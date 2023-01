Quando seguramos um novo card de Magic nas mãos, sentimos uma conexão especial. Todos nós já sentimos as possibilidades do que um novo card de Magic é capaz de fazer. Em Phyrexia: Tudo Será Um (ONE), todos tivemos a oportunidade de abraçar a sordidez de Phyrexia e traduzi-la em cards de Magic.

Arte por: Anato Finnstark

Eu sou Mike Turian, arquiteto de produto de ONE. Como arquiteto da coleção, sou o responsável pela estrutura do conteúdo e por suas promoções. O horror surreal de Phyrexia: Tudo Será Um fez com que essa fosse uma coleção particularmente prazerosa de se desenvolver. Neste artigo, você encontrará um resumo dos tratamentos phyrexianos que poderá encontrar e os boosters de Magic nos quais poderá encontrá-los.

Boosters de Colecionador de Phyrexia: Tudo Será Um

Em primeiro lugar, vamos conferir os Boosters de Colecionador de ONE. Os itens abaixo foram listados na ordem em que aparecem dentro do booster. Observe também que as porcentagens apresentadas foram arredondadas para o número inteiro mais próximo.

Expositor de Boosters de Colecionador

Aqui estão algumas imagens dos cards que você poderá encontrar dentro de Boosters de Colecionador de ONE para sua referência.

4 cards comuns metalizados tradicionais – Você encontrará 4 dos 101 cards comuns de Boosters de Draft e da Coleção de ONE.

2 cards incomuns metalizados tradicionais – Você encontrará 2 dos 80 cards incomuns de Boosters de Draft e da Coleção de ONE.

1 terreno básico metalizado tradicional – Cada um dos 5 terrenos básicos de arte panorâmica completa e dos 5 terrenos básicos de arte phyrexianizada completa aparece em proporções equivalentes.

1 card raro ou mítico raro metalizado tradicional – Aqui, é possível encontrar 60 cards raros (86% dos boosters) e 20 míticos raros (14% dos boosters) dos Boosters de Draft de ONE.

1 card raro com arte estendida – 29 cards raros dos Boosters de Draft de ONE receberam o tratamento de arte estendida. Esses cards não possuem outros tratamentos de arte ou moldura alternativa nos boosters de ONE. O tratamento de arte estendida pode ser encontrado apenas nos boosters de colecionador.

A propósito, é possível receber uma versão promocional de Compre uma Caixa de Crepúsculo do Sol Verde adquirindo um expositor de boosters da coleção, de draft, de colecionador ou de Jumpstart na sua loja local. Os promos estão disponíveis enquanto durarem os estoques. Visite sua loja local para saber mais!

1 card raro ou mítico raro com arte dos decks de Commander de Phyrexia: Tudo Será Um (ONC), ou um card com arte estendida de Jumpstart de ONE – No total, é possível encontrar 28 raros (92%) e 5 míticos raros (8%) neste espaço. Os cards são provenientes da lista de 20 raros e míticos raros de ONC, 5 raros de Jumpstart de ONE e 8 raros e míticos raros novos para Commander encontrados em boosters da Coleção.

1 card comum ou incomum com tratamento icor – Cards com o tratamento icor apresentam uma arte de terror pincelada. É possível encontrar 6 comuns (63%) e 7 incomuns (37%) não metalizados neste espaço.

1 card comum ou incomum metalizado com tratamento icor – Fãs de cards metalizados tradicionais poderão encontrar nos boosters de colecionador uma ótima forma de garantir seus cards favoritos.

1 card com tratamento metalizado de completação – Os cards de completação contam com símbolos phyrexianos destacados por uma metalização especial. Há 6 comuns (38%), 7 incomuns (29%), 26 raros (22%) e 28 míticos raros (11%) que apresentam esse novo tratamento deslumbrante.

1 card raro ou mítico raro Booster Fun – Nesse espaço, é possível encontrar várias surpresas possíveis. Confira abaixo uma lista dos cards incríveis que você poderá encontrar, todos em versão não metalizada. Há "terrenos rápidos" sem bordas raros (13%); 16 cards icor sem bordas raros (41%); 10 cards com arte mangá sem bordas raros (25%), incluindo 5 heróis mirranianos e 5 planeswalkers; 10 cards icor sem bordas míticos raros (13%); 5 planeswalkers (3%); 5 planeswalkers míticos raros em idioma phyrexiano (3%); e 5 pretores conceituais sem bordas míticos raros (menos de 2%).

Além de aparecer como um dos cinco pretores, o card mítico raro Elesh Norn, Mãe das Máquinas, pode ser encontrado neste espaço com tratamento icor sem bordas, tratamento com arte mangá sem bordas ilustrado por Junji Ito e em idioma phyrexiano, cada versão em menos de 1% das vezes.

