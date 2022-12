Quer baixar os cards mais legais de Kamigawa?

Kamigawa: Dinastia Neon está na vanguarda dos tratamentos aprimorados para cards de Magic, Todos os cards raros e míticos raros em Kamigawa: Dinastia Neon têm uma versão alternativa. Você encontrará terrenos especiais, Samurais mostrando suas habilidades, uma nova moldura brilhante e uma nova tecnologia para tratamentos, que detalharemos abaixo:

Você nunca viu uma coisa assim.

Terrenos Ukiyo-e

Você encontrará um novo estilo de terreno com arte expandida em Kamigawa: Dinastia Neon — os terrenos básicos Ukiyo-e. A arte para os terrenos Ukiyo-e é inspirada pelos estilos japoneses de gravação em madeira. Há dez terrenos Ukiyo-e, dois de cada tipo de terreno básico.

Todos os cards de terreno Ukiyo-e são em japonês, mas você pode encontrar os terrenos Ukiyo-e em boosters de todos os idiomas. Você pode encontrar os terrenos básicos Ukiyo-e em boosters da coleção, de draft e de colecionador. Um terço dos boosters de draft e da coleção contém um terreno Ukiyo-e não-metalizado no espaço de terreno. Nos boosters da coleção, o espaço do terreno contém um metalizado tradicional em 20% dos pacotes, e um terço desses terrenos metalizados são terrenos Ukiyo-e. Você também pode abrir terrenos Ukiyo-e em boosters de draft. Todo booster de colecionador contém um terreno Ukiyo-e metalizado.

Tratamento de Brilho Suave

Todos os cards raros e míticos raros em Kamigawa: Dinastia Neon têm uma versão alternativa. Você pode encontrar a maioria dos cards com tratamento de brilho suave, inspirados por uma estética futurista de neon:

Há 37 raros e seis míticos raros com o tratamento de brilho suave.

As seis Sagas raras e as três míticas raras em Kamigawa: Dinastia Neon também têm versões alternativas com o tratamento de brilho suave, mas com uma diferença. Nas Sagas alternativas, os dois lados possuem arte alternativa, mas apenas o verso contém a moldura com brilho suave — a frente mantém a moldura de Saga.

Gire o card

Você pode encontrar todos os cards de brilho suave, incluindo as Sagas, nos boosters da coleção, de draft e de colecionador, tanto metalizados tradicionais quanto não-metalizados.

Tratamento de Ninja

Há 22 criaturas Ninjas em Kamigawa: Dinastia Neon, além do Planeswalker Ninja Kaito Shizuki. Você pode encontrar versões alternativas de todas elas, todas com uma nova arte na moldura de Ninja:

Há sete cards comuns, oito incomuns, seis raros e dois míticos raros com o tratamento de Ninja. Ninjas são sorrateiros, mas todos podem ser encontrados em boosters da coleção, de draft e de colecionador, tanto não-metalizados quanto metalizados.

Tratamento de Samurai

Também há 21 criaturas Samurais em Kamigawa: Dinastia Neon, além da planeswalker A Imperatriz Errante. Cada Samurai tem uma versão alternativa com uma nova arte na moldura de Samurai:

Há dez cards comuns, sete incomuns, quatro raros e um mítico raro com o tratamento de Samurai. Todos podem ser encontrados em boosters da coleção, de draft e de colecionador, tanto não-metalizados quanto metalizados tradicionais.

Cards sem bordas

Você pode encontrar cards sem bordas em todas as coleções de Magic e Kamigawa tem mais do que a média. Em Kamigawa: Dinastia Neon, você encontrará versões sem bordas de todos os quatro planeswalkers míticos raros da coleção, com artes de Lack, Hara Tetsuo e Terada Katsuya . . .

Assim como os Dragões da coleção, um raro e cinco míticos raros . . .

E os cinco terrenos lendários raros:

Você pode encontrar os planeswalkers sem bordas em boosters da coleção, de draft e de colecionador, tanto não-metalizados quanto metalizados tradicionais.

Se comprar uma caixa de boosters de Kamigawa: Dinastia Neon em sua loja loca, você também poderá receber uma versão metalizada e sem bordas de Satoru Umezawa com arte de Yoji Shinkawa — pergunte a respeito em sua loja local!

Cards Phyrexiano

Há dois cards Phyrexianos em Kamigawa: Dinastia Neon. Esses cards podem aparecer em Phyrexiano com a moldura Phyrexiana, independentemente do idioma do booster em que estavam. Quando isso acontece, eles aparecem com sua arte regular. Você pode abrir esses cards em boosters da coleção, de draft e de colecionador, tanto não-metalizados quanto metalizados tradicionais.

Metalizado talhado

Os metalizados talhados estão de volta a Magic em Kamigawa: Dinastia Neon. Metalizado talhado é uma técnica de impressão que pode ser aplicada a cards de Magic de diferentes formas, e nós a utilizados de formas diferentes a cada coleção. Às vezes, construímos uma moldura em redor dela, como em Commander Legends, e às vezes usamos para destacar a moldura, como em Strixhaven: Escola de Magos.

Em Kamigawa: Dinastia Neon, estamos usando o metalizado talhado para enfatizar as outras molduras de exibição de Kamigawa: Dinastia Neon. Doze cards foram cuidadosamente escolhidos para receber o tratamento de metalizado talhado. Há um card raro e quatro míticos raros metalizados talhados com moldura de brilho suave, um raro e dois míticos raros metalizados talhados com moldura de Ninja, um caro e um mítico raro metalizados talhados com moldura de Samurai e dois míticos raros com moldura Phyrexiana. Você poderá encontrá-los exclusivamente nos boosters de colecionador.

Artes estendidas

Todo card raro e mítico raro é o favorito de alguém, por isso fazemos versões especiais de todos eles. Na maioria das coleções de Magic, os raros e míticos raros que não têm outro tratamento alternativo aparecem com tratamento alternativo com arte estendida. Em Kamigawa: Dinastia Neon, todos os raros e míticos raros têm tratamento alternativo, por isso pensamos em não fazer cards com arte estendida. . . . mas algumas pessoas adoram arte estendida. E elas ficariam tristes com uma coleção sem isso. Então, por isso, fizemos versões em arte estendida de todos os cards raros e míticos raros da coleção!

(Exceto os planeswalkers — há um espaço no booster de colecionador que na maioria das vezes tem cards de arte estendida, mas esse espaço também pode conter planeswalkers sem bordas, além dos cards de arte estendida).

A arte estendida é exclusiva dos boosters de colecionador. Há 53 cards raros e 11 míticos raros com arte estendida, além de seis Sagas raras e três míticas raras com arte estendida. A arte das Sagas só é estendida no verso. Você pode encontrar esses 73 cards da coleção principal de Kamigawa: Dinastia Neon nos formatos metalizado tradicional e não-metalizado. Também há 32 cards raros e seis míticos raros com arte estendida dos Decks de Commander de Kamigawa: Dinastia Neon. Esses 38 cards de arte estendida são encontrados apenas em metalizado.

Metalizado com tinta neon

Você também pode encontrar um novo tipo de metalizado em Kamigawa — um tratamento especial com tinta neon impresso sobre o metalizado tradicional, provocando um efeito super vibrante e de beleza única. Hidetsugu, Caos Devorador, ficou com toda a tinta neon em Kamigawa: Dinastia Neon — Hidetsugu é o único card que aparece com o tratamento de tinta neon.

Há quatro cores de tinta neon em que Hidetsugu aparece: azul, verde, vermelho e amarelo. Você pode encontrar Hidetsugu em tinta neon azul, verde e vermelha apenas nos boosters de colecionador de Kamigawa: Dinastia Neon. O números de cards neon verdes é igual aproximadamente à metade do de cards neon azuis, e o número de cards vermelhos de neon é equivalente a 25% dos verdes neon. Independentemente da cor, só há cards Hidetsugu com tinta neon em inglês — os boosters de colecionador de outros idiomas contêm cards de Hidetsugu com tinta neon, mas o texto do card estará em inglês, não no idioma do restante do booster.

Hidetsugu com tinta neon amarela é um card promocional que será distribuído em lojas da WPN Premium. Ele também só existe em inglês.

Não há cards em Kamigawa: Dinastia Neon que sejam exclusivos do produto japonês. Além de Hidetsugu com tinta neon — que é apenas em inglês — você pode encontrar todos os outros cards em boosters de Kamigawa: Dinastia Neon em todos os idiomas.

Você pode encontrar todos os cards nos tratamentos de brilho suave, Ninja, Samurai, Phyrexiano e sem bordas nos boosters da coleção, de draft e de colecionador, nas versões de metalizado tradicional e não-metalizado. Muitos cards aparecerem com vários tratamentos — nesses casos, cada tratamento aparece de maneira inversamente proporcional ao número de tratamentos. Os cards de terrenos Ukiyo-e também podem ser encontrados nos boosters da coleção e de draft, metalizados ou não-metalizados. Todo booster de colecionador contém um terreno Ukiyo-e metalizado.

Os boosters da coleção são os boosters mais divertidos de se abrir em Kamigawa: Dinastia Neon: os cards comuns e incomuns contam pequenas histórias, há um card metalizado e um card de arte em cada booster e 30% dos boosters da coleção contêm pelo menos dois raros ou míticos raros. Cerca de 13% dos boosters da coleção contêm um raro não-metalizado ou um mítico raro com tratamento alternativo.

Se estiver fazendo draft, você vai querer os boosters de draft. Cerca de 10% dos boosters de draft de Kamigawa: Dinastia Neon contêm um card raro ou mítico raro com tratamento alternativo.

Boosters de colecionador são a melhor forma de colecionar diversos raros e míticos raros, assim como cards metalizados, e são ainda o único caminho para colecionar metalizados talhados, artes estendidas e cards com tinta neon.

Para ver todos os detalhes sobre o conteúdo de cada tipo de booster de Kamigawa: Dinastia Neon, você pode acessar a vista geral do produto de Kamigawa: Dinastia Neon. Seja qual for seu booster preferido em Kamigawa: Dinastia Neon, você vai adorar o que vai encontrar. O futuro de Kamigawa é agora.