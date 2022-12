Você pode encontrar todo tipo de tesouros em Ruas de Nova Capenna. Seja você um aficionado por draft ou um colecionador de cards metalizados, aqui está um resumo do que você pode esperar quando abrir seu próximo booster.

Cards Especiais

Há cards especiais específicos por região em Ruas de Nova Capenna. Caixas de booster de coleção contendo 30 boosters de coleção, assim como as caixas de boosters de draft e de colecionador, contém, cada um, um card especial metalizado tradicional. O card é sempre Recepcionistas do Baile, mas a arte e o idioma do Recepcionistas do Baile sempre combinam com o idioma da caixa.

Cada versão do card especial exibe uma arte celebrando a cultura regional desse idioma. Internamente, nossos times de marketing internacional foram essenciais para trabalhar nos conceitos de cada versão.

Inglês Espanhol Russo

Português Brasileiro Coreano Japonês

Italiano Alemão Francês

Chinês tradicional Chinês simplificado

Observe que o card Recepcionistas do Baile em boosters de Ruas de Nova Capenna tem artes totalmente diferentes, e essa arte aparece em boosters em todos os idiomas.

Terrenos de metrópole

Você pode admirar a vista de Nova Capenna nesses terrenos básicos de metrópole com arte completa, mostrando a arte e a arquitetura da cidade. Há dez terrenos de metrópoles, dois para cada tipo de terreno básico.

Você pode encontrar os terrenos de metrópole metalizados e não metalizados em boosters de coleção e de draft. Um terço dos boosters de coleção e de draft de Ruas de Nova Capenna possui um terreno de metrópole.

Em boosters de coleção, um terço dos terrenos básicos metalizados tradicionais que você abrir será de terrenos básicos de metrópole também. Você sempre abrirá um terreno de metrópole metalizado tradicional em boosters de colecionador de Ruas de Nova Capenna.

Era de Ouro

Você vai querer se juntar a uma das cinco famílias de Nova Capenna se quiser o caminho mais rápido para a riqueza, e os cards de era de ouro são a prova disso. Cada um dos 45 cards dourados de três cores de Ruas de Nova Capenna aparece com o acabamento de era de ouro: 5 comuns, 15 incomuns, 20 raros e 5 míticos raros.

Você consegue encontrar esses cards de era de ouro em boosters de coleção, draft e de colecionador, tanto metalizados tradicionais quanto não metalizados.

Cards Dourados

Você sabe que se deu bem em Nova Capenna quando encontra a versão dourada de cards de era de ouro. Cards dourados são a nata dos cards metalizados de era de ouro: os elementos da moldura dourada são relevados tridimensionalmente sobre um card metalizado tradicional.

(Os Obscura sabotaram nossas impressoras — os relevos não são ouro de verdade.)

Todos os 45 cards de era de ouro tem uma versão dourada. Todos os cards dourados têm o relevo de moldura sobre um card metalizado tradicional. Assim como acontece com outros acabamentos, esse relevo é suave e legalizado para jogos em torneios sancionados de Magic.

Cards dourados aparecem em boosters de coleção e de colecionador. Cards dourados são sempre em inglês, embora possam ser obtidos em boosters de qualquer idioma. 3% dos boosters contém um dourado comum ou incomum, 1% dos boosters de coleção contém um dourado raro ou mítico raro. 25% dos boosters de colecionador contém um dourado comum ou incomum e 13% dos boosters de colecionador contém um dourado raro ou mítico raro.

Art Déco

Negociando com um amigo ou inimigo, é importante se vestir para o sucesso em Nova Capenna. Nove cards diferentes de Ruas de Nova Capenna tem artes alternativas com acabamento de art déco, reimaginando esses cards como se fossem a capa de uma revista de moda. Quatro cards raros e cinco míticos raros — incluindo os três planeswalkers míticos raros — aparecem no acabamento de art déco.

Você pode obter cards em art déco em boosters de coleção, draft e de colecionador, tanto em versão metalizada tradicional quanto não metalizada.

Metalizado gravado

Quando Ob Nixilis soube que os cards de era de ouro tem versões douradas ultra-legais, ele quis saber onde a versão ultra-legal de seu card em art déco estava. Para nossa sorte, ele ficou satisfeito de descobrir que versões metalizadas e entalhas de todos os nove cards em art déco podem ser encontrados exclusivamente em Boosters de Colecionador de Ruas de Nova Capenna.

Arranha-céu

Os líderes das famílias de Nova Capenna vivem na verdadeira opulência. Dez dos terrenos não básicos de Ruas de Nova Capenna aparecem com o acabamento de arranha-céu, incluindo esses lugares fantásticos:

Cinco cards raros e cinco comuns aparecem com acabamento de arranha-céu. Você pode encontrá-los em boosters de coleção, draft e de colecionador, tanto em versão metalizada quanto não metalizada.

Sem borda

Você pode encontrar sempre alguns cards sem borda com arte alternativa em todas as coleções de Magic, incluindo Ruas de Nova Capenna. Sete cards raros e sete míticos raros — incluindo os três planeswalkers míticos — aparecem em versões sem borda com arte alternativa.

Você pode encontrar esses cards sem borda em boosters de coleção, draft e de colecionador, tanto em versão metalizada tradicional quanto não metalizada.

Phyrexiano

Urabrask também está em Nova Capenna. Mas acho que ninguém precisa se preocupar muito com isso...

Urabrask pode aparece com texto no idioma phyrexiano com acabamento phyrexiano, independente do idioma do booster que você abriu. Quando você ganha um Urabrask com acabamento phyrexiano, ele vem com sua arte comum. Você pode abrir um Urabrask phyrexiano em boosters de coleção, draft e de colecionador, tanto em versão metalizada tradicional quanto em versão não metalizada.

Observe que a versão art déco de Urabrask nunca possui texto no idioma phyrexiano e aparece em todos os idiomas de boosters — e a versão art déco metalizada e entalhada aparece em boosters de colecionador de Ruas de Nova Capenna.

Artes estendidas

Você viu todos os acabamentos alternativos dos cards em Ruas de Nova Capenna. É importante para nós criar versões alternativas bem legais de cada card raro ou mítico raro — eles sempre são os favoritos de alguém — por isso raros e míticos raros que não aparecem em nenhum dos acabamentos mencionados acima aparecerão com arte estendida.

Cards com arte estendida de Ruas de Nova Capenna podem ser encontrados tanto em versão metalizada quanto não metalizada em boosters de colecionador. Há 29 cards raros com arte estendida e seis míticos raros com arte estendida em Ruas de Nova Capenna.

Você também pode abrir cards do conjunto de Commander de Ruas de Nova Capenna com arte estendida em boosters de colecionador. Há 80 cards raros e doze míticos raros no conjunto de Commander de Ruas de Nova Capenna. A maioria dos cards do conjunto de Commander de Ruas de Nova Capenna aparecem em arte estendida exclusivamente na forma não metalizada. No entanto, todas as dez novas criaturas lendárias míticas raras dos Decks de Commander de Ruas de Nova Capenna, assim como os seis cards de Commander raros e dois míticos raros de Ruas de Nova Capenna disponíveis em boosters de coleção podem ser encontrados em boosters de colecionador em versões com arte estendida metalizado tradicional.

A Lista

A Lista para Ruas de Nova Capenna está diferente do costume. Normalmente, a Lista contém centenas de cards de toda a história de Magic que podem aparecer em boosters de coleção como uma cereja no bolo. Em Ruas de Nova Capenna, A Lista está menor que o normal para dar espaço a versões temáticas de Magic para cards de Secret Lair x Stranger Things. A arte de Secret Lair continua única a essa entrega, mas 1 em 8 Boosters de Coleção de Ruas de Nova Capenna conterão um card mecanicamente idêntico aos cards do Secret Lair. Cada um desses nove cards surgem mais ou menos na mesma proporção.

Turn Over

Outro 1 em 8 Booster de Coleção de Ruas de Nova Capenna contém um card da Lista como você está acostumado — mas nós diminuímos a quantidade para 58 cards para dar espaço aos cards de Secret Lair.

Uma rápida olhada em livros contábeis

Ruas de Nova Capenna contém 101 comuns, 80 incomuns, 60 raros e 20 míticos raros — com muitos desses cards aparecendo em acabamentos alternativos como foi mostrado acima.

Você pode encontrar todos os cards em acabamento de era de ouro, art déco, arranha-céu, phyrexiano e sem borda nos boosters de coleção, draft e de colecionador, tanto na versão metalizada tradicional quanto não metalizada. Cards dourados podem ser obtidos em boosters de coleção e de colecionador. As versões metalizadas e gravadas de cards em art déco são exclusivas de boosters de colecionador. Cards dourados estão sempre em inglês, mas podem ser obtidos em boosters de qualquer idioma. Os terrenos de metrópole podem ser encontrados na versão metalizada tradicional e não metalizada em boosters de coleção e de draft. Cada booster de colecionador contém um terreno de metrópole metalizado tradicional.

Boosters d coleção são os boosters mais divertidos de Ruas de Nova Capenna de se abrir: os cards comuns e incomuns contam pequenas histórias, há um card metalizado e de arte garantido em cada booster e 30% dos boosters de coleção contém pelo menos dois cards raros ou míticos raros.

E, se você estiver fazendo draft, vai querer boosters de draft.

Boosters de colecionador são a melhor forma de colecionar variantes raras e míticas raras, assim como cards metalizados tradicionais, além de serem a única oportunidade de colecionar cards com arte estendida e metalizadas entalhados.

Não há proporção fixa entre a as chances de aparição de uma versão comum de um cards e suas versões alternativas. Em vez disso, cerca de 13% dos boosters de coleção contém um card raro não metalizado raro ou mítico raro com acabamento alternativo, e cerca de 10% dos boosters de draft de Ruas de Nova Capenna contêm um raro ou mítico raro não metalizado com acabamento alternativo. Muitos cards aparecerem com vários acabamentos — nesses casos, cada acabamento aparece de maneira inversamente proporcional ao número de acabamentos. Isso também vale para boosters de colecionador.

Para uma relação completa dos conteúdos de cada tipo de booster de Ruas de Nova Capenna, você pode conferir a Visão geral de produtos de Nova Capenna. Você também pode se informar mais sobre a arte e o design desses acabamentos lindíssimos com nosso detalhamento completo a respeito deles.

Independente do booster de Ruas de Nova Capenna que escolher, você vai amar o que está dentro.