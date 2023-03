A glória de Phyrexia está marchando até sua cidade! Você pode ter sentimentos mistos quanto a isso, é compreensível. Porém, não importa se for do time “por favor, complete-me” ou “liberdade até que é legal”, Marcha das Máquinas tem vários cards incríveis com diversas novas mecânicas excelentes, então vamos conferi-las.

Para uma visão geral de todas as mecânicas, assista ao vídeo a seguir:

Batalhas

Phyrexia teve sucesso invadindo Mirrodin, e eles estão tentando de novo. Por todo lugar. Mas, como muitos mirranianos, os habitantes de todos os planos invadidos pelas marchas não vão desistir. Há batalhas a serem lutadas; tantas que temos um novo tipo de card para representá-las: batalhas.

Gire o card Invasão de Fiora // Marchesa, Monarca Resoluta

Cada batalha em Marcha das Máquinas é um card dupla face transformável. A face da frente (a que você conjura) é a primeira permanente a incluir uma bela arte de paisagem — paisagens sendo atacadas, mas, como você verá, isso é temático. Mas primeiro, vamos colocá-las no campo de batalha. Batalhas podem ser conjuradas durante sua fase principal se a pilha estiver vazia, assim como criaturas, feitiços e outras mágicas não instantâneas.

Cada batalha entra no campo de batalha com um número de marcadores de defesa igual à sua defesa, encontrada no canto inferior direito da face frontal. Ela mostra o dano necessário para vencer uma batalha. Assim como planeswalkers, batalhas podem ser atacadas e podem sofrer dano. Mas, diferentemente de planeswalkers, a ideia não é conjurá-las, protegê-las e esperar que durem. Você está batalhando para removê-las.

O subtipo de uma batalha fornece regras sobre como ela pode ser atacada. Já que cada batalha da coleção tem o subtipo Cerco, todas podem ser jogadas com as mesmas regras. (Será que batalhas futuras poderão ter subtipos e regras de combate diferentes? Realmente, parece que algumas pessoas inteligentes e com visão de futuro organizaram o sistema dessa forma.) Quando uma batalha de Cerco entra no campo de batalha, seu controlador escolhe um oponente para ser o protetor dela. Cada jogador, exceto o protetor da batalha, pode atacá-la. Apenas o protetor de uma batalha pode bloquear criaturas atacando-a. Não confunda protetor com controlador. Você vai atacar batalhas que você controla; é a primeira vez que você pode atacar suas próprias permanentes. Divirta-se!

Entretanto, batalhas são suscetíveis a mais do que dano de combate. Algumas mágicas e habilidades podem especificamente dizer que causam dano a batalhas. Além disso, qualquer mágica ou habilidade que diga “qualquer alvo” pode ter uma batalha como alvo, então prepare-se para atiçar as chamas da guerra.

Atiçar as Chamas

O dano causado a uma batalha faz com que uma quantidade equivalente de marcadores de defesa seja removida dela. Quando o último marcador de defesa é removido de uma batalha de Cerco, a batalha é vencida e desencadeia uma habilidade desencadeada. Com a resolução desta habilidade, o controlador da batalha a exila e, então, conjura seu verso vindo do exílio sem pagar seu custo de mana — e não haverá custo de mana, então esta parte é fácil. O verso pode ser diversas coisas; a maioria são permanentes como Marchesa, Monarca Resoluta, (que seja longo o seu reinado), mas há alguns feitiços no meio.

Gire o card Invasão de Fiora // Marchesa, Monarca Resoluta

Cards dupla face transformáveis

Além de batalhas, há outros cards dupla face transformáveis na coleção. Aqui vai um rápido lembrete de coisas importantes que você deve saber. A face da frente de cards dupla face transformáveis é marcada por um triângulo virado para cima no canto superior esquerdo. A face de trás é marcada por um triângulo virado para baixo no canto superior direito.

Gire o card Elesh Norn // Os Entalhes de Argento Gire o card Booster Fun Planar

Cards dupla face transformáveis — ou TDFCs, como chamamos por aqui — têm somente as características de suas frentes enquanto não estão no campo de batalha. Então, se está buscando um card de criatura em seu grimório, você pode encontrar Elesh Norn, mas se está buscando um card de encantamento, não encontrará Os Entalhes de Argento. Você sempre conjura a face frontal, e um TDFC sempre entra no campo de batalha com a face frontal para cima, a menos que algo explicitamente informe o contrário, como a última habilidade de Elesh Norn.

