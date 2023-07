Acompanhe as revelações de Magic: The Gathering® – Doctor Who™ na San Diego Comic-Con

Durante a San Diego Comic-Con 2023, o designer de jogo de Magic Gavin Verhey fez uma prévia de artes, cards e mecânicas que chegarão com Magic: The Gathering® – Doctor Who™ em uma coleção de quatro decks de Commander com cards inéditos em Magic, capturando as histórias e aventuras de Doctor Who™. Há Senhores do Tempo, companheiros, mundos alienígenas e muito mais para explorar. Se você tiver perdido as revelações de Gavin, não se preocupe: elas estão todas aqui para você. Allons-y!

A TARDIS

Gavin mostrou alguns dos cards e artes de cada deck de Commander de Magic: The Gathering® – Doctor Who™, dando destaque ao seu estilo único. Mas todos os decks centrados no Doutor tinham uma prévia em comum: a TARDIS. Mas não se trata de apenas uma TARDIS. Também compartilhamos uma versão especial de exibição da icônica caixa azul.

TARDIS TARDIS (Exibição)

Blast From The Past

O primeiro deck que Gavin destacou foi “Blast From The Past”, um deck branco, azul e verde com as primeiras oito incarnações principais do Doutor. Vários artistas de Magic contribuíram com seu talento para Doctor Who™, fornecendo artes de diversos personagens, incluindo o Primeiro Doutor.

Arte de: Billy Christian

Arte de: Nerendra Bintara Adi

Arte de: Randy Gallegos

Arte de: Elizabeth Peiró

Arte de: Kiernan Yanner

Cada deck também traz episódios específicos de Doctor Who na forma de Sagas. Vimos a arte do famoso episódio do Quarto Doutor, “City of Death”.

Art by: Miklós Ligeti

Esses decks também incluirão cards de planos, permitindo que os jogadores viajem pelo tempo e o espaço para diversas localizações de Doctor Who™ enquanto jogam Planechase. Vamos voltar para onde tudo começou, TARDIS Bay.

TARDIS Bay

Por fim, tinha uma ficha de Inseto! Mas não é um Inseto qualquer. É uma ficha de Inseto Alienígena!

Ficha de Inseto Alienígena

Timey-Wimey

As aventuras do Nono, Décimo e Décimo Primeiro Doutores chegam ao Magic com este deck de Commander. "Timey-Wimey", um deck branco, azul e vermelho, teve seu comandante principal revelado, deslumbrando o público da Comic-Con com o Décimo Doutor, além da versão de exibição do card. Também foi revelada uma das Sagas do deck, representando o episódio “The Parting of the Ways”. Fantástico! Absolutamente fantástico!

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (Exibição) The Parting of the Ways

Essas histórias foram trazidas à vida com artes fascinantes, com diversos personagens favoritos dos fãs fazendo uma aparição. Também foi revelada a arte de uma Saga que representa o icônico episódio “The Eleventh Hour”.

Arte de: Darren Tan

Arte de: Alice Xia Zhang

Arte de: Lixin Yin

Arte de: Greg Staples

Arte de: Matt Stewart

Bad Wolf Bay aparece como card de plano, e Gavin também revelou uma ficha de Comida que corresponde ao tema do deck.

Bad Wolf Bay

Ficha de Comida

Paradox Power

O Décimo Segundo e o Décimo Terceiro Doutores assumem as rédeas em “Paradox Power”, um deck azul, vermelho e verde. Confira algumas das artes mais incríveis dos personagens de Doctor Who™ presentes no deck e uma Saga com o Décimo Terceiro Doutor: The Flux.

Arte de: Andrey Kuzinskiy

Arte de: Fajareka Setiawan

Arte de: Yuliya Litvinova

Arte de: Alexander Mokhov

Arte de: Alexander Gering

Arte de: Alexander Gering

Gavin também revelou um novo card de plano e uma ficha de Pista do deck, ambos representando elementos atemporais do universo de Doctor Who™.

Fixed Point in Time

Ficha de Pista

Masters of Evil

Mas nem todos os decks mostram as boas ações do Doutor pelo tempo e pelo espaço. O deck azul, preto e vermelho, “Masters of Evil”, é onde você encontrará os vilões mais icônicos que o Doutor enfrentou durante os anos. O primeiro card do deck traz os Daleks para Magic.

Exterminate

Os artistas deram vida a diversos desses inimigos com seus trabalhos, abrangendo de Weeping Angels a Valeyard, sem esquecer da própria Missy. Um dos episódios mais famosos de Missy, “Death in Heaven”, recebeu seu próprio card de Saga.

Arte de: Tyukina Tatiana

Arte de: Anato Finnstark

Arte de: Lie Setiawan

Arte de: Ekaterina Burmak

Arte de: Justyna Dura

Um dos cards de plano do deck apresenta até mesmo The Doctor's Tomb! E, por fim, Gavin mostrou uma ficha de Daleks para encerrar um painel repleto de revelações.

The Doctor's Tomb

Ficha de Dalek

Os decks estão disponíveis para reserva e serão lançados no dia 13 de outubro de 2023. Você pode reservá-los em lojas on-line como Amazon, em sua loja local e em outros lugares em que Magic é vendido.