1 card raro ou mítico raro metalizado Booster Fun ou raro ou mítico raro com arte estendida – Aqui, é possível encontrar qualquer card do espaço acima, além de qualquer card do espaço para 29 cards raros com arte estendida listado acima. Além disso, é possível encontrar cards raros ou míticos raros de arte estendida de Commander selecionados. Você receberá um raro ou mítico raro metalizado com arte estendida 49% das vezes. Os 51% de cards restantes serão distribuídos de forma proporcional às taxas descritas no espaço anterior acima.

Confira as variações de Elesh Norn, Mãe das Máquinas, que podem ser encontradas nos Boosters de Colecionador de ONE.

Agora que vimos os boosters de colecionador, vamos ver de perto cada tratamento e onde podemos encontrar esses cards.

Cards icor e icor sem bordas – Sarah Wassell e Tom Jenkot, diretores artísticos de Booster Fun para ONE, trabalharam lado a lado com nossos artistas para usar um estilo ousado de pintura com tintas, capturando a essência dos phyrexianos. Adam Prosak e Grace Fong, coordenadores da equipe de design criativo do jogo, selecionaram os cards mais phyrexianos de uma coleção que está repleta de Phyrexia. Há 6 cards comuns e 7 incomuns com tratamento icor, além de 16 cards raros e 11 míticos raros com tratamento icor sem bordas. Os cards com tratamento icor podem ser encontrados em boosters da coleção, de draft e de colecionador, além de cards selecionados nos pacotes de amostra de booster de colecionador que estão incluídos nos decks de Commander.

Icor sem borda

Cards em idioma phyrexiano – Para os mais dedicados fãs de Phyrexia que estão aprendendo a ler o idioma dos novos invasores do Multiverso, estamos trazendo cinco planeswalkers míticos raros em ONE, cada um com texto em idioma phyrexiano e moldura phyrexiana. Esses são os cinco planeswalkers que foram corrompidos e phyrexianizados. Além disso, também temos Elesh Norn, Mãe das Máquinas, disponível nesse estilo. Esses seis cards podem ser encontrados em boosters da coleção, de draft e de colecionador.

Pretores conceituais sem bordas – Conforme celebramos a glória de Phyrexia em Phyrexia: Tudo Será Um, queríamos nos certificar de que todos os cinco pretores fizessem parte da coleção. Com os pretores conceituais sem bordas, nós voltamos ao início da criação dessas criaturas e trouxemos de volta as ilustrações conceituais de Richard Whitters para cada pretor. Cada um desses cards corresponde ao card da coleção em que os pretores foram publicados mais recentemente; assim, Vorinclex, Salteador Monstruoso, é uma nova ilustração do pretor de Kaldheim, válida nos mesmos torneios em que vale o card original.

Confira os cinco cards que você poderá encontrar em boosters da coleção, de draft e de colecionador.

Pretores conceituais sem bordas

Cards mangá sem bordas – De forma a capturar a intimidação e o medo que os phyrexianos trouxeram ao Multiverso, a equipe artística recorreu ao estilo de mangá de terror, onde a agressão de Phyrexia é muito bem evidenciada. Para dar vida ao estilo, trabalhamos em colaboração com o Kogado Studios, nossos parceiros no Japão. Você encontrará cada um dos cinco planeswalkers completados, além de versões “e se?” dos cinco planeswalkers que não foram phyrexianizados, no tratamento mangá sem bordas. Além disso, trouxemos cinco criaturas lendárias mirranianas neste estilo, permitindo especular como esses heróis seriam caso tivessem sido completados.

Mangá sem bordas

Elesh Norn de Junji Ito – Além desses 15 cards, tivemos a oportunidade de combinar o artista supremo de mangás de terror, Junji Ito, com a estrela de Phyrexia: Tudo Será Um, Elesh Norn. Juntos, eles deram origem a este fenomenal card de Magic:

Todos os cards mangá sem bordas podem ser encontrados em boosters da coleção, de draft e de colecionador. Além disso, cards com tratamento mangá sem bordas selecionados estão disponíveis nos pacotes de amostra de booster de colecionador, incluídos nos decks de Commander.

Cards metalizados de completação – Em nossa busca por capturar o poder monolítico e a visão dos phyrexianos, optamos por usar o tratamento de completação para ressaltar o símbolo phyrexiano com um laminado especial. Nos 67 cards disponíveis neste estilo, o símbolo phyrexiano dança conforme a luz. O tratamento metalizado de completação está disponível em cards icor sem bordas, pretores conceituais sem bordas, cards de mangá e cards em idioma phyrexiano. A Elesh Norn ilustrada por Junji Ito com tratamento metalizado de completação é um show à parte!

Esses cards estão disponíveis apenas em Boosters de Colecionador de ONE. Você poderá encontrar um metalizado de completação em cada booster de colecionador.

E também teremos os novos cards de completação em #MTGPhyrexia! pic.twitter.com/Kl5BorT384 — Magic: The Gathering (@wizards_magic) 12 de dezembro de 2022

Arte estendida – Assim como acontece em cada coleção, queremos garantir que cada card raro e mítico raro receba um tratamento especial. No caso dos cards que não possuem um dos tratamentos mencionados acima, usamos o nosso tratamento de arte estendida para dar mais destaque à arte. Em ONE, há 29 raros na coleção principal, 5 novos raros de Jumpstart e os novos raros e míticos raros dos decks de Commander ONC disponíveis com tratamento de arte estendida. Você poderá encontrar esses cards nos boosters de colecionador, além de cards de Commander selecionados com arte estendida nos pacotes de amostra de booster de colecionador, incluídos nos decks de Commander.

Terrenos duplos sem bordas – Encontrados nos boosters da coleção, de draft e de colecionador, os terrenos duplos sem bordas dão vida à beleza sinistra e surreal das paisagens phyrexianas. Como designer principal de Cicatrizes de Mirrodin, fico especialmente feliz em ver este ciclo de cinco “terrenos rápidos” de volta no formato Padrão, com uma arte nova e deslumbrante.

Terrenos duplos sem bordas

Pacote de Phyrexia: Tudo Será Um: Edição Completa

Além do Pacote regular, teremos também o Pacote: Edição completa de Phyrexia: Tudo Será Um, que será lançado algumas semanas mais tarde, no dia 3 de março de 2023.

Pacote: Edição Completa

Como parte do produto, haverá novos cards metalizados em relevo Oil Slick e um card em idioma phyrexiano extra, além dos seis encontrados em boosters de Phyrexia: Tudo Será Um. O card promocional do Pacote: Edição Completa será o card Phyrexian Arena com texto em idioma phyrexiano e moldura phyrexiana. Anos após a estreia de Phyrexian Arena em Apocalipse, pagar 1 ponto de vida por um card extra por turno continua sendo um bom negócio!

Metalizados em relevo Oil Slick – Além dos fantásticos tratamentos listados acima, queríamos criar uma forma final de celebrar a glória de Phyrexia. Juntamente com as surpresas divertidas e a caixa elegante, cada Pacote: Edição Completa vem com doze Boosters da Coleção de Phyrexia: Tudo Será Um e um Booster da Edição Completa.

Dentro do Booster da Edição Completa, você encontrará 10 terrenos básicos metalizados em relevo Oil Slick (dois de cada tipo de terreno básico) e dois cards míticos raros de Phyrexia: Tudo Será Um. Os dois míticos raros metalizados em relevo Oil Slick serão aleatorizados e virão de uma lista de 20 míticos raros possíveis, que são os mesmos 20 míticos raros encontrados em Phyrexia: Tudo Será Um.

Veja como eles são:

Onde encontrar os tratamentos Booster Fun de Phyrexia: Tudo Será Um

Boosters da Coleção de Phyrexia: Tudo Será Um

Expositor de Boosters da Coleção

Divertidos de abrir e indispensáveis para aumentar rapidamente sua coleção de Magic, cada Booster da Coleção de ONE contém 12 cards de Magic, um card de arte e um card de ficha/anúncio ou um card da Lista (um card especial selecionado da história de Magic ou card "Universes Within", encontrado em 25% dos boosters).

O Booster da Coleção de ONE inclui uma combinação de 1 a 4 cards raros ou de raridade superior e 3 a 7 incomuns, 3 a 7 comuns e 1 terreno básico. Um terreno básico metalizado tradicional substitui um terreno básico em 20% dos boosters da coleção, e um card de arte assinado metalizado substitui o card de arte em 10% dos Boosters da Coleção de ONE. (Um planeswalker mítico raro sem bordas metalizado tradicional pode ser encontrado em menos de 1% dos Boosters da Coleção de ONE.)

Além dos Boosters de Colecionador de ONE, os Boosters da Coleção e os Boosters de Draft de ONE também terão um terreno básico com arte panorâmica completa ou um terreno básico com arte phyrexianizada completa.

Arte panorâmica completa

Arte phyrexianizada completa.

Boosters de Draft de Phyrexia: Tudo Será Um

Expositor de Boosters de Draft

Se o que você procura é fazer draft com seus amigos para construir um deck selado pronto para batalha, confira os boosters de draft. Cada Booster de Draft de ONE contém 15 cards e um card de ficha/anúncio, incluindo um card raro ou de raridade superior e 3 incomuns, 10 comuns e 1 terreno básico. (Um planeswalker mítico raro sem bordas metalizado tradicional pode ser encontrado em menos de 1% dos Boosters de Draft de ONE. Um card metalizado tradicional de qualquer raridade substitui um card comum em 33% dos Boosters de Draft de ONE.)

