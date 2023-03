A batalha pelo Multiverso começou. Enfrente os phyrexianos em todas as frentes e por todos os planos para acabar com a ameaça de uma vez por todas — antes que eles acabem com você. Com equipes lendárias formadas para deter os invasores, Planeswalkers frente a frente com seus amigos agora phyrexianizados e o futuro do Multiverso alterado para sempre, Marcha das Máquinas é o confronto final repleto de ação contra Phyrexia.

Quer você esteja dando seus primeiros passos em sua jornada de Magic ou esteja ansioso para conhecer o desfecho da guerra que Elesh Norn e os phyrexianos levaram a todo o Multiverso, Marcha das Máquinas tem algo para você.

Arte por: Billy Christian

Detalhes de Marcha das Máquinas

Marcha das Máquinas Commander de Marcha das Máquinas Lendas do Multiverso de Marcha das Máquinas

Código da coleção de Marcha das Máquinas: MOM

Código da coleção de Commander de Marcha das Máquinas: MOC

Símbolo da coleção Lendas do Multiverso de Marcha das Máquinas: MUL

Validade em formatos físicos (cards novos no Magic):

Marcha das Máquinas (MOM): Padrão, Pioneiro, Moderno, Legado, Vintage e Commander

Commander de Marcha das Máquinas (MOC): Legado, Vintage e Commander

Lendas do Multiverso de Marcha das Máquinas (MUL): Os cards individuais podem ser usados nos respectivos formatos em que são válidos

Validade no MTG Arena:

Marcha das Máquinas (MOM): Padrão, Explorador, Alquimia e Histórico

Commander de Marcha das Máquinas (MOC): Indisponível no MTG Arena

Lendas do Multiverso de Marcha das Máquinas (MUL): Histórico e os cards individuais podem ser usados nos respectivos formatos em que são válidos

Site: Marcha das Máquinas

Datas importantes de Marcha das Máquinas:

História de Marcha das Máquinas : Já disponível!

: Já disponível! Estreia da coleção, trailer e início das prévias : 29 de março de 2023

: 29 de março de 2023 Prévia dos cards : 29 de março a 4 de abril

: 29 de março a 4 de abril Prévia dos decks de Commander e listas de decks : 4 de abril

: 4 de abril Galeria completa de imagens dos cards : 5 de abril

: 5 de abril Pré-Pré-lançamento de Marcha das Máquinas com LoadingReadyRun : 8 de abril

: 8 de abril Evento de Acesso Antecipado de Marcha das Máquinas no MTG Arena : 13 de abril

: 13 de abril Eventos de Pré-lançamento em Lojas : 14 a 20 de abril

: 14 a 20 de abril CommandFest com eventos de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas : 14 a 16 de abril

: 14 a 16 de abril Lançamento digital no MTG Arena e no Magic Online : 18 de abril

: 18 de abril Game Knights com os comandantes de Marcha das Máquinas : 19 de abril

: 19 de abril Lançamento físico mundial : abril de 21

: abril de 21 Eventos de lançamento em lojas : 21 a 23 de abril

: 21 a 23 de abril MagicCon : Minneapolis com o Pro Tour de Marcha das Máquinas : 5 a 7 de maio

: : 5 a 7 de maio Campeonatos em Loja : 13 a 21 de maio

: 13 a 21 de maio Eventos de Festa de Commander: 26 a 28 de maio

Reserve já Marcha das Máquinas em vendedores on-line como Amazon e na sua loja local, onde você pode aprender mais sobre eventos de Pré-lançamento e muito mais!

Tratamentos Booster Fun em Marcha das Máquinas

Lendas do Multiverso

Você encontrará rostos familiares de todo o Multiverso lutando com (e contra) os phyrexianos. Todos os boosters de coleção e draft contêm um card Lendas do Multiverso. Esses cards não são válidos no formato Padrão. Cada card é uma reimpressão, podendo ser jogado em formatos onde já é válido e em eventos de Selado e Draft de Marcha das Máquinas. Todos os cards Lendas do Multiverso apresentam o tratamento Booster Fun de seus respectivos planos (dezesseis planos no geral). Veja abaixo os dezesseis tratamentos diferentes, e mais cards de Lendas do Multiverso serão revelados posteriormente:

Elesh Norn, Cenobita-Mor (Nova Phyrexia) Emry, Espreitadora do Lago (Eldraine) Ragavan, Afanador Ágil (Kaladesh)

Zada, Moedora de Edros (Zendikar) Atraxa, Voz do Pretor (Nova Capenna) Croxa, Titã da Fome da Morte (Theros)

Niv-Mizzet Renascido (Ravnica) Inga Olhos Rúnicos (Kaldheim) Horobi, a Lamúria da Morte (Kamigawa)

Yargle, Glutão de Urborg (Dominária) Yedora, Jardineira dos Túmulos (Arcávios, lar de Strixhaven) Thalia, Guardiã de Thraben (Innistrad)

Imoti, Celebrante da Generosidade (Amonkhet) Taigam, Mestre de Ojutai (Tarkir)

Jegantha, a Fonte (Ikoria) Capitã Lannery Tormenta (Ixalan)

Há 65 cards de Lendas do Multiverso: 20 incomuns, 30 raros e 15 míticos raros. Você pode encontrar Lendas do Multiverso em boosters de draft e coleção, nas versões metalizada tradicional e não metalizada. Aproximadamente um terço das vezes em que você receber um card Lendas do Multiverso não metalizado, o card será raro ou mítico raro. Versões metalizadas gravadas dos cards Lendas do Multiverso com arte original poderão ser encontradas nos boosters de Coleção e Colecionador.

Aproximadamente 4% dos boosters de coleção contêm um card Lendas do Multiverso metalizado gravado no espaço de card metalizado tradicional; um terço dos cards Lendas do Multiverso metalizados gravados serão raros ou míticos raros.

Metalizados Halo e números de série

Os cards Lendas do Multiverso contam com versões ainda mais especiais nos boosters de colecionador. Cada card Lendas do Multiverso também aparece em metalizado Halo:

Os metalizados Halo são uma exclusividade dos boosters de colecionador. É possível encontrar um card raro ou mítico raro metalizado Halo em 10% dos boosters de colecionador. É possível encontrar um card incomum metalizado Halo em 24% dos boosters de colecionador. Os metalizados Halo apresentam sempre um tratamento de moldura planar.

Cada card Lendas do Multiverso também conta com 500 versões com número de série. Os cards de série são numerados de 1 a 500 e aparecem em uma versão do metalizado tradicional com duplo arco-íris:

Esses colecionáveis são difíceis de encontrar: menos de 1% dos boosters de colecionador contam com um card Lendas do Multiverso com número de série.

Além disso, cada um dos cinco Pretores presentes em Marcha das Máquinas também aparecerá em versões com número de série. Ao contrário do que acontece com as Lendas do Multiverso, as versões com número de série dos Pretores apresentam uma arte exclusiva da versão de série:

Assim como os cards Lendas do Multiverso, os Pretores com número de série aparecerão exclusivamente em boosters de colecionador com tratamento metalizado duplo arco-íris. Menos de 1% dos boosters de colecionador terão um Pretor com número de série.

Embora os cards com número de série possam ser encontrados em boosters de colecionador de Marcha das Máquinas de todos os idiomas, os cards em si só estão disponíveis em inglês.

Booster Fun Planar

Marcha das Máquinas também traz o tratamento Booster Fun Planar, correspondendo ao visual do plano natal encontrado em Lendas do Multiverso (conforme mostrado acima). Cada uma das criaturas lendárias raras e míticas raras de Marcha das Máquinas possuem uma versão Booster Fun Planar:

Borborigmo e Fblthp (Ravnica) Quintorius, Mestre do Saber (Arcávios) Glissa, Arauta da Predação (Nova Phyrexia)

Há 18 cards raros e 10 míticos raros com o tratamento Booster Fun Planar em Marcha das Máquinas. Cada um deles pode ser encontrado em boosters de coleção, draft e colecionador em formato tradicional metalizado e não metalizado. (Observe que apenas os cards Lendas do Multiverso estão disponíveis em metalizado Halo.) Aproximadamente 8% dos boosters de draft e 10% dos boosters de coleção apresentam um card raro ou mítico raro Booster Fun Planar não metalizado.

Planeswalkers sem bordas.

Três cards de Planeswalkers aparecem na versão sem bordas em Marcha das Máquinas:

Chandra, Farol da Esperança, sem bordas Wrenn e Quebra-reinos sem bordas Arcanjo Elspeth sem bordas

Cada um deles pode ser encontrado em boosters de coleção, draft e colecionador em formato tradicional metalizado e não metalizado. Menos de 1% dos boosters de draft e coleção incluem um planeswalker sem bordas.

Terrenos básicos com arte completa

Os phyrexianos usaram símbolos no céu para anunciar sua invasão. É possível ver esses prenúncios nos terrenos com arte completa de Marcha das Máquinas:

Planície com arte completa Planície com arte completa

Ilha com arte completa Ilha com arte completa

Pântano com arte completa Pântano com arte completa

Montanha com arte completa Montanha com arte completa

Floresta com arte completa Floresta com arte completa

Esses terrenos básicos com arte completa podem ser encontrados tanto em boosters de draft quanto de coleção, em versões metalizada tradicional e não metalizada. Aproximadamente um terço dos boosters de draft e de coleção de Marcha das Máquinas contém um terreno básico com arte completa. Nos boosters de coleção, aproximadamente um terço dos terrenos básicos metalizados tradicionais que você encontrará será na versão arte completa. Cada booster de colecionador contém um terreno básico com arte completa metalizado tradicional.

Arte estendida

Todos os cards raros e míticos raros com face única de Marcha das Máquinas que não estão disponíveis com outros tratamentos Booster Fun aparecerão com arte estendida no booster de colecionador, seja em versão metalizada tradicional ou não metalizada. O tratamento de arte estendida aparece em 31 cards raros e dois cards míticos raros de Marcha das Máquinas. Os cinco cards raros dos boosters de Jumpstart de Marcha das Máquinas também aparecem em versão com arte estendida, assim como os 42 raros e 12 míticos raros da coleção de Commander de Marcha das Máquinas.

Valquíria Portadora das Dádivas com arte estendida Quebra-reinos, A Árvore da Invasão, com arte estendida Espada de Passado e Futuro com arte estendida

Promos de Pré-lançamento

O clímax da invasão phyrexiana de Marcha das Máquinas é o evento imperdível de Magic, e ele traz algo de novo para todos. Você pode encontrar ainda mais lendas de Booster Fun Planar da linha de frente contra os phyrexianos participando de um evento de Pré-lançamento na sua loja local.

Cada Pacote de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas contém um de três promos de Pré-lançamento adicionais:

Promo de Pré-lançamento Goro-Goro e Satoru Promo de Pré-lançamento Katilda e Lier Promo de Pré-lançamento Pé-de-limo e Squee

Você receberá um desses três cards promocionais aleatoriamente além do seu card promocional raro ou mítico raro com carimbo do ano de Marcha das Máquinas. (Porém, você só poderá usar o promo raro ou mítico raro com carimbo do ano no seu deck Selado, e não os promos especiais de Pré-lançamento.)

Os promos de Pré-lançamento podem ser encontrados nas versões metalizada tradicional e não metalizada, assim como em suas versões Booster Fun Planar:

Promo de Pré-lançamento Planar Goro-Goro e Satoru Promo de Pré-lançamento Planar Katilda e Lier Promo de Pré-lançamento Planar Pé-de-limo e Squee

Aproximadamente dois terços dos Pacotes de Pré-lançamento contêm um promo de Pré-lançamento não metalizado. Aproximadamente 11% dos Pacotes de Pré-lançamento contêm um promo de Pré-lançamento metalizado tradicional. Pouco menos de 15% dos Pacotes de Pré-lançamento contêm um promo de Pré-lançamento Booster Fun Planar não metalizado, e cerca de 7,4% desses Pacotes incluem um promo de Pré-lançamento Booster Fun Planar metalizado tradicional.

Os promos de Pré-lançamento não aparecem em boosters de colecionador. Se deseja receber um deles, participe de um evento de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas!

Cards de Planechase nos decks de Commander de Marcha das Máquinas

Planechase está de volta ao Magic com os decks de Commander de Marcha das Máquinas. (Caso não saiba do que estamos falando, veja a opinião de Gavin Verhey sobre por que Planechase é tão incrível.) Cada deck de Commander inclui dez cards grandes de Planechase exclusivos ao deck: cinco inéditos em Magic e cinco reimpressões. Você pode colecionar todos os cards de Planechase de Marcha das Máquinas adquirindo os cinco decks de Commander.

Nyx Fusão Espacial

Card da promoção Compre uma caixa

Vai reservar boosters de coleção, draft, Jumpstart ou colecionador de Marcha das Máquinas na sua loja local? Enquanto durarem os estoques, você poderá receber o tradicional card promocional de Compre uma caixa metalizado tradicional: Omnath, Locus de Tudo.

Promo de Compre uma caixa Omnath, Locus de Tudo

Para mais detalhes, ou para reservar seu produto hoje mesmo, fale com sua loja local!

Resumo dos tratamentos Booster Fun

Marcha das Máquinas - Visão geral do produto

Agora que já vimos todos os fantásticos cards e tratamentos que você poderá descobrir em Marcha das Máquinas, vamos conferir onde você poderá encontrá-los.

Boosters de Coleção de Marcha das Máquinas

Os Boosters de Coleção de Marcha das Máquinas contêm, pelo menos, um card raro ou mítico raro (aproximadamente 42% deles contêm dois, 14% contêm três, 2% contêm quatro e <1% contém cinco), incluindo:

1 card Lendas do Multiverso

Pelo menos 1 card de batalha

1 card metalizado tradicional ou metalizado gravado de qualquer raridade, incluindo Lendas do Multiverso com tratamento metalizado tradicional e metalizado gravado

2 curingas de qualquer raridade, incluindo uma oportunidade de abrir cards de Commander de Marcha das Máquinas, cards raros dos boosters de Jumpstart ou Lendas do Multiverso.

1 terreno básico ou terreno básico de prenúncio com arte completa em tratamento metalizado tradicional ou não metalizado

1 phyrexiano dupla face comum ou incomum

2 cards incomuns conectados

2 cards comuns conectados

1 card de arte

1 card da Lista ou ficha, card de ajuda dupla face ou card de anúncio

Boosters de Draft de Marcha das Máquinas

Os Boosters de Draft de Marcha das Máquinas contêm:

1 card raro ou mítico raro

1 card Lendas do Multiverso

1 card de batalha

1 card dupla face não de batalha

3–5 cards incomuns (incluindo cards dupla face, cards de batalha e os cards Lendas do Multiverso mostrados acima)

8–9 cards comuns Em um terço dos boosters, substituindo um card comum, um card metalizado tradicional que poderá ser um terreno básico ou um card comum, incomum, raro, mítico raro ou Lendas do Multiverso

1 terreno básico, incluindo um terrenos básicos com arte completa em 33% dos boosters

1 ficha, anúncio ou card de ajuda dupla face

Boosters de Colecionador de Marcha das Máquinas

Os Boosters de Colecionador de Marcha das Máquinas contêm:

5 cards raros ou míticos raros, incluindo: 1 card Lendas do Multiverso raro ou mítico raro metalizado tradicional Metalizado tradicional em 75% dos boosters Metalizado gravado em 14% dos boosters Metalizado Halo em 10% dos boosters Duplo arco-íris com número de série em <1% dos boosters 1 card raro ou mítico raro metalizado tradicional, que poderá ser: Booster Fun Planar de Marcha das Máquinas Arte estendida de Marcha das Máquinas Arte estendida de Commander de Marcha das Máquinas Pretor metalizado duplo arco-íris com número de série 1 card raro ou mítico raro não metalizado com arte estendida dos boosters de Jumpstart ou de Commander de Marcha das Máquinas 1 card raro ou mítico raro não metalizado de Marcha das Máquinas com tratamento Booster Fun Planar, arte estendida ou sem bordas 1 card raro ou mítico raro metalizado tradicional de Marcha das Máquinas ou dos cards de Commander do Booster de Coleção

1 terreno básico com arte completa metalizado tradicional

1 card Lendas do Multiverso incomum metalizado Metalizado gravado em 75% dos boosters Metalizado Halo em 24% dos boosters Duplo arco-íris com número de série em <1% dos boosters

1 card Lendas do Multiverso incomum metalizado tradicional

2 cards incomuns e 5 comuns metalizados tradicionais (incluindo terrenos básicos padrão)

Boosters de Jumpstart de Marcha das Máquinas

Cada booster de Jumpstart de 20 cards conta com um tema e inclui três cards desenvolvidos especialmente para Jumpstart, um comum, um incomum e um raro, além de outros cards de Marcha das Máquinas. Os cards comuns, incomuns e raros desenvolvidos para Jumpstart podem ser encontrados nas versões metalizada e não metalizada em boosters de coleção, estando também disponíveis em versão rara com arte estendida não metalizada nos boosters de colecionador. Os cards desenvolvidos para Jumpstart são válidos em Padrão e em mais formatos Construídos.

Os Boosters de Jumpstart de Marcha das Máquinas contêm:

1 card raro não metalizado desenvolvido para Jumpstart específico do tema

1 card raro ou mítico raro não metalizado de Marcha das Máquinas que seja incolor ou esteja na cor do tema

Um total de 10 cards comuns e incomuns não metalizados Inclui um card comum não metalizado desenvolvido para Jumpstart específico do tema Inclui um card incomum não metalizado desenvolvido para Jumpstart específico do tema

6 terrenos básicos não-metalizados Inclui 1 terreno básico com arte completa não metalizado

2 terrenos básicos metalizados tradicionais

Cada tema está disponível em duas versões, mas ambas trarão os mesmos três cards desenvolvidos para Jumpstart específicos do tema.

Linhagem (branco)

Essência da Ortodoxia Cuidador dos Casulos Pégaso Phyrexiano

Brilhante (azul)

Mascote Interdisciplinnar Esquadrão de Arbitragem Serpenteador Zéfiro

Dispensável (preto)

Terror de Towashi Vidente da Visão Roubada Crocodilo Injetor

Reforço (vermelho)

Orthion, Herói de Beiralava Artesão de Axgard Yeti Esmaga-pedra

Fortalecimento (verde)

Surrak e Garra Cruenta Reclusa das Ruínas Trompetista da Feira

Revelaremos as listas completas de Boosters de Jumpstart de Marcha das Máquinas em breve, após as prévias da coleção.

Pacote de Marcha das Máquinas

Cada Pacote de Marcha das Máquinas contém:

8 Boosters de Coleção de Marcha das Máquinas

1 marcador de vida Spindown grande

40 cards de terreno básico 20 cards de terreno básico não metalizados 20 cards de terreno básico metalizados tradicionais

1 card promocional Ghalta e Mavren com arte alternativa metalizado tradicional

Promo do Pacote Ghalta e Mavren

Planície Ilha Pântano

Montanha Floresta

Decks de Commander de Marcha das Máquinas

Existem cinco decks de Commander no total para Marcha das Máquinas, cada um com seu próprio tema e combinação de cor. Nesses decks, você poderá encontrar a maior parte dos cards de Commander de Marcha das Máquinas, além dos cards de Planechase de Marcha das Máquinas — 50 no total, com cinco card grandes inéditos em Magic e cinco reimpressões grandes únicas para cada deck. No total, são 50 cards inéditos em Magic, dez exclusivos de cada deck. Cada deck inclui:

Deck de Commander pronto para jogar com 100 cards 2 criaturas lendárias metalizadas tradicionais inéditas em Magic, que servem como comandantes do deck 8 cards raros não metalizados inéditos em Magic da linha de Commander de Marcha das Máquinas, específicos para o deck 90 cards de Magic não metalizados, incluindo terrenos básicos

1 comandante de exibição metalizado gravado impresso em cartão grosso

10 cards de Planechase grandes de Marcha das Máquinas, específicos para o deck

1 dado planar para Planechase

1 pacote de amostra de booster de colecionador 1 card raro ou mítico raro não metalizado ou metalizado tradicional de Marcha das Máquinas Inclui cards com arte estendida, cards selecionados de Commander de Marcha das Máquinas e cards Lendas do Multiverso raros selecionados Não inclui cards metalizados gravados, metalizados Halo ou Booster Fun com número de série 1 card Lendas do Multiverso incomum metalizado tradicional

10 fichas de dois lados

Uma caixa para deck de papelão e um marcador de pontos de vida

Ameaça Crescente (branco e preto) Dado planar de Ameaça Crescente

Brimaz, Praga de Oreskos Comandante de exibição Brimaz, Praga de Oreskos

Investida da Cavalaria (branco, azul e preto) Dado planar de Investida da Cavalaria

