), cards com moldura retrô (24 raros, 8 míticos raros [2,1% no total]) ou um card sem bordas Booster Fun, incluindo terrenos de busca, arte conceitual Eldrazi, planeswalkers dupla face, cards com moldura sobreposta, cards de perfil e outros cards raros e míticos raros sem bordas (5,1% no total). 1 card inédito em Moderno – MH3 traz 20 cards incomuns, 18 raros e 4 míticos raros dos formatos Commander e Legado, apresentando-os ao Moderno pela primeira vez. Este espaço contém apenas cards inéditos em Moderno. Em um moldura regular, este espaço possui 20 incomuns (75%), 18 raros (21.3%) e 4 míticos raros (2,3%). O espaço também contém versões Booster Fun ou moldura retrô. Existem 6 cards raros e 1 mítico raro no tratamento de moldura sobreposta sem bordas (0,8% no total), 2 raros e 2 míticos raros no tratamento de perfil sem bordas (0,3% no total) e 2 raros e 1 mítico raro com moldura retrô (0,2% no total), além de 1 mítico raro sem bordas adicional (menos de 0,1%). 1 curinga de qualquer raridade – além dos 80 cards comuns (41,7%), 81 incomuns (33,4%), incomuns dupla face (8,3%), 60 raros (6,7%) e 20 míticos raros (incluindo planeswalkers dupla face [1,1%]), neste espaço você encontrará: Cards com moldura sobreposta sem bordas (20 raros, 3 míticos raros), cards de perfil sem bordas (10 raros, 5 míticos raros), arte conceitual Eldrazi sem bordas (3 míticos raros) e outros cards sem bordas, incluindo terrenos de busca de cores aliadas e planeswalkers dupla face (10 raros, 6 míticos raros). No total, você encontrará um desses cards raros ou míticos raros em algum dos tratamentos sem bordas no espaço de curinga em 0,4% dos Boosters de Jogo. Cards com moldura retrô de MH3, incluindo incomuns inéditos em Moderno (7 comuns, 16 incomuns, 24 raros e 8 míticos raros, que aparecem em 4,2% das vezes no total. Cards míticos raros de Commander (8 cards, nas versões regular e sem bordas; 4,2% no total), cards dupla face e muito mais. Ermos Nevados com arte completa (1 card; menos de 0,1%) 1 card metalizado tradicional de qualquer raridade** – Contém uma versão metalizada tradicional dos cards inéditos em moderno, cards inéditos em Moderno com moldura retrô (todas as raridades) e versões metalizadas tradicionais dos cards no espaço curinga (com exceção dos cards de Convidados Especiais , cujas versões metalizadas tradicionais estão presentes apenas nos Boosters de Colecionador) 1 card de Terreno ou comum – Cada um dos 80 cards comuns de MH3 aparece neste espaço na metade das vezes (50%). Nas outras vezes, você encontrará um dos 10 terrenos básicos regulares em versão não metalizada (20%) ou metalizada tradicional (13,3%) ou um terreno básico Eldrazi com arte completa em versão não metalizada (10%) ou metalizada tradicional (6,7%).

:

* Um dos 10 cards de Convidados Especiais não metalizados míticos raros substitui um card comum em 1 a cada 64 Boosters de Jogo.

** Observe que, em uma pequena quantidade de Boosters de Jogo de Modern Horizons 3 em inglês, os cards incomuns dupla face metalizados tradicionais sofreram um erro de impressão que fez com que apresentassem faces não correspondentes. Esses cards podem ser jogados como se fossem mecanicamente idênticos às suas contrapartes corretas, correspondendo aos cards dupla face corretos com a mesma face, e não representam impressões mecanicamente únicas.

Boosters de Colecionador de Modern Horizons 3

Os Boosters de Colecionador de Modern Horizons 3 são os boosters mais empolgantes que você pode abrir na coleção! Repletos de metalizados brilhantes e de belos tratamentos Booster Fun (do sem bordas à moldura retrô e além), além de incluírem os cards com número de série altamente colecionáveis, os Boosters de Colecionador são deliciosos de se abrir e imperdíveis para quem deseja adicionar novos cards à coleção.

Caixa de Boosters de Colecionador de Modern Horizons 3

Cada Booster de Colecionador de Modern Horizons 3 inclui o seguinte:

4 comuns metalizados tradicionais – Nestes espaços, você encontrará os 80 cards comuns de MH3.

