Chegou a hora de uma incrível coleção de Magic.

Sempre que uma coleção de Modern Horizons chega, ela vem cheia de referências, mecânicas malucas que retornam, cards lendários legais e um memorável formato Limitado. Não há restrições, pois as combinações incomuns de habilidades criam coisas inéditas... e divertidíssimas de jogar!

E qual é a melhor maneira de você dar uma olhada nisso? Bem, tudo começa no seu Pré-lançamento local!

O que é o Pré-lançamento?

Bem, o Pré-lançamento é um dos meus eventos favoritos de Magic e é perfeito tanto para novatos quanto para veteranos. Pré-lançamentos são uma comemoração da nova coleção e Modern Horizons 3 também terá o seu, que começará em 7 de junho. Vai ser uma diversão sem limites!

Primeiro, se quiser aprender a jogar Magic, eu recomendo alguns desses recursos:

Além disso, se você estiver procurando uma loja para jogar, eu sempre recomendo a nossa ferramenta de localização de lojas. É só digitar sua localização e lhe mostraremos as lojas mais próximas:

Após encontrar um local, entre em contato com a loja para saber se fazem pré-inscrições. Os Pré-lançamentos são eventos populares, e é melhor você garantir seu lugar na mesa!

Se você prefere assistir um vídeo sobre este assunto, há um disponível no Good Morning Magic:

Mas o que torna o Pré-lançamento um momento tão especial? E o que você pode esperar de um evento desses? Vamos dar uma olhada!

Expandindo seus Horizontes

Não há nada que se compare à sensação de abrir novos cards de uma coleção, e é exatamente isso que você faz durante um Pré-lançamento. Todo mundo está em pé de igualdade. Ninguém tem esses cards antes do Pré-lançamento, e é sua primeira chance de explorá-los e ver como eles funcionam juntos.

Em um Pré-lançamento, a energia é palpável. É a descontração e diversão das pessoas abrirem seus cards, falarem sobre as coisas legais que encontraram e descobrirem combinações (ou referências divertidas!) pela primeira vez.

Uma das coisas mais legais de um Pré-lançamento é ser um excelente ambiente para ajudar você em seu primeiro evento. Mesmo que você nunca tenha jogado antes, os jogadores e funcionários estarão por perto para ajudá-lo e para garantir que você tenha uma experiência fantástica. Jogadores novos e antigos — todos se reúnem no Pré-lançamento! A coleção é nova, as pessoas estão conversando sobre os textos e sobre a história (que você pode encontrar aqui) e todos querem se divertir.

E aí, você precisa levar um deck de casa? Não! No Pré-lançamento, você jogará um formato chamado Deck Selado. É bem simples: abra os seis Boosters de Jogo de Modern Horizons 3 do seu Pacote de Pré-lançamento (mais o card promocional que você vai obter neles) e monte um deck com eles. Tudo gira em torno da nova coleção e do que você encontrará nos boosters. Se quiser, você pode ver tudo antes, dos comuns aos míticos raros, para montar o melhor deck que conseguir. (Confira todos os cards com antecedência na Galeria de imagens dos cards.)

E como isso funciona, exatamente? Deixa que eu explico.

Construindo no Horizonte

Quando se sentar numa mesa de jogo no dia do Pré-lançamento, você receberá um Pacote de Pré-lançamento de Modern Horizons 3.

Pacote de Pré-lançamento de Modern Horizons 3

Embora haja muitas coisas legais ali, como um marcador de pontos de vida Spindown para marcar seu total de pontos de vida e um folheto bacana com dicas e informações, o mais importante são esses seis Boosters de Jogo:

Abra-os e confira a nova pilha de cards. Também haverá um card raro ou mítico raro estampado metalizado nos boosters para jogar — não esqueça de pegá-lo.

Ok, já abriu os boosters? Bem, é hora de construir um deck!

Mas por onde começar?

Bom, em primeiro lugar, você precisa saber o que fazer! Em Deck Selado, você só precisa de 40 cards, não de 60 nem de 100. Você pode obter quantos terrenos básicos adicionais desejar na loja.

Nossa recomendação é jogar com 17 terrenos. Então, com tudo resolvido, você buscará jogar com apenas cerca de 23 cards não de terreno dentre os que obtiver. E o seu objetivo é esse: identificar os 23 cards com os quais vai jogar.

Ok, assim parece um pouco mais fácil. Mas como escolher estes cards?

Primeiro, separe os cards por cor. Faça oito pilhas: uma para cada uma das cores, uma para cards multicoloridos, uma para cards incolores e uma para terrenos. Conforme analisa suas pilhas, você poderá ler os cards e ver quais são os que mais lhe interessarem.

