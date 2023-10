Magic: The Gathering partirá para uma exploração do tempo e do espaço em Magic: The Gathering® – Doctor Who™. Doctor Who™ fez sua estreia em 1963, e estamos ajudando a celebrar o aniversário da série com um novo lançamento de Universes Beyond. Uma vez que Magic está fazendo 30 anos e Doctor Who™ está fazendo 60, chegou a hora de aprender tudo sobre os novos cards que você encontrará em Magic: The Gathering® – Doctor Who™.

Se você perdeu nossa transmissão de estreia, não se preocupe! Vamos fornecer um guia útil com os diferentes tratamentos, produtos e segredos deste imperdível lançamento de Universes Beyond. Estamos muito empolgados por ter você ao nosso lado nessa aventura emocionante, que será lançada no dia 13 de outubro de 2023. Você pode reservar a coleção em lojas on-line como Amazon, em sua loja de jogos local e em outros lugares em que Magic é vendido.

Detalhes da coleção Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Código da coleção: WHO

Validade da coleção Magic: The Gathering® – Doctor Who™: Legado, Vintage e Commander

Validade no MTG Arena: não disponível no MTG Arena

Datas importantes de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Prévias : 3 a 6 de outubro

: 3 a 6 de outubro Jogo no podcast Command Zone Extra Turns : 11 de outubro

: 11 de outubro Lançamento global : 13 de outubro

: 13 de outubro Eventos de Festa de Lançamento: 13 a 15 de outubro

Booster Fun em Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Queríamos capturar as maravilhas de outro mundo que vimos na série Doctor Who™ em Magic: The Gathering® – Doctor Who™. Através de suas diversas jornadas, o Doutor visitou vários planetas, linhas do tempo e até mesmo outras versões de si próprio. Com Doctor Who™, é impossível saber onde vamos parar a seguir. É por isso que, quando embaralhamos um dos quatro decks de Commander de Magic: The Gathering® – Doctor Who™, temos a sensação de que estamos decolando na TARDIS com o Doutor.

Metalizados tradicionais e metalizados Surge

Se gosta de cards metalizados, você chegou ao ponto certo no tempo e no espaço! Cada deck de Commander de Magic: The Gathering® – Doctor Who™ contém dois cards com tratamento metalizado tradicional: o comandante principal e o comandante em destaque. Aqueles que esperam se juntar ao Doutor poderão encontrar os Doutores e seus companheiros no leme de três dos quatro decks. Para os fãs das mais diversas formas de vilania, você encontrará Davros, Dalek Creator e Missy no deck Masters of Evil.

The Fourth Doctor (metalizado tradicional) Sarah Jane Smith (metalizado tradicional)

The Tenth Doctor (metalizado tradicional) Rose Tyler (metalizado tradicional)

The Thirteenth Doctor (metalizado tradicional) Yasmin Khan (metalizado tradicional)

Davros, Dalek Creator Missy

Você também poderá encontrar todos os cards dos decks de Commander, com exceção dos cards de planos, em metalizado tradicional nos Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™. Todos os cards válidos em formatos Eternos, como reimpressões, cards inéditos em Magic e fichas, estarão disponíveis nos Boosters de Colecionador!

Além disso, trouxemos de volta um tratamento metalizado adorado pelos fãs: os metalizados Surge! Esses cards trazem um tratamento brilhante eletrizante, que certamente serão o destaque do seu mesão de Commander.

Adeus (metalizado Surge) Exterminate! (metalizado Surge) Anel Solar (metalizado Surge)

Além das versões metalizadas tradicionais, as versões em metalizado Surge dos cards de Commander (exceto cards de plano) da coleção também podem ser encontradas nos Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™!

Tratamentos de exibição TARDIS

A TARDIS está viajando para um novo destino: uma nova moldura de cards de Magic! Nesta coleção, 30 cards (3 incomuns, 23 raros e 5 míticos raros) contam com a variante de tratamento de exibição TARDIS. Esses cards retratam os personagens de Doctor Who™ com uma arte estilizada especial, dentro de uma bela moldura azul TARDIS. O Doutor, seus companheiros e até mesmo seus inimigos estão presentes na moldura de exibição TARDIS.

The Tenth Doctor (exibição TARDIS) Rose Tyler (exibição TARDIS)

Davros, Dalek Creator (exibição TARDIS) TARDIS (exibição TARDIS)

Cards com o tratamento de exibição TARDIS estão disponíveis apenas nos boosters de Colecionador. Embora as versões tradicionais desses cards se assemelhem mais aos personagens representados, as variantes de exibição TARDIS conferem um toque de estilo que os fãs de Doctor Who certamente vão adorar. Esses tratamentos poderão ser encontrados nos Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™.

Cards com arte ampliada

Embora os cards de Magic não sejam maiores na parte de dentro (ainda!), você poderá encontrar versões com arte ampliada desses cards, permitindo uma visualização ainda melhor da arte de Doctor Who™. As reimpressões raras e míticas raras, assim como os cards inéditos em Magic, receberão o tratamento de arte ampliada. Observação: as sagas não contam com molduras com arte ampliada e não receberão o tratamento de arte ampliada.

