Está procurando um formato de Draft divertido e poderoso repleto de cards favoritos dos fãs? Ansioso por colecionar os novos tratamentos sem bordas e metalizados gravados para seus decks? Double Masters 2022 é uma coleção desenvolvida para levar cards incríveis de Magic para você.

Visão Geral do Produto

Double Masters 2022 contém 332 cards: 91 comuns, 80 incomuns, 120 raros e 40 míticos raros, além de Cryptic Spires. Você pode colecionar os cards de Double Masters 2022 em boosters de draft e de colecionador, lançados em 8 de julho e disponíveis na sua loja local, on-line pela Amazon e em qualquer lugar onde Magic seja vendido.

Para ter uma oportunidade de jogar com esses cards em primeira mão, registre-se no evento de prévia de Double Masters 2022 — que ocorrerá de 1º a 7 de julho — numa loja WPN Premium perto de você!

Boosters de Draft

Cada booster de draft de Double Masters 2022 contém dois cards raros e/ou míticos raros, além de dois cards metalizados tradicionais. Durante o Draft de Double Masters 2022, você poderá escolher dois cards na sua primeira seleção de cada booster.

O conteúdo completo do Booster de Draft de Double Masters 2022 é:

8 comuns

3 incomuns

2 raros e/ou míticos raros

2 metalizados tradicionais de qualquer raridade

1 Cryptic Spires

1 card de ficha ou propaganda

Você pode adquirir os boosters de draft individualmente ou em expositores de 24 boosters.

Boosters de Colecionador

Cada booster de Colecionador de Double Masters 2022 contém dois cards raros sem bordas e/ou míticos raros, sendo um deles metalizado tradicional ou metalizado texturizado. Cada booster de colecionador também contém um card raro metalizado gravado ou mítico raro e um card metalizado tradicional ou mítico raro. Os boosters de colecionador são os únicos produtos onde você pode encontrar os cards míticos raros metalizados texturizados. Confira mais informações abaixo.

O conteúdo completo do Booster de Colecionador de Double Masters 2022 é:

5 comuns metalizados tradicionais

2 incomuns metalizados tradicionais

2 comuns e/ou incomuns sem bordas não metalizados

2 comuns e/ou incomuns sem bordas metalizados

1 raro ou mítico raro metalizado tradicional

1 raro ou mítico raro sem bordas não metalizado

1 raro ou mítico raro metalizado gravado

1 raro ou mítico raro sem bordas metalizado tradicional ou 1 mítico raro metalizado texturizado

Você pode adquirir os boosters de colecionador individualmente ou em expositores de quatro boosters.

Em Double Masters 2022, você encontrará vários cards adorados pelos fãs com novas artes, além de alguns de seus cards favoritos do passado regressando em versões novas e mais elegantes.

Cards sem bordas

Serão lançados 80 cards sem bordas em Double Masters 2022: 9 comuns, 21 incomuns, 30 raros e 20 míticos raros. Esses cards poderão ser encontrados nos boosters de draft e de colecionador, seja no tratamento metalizado ou não metalizado. Na versão sem bordas, eles contam com arte alternativa.

Em Boosters de Draft, cards comuns e incomuns que tenham um tratamento sem bordas virão com esse tratamento em um terço dos pacotes. Ou seja, um terço de todos os Vaga-pensador e Crescimento Exuberante não-metalizados que você abrir nos Boosters de Draft de Double Masters 2022 terão um tratamento sem bordas. O mesmo acontece com os metalizados—um terço de todos os Vaga-pensador e Crescimento Exuberante não-metalizados que você abrir nos Boosters de Draft de Double Masters 2022 terão um tratamento sem bordas.

Onze por cento dos Boosters de Draft de Double Masters 2022 contêm pelo menos um raro ou mítico raro sem bordas não metalizado. É possível abrir dois raros ou míticos raros sem bordas, incluindo dois míticos raros, em um único booster.

Cada um dos dois espaços de metalizados nos Boosters de Draft de Double Masters 2022 tem 1,25% de chance de ser um raro ou mítico raro sem bordas metalizado tradicional. É possível abrir dois raros ou míticos raros sem bordas, incluindo dois míticos raros, em um único booster.

Cada Booster de Colecionador de Double Masters 2022 contém dois cards raros ou míticos raros sem bordas, sendo um não metalizado e um metalizado tradicional ou texturizado.

Cards metalizados texturizados

Cinco cards míticos raros sem bordas contam com uma versão metalizada texturizada especial. Esses cards contam com a mesma arte que suas versões sem bordas não metalizadas ou metalizadas tradicionais, com a diferença de que foram metalizados com um padrão texturizado especial, dando uma aparência de movimento à sua arte:

Os metalizados texturizados são encontrados exclusivamente em Boosters de Colecionador de Double Masters 2022. Três por cento dos boosters de colecionador contêm um mítico raro metalizado texturizado. Embora já sejam distintos em suas aparências, os metalizados texturizados também contam com números de coleção mais altos que os das versões metalizadas não texturizadas, ajudando a diferenciá-los ainda melhor.

Cards metalizados gravados

Todos os raros e míticos raros de Double Masters 2022 contam com uma versão metalizada gravada. Os cards metalizados gravados apresentam a mesma arte que suas versões principais da coleção.

O processo de metalização gravada foi realizado da forma que se tornou o padrão do Magic na produção desses cards: usando quadro fosco com um verniz especial, no estilo dos cards metalizados gravados de Commander Legends: Batalha pelo Portal de Baldur. Cada Booster de Colecionador de Double Masters 2022 contém exatamente um card raro ou mítico raro metalizado gravado.

Cryptic Spires

Cryptic Spires é o primeiro card inédito de Magic a ser lançado em uma coleção Masters, que tem como objetivo ajudar a facilitar a produção de mana no formato Draft.

Cada booster de Draft de Double Masters 2022 contém exatamente uma cópia de Cryptic Spires. Cryptic Spires funciona como um card curinga; ele não está presente em versões metalizadas e nem nos boosters de Colecionador. Cryptic Spires é legal em qualquer deck de Commander. Você pode alterar a cor da mana gerada por Cryptic Spires entre os jogos do seu Evento de Prévia.

Prepare-se

Seleção de card em dobro no Draft. Cards emocionantes para jogar. Double Masters 2022 traz diversão em dobro para qualquer fã de Magic. Participe dos Eventos de Prévia de 1º a 7 de julho em uma loja WPN Premium perto de você e adquira os produtos a partir de 8 de julho na sua loja local, on-line pela Amazon e em qualquer lugar onde Magic seja vendido.