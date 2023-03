Marcha das Máquinas é uma coleção insana de Magic.

Ela conta com o épico confronto final de nossos heróis do Multiverso contra os phyrexianos que querem conquistar tudo, e queríamos chegar com força total. Cada booster tem uma lenda retornada com borda especial. Há um novíssimo tipo de card, batalha, que mostra a real escala deste conflito. Ele é muito único, e você pode ler mais a respeito aqui!

Mas não é só isso. Quando Ethan Fleischer estava trabalhando nos decks de Commander para Marcha das Máquinas, ele percebeu a peça perfeita a retornar: Planechase.

O Planechase original foi lançado em 2009. Tivemos outro lançamento em 2012, mas não vimos novos planos desde então — onze anos atrás. É um pedido popular entre os fãs há muito tempo. . . . e que momento seria melhor para seu retorno do que quando você literalmente visita planos do Multiverso? Era a combinação perfeita! E ouvimos falar que Planechase é mais jogado em Commander, então colocá-lo nos decks de Commander foi melhor ainda.

Além disso, já que faz onze anos desde a última vez que o utilizamos . . . muitos de vocês podem não conhecer a glória do Planechase. Então, hoje contarei o que é, como jogar, e um pouco do que você pode esperar nos decks de Commander de Marcha das Máquinas.

Agora, se quiser assistir em vídeo, fiz um vídeo auxiliar para Good Morning Magic neste artigo; você pode assisti-lo aqui:

Dito isso . . . vamos começar!

O Planechase começou!

Em Magic, você é um Planeswalker que salta entre mundos no Multiverso. E Planechase torna isso uma realidade!

Ele usa cards em tamanho grande — quase o dobro do tamanho de um card normal — chamados planos.

Cada um deles é um lugar específico em um plano. Por exemplo, este é Jund, no plano de Alara. Basicamente, todos têm um tipo de habilidade estática, como um encantamento que impacta a todos, e é intrínseco ao plano. Por exemplo: aqui em Jund — o pedaço verde, preto e vermelho de Alara que nos trouxe a mecânica devorar — as criaturas verdes, pretas e vermelhas de todos ganham devorar. Pois é, é uma boa combinação com Jund!

Também há outra habilidade próxima a este símbolo que fala sobre o caos se instaurando — falaremos sobre isso em um instante.

Notavelmente, Jund não é o lugar ideal se você tiver um deck azul e branco. Há apenas bônus para verdes, pretos e vermelhos. Por que será? Bem, como um Planeswalker, você sempre pode trocar de plano, e é aí que está a diversão do Planechase.

Cada jogador traz seus próprios decks de dez planos para a mesa e você os embaralha quando o jogo começar. (Como regra caseira opcional, muitos escolhem embaralhar todos os planos juntos para o jogo — cabe a você e ao grupo decidir fazer isso ou não.) O primeiro jogador revela o plano inicial do deck dele. Então, quando você transplanar, poderá substituir o plano atual com o plano no topo do seu deck planar. Assim, talvez Jund vire . . .

Ah, muito melhor para um jogador de azul e branco! Agora, como faz para transplanar? Bem, vai ser preciso um pouco mais do que bater os calcanhares um no outro e sussurrar “Esper” algumas vezes. Você usa . . . que rufem os tambores . . . o dado planar!

Um dado planar está incluso em cada deck de Commander, em uma cor que complementa o deck — são cinco dados planares ao todo!

Só que este é um dado bem incomum. Quatro das seis faces estão em branco. Uma delas tem o símbolo de Planeswalker e outra tem aquele símbolo estranho de antes.

O símbolo do caos de Planechase

Durante o seu turno, como um feitiço (na fase principal, quando a pilha está vazia), você pode jogar o dado planar. Se a rolagem cair no símbolo do Planeswalker, você transplana para o plano seguinte!

Se a rolagem cair no outro símbolo, podemos chamá-lo de símbolo do caos! Cada plano tem um efeito que acontece quando o caos se instaura. Ele pode ser simples ou elaborado. Geralmente, está ligado à primeira habilidade. Por exemplo, Jund lhe dá alguns goblins para devorar, e Towashi lhe dá marcadores para modificar suas criaturas! Jogar o dado para tentar atingir o caos pode ser uma dádiva, mas nunca se sabe, porque você pode acabar em um plano menos desejável.

E se você quiser jogar o dado mais de uma vez em um turno? Bem, sua primeira rolagem do turno não tem custo. Cada rolagem que você quiser fazer além dela custa um mana adicional. Então, um mana na segunda rolagem, dois manas na terceira rolagem, e assim por diante. Se você precisar mesmo escapar de um plano, pode rolar bastante e fazer isso acontecer!

Ao longo do jogo, você vai saltar entre planos e ver uma grande variedade de efeitos do caos. De tempos em tempos, você também pode ver um fenômeno!

Se planos são como encantamentos, fenômenos são como feitiços. Eles aparecem, você aciona o efeito e depois vai para o próximo plano. Ah, e no começo do jogo, você não pode encontrar um fenômeno revelando o primeiro plano — seria uma bobagem.

Então, com Fusão Espacial, você termina com dois planos de uma vez só! Há todo tipo de efeito maluco aqui, mas há pouquíssimos fenômenos em um deck planar, então não precisa se preocupar muito com isso.

Há outra coisa que quero contar sobre Planechase: é legal demais ver as artes em tamanho grande. Ver um lugar como Nyx em uma cena maior e horizontal é incrível. Que obra de arte linda:

Enfim, a moral de Planechase é essa: efeitos globais legais, habilidades de caos malucas e dados a serem rolados!

Comandando os planos

O que você pode esperar dos decks de Commander de Marcha das Máquinas?

Bem, cada deck tem seu próprio deck planar de dez cards. Cinco destes são planos novos, quatro são reimpressões de planos anteriores e um deles é um fenômeno. Você pode passar por toda a gama de planos e períodos de Magic — até por alguns planos que tecnicamente não estão muito bem . . . como Panopticon, que é de um plano chamado Mirrodin. Já ouviu falar dele? Ele me lembra bastante Nova Phyrexia.

Cada deck tem cinco planos novos, quatro planos reimpressos e um fenômeno.

Eu amo perambular pelos planos, e Ethan, sendo este mestre historiador, fez umas seleções realmente interessantes. Mal posso esperar para você ver todos!

Além disso, cada deck tem um dado planar, então dá para usar um novo para pular entre os planos!

O que esperar dos jogos?

Bom, Planechase é demais, e pode ter algumas reviravoltas insanas. Você deve se preparar para abraçar um pouco do caos, já que a maré do jogo pode virar a qualquer momento. Quando você acrescenta tempo para rolar os efeitos malucos, jogos de Commander com Planechase podem demorar um tempo. Por isso, recomendamos que você reserve um tempo um pouco maior do que o normal, embora alguns dos planos novos encorajem atacar e fazer o jogo correr, então, talvez menos do que você pense, se já está acostumado com Planechase em Commander!

Uma coisa que você não pode esquecer é de jogar o dado! É fácil esquecer disso, especialmente nos primeiros turnos, então fique com o dado planar preparado. Minha filosofia é que você deve usar sua rolagem sem custo todos os turnos, a menos que seu plano atual seja muito bom. Então, se tiver mana extra, pode fazer mais rolagens! Você pode mudar o plano, o que pode dar na mesma, e às vezes você pode conseguir um belo efeito de caos.

Além disso, você deve considerar se quer jogar o dado antes ou depois do combate. Vários planos podem modificar o combate de diversas formas. Geralmente, de formas benéficas ao atacante, mas nem sempre. No geral, se o combate lhe parecer bem favorável, eu esperaria para rolar depois do combate.

Se você não pode atacar com nada, ou se não puder atacar muito, eu rolaria antes do combate para ver o que acontece. Rolar antes também lhe dá mais informações, assim você sabe o que fazer com o restante do turno. É difícil ter certeza, mas você pode tentar entender um pouco mais do Planechase ao pensar em quando jogar o dado em seu turno.

Dito isso, você não precisa se preocupar muito com o antes ou o depois. É Commander com Planechase — há bastante tempo para encontrar novos planos.

Vitória em Planechase

Eu amo quando podemos trazer coisas de volta que se relacionam tão bem com uma coleção, e Planechase encaixa perfeitamente nisso.

O Pré-lançamento de Marcha das Máquinas está logo aí, de 14 a 20 de abril. Então, se você está à espera dessa coleção, vá até sua loja de jogos local ou revendedores como a Amazon para reservar o que quer que esteja buscando!

Enquanto isso, eu adoraria saber o que você acha ou responder suas dúvidas. Devemos fazer Planechase com mais frequência? Conte para mim! Você pode falar comigo por qualquer um dos links a seguir.

Aproveite as prévias (você verá mais prévias de planos durante as revelações de deck de Commander — confira as datas neste artigo), divirta-se, e espero que encontre o plano que está buscando.

Gavin

E-mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic