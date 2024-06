AHH! Por que você está se aproximando das pessoas tão furtivamente? Estamos mergulhando em um novo jogo de assassinatos históricos com Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®. O conflito entre a Irmandade e a Ordem dos Templários se reacende em novos campos de batalha com armas, personagens e locais retirados diretamente da franquia premiada de jogos de ação e aventura.

Nesta coleção, teremos uma nova habilidade de palavra-chave e algumas mecânicas regressantes. Portanto, antes de se esconder no palheiro, confira rapidamente o que são essas mecânicas para se preparar. Afinal, informação é a sua melhor arma. Espera, você tem a Lança de Leônidas? Bom, mesmo assim, preste atenção. Informação é a sua segunda melhor arma.

Nova mecânica: Corrida livre

Nenhum assassinato estaria completo sem uma fuga espetacular, pulando com perícia e saltando sobre edifícios e outros obstáculos que estejam no caminho. Corrida livre é um novo custo alternativo que permite que você conjure mágicas com um pequeno desconto se, anteriormente no mesmo turno, um Assassino ou um comandante controlado por você tiver causado dano de combate a um jogador.

0017_MTGACR_Main: Visão de Águia

Corrida livre também será aplicado se você não estiver jogando Commander — só é necessário que um de seus Assassinos tenha causado dano de combate. Se estiver jogando Commander, o comandante com que você atacar não precisa nem sequer ser o seu comandante. Você pode ganhar o controle de um comandante traiçoeiro e fazer com que ele obedeça suas ordens. O Assassino e/ou comandante não precisa estar mais vivo ou sob seu controle. Contanto que a criatura tenha causado dano de combate a um jogador anteriormente no mesmo turno,o custo de corrida livre estará disponível para você.

Conjurar uma mágica pelo seu custo de corrida livre não muda seu valor de mana. Por exemplo, o valor de mana de Visão de Águia será sempre 5, mesmo que você tenha pagado apenas {1}{U} pela mágica. Mesmo que você possa conjurar uma mágica pelo seu custo de corrida livre, isso não significa que você precise fazê-lo. Caso deseje, você pode ignorar a corrida livre e, sei lá, pegar um elevador ou algo assim, e pagar o custo de mana normal da mágica.

Mecânica regressante: Histórico

Eu mencionei anteriormente que este é um jogo de assassinatos históricos, então você certamente pegou a dica, não pegou? Histórico é um termo regressante que se refere coletivamente a artefatos, cards com o supertipo lendário e Sagas. Histórico, por si só, é usado como adjetivo para descrever outras coisas; assim, em alguns cards, você encontrará frases como “uma mágica histórica”, “uma permanente histórica” ou, em cards como Abstergo Entertainment, “um card histórico”.

0079_MTGACR_Main: Abstergo Entertainment

Lembre-se apenas de que, se algo se referir a conjurar uma mágica histórica, Abstergo Entertainment não ajudará, pois jogar um terreno não é o mesmo que conjurar uma mágica. No entanto, Abstergo Entertainment continua sendo uma permanente histórica; assim, se você controlar uma cópia e tiver outra no cemitério, ao ativar a habilidade do card, você poderá devolver a outra cópia para a sua mão.

Mecânica regressante: Disfarce

Você não está em lugar algum, e você não é ninguém. O anonimato é uma das três melhores armas de um assassino, junto com informação e uma lança decente. Duas das mecânicas regressantes da coleção, disfarce e ocultar, deixarão seus oponentes intrigados.

0050_MTGACR_Main: Bayek de Siwa

Se um card tem disfarce, você pode conjurá-lo com a face voltada para baixo, ocultando sua identidade. Ele se torna uma mágica de criatura com a face voltada para baixo, o que significa que é uma 2/2 incolor que não possui nome e nem tipo de criatura. Ela possui salvaguarda {2} e nenhuma outra habilidade. O card também não possui custo de mana, o que faz com que seu valor de mana seja 0; porém, para conjurá-lo, você deverá pagar o custo alternativo de {3}.