Você terá que reduzir suas escolhas a duas cores. Às vezes, você pode pôr uma pitada de uma terceira cor, jogando com duas cores como base e uns dois ou três cards poderosos ou custos adicionais de outra cor, mas eu me concentraria de verdade é nas duas cores que quiser usar. Você pode selecioná-los como quiser. Talvez você só goste das cores, mas fique de olho em três coisas:

Quaisquer cards raros que você queira jogar dentre estas cores.

Muitos cards removedores (cards que destroem ou lidam com as criaturas do oponente).

Evasão (muitos jogos de Deck Selado são vencidos com criaturas com voar ou cards difíceis de bloquear).

Um elemento adicional a se levar em consideração são boas sinergias e cards multicoloridos. Cada par de cores de Modern Horizons 3 tem um tema. Saber quais são esses temas pode ajudar você a decidir com que cores jogar. Os temas estão detalhados em um folheto no topo de cada expositor de Booster de Jogo, mas você pode vê-los aqui também:

Outro elemento incomum da coleção para se ter em mente são os custos de mana incolor. Não os custos genéricos — os custos incolores em específico, como Mago de Combate da Paisagem Erma:

0017_MTGMH3_Main: Wastescape Battlemage

Não é possível pagar com mana de qualquer cor; você deve pagar com mana incolor. Então, se colocar estes no deck, você precisará ter fontes geradoras de mana incolor suficientes. É como adicionar uma pitada de outra cor. Eu preciso ter três ou quatro fontes consistentes antes de colocar um no meu deck, e muito mais se eu quisesse jogar vários. Não há tantos cards assim na coleção, mas fique de olho neles para ter maneiras de conjurá-los, caso decida incluí-los.

Uma vez escolhidas as suas cores, é importante pensar em sua curva de mana. Isto ajuda a garantir que você tenha criaturas para conjurar em todos os turnos do jogo. Se todos os cards do seu deck custarem seis manas, você ficará para trás na hora de jogar criaturas; se todos os cards custarem dois manas, você será dominado em turnos posteriores.

Veja como verificar sua curva de mana. Em primeiro lugar, ordene suas criaturas por ordem de valor de mana, da esquerda para a direita. Portanto, ordene todas as suas criaturas de custo um, depois todas as criaturas de custo dois, e assim por diante. Ordene seus cards não de criatura desta forma apenas se você pretende jogá-los assim que tiver mana suficiente. Por exemplo, você pode jogar um Equipamento no turno dois, por isso ele conta como um card de dois manas; porém, é menos provável que você jogue uma mágica de remoção no turno dois.

Para o formato Limitado, e isso é apenas uma consideração geral, eu jogaria mais ou menos dessa forma:

1 mana: 0 a 2

2 manas: 4 a 6

3 manas: 3 a 5

4 manas: 2 a 4

5 manas: 1 a 3

6 ou mais manas: 0 a 2

Depois de definir sua curva, acrescente suas mágicas não de criatura. É provável que você queira jogar todas as suas mágicas de remoção para lidar com as criaturas de seus oponentes. Além disso, é bom ter formas de fortalecer instantaneamente suas criaturas e formas de comprar cards. Mas isso pode ser ajustado conforme preferir, dependendo do que você acha que funciona melhor no seu deck.

E aí está! Quando terminar, você terá um deck de 40 cards. Você pode jogar com mais de 40 cards, mas recomendo que não faça isso: cada card que você joga além de 40 diminui sua probabilidade de comprar seus melhores cards.

Mecânicas de Modern Horizons 3

Modern Horizons 3 é uma coleção e tanto — ela não tem mecânicas novas, e sim um monte de mecânicas que retornam. Você pode conferir a maioria delas no artigo Mecânicas de Modern Horizons 3.

Em direção ao Horizonte

O Pré-lançamento de Modern Horizons 3 chega no dia 7 de junho! Confira sua loja local, veja a Galeria de imagens dos cards e prepare-se para a incrível e maluca experiência que é Modern Horizons 3!

Ah, última coisa: você pode reservar expositores de booster para pegar no Pré-lançamento também. Então, se quiser levar ainda mais cards para casa, você poderá ter alguns produtos de Modern Horizons 3 para si. Só não esqueça de falar com a loja antes de pegar um.

Espero que essas informações ajudem você na sua jornada rumo ao Pré-lançamento. E, como sempre, caso tenha alguma dúvida, fale comigo no Twitter, Instagram, TikTok ou YouTube. Eu sempre gosto de ouvir o que as pessoas têm a dizer.

Aproveitem a coleção e divirtam-se!

Gavin

Email: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic