Durante os eventos de Marcha das Máquinas, a Arcanjo Elspeth atingiu o coração da invasão de Elesh Norn e defensores de todo o Multiverso lutaram contra a inexorável maré de invasores phyrexianos. Contra todas as probabilidades, e com a perseverança e o sacrifício de muitos Planeswalkers e outros heróis, a guerra foi vencida: Nova Phyrexia se foi e os phyrexianos foram derrotados. A invasão terminou.

Mirrodin Vingada | Arte por: Scott Murphy

E agora?

Marcha das Máquinas: Consequências acompanha os efeitos cataclísmicos da invasão sobre os planos e seus defensores. Agora os planos estão conectados de maneiras estranhas, heróis estão celebrando e pranteando e muitos Planeswalkers foram mudados, perdendo seu poder de caminhar entre os planos. O encerramento de muitas histórias e o início de várias outras chegará em 12 de maio com Marcha das Máquinas: Consequências.

Detalhes de Marcha das Máquinas: Consequências

Marcha das Máquinas: Consequências

Marcha das Máquinas: Consequências - Código da coleção: MAT

Validade em formatos físicos (cards novos no Magic):

Marcha das Máquinas: Consequências (MAT): Padrão, Pioneiro, Moderno, Legado, Vintage e Commander

Validade no MTG Arena:

Marcha das Máquinas: As Consequências (MAT): Padrão, Explorador, Alquimia e Histórico

Site: Marcha das Máquinas: Consequências

Marcha das Máquinas: Consequências - Datas importantes

Marcha das Máquinas: Consequências - História : Disponível agora

- : Disponível agora Prévia dos cards : 2 de maio

: 2 de maio Galeria completa de imagem de cards : 2 de maio

: 2 de maio Gameplay de Loading Ready Run's Elder Dragon Social Club : 10 de maio

: 10 de maio Lançamento digital no MTG Arena e no Magic Online : 11 de maio

: 11 de maio Lançamento físico mundial: 12 de maio

Marcha das Máquinas: Consequências - Detalhes da coleção e dos produtos

Marcha das Máquinas: Consequências é uma coleção de 50 cards. Há 14 incomuns, 25 raros e 10 mítico raros; 50 cards novos em Magic no total. Todos os 50 cards têm uma versão Booster Fun, e todos os raros e mítico raros têm também versões de arte arte estendida (disponíveis apenas em boosters de colecionador).

Quase todos os cards Booster Fun em Marcha das Máquinas: Consequências usam os mesmos tratamentos planares de Booster Fun de Marcha das Máquinas. Cada card planar de Booster Fun apresenta o tratamento do mundo natal do personagem ou, para alguns de nossos amigos descentelhados, o tratamento do plano onde eles acabaram ficando.

Você está familiarizado com a maioria destes tratamentos de Marcha das Máquinas. (Veja nossa visão de geral sobre colecionar Marcha das Máquinas para um lembrete de como eles se parecem.) Cards de Zhalfir (retornada e ocupando o lugar de Nova Phyrexia) entretanto, parecem ter sido perdidos no tempo: Cards zhalfirianos de Booster Fun aparecem com o tratamento de moldura retro visto anteriormente em coleções inspiradas no passado de Magic, como Dominária Remasterizada, Decks de Commander de A Guerra dos Irmãos e Modern Horizons 2.

Jolrael, Voz de Zhalfir Moldura retrô

Um card específico vem das Eternidades Cegas, por isso seu tratamento Booster Fun será sem borda, ao invés de ser planar. (E, é claro, nenhum card terá o tratamento de Nova Phyrexia; aos vencedores, os espólios.)

Além destes tratamentos Booster Fun, você verá também tratamentos de impressão especiais incluídos em Marcha das Máquinas: Consequências. O metalizado Halo retorna em Marcha das Máquinas: os 43 cards com tratamento planar Booster Fun aparecerão em versões metalizadas Halo, além de seu tratamento metalizado tradicional. (Cards com moldura retrô e cards sem borda não aparecem em metalizado Halo.)

Metalizado gravado Arte estendida

Cards em metalizado gravado também retornam em Consequências: todos os 50 cards terão versões em metalizado gravado de suas artes em moldura regular. Cards em metalizado Halo, metalizado gravado e com arte estendida são exclusivos de Boosters de Colecionador de Marcha das Máquinas: Consequências. (Não há cards com números de série em Marcha das Máquinas: Consequências.)

Boosters de Epílogo

Expositor de Boosters de Epílogo

Coleções de Epílogo são coleções menores, e Boosters de Epílogo são boosters menores. Boosters de Epílogo contém cinco cards:

2 incomuns não-metalizados

1 raro ou mítico raro não metalizado

1 metalizado tradicional de qualquer raridade Em aproximadamente 1 a cada 6 boosters, este será um raro ou mítico raro.

1 card Booster Fun de qualquer raridade Em aproximadamente 1 a cada 6 boosters, este será um metalizado tradicional. E em 1 a cada 6 boosters, será um raro ou mítico raro. Isso significa que aproximadamente 1 em 36 boosters terá um raro ou mítico raro em metalizado tradicional Booster Fun.

1 card de anúncio ou ficha.

Expositores de Boosters de Epílogo de Marcha das Máquinas: Consequências contêm 24 Boosters de Epílogo.

Compre um Expositores de Boosters de Epílogo ou Expositor de Boosters de Colecionador de Marcha das Máquinas: Consequências em sua loja de jogos local e receba o promo de Compre uma caixa Jolrael, Voz de Zhalfir - disponível enquanto durarem os estoques.

Card da promoção Compre uma caixa

Boosters de Epílogo de Colecionador

Coleções de Epílogo são coleções menores, e Boosters de Epílogo são boosters menores também. Boosters de Epílogo de Colecionador contêm seis cards:

1 incomum metalizado tradicional ou Halo Aproximadamente 1 em 6 boosters contêm um metalizado Halo.

1 incomum metalizado gravado

1 raro ou mítico raro metalizado tradicional

1 raro ou mítico raro com arte estendida não metalizado ou metalizado tradicional Aproximadamente 1 em 3 boosters terá um raro ou mítico raro em metalizado tradicional com arte estendida.

1 raro ou mítico raro metalizado tradicional ou metalizado Halo Booster Fun Aproximadamente 1 em 6 boosters contêm um metalizado Halo.

1 raro ou mítico raro metalizado gravado

1 ficha dupla-face metalizada tradicional

Pacotes

Marcha das Máquinas: Consequências também terá Pacotes. Cada Pacote contém:

8 Boosters de Epilogo de Marcha das Máquinas: Consequências

1 contador spindown grande

40 terrenos básicos de Marcha das Máquinas 20 terrenos básicos não-metalizados 20 terrenos básicos metalizados tradicionais

1 Ruptura de Centelhas promo metalizada tradicional

Ruptura de Centelhas promo do Pacote

Spindown do Pacote

Planície Ilha Pântano

Montanha Floresta

Devido a um problema de impressão com Marcha das Máquinas: Consequências, os Pacotes exibem incorretamente uma imagem de Boosters de Epílogo de Colecionador de Marcha das Máquinas: Consequências como parte do Pacote. Adesivos estão sendo aplicados às caixas afetadas para exibir corretamente os Boosters de Epílogo de Marcha das Máquinas: Consequências. Embora não seja esperado que isso cause atrasos nos Pacotes de Marcha das Máquinas: Consequências na América do Norte, isso poderá resultar em atrasos em outras regiões.

Marcha das Máquinas: Consequências será lançada no dia 12 de maio e estará disponível na sua loja local, on-line através da Amazon e em todos os outros lugares que vendem Magic.