Um último lembrete: valor de mana. O verso não possui custo de mana, mas seu valor de mana é baseado no custo de mana da face frontal. Então, Os Entalhes de Argento tem o mesmo valor de mana que Elesh Norn: 4. Obrigado por me acompanhar nos lembretes. De volta às novidades!

Apoio

As forças defendendo seus mundos nativos não o fazem sozinhas. Elas trouxeram muito apoio. Apoio é uma nova habilidade desencadeada que permite que criaturas ajudam um amigo . . . ou a si mesmas . . . em casos extremos.

Valquíria Portadora das Dádivas Arte estendida

Apoio sempre vem com um número. Sempre que uma criatura com apoio entra no campo de batalha, você coloca aquela quantidade de marcadores +1/+1 em uma criatura alvo. Se você escolher outra criatura como alvo, aquela criatura também receberá todas as habilidades da criatura original, as quais são mostradas abaixo do apoio, até o final do turno.

Por exemplo: quando Valquíria Portadora das Dádivas entra no campo de batalha, ou você coloca um marcador +1/+1 na própria Valquíria Portadora das Dádivas, ou coloca um marcador +1/+1 em outra criatura e faz ela ganhar voar, iniciativa e vínculo com a vida até o final do turno. Observe que mesmo que você faça outra criatura ganhar estas habilidades até o final do turno, Valquíria Portadora das Dádivas as manterá.

Observe que apoio concede apenas as habilidades que são exibidas abaixo da habilidade apoio. Você não pode responder à habilidade apoio concedendo habilidades adicionais a Valquíria Portadora das Dádivas e fazendo apoio conceder estas habilidades ao alvo do apoio. Porém, cópias de fichas de uma criatura com apoio funcionam exatamente como a original. Por exemplo: se uma ficha entra no campo de batalha como uma cópia de Valquíria Portadora das Dádivas, aquela habilidade apoio pode fazer com que outra criatura ganhe suas palavras-chave até o final do turno.

Para algumas criaturas, habilidades que não fariam muito sentido de serem dadas a outra criatura até o final do turno, como lampejo ou reciclar terreno, são exibidas acima do apoio. Criaturas que são os alvos de habilidades de apoio não ganham quaisquer habilidades exibidas acima do apoio.

Incubar

Se a glória de Phyrexia não é evidente a você, talvez bebês phyrexianos possam ser mais convincentes? Incubar é uma ação de palavra-chave que permite que você — isso mesmo, você —, disseminador abençoado da perfeição de Elesh Norn, crie fichas de Incubadora. Maravilhoso, não acha?

Revelação Traumática

Uma ficha de Incubadora é um novo tipo de ficha predefinida, juntando-se àquelas como Comida e Tesouro. Uma ficha de Incubadora é uma ficha artefato sem cor com “{2}: transforme este artefato”. Ah, eu comentei que era uma ficha dupla face transformável? Essa é nova. É uma ficha dupla face transformável. O verso é uma criatura artefato Phyrexiano sem cor 0/0.

Gire o card Incubadora // Ficha phyrexiana

A instrução para incubar incluirá um número que indica quantos marcadores +1/+1 devem ser colocados em uma ficha de Incubadora. Esses marcadores não fazem muita coisa enquanto a ficha estiver com a face frontal virada para cima, mas fazem um ótimo trabalho mantendo a criatura artefato Phyrexiano viva até que se transforme.

O caos se instaura

De verdade mesmo.

Towashi

Planechase é um recurso vital dos decks de Commander em Marcha das Máquinas. Em cards de plano anteriores, habilidades de caos tinham a condição de desencadeamento “Sempre que você rolar [CHAOS]”. A partir de Marcha das Máquinas, esta condição será substituída para “toda vez que o caos se instaurar”. Quanto ao dado planar, nada mudou; rolar [CHAOS] ainda causará o desencadeamento destas habilidades. Entretanto, agora há formas de desencadear essas habilidades que não envolvem o dado planar.

É claro, isso só faz sentido se você já souber o que é Planechase. Você pode aprender sobre isso com uma explicação de Gavin Verhey sobre o que é Planechase.

Marchando

Novas palavras-chave, novas estratégias, até um novo tipo de card. Marcha das Máquinas promete dar um desfecho à ameaça phyrexiana. Descubra se a ameaça foi eliminada ou se tomou conta do Multiverso na História de Magic. Você pode encomendar produtos de Marcha das Máquinas, antes de chegarem às lojas em 21 de abril, de revendedores como Amazon e em sua loja de jogos local. Fique de olho e aproveite os novos cards.