Pacote de Pré-lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um

Pacote de Pré-lançamento

Perfeito para os eventos de Pré-lançamento em loja de Phyrexia: Tudo Será Um, que começam a ser realizados no dia 3 de fevereiro, o Pacote de Pré-lançamento de ONE combina seis boosters de draft com alguns extras para completar sua experiência de jogo, incluindo um card raro ou mítico raro metalizado carimbado, um card de código para o MTG Arena (disponível apenas em regiões selecionadas), uma caixa para deck e um marcador de pontos de vida Spindown.

Embora a cor dos marcadores de pontos de vida Spindown apresente variações de uma das cinco cores de mana, 1 em cada 15 Pacotes de Pré-lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um incluirá uma versão phyrexiana especial do marcador de pontos de vida spindown — procure o seu em um evento de Pré-lançamento perto de você!

Pacote de Phyrexia: Tudo Será Um

Pacote

Precisa de uma caixa ideal para armazenar seus cards e mais terrenos básicos? O Pacote de Phyrexia: Tudo Será Um inclui tudo isso e muito mais, com oito Boosters da Coleção de Phyrexia: Tudo Será Um — o melhor booster para abrir por diversão — além de um card promocional Karumonix, o Rei dos Ratos, metalizado tradicional com arte alternativa, 40 terrenos básicos (20 metalizados tradicionais e 20 não metalizados), um marcador de pontos de vida Spindown oversize, uma caixa de armazenamento de cards e dois cards de referência.

Terrenos básicos do Pacote

(Observação: Os terrenos básicos de Phyrexia: Tudo Será Um poderão ser encontrados no Pacote de ONE, em Decks de Commander de ONC e Boosters de Jumpstart de ONE.)

Decks de Commander de Phyrexia: Tudo Será Um

Dois decks de Commander prontos para jogar chegarão em Phyrexia: Tudo Será Um.

Influência Corruptora

Rebelião Ascendente

Esses decks de Commander permitem que você comece a jogar imediatamente com seus amigos, seja comandando as forças da resistência mirraniana com Rebelião Ascendente ou completando o jogo no melhor estilo phyrexiano com Influência Corruptora.

Cada deck de Commander de ONE inclui:

1 deck pronto para jogar com 100 cards de Magic (2 cards lendários metalizados tradicionais, 98 cards não metalizados) com 10 novos cards de Magic

1 pacote de amostra de booster de colecionador com dois cards (contém 1 card raro ou de raridade superior com tratamento alternativo metalizado tradicional ou não metalizado e um card comum ou incomum com tratamento icor metalizado tradicional)

1 Comandante de exibição metalizado gravado (uma cópia do card de comandante em cartão grosso, com um metalizado gravado na borda e na arte)

10 fichas de dois lados

1 caixa para deck (comporta até 100 cards com protetores)

1 marcador de pontos de vida

Um folheto de estratégia e um card de referência

Boosters de Jumpstart de Phyrexia: Tudo Será Um

Expositor de Boosters de Jumpstart

Assim como acontece com os decks de Commander de Phyrexia: Tudo Será Um, os Boosters de Jumpstart de Phyrexia: Tudo Será Um permitem que você comece a jogar imediatamente. Cada Booster de Jumpstart de ONE contém 20 cards, incluindo um raro desenvolvido especialmente para esses boosters, e podem ser embaralhados com qualquer booster de Jumpstart (como aqueles de A Guerra dos Irmãos e Jumpstart 2022) para criar partidas fantásticas instantaneamente.

Os Boosters de Jumpstart de ONE estão disponíveis em cinco temas diferentes, com duas variações de cada tema e 20 cards de Magic em cada booster, incluindo:

1 card raro ou mítico raro de Phyrexia: Tudo Será Um

1 card raro desenvolvido especialmente para Phyrexia: Tudo Será Um

2 terrenos básicos metalizados tradicionais

Cards raros dos Boosters de Jumpstart de Phyrexia: Tudo Será Um

(Observação: As versões de arte estendida dos cards raros desenvolvidos especialmente para os Boosters de Jumpstart de ONE estão disponíveis nos Boosters de Colecionador de ONE.)

Arte por: Zezhou Chan

Espero que você tenha gostado de abraçar a sordidez, conhecer os tratamentos e conferir as artes de Phyrexia: Tudo Será Um, incluindo onde cada card pode ser encontrado. Agora, você já tem o conhecimento completado necessário para o lançamento de Phyrexia: Tudo Será Um em lojas do mundo todo, no dia 10 de fevereiro.

Depois de se divertir com os frutos do trabalho phyrexiano, me diga o que acho da coleção através do meu Twitter @mturian. Tudo será um!