The Foretold Soldier (arte ampliada) River Song (arte ampliada) The Valeyard (arte ampliada)

Os cards com arte ampliada também poderão ser encontrados nas versões metalizado tradicional e metalizado Surge. Todas as reimpressões e todos os cards inéditos em Magic com arte ampliada poderão ser encontrados nos boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™ nas versões não metalizada, metalizada tradicional e metalizada Surge.

Cards de Doutor com número de série

Cruze diferentes linhas do tempo com as variantes de cards de Doutor com número de série. Cada incarnação do Doutor, do Primeiro à Décima Terceira, receberão uma variante com número de série no tratamento de exibição TARDIS. Impressos com metalizado arco-íris duplo e marcados com um número de série exclusivo, cada card receberá apenas cerca de 500 impressões, podendo ser encontrados apenas nos Boosters de Colecionador.

Cards do Doutor com número de série foram localizados apenas para o idioma inglês e estão disponíveis em Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™ de qualquer idioma. Os cards do Doutor sem número de série são mecanicamente idênticos às variantes com número de série. Confira a embalagem do produto para mais detalhes. As imagens são renderizações digitais e não cards verdadeiros.

Visão geral do produto Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Decks de Commander de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Blast From The Past (verde, branco e azul)

Timey-Wimey (azul, vermelho e branco) Timey-Wimey (azul, vermelho e branco)

Paradox Power (vermelho, azul e verde)

Masters of Evil (azul, preto e vermelho) Masters of Evil (azul, preto e vermelho)

Cada deck de Commander contém um deck de Commander com 100 cards, com um tema focado em uma parte da série Doctor Who™. Cada um desses decks contém o seguinte:

Um deck de Commander com 100 cards Contém 50 cards inéditos em Magic O comandante principal e o comandante em destaque aparecem em metalizado tradicional.

10 fichas dupla face

10 cards de plano grandes inéditos em Magic

1 dado planar

1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida

1 pacote de amostra de booster de colecionador; 2 cards com borda alternativa, sendo pelo menos um deles raro ou mítico raro



Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Expositor de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

1 terreno básico metalizado tradicional 1 em cada 3 aparece em metalizado Surge.

1 card de Doutor metalizado tradicional 1 em cada 10 aparece em metalizado Surge.

1 card metalizado tradicional de Blast from the Past 1 em cada 10 aparece em metalizado Surge.

1 card metalizado tradicional de Timey-Wimey 1 em cada 10 aparece em metalizado Surge.

1 card metalizado tradicional de Paradox Power 1 em cada 10 aparece em metalizado Surge.

1 card metalizado tradicional de Masters of Evil 1 em cada 10 aparece em metalizado Surge.

1 card inédito em Magic não metalizado com arte ampliada

1 card inédito em Magic metalizado tradicional com arte ampliada

1 card reimpresso de Magic não metalizado com arte ampliada

1 card reimpresso de Magic metalizado tradicional com arte ampliada

1 card inédito em Magic metalizado Surge com arte ampliada

1 card reimpresso de Magic metalizado Surge com arte ampliada

1 curinga metalizado Surge Não pode ser uma variante de exibição TARDIS ou terreno básico.

1 variante de exibição TARDIS não metalizada 3 incomuns, 23 raros e 4 míticos raros estão disponíveis, cada um aparecendo em proporções equivalentes.

1 variante de exibição TARDIS metalizada tradicional 3 incomuns, 23 raros e 4 míticos raros estão disponíveis, cada um aparecendo em proporções equivalentes. 1 em cada 10 boosters conta com uma versão metalizada Surge. Os cards de Doutor com número de série aparecem neste espaço.

1 ficha dupla face metalizada tradicional; 1 em cada 3 boosters conta com um metalizado Surge.



Magic: The Gathering® – Doctor Who™ x Secret Lair

Secret Lair também fará parte deste lançamento emocionante de Magic! Serão lançadas três entregas de Secret Lair Doctor Who™ como parte da coleção. Duas delas já estão disponíveis para reserva como parte da Spookydrop 2023! A terceira entrega será lançada posteriormente, por isso fique de olho para mais informações.

Entre na TARDIS!

Revelaremos mais um card de Magic: The Gathering® – Doctor Who™ hoje:

Passado em Chamas (promo metalizado tradicional da Festa de Lançamento)

O card promocional metalizado tradicional estará disponível para quem participar de um evento de Festa de Lançamento, que será organizado de 13 a 15 de outubro na sua loja WPN local. Fale com a sua loja para saber mais!

Agora você está pronto para se aventurar pelo espaço com os decks de Commander de Magic: The Gathering® – Doctor Who™. A coleção será lançada no dia 13 de outubro de 2023. Reserve agora na sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em todo lugar onde Magic é vendido.