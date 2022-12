Boas novas, Planeswalkers! Em muitas coleções de Magic você luta por assuntos de vida e morte. Invasões planares, mal ancestral, genocídio generalizado... é exaustivo. É hora de um pouco de descanso. No plano de Kylem encontra-se Valor's Reach, um estádio onde magos de todo o mundo (e, provavelmente sem o conhecimento das pessoas de lá, de outros) vêm para aperfeiçoar sua arte diante de multidões entusiasmadas. Aqui, é mais esporte do que combate, e carisma é o nome do jogo. As contendas em duplas são muito apreciadas, e Battlebond foi feito para jogos em Gigante de Duas Cabeças. Encontre um colega e prepare-se para fazer barulho.

#objetivosdaequipe

Diversão compartilhada é diversão multiplicada, e Gigante de Duas Cabeças é um dos formatos mais divertidos que existe. Se você ainda não está familiarizado com ele, aqui vai um rápido resumo para deixar você e seu colega atualizados.

Em Gigante de Duas Cabeças, você senta ao lado de seu colega diante de outra equipe de dois. Cada jogador deve ter seu próprio deck, mas vocês têm um total de vida compartilhada que começa em 30. Se qualquer um de vocês ganhar ou perder vida, a equipe perde ou ganha vida.

Para começar o jogo, todos compram sete cards. A equipe que começa jogando decide seus mulligans. Você e seu colega podem olhar um a mão do outro a qualquer momento, incluindo enquanto decidem seus mulligans. Como Gigante de Duas Cabeças é um formato de equipes, o primeiro mulligan de cada jogador resulta em uma mão de sete cards, depois seis e assim por diante. Nenhum dos jogadores na equipe que começa compra um card em seu primeiro turno.

Você e seu colega partilham o turno. Vocês dois compram durante a etapa de compra. Cada um de vocês pode jogar um terreno durante uma de suas fases principais. Você pode conjurar mágicas, ativar habilidades e outras coisas em qualquer ordem que desejar. Vocês dois declaram atacantes e bloqueadores juntos. Entretanto, vocês não partilham recursos. Seus terrenos são seus terrenos, as criaturas deles são as criaturas deles, este terreno é meu terreno, aquele terreno é seu terreno. Estou dizendo que cada um de vocês têm seus próprios terrenos. Indo adiante.

Pausa para uma observação rápida sobre você e sua equipe

Lembre-se de que qualquer coisa que diga "você" (you) significa você, não seu colega de equipe. Mas há um novo termo que estamos introduzindo: "your team", ou seja, sua equipe. Qualquer card que se refira a "your team" refere-se a você ou a um colega. Se você não estiver em um jogo de equipes, "your team" significa apenas "você." Colegas são jogadores que começaram o jogo em sua equipe, não um "oponente com o qual estou cooperando agora, mesmo sabendo que ele vai receber uma facada nas costas em breve." Por exemplo, em um jogo tradicional de Commander, você não tem colegas.

De volta à ação

Quando é hora de atacar, você e seu colega decidem quais de suas criaturas estão atacando. Para cada uma delas, escolha qual oponente ou planeswalker oponente ela está atacando. As criaturas de seus oponentes podem bloquear quaisquer criaturas atacantes que estejam vindo contra a equipe deles, não importa qual oponente ou planeswalker esteja sendo atacado.

A partir disso, é basicamente um jogo do Magic que você conhece e adora. Converse com seu colega; isso é metade da diversão. Pense mais, jogue mais e sobreviva mais que a outra equipe para assegurar a vitória. Essa é a outra metade. Agora para as mecânicas.

"Partner with..."

As duplas mais celebradas em Valor's Reach podem ser encontradas dentro de boosters de Battlebound. No canto à minha direita, vindos de lugares desconhecidos, estão os campeões incontestáveis deste artigo... Pir, Imaginative Rascal e Toothy, Imaginary Friend!

Cada um deles possui a nova habilidade "partner with [o outro]", ou seja, "parceiro de". Esta habilidade significa duas coisas. Primeiro, eles virão um em auxílio do outro. Especificamente, quando um deles entra no campo de batalha, o jogador alvo pode procurar em seu grimório pelo outro, revelá-lo, colocá-lo em sua mão, e embaralhar seu grimório. (Observe que o texto recordatório resume isso, mas essa é uma busca e embaralhamento padrão.)

