Nota do Editor: Gostaríamos de esclarecer que o card O Sem Rosto não será disponibilizado com acabamento metalizado tradicional ou metalizado gravado.

Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur é a encruzilhada de Forgotten Realms, um lugar onde se pode achar todos os tipos de bens exóticos, incluindo os mais incríveis cards de Magic.

Chegando em 10 de junho à sua loja local, em revendedores on-line como Amazon e outros, a coleção está cheia de cards espetaculares para fãs de Commander. Seguem detalhes do que você encontrará:

Lendas metalizadas gravadas

Você encontrará uma versão metalizada gravada de seu comandante favorito de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur em boosters de coleção e de colecionador. Cada criatura lendária e Antecedente em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur tem uma versão metalizada gravada alternativa.

Cards podem ser metalizados gravados de várias formas. Commander Legends, Strixhaven: Escola de Magos, Kamigawa: Dinastia Neon e Ruas de Nova Capenna tiveram metalizados gravados, mas neste caso a aplicação foi diferente. Para Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur, estamos usando o mesmo processo de Commander Legends: os cards metalizados gravados têm seu próprio quadro fosco com um verniz especial, dando-lhes brilho. Este é o estilo de metalizado gravado que usaremos como padrão no futuro, apesar de possíveis alterações de tempos em tempos.

Há 57 criaturas lendárias em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur: 30 incomuns, 25 raras e 2 míticas raras. E há 25 Antecedentes lendários: 5 comuns, 15 incomuns e 5 raros. Todos os 82 cards têm versões metalizadas gravadas com sua arte de borda padrão no mesmo formato em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur.

Todo booster de coleção tem uma lenda metalizada gravada; um terço dessas são raras ou míticas raras. Cada booster de colecionador contém duas lendas metalizadas gravadas: uma comum ou incomum e uma rara ou mítica rara. Cards metalizados gravados não existem em boosters de draft.

Cards sem bordas

Há três planeswalkers sem borda em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur:

Há também um ciclo de cinco dragões raros ou míticos raros em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur. Cada dragão aguarda para causar dano de combate aos seus oponentes, e cada um disponível em versão sem borda.

Cinco outros belos cards de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur raros ou míticos raros têm versões sem borda, incluindo Soberana do Espinheiro.

Você pode abrir cards sem borda de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur em boosters de coleção, draft e colecionador, tanto tradicionais metalizadas quanto não metalizadas.

Cards livro de regras

O tratamento livro de regras, que você deve se lembrar de Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms, retorna em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur.

Artes destes cards são inspiradas no Livro dos Monstros antigo. Cada uma das 57 criaturas lendárias de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur (30 incomuns, 25 raras e 2 míticas raras) aparecem no tratamento livro de regras, bem como uma seleção de cards não lendários. Há 76 cards livro de regras: 10 comuns, 34 incomuns, 25 raros e 7 míticos raros. O ciclo de dragão mítico raro aparece no tratamento livro de regras e no tratamento sem borda. Todo card livro de regras de Adventures in the Forgotten Realms era do Livro dos Monstros, mas em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur você também poderá encontrar certos itens maravilhosos no tratamento livro de regras, como o ciclo Diamante e Raio. Você pode abrir cards livro de regras em boosters de coleção, draft e colecionador em formato tradicional metalizado e não metalizado.

Artes estendidas

Você viu todos os outros tratamentos alternativos em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur. Criamos versões alternativas de cada raro e mítico raro para que você sempre encontre uma versão especial de seu favorito. Há 47 raros e 7 míticos raros em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur que aparecem em arte estendida. Esses cards não aparecem em outros tratamentos. Cards de arte estendida da coleção principal de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur podem ser encontrados em boosters de colecionador e pacotes de amostra de booster de colecionador, tanto tradicionais metalizados quanto não metalizados.

Os novos cards de Deck de Commander de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur também aparecem em arte estendida. Há 27 raros e 12 míticos raros deste tipo. (Também há um card Classe que não se encontra em arte estendida). Cada mítico raro está disponível tanto em tradicional metalizado quanto não metalizado em boosters de colecionador e pacotes de amostra de booster de colecionador. Raros de arte estendida estão disponíveis apenas em não metalizado de boosters de colecionador.

A Lista

A Lista para Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur voltará a ter 300 cards da história de Magic. A Lista incluirá todos os cards temáticos de Magic de Stranger Things x Secret Lair, exceto Laboratório de Havengul. Os cards temáticos de Magic de Stranger Things x Secret Lair que aparecem em Boosters de Coleção de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur surgirão na mesma raridade que outros cards d'A Lista.

Tipos de booster/visão geral da coleção

Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur é maior do que a maioria das coleções para suportar os boosters maiores necessários para draft de Commander. Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur contém 141 comuns, 120 comuns, 77 raros e 22 míticos raros. Muitos desses cards aparecem em tratamentos alternativos como detalhado acima. Você pode achar todos os cards metalizados gravados em boosters de coleção e colecionador. O cards sem borda e livro de regras podem ser encontrados em boosters de coleção, draft, colecionador como tradicional metalizado e não metalizado. Cards de arte estendida são exclusivos de boosters de colecionador e pacotes de amostra de booster de colecionador.

Boosters de Coleção de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur são os mais divertidos de abrir. Cada booster de coleção tem um card de lenda ou Antecedente metalizado gravado, bem como outra lenda, outro Antecedente, um raro ou mítico raro, um tradicional metalizado e dois curingas. Entre todos os cards incríveis que você pode abrir nestes espaços, perceberá que a maioria (79%) de Boosters de Coleção de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur têm ao menos dois raros ou míticos raros e 37% de Boosters de Coleção de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur têm três ou mais raros ou míticos raros.

Boosters de Draft de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur são os melhores de abrir para draft de Commander. Boosters de Draft de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur têm 20 cards, e você escolherá dois por vez para fazer um deck de Commander de 60 cards. Você pode até quebrar a regra de uma cópia no draft de Commander. Cada booster de draft contém uma criatura lendária ou planeswalker, um Antecedente lendário e um raro ou mítico raro que não é lendário. 44% dos Boosters de Draft de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur têm pelo menos dois raros ou míticos raros.

Não há proporção fixa entre a as chances de aparição de uma versão comum de um cards e suas versões alternativas. Cerca de 11% dos boosters de coleção têm um não metalizado, não metalizado gravado raro ou mítico raro com tratamento alternativo, bem como 10% de todos os boosters de draft. Cards que aparecem com diversos tratamentos têm cada um deles surgindo proporcionalmente menos conforme sua quantidade. Isto vale para boosters de colecionador também; eles são a melhor forma de colecionar estes variantes raros e míticos raros, tanto em tradicional metalizado quanto não metalizado, e são os únicos para colecionar cards de arte estendida.

Para descrição completa do conteúdo de cada tipo de booster em Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur, veja Visão geral de produto Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur.

Divirta-se com seu próximo deck de Commander em 10 de junho, quando Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur chegar em sua loja local, em revendedores on-line como Amazon e outros!