Sidar Jabari de Zhalfir Comandante de exibição Sidar Jabari de Zhalfir

Convocação Divina (azul, vermelho e branco) Dado planar de Convocação Divina

Kasla, o Halo Partido Comandante de exibição Kasla, o Halo Partido

Pedido de Apoio (vermelho, verde e branco) Dado planar de Pedido de Apoio

Palma-brilhante, Despertadora de Almas Comandante de exibição Palma-brilhante, Despertadora de Almas

Hora das Engenhocas (verde, azul e vermelho) Dado planar de Hora das Engenhocas

Gimbal, Gremlin Prodígio Comandante de exibição Gimbal, Gremlin Prodígio

Pacote de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas

Uma das melhores formas de conhecer os cards mais recentes é participando dos primeiros eventos onde é possível jogar com eles: nos eventos de Pré-lançamento da sua loja de jogos local. E, assim que se juntar à diversão, você receberá um Pacote de Pré-lançamento. Recheados com (quase) tudo que você precisa para mergulhar na ação, os Pacotes de Pré-lançamento são uma maneira comprovada de abrir novos cards e experimentá-los.

Cada Pacote de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas contém:

6 Boosters de Draft de Marcha das Máquinas

1 card promocional raro ou mítico raro metalizado tradicional de Marcha das Máquinas com carimbo do ano

1 card promocional de Pré-lançamento Pode ser não metalizado ou metalizado tradicional Pode ter tratamento Booster Fun Planar representando o respectivo plano Não pode ser encontrado em outros produtos de Marcha das Máquinas, incluindo boosters de colecionador Não pode ser usado em jogos do evento de Pré-lançamento (mas ótimo para Commander e além!)

1 marcador de vida Spindown Os marcadores de vida Spindown estão disponíveis em cinco cores diferentes no total. Um deles pode ser encontrado aleatoriamente em cada Pacote de Pré-lançamento.



Marcadores de pontos de vida Spindown do Pacote de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas

Não se esqueça de procurar mais informações acerca dos eventos de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas, que serão realizados de 14 a 20 de abril na sua loja local!

Mais uma coisa . . . Marcha das Máquinas: Consequências

O Funeral Régio dos Kenriths | Arte de: Manuel Castañón

A história de Marcha das Máquinas é tão épica que foi impossível restringi-la a uma só coleção. Foi assim que surgiu Marcha das Máquinas: Consequências, acompanhando mais histórias e focando em personagens com um epílogo para concluir todo o arco.

Marcha das Máquinas: Consequências será lançada no dia 12 de maio de 2023, com 50 cards válidos em Padrão e inéditos em Magic. Disponível em boosters de Epílogo de 5 cards e boosters de colecionador de 6 cards, a coleção deliciará jogadores de Magic e fãs de histórias.

Detalhes de Marcha das Máquinas: Consequências

Marcha das Máquinas: Consequências

Marcha das Máquinas: Consequências - Código da coleção: MAT

Validade em formatos físicos (cards novos no Magic):

Marcha das Máquinas: Consequências (MAT): Padrão, Pioneiro, Moderno, Legado, Vintage e Commander

Validade no MTG Arena:

Marcha das Máquinas: As Consequências (MAT): Padrão, Explorador, Alquimia e Histórico

Marcha das Máquinas: Consequências - Datas importantes:

Marcha das Máquinas: Consequências - História : 1 e 2 de maio

- : 1 e 2 de maio Prévia dos cards : 2 e 3 de maio

: 2 e 3 de maio Galeria completa de imagem de cards : 4 de maio

: 4 de maio Lançamento digital no MTG Arena e no Magic Online : 11 de maio

: 11 de maio Lançamento físico mundial: 12 de maio

Marcha das Máquinas: Consequências - Produtos

Marcha das Máquinas: Consequências - Expositor de Boosters de Epílogo

Marcha das Máquinas: Consequências - Expositor de Boosters de Colecionador

Marcha das Máquinas: Consequências - Pacote

Marcha das Máquinas será lançada mundialmente no dia 21 de abril, seguida de Marcha das Máquinas: Consequências no dia 12 de maio. Fique por dentro da história de Marcha das Máquinas agora mesmo, e leia a história de Marcha das Máquinas: Consequências a partir de 1º de maio.