A criatura resultante é, para a surpresa de ninguém, uma criatura com face voltada para baixo. Ela continua sem ter nome ou tipo de criatura. Ela possui salvaguarda {2} e nenhuma outra habilidade. Ela não possui custo de mana e seu valor de mana é 0. Contudo, ela ainda é uma criatura, o que significa que pode fazer coisas de criatura: atacar, bloquear, portar Equipamentos, receber marcadores e assim por diante. Você pode olhar as permanentes com face voltada para baixo que você controla a qualquer momento. Os outros jogadores não podem olhar as suas permanentes com a face voltada para baixo, e você não pode olhar as permanentes com a face voltada para baixo dos oponentes, a menos que algo estipule o contrário.

A qualquer momento que tiver prioridade, você poderá voltar para cima a face de uma permanente voltada para baixo pelo seu custo de disfarce. Isso acontece imediatamente e não usa a pilha; por isso, ninguém pode responder à ação. Para fazer isso, revele primeiro o card e mostre a todos qual é o custo de disfarce. A permanente resultante terá imediatamente suas características reais. Lembra-se daquela inocente criatura 2/2 que seu oponente estava deixando atacar sem preocupação? Já era. Ela imediatamente (vou continuar dizendo “imediatamente” neste parágrafo para enfatizar que não é possível responder à ação) se torna Bayek de Siwa, que definitivamente (embora de forma menos imediata) bate por 6.

Voltar para cima a face de uma permanente não faz com que ela entre novamente no campo de batalha. Ela continua sendo a mesma permanente, o que significa que quaisquer Auras, Equipamentos ou marcadores que ela tinha continuarão no mesmo lugar. Se ela estava atacando ou bloqueando, continuará fazendo o mesmo. Se ela era alvo de uma mágica ou habilidade, continuará sendo, embora agora possa ser (ou não ser) um alvo válido.

Se você controlar mais de uma permanente com a face voltada para baixo, deverá ser possível diferenciar com facilidade uma da outra. Você não pode misturá-las fisicamente para confundir seu oponente. A ordem em que elas entram no campo de batalha deve permanecer clara. Por exemplo, se você atacou com uma das suas três criaturas voltadas para baixo no último turno, deve ficar claro para todos qual criatura atacou.

Se o jogo terminar, ou se você sair de um jogo multijogadores, você deverá revelar suas permanentes com a face voltada para baixo para todos para garantir que elas podiam ser viradas para baixo. Isso é crucial em torneios.

Mecânica regressante: Ocultar

Uma outra forma de anonimizar suas forças é com ocultar, uma ação de palavra-chave regressante. Caso seja solicitado que você oculte um card, coloque aquele card no campo de batalha com a face voltada para baixo. A permanente resultante é uma criatura incolor 2/2 sem nome, sem tipo e sem custo de mana. Ela possui salvaguarda {2} e nenhuma outra habilidade.

0014_MTGACR_Main: Tornar-se Anônimo

Observe que a criatura resultante é exatamente igual àquela obtida depois de conjurar uma mágica com disfarce, e muitas das mesmas regras que regem as permanentes com face voltada para baixo se aplicam. Uma das diferenças é como virar uma permanente ocultada para cima. Em vez de pagar seu custo de disfarce, que ela pode não ter, você pode virar uma permanente ocultada para cima a qualquer momento, se for um card de criatura, pagando o seu custo de mana.

Se tiver sorte, ou se tiver planejado com antecedência, você poderá ocultar um card que possui outra habilidade que permite virá-lo para cima, como metamorfose ou disfarce. Se isso acontecer, você poderá utilizar qualquer uma das habilidades que se aplique à situação. Por exemplo, se ocultar um card de criatura com disfarce, você poderá virá-lo para cima pagando seu custo de disfarce ou seu custo de mana, como é o caso de ocultar.

0008_MTGACR_TokenBst: Uma Criatura Misteriosa

O card de ajuda mostrado acima é um acessório de jogo opcional que você pode usar para dar um pouco mais de estilo para as suas permanentes com a face voltada para baixo, até o momento em que suas identidades são reveladas.

Da galeria de imagens de cards à sua loja local, prepare-se para explorar Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® com a estreia da coleção, no dia 5 de julho!