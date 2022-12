Todos nós pausamos por alguns instantes antes de abrir um booster, esperando que saia nosso card favorito e revelando a resposta à eterna pergunta, "O que vou tirar desta vez?"

Eu sou Mike Turian, arquiteto de produto de Dominária Unida (DMU). Como arquiteto da coleção, sou o responsável pela estrutura do conteúdo e por suas promoções. Hoje, estou aqui para falar sobre os conteúdos de tudo o que você pode esperar ao abrir os produtos de Dominária Unida. Uma vez que esses produtos estão repletos de surpresas lendárias de todos os tipos, vou apresentar o que há de melhor no que separamos para vocês.

Promoção Lost Legends

A primeira vez que abri um booster original de Legends foi há quase 30 anos. Quando eu tinha começado a jogar em The Dark, alguns meses depois de Legends, as lojas da minha região não tinham produtos de Legends à venda. Eu e meus amigos entramos em contato com uma loja na Itália e compramos caixas de Legends em italiano. Legends foi a primeira coleção a ter criaturas douradas e cards lendários, e nós, ávidos jogadores novatos de Magic, mal podíamos esperar para abrir os boosters! 30 anos depois, toda essa emoção voltou enquanto eu abria os boosters para a promoção Lost Legends.

Para mais detalhes sobre a promoção Lost Legends, temos o vídeo Descobrindo Lost Legends, onde Marshall Sutcliffe apresenta a história dessa descoberta. Se desejar, você também pode ler o artigo de Blake Rasmussen com os detalhes completos da promoção Lost Legends.

A promoção Lost Legends está disponível apenas em 3% dos boosters de Colecionador de Dominária Unida.

Embora eu já tivesse visto imagens do armazém onde descobrimos esses boosters de Legends, quando cheguei no local onde caixas de Legends foram descarregadas na mesa para formar uma parede de expositores eu soube que esse era um momento na história de Magic que eu teria o prazer de compartilhar com todos vocês. Adicionamos cards da promoção Lost Legends a 3% dos Boosters de Colecionador de Dominária Unida, substituindo um card metalizado comum de Dominária Unida. O booster de colecionador é o único booster de Dominária Unida onde você poderá encontrar um card da promoção Lost Legends. O artigo de Blake sobre a promoção Lost Legends contém uma lista completa de cards da coleção Legends original que você poderá encontrar dentro.

Legends Retold

Considerando o extenso histórico de lendas de Dominária, queríamos aproveitar a oportunidade para reinventar alguns dos personagens clássicos de Legends. O designer sênior Ethan Fleischer usou seu amplo conhecimento sobre os personagens de Legends para elaborar 19 novas criaturas lendárias e um novo planeswalker lendário. Esses 20 cards foram desenvolvidos para Commander e contam com tratamento metalizado tradicional nos boosters de um card especial incluídos nos expositores de boosters de coleção, draft e colecionador de Dominária Unida.

Além do tratamento metalizado nos boosters de card especial, os 20 cards de Legends Retold contam com dois tratamentos exclusivos para os boosters de colecionador: metalizado gravado e não metalizado.

Existem cinco cards de Legends Retold incomuns, dez raros e cinco míticos. Nos boosters de card especial, você encontrará um incomum metalizado 37,5% das vezes, um raro metalizado 50% das vezes e um mítico raro metalizado 12,5% das vezes. Cada booster de colecionador terá um espaço de card incomum dedicado a Legends Retold que se divide igualmente entre a versão não metalizada e a versão metalizada gravada. Além disso, os boosters de colecionador contam com mais dois espaços que podem incluir um dos dez cards raros ou um dos cinco cards míticos raros de Legends Retold nos tratamentos metalizado gravado ou não metalizado, além de diversos outros raros e míticos raros em potencial de Booster Fun. Uma vez que esses dois espaços incluem muitos cards procurados, vale observar que o número máximo de cards Legends Retold metalizados gravados em cada booster de colecionador é dois.

Por fim, conforme mencionei anteriormente, os cards Legends Retold destinam-se ao formato Commander e contam com o símbolo da expansão Dominária Unida Commander (DMC), indicando que são válidos para eventos nos formatos Commander, Legacy e Vintage.

Estilo vitral de exibição

Para começar nosso tour pelos cards no estilo vitral de Dominária Unida, temos a primeira série de terrenos básicos de Magali Villeneuve. A interpretação que ela deu a esses terrenos é deslumbrante. Você poderá encontrar esses terrenos básicos de arte cheia no estilo vitral em boosters de draft, coleção, colecionador e Jumpstart de Dominária Unida. Cada booster de colecionador inclui um desses cinco cards no tratamento metalizado tradicional garantido. O Booster de Jumpstart de Dominária Unida conta com uma versão não metalizada garantida. Os boosters de draft e da coleção contam com terrenos básicos de arte cheia no estilo vitral e mais três versões adicionais de cada tipo de terreno básico. O espaço dedicado a terreno básico do booster da coleção terá um terreno básico metalizado em 21% dos boosters.