Segundo, cada par de parceiros pode servir como co-comandantes de um deck. Basicamente, é a mesma habilidade de "partner" original, que fez sua estréia em Commander (2016 Edition) De fato, esta parte da habilidade não faz nada se você não estiver jogando Commander. A única diferença é que os parceiros nomeados só podem ser co-comandantes um com o outro e não com qualquer outra criatura com "partner". Você não pode emparceirar Toothy com Quebrador de Frascos, o Feroz, por exemplo. Observe que nem todos os parceiros em Battlebound são lendários. Os que não são não podem ser comandantes.

"Assist"

Não há muitas coisas que você precise fazer por si só na arena de Valor's Reach, mas conjurar mágicas geralmente é uma delas. Pelo menos, até a nova habilidade "assist". Aqui está Huddle Up

Conforme você conjura uma mágica com "assist" (ajudar), escolha outro jogador. Este pode ser seu colega (que deveria estar inclinado a lhe ajudar) ou um oponente (que às vezes você pode manipular para lhe ajudar). Aquele jogador pode lhe ajudar pagando qualquer quantidade de mana genérico do custo da mágica. Aquele jogador não pode lhe ajudar com o mana colorido exigido. Para Huddle Up, você precisa pagar o U, mas outro jogador pode ajudar com até 2.

Você não escolhe o jogador até que tenha revelado o card com "assist" e feito todas as outras escolhas requeridas, incluindo alvos. Assim, o outro jogador irá saber no que ele está se metendo. Se ele não quiser pagar, você pode arcar com toda a conta você mesmo, ou voltar atrás e não conjurar a mágica.

"Support"

Dizem que a união faz a força. E se a força é necessária para esmagar seus oponentes, nada funciona melhor do que deixar sua equipe gigante. Visto originalmente em Juramento das Sentinelas, "support" (suporte) distribui marcadores +1/+1. Também visto originalmente em Juramento das Sentinelas está este raptor que retorna:

As regras para "support" não mudaram. O número após a habilidade equivale ao número máximo de criaturas alvo que você pode escolher para receber, cada uma, um marcador +1/+1. Se uma criatura tem uma habilidade "support", aquela habilidade não pode ter a própria criatura como alvo. Se um feitiço ou mágica instantânea lhe diz para usar "support", você pode escolher quaisquer criaturas como alvos. Você pode escolher menos criaturas que o número de alvos listado se quiser, mas não se esqueça das criaturas de seu colega!

"Friend or Foe"

Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos ainda mais próximos com um novo ciclo de cards que lhe pedem para decidir entre dois efeitos para cada jogador. Aqui está o membro verde deste ciclo, Pir's Whim.

Quando uma mágica de "friend or foe" é resolvida, você primeiro escolhe um desses rótulos para cada jogador, incluindo você mesmo. Na maioria das situações, é melhor que você e seus colegas sejam amigos (friend) e seus oponentes sejam inimigos (foe), mas você é livre para escolher o que quiser. Se você quiser mostrar ao seu colega quem é que manda, e não houver nenhuma vitrine de barbearia por perto, então chame ele de inimigo. Vai dar muito certo.

Depois que amigos e inimigos forem decididos, todos os amigos executam a ação listada ao mesmo tempo. Imediatamente após isso, todos os inimigos fazem sua ação ao mesmo tempo. Isso tudo ocorre enquanto a mágica está sendo resolvida, então ninguém pode conjurar mágicas, ativar habilidades ou tomar outras ações no meio tempo. Se quaisquer escolhas fizerem parte de uma ação, essas escolhas são feitas na ordem to turno entre amigos (ou inimigos, ou ambos, se for o caso).

Por exemplo, quando você resolver Pir's Whim, cada amigo procura um card de terreno no próprio grimório. Esses cards são todos revelados simultaneamente, então nenhum jogador sabe o que outro procurou até que ele esteja comprometido com sua escolha. Em seguida, cada inimigo escolhe um artefato ou encantamento que ele controla seguindo a ordem do turno. Isso significa que, no momento em que tiver que fazer sua escolha, cada inimigo saberá o que os inimigos anteriores escolheram. Em seguida, todos esses artefatos e encantamentos são sacrificados ao mesmo tempo.

O rótulo de amigo ou inimigo aplica-se somente para uma mágica. Se você conjurar outra mágica de "friend or foe" mais tarde no jogo, você terá que escolher amigos e inimigos novamente.

Jogando!

A plateia está inquieta, todos os olhos voltados para a entrada escurecida da arena. As estratégias foram escolhidas. As mágicas preparadas. Seus olhos se fixam em seu colega. O momento para o qual você treinou, esperou, se sacrificou... está aqui. Sua música toca. O povo explode. É hora do show.