3 incomuns metalizados tradicionais – Aqui, você encontrará, em média, 2 dos 81 cards incomuns de MH3, 0,5 dos 2 cards incomuns dupla face e 0,5 dos 20 novos incomuns inéditos em Moderno.

1 terreno Eldrazi com arte completa metalizado tradicional – 1 dos 5 terrenos básicos Eldrazi com arte completa.

1 card com moldura retrô comum ou incomum ou Ermos Nevados com arte completa não metalizado – Além dos Ermos Nevados com arte completa encontrados neste espaço (2,6%), você também poderá encontrar aqui uma seleção de cards comuns e incomuns de MH1, MH2 e MH3, todos com moldura retrô. No total, são 7 cards comuns de MH3 com moldura retrô (30,7%), 12 incomuns de MH3 com moldura retrô (31,6%), 4 incomuns de MH3 inéditos em Moderno com moldura retrô (10,5%), 2 comuns com moldura retrô (8,8%) e 6 incomuns com moldura retrô que apareceram primeiro no Modern Horizons ou Modern Horizons 2 (15,8%).

ou (15,8%). 1 card com moldura retrô comum ou incomum ou Ermos Nevados com arte completa metalizado tradicional – A mesma seleção de cards com as mesmas proporções do espaço acima, mas, desta vez, em metalizado tradicional.

1 raro ou mítico raro metalizado tradicional, incluindo cards dupla face e inéditos em Moderno – Aqui, você encontrará qualquer um dos 60 cards raros de MH3 (66,7%), 15 míticos raros de MH3 (8,3%), 5 míticos raros dupla face de MH3 (2,8%), 18 raros inéditos em Moderno de MH3 (20%) ou 4 míticos raros inéditos em Moderno de MH3 (2,2%).

1 mítico raro de Commander metalizado gravado ou raro ou mítico raro de Commander Booster Fun não metalizado ou metalizado tradicional – Neste espaço, você encontrará os cards de Commander de Modern Horizons 3 com tratamento metalizado tradicional, metalizado gravado ou não metalizado. Cada um dos 8 cards míticos raros de Commander está disponível no tratamento metalizado gravado (3,3%) e nas versões de perfil sem bordas não metalizado (6,1%) e perfil sem bordas metalizado tradicional (3,5%). Também é possível encontrar aqui uma versão com arte estendida não metalizada (5,3%) ou com arte estendida metalizada tradicional (3%) de 7 dos 8 cards míticos raros de Commander, sendo Ulalek, Atrocidade Infundida, o único mítico raro que não está incluído neste tratamento. Há também 39 cards raros de Commander de Modern Horizons 3 com arte estendida que você pode encontrar neste espaço, cada um na versão não metalizada, além dos 13 novos cards raros do deck de Commander de Eldrazi (78,9% no total). Esta seleção de cards contém todos os novos raros mecanicamente novos incluídos nos decks de Commander. Observe que os 13 novos cards raros do deck Eldrazi Incursion aparecem com a mesma arte e o mesmo tratamento presentes no deck de Commander, uma vez que os Eldrazi já possuem uma moldura transparente incolor.

com tratamento metalizado tradicional, metalizado gravado ou não metalizado. 2 cards raros ou míticos raros não metalizados com tratamento sem bordas, arte estendida ou moldura retrô – Este espaço conta com uma grande variedade de cards colecionáveis, incluindo terrenos de busca sem bordas e com moldura retrô, arte conceitual Eldrazi sem bordas, cards com arte estendida, cards com moldura retrô e muito mais! Observe que existem cards com dois tratamentos Booster Fun para o mesmo card; quando isso acontecer, cada uma dessas versões aparecerá com metade da frequência para que, no total, o card apareça com a mesma frequência que cards com uma única versão Booster Fun. Confira abaixo um resumo dos dois cards que você encontrará no espaço. Tenha em mente que as porcentagens listadas correspondem à probabilidade de encontrar os cards nos dois espaços no total e, por isso, quando somadas, totalizarão dois cards: 20 raros com arte estendida de MH3 (45,4%) e 1 mítico raro com arte estendida de MH3 (1,1%). Os tratamentos sem bordas que aparecem, incluindo 20 cards sem bordas com moldura sobreposta raros (29,6%) e 3 míticos raros (2,8%), 10 cards de perfil sem bordas raros (18,2%) e 5 míticos raros (4,6%), 3 cards com arte conceitual Eldrazi sem bordas míticos raros (1,7%) e outros cards sem bordas, como 5 terrenos de busca raros (5,7%), 5 outros terrenos raros (11,4%) e 1 terreno mítico raro (1,1%) e, por fim, 5 cards de planeswalker dupla face míticos raros (5,7%). Os cards inéditos em Moderno: 6 cards sem bordas com moldura sobreposta raros (13,6%) e 1 mítico raro (0,6%), 2 cards de perfil sem bordas raros (4,6%) e 2 míticos raros (1,7%) e 1 card sem bordas regular mítico raro (1,1%) Nestes espaços, também existe a possibilidade de encontrar cards com moldura retrô de Modern Horizons 2 e Modern Horizons 3 . Da coleção MH3, existem 24 raros com moldura retrô (28,4%), incluindo terrenos de busca; 8 míticos raros com moldura retrô (5,7%); 2 raros inéditos em Moderno com moldura retrô (4,6%); e 1 mítico raro (1,1%). Da coleção MH2, existem 2 raros com moldura retrô (4,5%) e 6 míticos raros com moldura retrô, os 5 Elementais de MH2 e Ragavan, Afanador Ágil (6,8%).

1 raro ou mítico raro metalizado tradicional no tratamento arte estendida, sem bordas ou moldura retrô, ou um dos seguintes: Um Eldrazi com número de série duplo arco-íris (250 de cada). Um card raro (9,3%) ou mítico raro (3,9%) metalizado gravado. Um card mítico raro de Convidados Especiais metalizado tradicional (10 cards no total — 4,4%). Um Elemental de Convidados Especiais metalizado texturizado (1,9%) ou planeswalker dupla face (1,9%) O restante deste espaço divide-se por cards com o mesmo conteúdo que os espaços não metalizados acima, com porcentagens reduzidas proporcionalmente à inclusão de cards com número de série, metalizados gravados, metalizados texturizados e de Convidados Especiais .

1 ficha dupla-face metalizada tradicional

Decks de Commander de Modern Horizons 3

Os decks de Commander de Modern Horizons 3 celebram as poderosas mecânicas e os temas da coleção principal, com 100 cards prontos para jogar com seus amigos em sua loja local. Com cards inéditos em Magic, fichas dupla face e um pacote de amostra de Booster de Colecionador para brincar com a sorte, cada deck de Commander é perfeito para entrar de cabeça em um dos formatos mais populares de Magic.

Tricky Terrain Graveyard Overdrive

Creative Energy Eldrazi Incursion

Cada deck de Commander de Modern Horizons 3 inclui o seguinte:

1 deck de 100 cards pronto para jogar, incluindo: 1 comandante principal mítico raro metalizado tradicional 1 comandante em destaque mítico raro metalizado tradicional 13 cards raros inéditos em Magic

1 comandante de exibição metalizado gravado (uma cópia grossa em papel cartão mais espesso do card de face de comandante com metalizado gravado na borda e na arte do card; não válido em jogos sancionados de Commander)

1 pacote de amostra de Booster de Colecionador de Modern Horizons 3

10 fichas dupla face não metalizadas

1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida

1 folheto de estratégias

Decks de Commander Edição de Colecionador de Modern Horizons 3

Os decks de Commander Edição de Colecionador de Modern Horizons 3 trazem tudo aquilo que os decks de Commander regulares oferecem, com a diferença de que são impressos com um tratamento metalizado ondulado exclusivo. Com tratamentos Booster Fun em muitos cards e fichas metalizadas onduladas em uma das faces, os decks de Commander Edição de Colecionador trazem uma forma chamativa de celebrar seu tema favorito e aumentar o nível do seu deck de Commander existente.

Tricky Terrain Collector's Edition Graveyard Overdrive Collector's Edition

Creative Energy Collector's Edition Eldrazi Incursion Collector's Edition

Além de trazerem o novo tratamento metalizado ondulado em todos os 100 cards, cada deck de Commander Edição de Colecionador de Modern Horizons 3 inclui o seguinte:

1 deck de 100 cards pronto para jogar, incluindo: 1 comandante principal no tratamento perfil sem bordas 1 comandante em destaque no tratamento perfil sem bordas 13 cards raros inéditos em Magic com arte estendida

1 comandante de exibição metalizado gravado com tratamento ondulado (uma cópia do card de comandante principal em cartão grosso, com um metalizado ondulado em alto-relevo nas bordas e na arte; não permitido em jogos de Commander oficiais)

1 pacote de amostra de Booster de Colecionador de Modern Horizons 3

10 fichas dupla face (com tratamento metalizado ondulado de um lado e não metalizado de outro)

1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida

1 folheto de estratégias

Pacote de Pré-lançamento de Modern Horizons 3

O Pacote de Pré-lançamento de Modern Horizons 3 inclui um conjunto de Boosters de Jogo e acessórios para dar as boas-vindas a qualquer jogador que deseje conhecer o mais recente lançamento de Magic. O Pré-lançamento é a primeira ocasião que os jogadores terão de abrir e jogar com os novos cards, compartilhando a alegria de descobrir combinações poderosas e interações interessantes por meio de eventos na loja.

Faça já sua pré-inscrição e seja um dos primeiros a abrir os produtos de Modern Horizons 3 em um evento de Pré-lançamento perto de você.

Pacote de Pré-lançamento de Modern Horizons 3

Cada Pacote de Pré-lançamento de Modern Horizons 3 inclui o seguinte:

6 Boosters de Jogo Modern Horizons 3

1 card raro ou mítico raro metalizado tradicional com carimbo de ano

1 cartão com código para Magic: The Gathering Arena ; disponível apenas em regiões selecionadas

; disponível apenas em regiões selecionadas 1 caixa de deck

1 dado Spindown

Pacotes de Modern Horizons 3

Os Pacotes de Modern Horizons 3 podem complementar, ou dar início a, qualquer coleção de Magic. Com Boosters de Jogo, terrenos básicos (incluindo versões metalizadas tradicionais), um card promocional, uma caixa para armazenar tudo isso e muito mais, o Pacote é uma forma simples de conhecer Modern Horizons 3 que qualquer fã vai adorar.

Pacote de Modern Horizons 3

Cada Pacote de Modern Horizons 3 inclui o seguinte:

9 Boosters de Jogo Modern Horizons 3

1 card metalizado tradicional com arte alternativa exclusiva ao Pacote

15 terrenos básicos metalizados tradicionais (5 com arte completa)

15 terrenos básicos não metalizados (5 com arte completa)

1 marcador de vida Spindown grande

1 caixa de armazenamento de cards

2 cards de referência

Pacote de Modern Horizons 3: Edição de Presente

O Pacote de Modern Horizons 3: Edição de Presente traz uma versão ainda mais especial do Pacote com uma versão em tamanho grande do marcador de pontos de vida Spindown e uma nova arte para a caixa de armazenamento, além de incluir um Booster de Colecionador repleto de metalizados brilhantes e cards colecionáveis. Este é o presente perfeito para o fã de Magic que já tem tudo, e é por isso que a chamamos de “Edição de Presente”.

Modern Horizons 3 Pacote: Edição de Presente

Cada Pacote de Modern Horizons 3: Edição de Presente inclui o seguinte:

9 Boosters de Jogo de Modern Horizons 3

1 Booster de Colecionador de Modern Horizons 3

1 card metalizado tradicional com arte alternativa exclusiva ao Pacote

15 terrenos básicos metalizados tradicionais (5 terrenos básicos Eldrazi com arte completa)

15 terrenos básicos não metalizados (5 terrenos básicos Eldrazi com arte completa)

1 marcador de vida Spindown grande

1 caixa de armazenamento de cards

2 cards de referência

Confira abaixo o promo metalizado tradicional Equilíbrio de Poderes do Pacote e do Pacote: Edição de Presente de Modern Horizons 3:

0495_MTGMH3_Promo_Bundle: Equilíbrio de Poderes

Saiba mais sobre Modern Horizons 3 por meio dos arcos de história dos Eldrazi disponíveis em DailyMTG.com, onde você encontrará cards, personagens e histórias da coleção. Você também pode reservar os produtos de Modern Horizons 3 agora mesmo em sua loja de jogos local, em lojas on-line como Amazon e nos outros lugares que vendam produtos de Magic.