Com a oferta de uma criatura lendária garantida em boosters de draft e da coleção de Dominária Unida, e mais de uma criatura lendária em cada booster de colecionador, sabíamos que queríamos encontrar um tratamento especial de Booster Fun para oferecer a cada criatura lendária de Dominária Unida. Veja acima o tratamento de exibição estilo vitral que demos a cada uma de 41 criaturas lendárias de Dominária Unida (20 incomuns, 14 raras e 7 míticas). Essas 41 criaturas poderão ser encontradas em boosters da coleção, de draft e de colecionador.

No caso dos boosters de draft, quando você obtém uma criatura lendária não metalizada, uma em cada três apresentará o tratamento de exibição, enquanto a versão regular estará presente nas outras duas vezes. A versão metalizada tradicional de lendas e terrenos básicos estilo vitral de exibição também está disponível em boosters de draft.

No caso dos boosters da coleção, você encontrará uma criatura lendária estilo vitral de exibição incomum não metalizada garantida em cada booster. Os boosters da coleção de Dominária Unida contarão com dois espaços curinga que poderão ter criaturas lendárias estilo vitral de exibição incomuns, raras e míticas raras. Além disso, a versão metalizada desses cards pode aparecer no espaço de card metalizado garantido (além de inúmeras outras possibilidades).

No caso dos boosters de colecionador, você receberá uma criatura lendária estilo vitral de exibição incomum metalizada garantida em cada booster. Existe a possibilidade de obter até duas criaturas lendárias estilo vitral de exibição não metalizadas raras ou de raridade superior. Além disso, você também poderá obter um card rarou ou mítico raro estilo vitral de exibição metalizado.

O pacote de amostra de booster de colecionador, que será incluído nos decks de Commander, terá sempre um card incomum estilo vitral de exibição metalizado como um dos dois cards. O outro card será raro ou mítico raro, podendo ser uma criatura lendária estilo vitral, um card de arte estendida ou um planeswalker sem borda.

Observe que todas as informações acima são válidas para 40 de 41 criaturas lendárias desta coleção. No caso de Sheoldred, o Apocalipse, o card está disponível no tratamento de exibição e em versão phyrexiana. As versões alternativas de Sheoldred dividem as possíveis ocorrências entre si quando uma das variantes estiver incluída.

Cards metalizados texturizados

Como uma adição exclusiva aos Boosters de Colecionador de Dominária Unida, nós pegamos o popular tratamento metalizado texturizado de Double Masters 2022 e o aplicamos de forma inédita às 41 criaturas lendárias de Dominária Unida. O tratamento metalizado texturizado foi aplicado com um padrão metalizado exclusivo e uma camada envernizada de alto brilho. Esse tratamento realça as cores do vitral e confere mais brilho às bordas do card, enfatizando a beleza das criaturas lendárias de Magic.

Você encontrará um card metalizado texturizado em cada booster de colecionador (63,1% de chance de ser incomum, 29,5% de chance de ser raro, 7,4% de chance de ser mítico raro). O tratamento metalizado texturizado será aplicado a apenas 41 cards metalizados estilo vitral. Esses cards estão disponíveis exclusivamente nos boosters de colecionador de Dominária Unida.

Tratamentos de planeswalkers

Em Dominária Unida, estaremos disponibilizando cada um dos quatro planeswalkers da coleção Dominária Unida no tratamento sem bordas. A Liliana do Véu sem bordas fará com que seu oponente sofra e tenha inveja do seu planeswalker ao mesmo tempo!

No caso de um planeswalker específico, Ajani, queríamos mostrá-lo antes e depois de ser completado pelos phyrexianos. Além da arte regular e da versão sem bordas do planeswalker Ajani antes de ser "phyrexianizado", incluímos uma versão com arte phyrexiana, uma versão com arte phyrexiana sem bordas e uma versão em idioma phyrexiano de Ajani.

Terrenos duplos raros sem bordas

Existem seis terrenos duplos raros em Dominária Unida. Esses cards podem ser encontrados em boosters de draft, da coleção e de colecionador, nas versões metalizado e não metalizado.

Raros e míticos raros com arte estendida

Os cards raros e míticos raros com arte estendida podem ser encontrados nos Boosters de Colecionador de Dominária Unida, com um subconjunto incluído nos pacotes de amostra de booster de colecionador. Em Dominária Unida, você poderá encontrar versões em arte estendida metalizadas e não metalizadas dos cards raros e míticos raros da coleção Dominária Unida que não apresentam um tratamento alternativo em outros lugares da coleção. Além disso, incluímos os cinco novos cards feitos para Jumpstart de Dominária Unida em versão estendida não metalizada, além de criar versões de arte estendida não metalizadas dos cards de Commander que não são planeswalkers dos Decks de Commander.

Observe que as Sagas não estão incluídas entre os cards com arte estendida, pois a arte desses cards não permite o tratamento de arte estendida.

Obrigado pela atenção! Se quiser saber mais sobre dos produtos de Dominária Unida, incluindo uma relação detalhada dos conteúdos de cada booster, recomendo a leitura do artigo de Tim Brown.

