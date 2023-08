Uma maldição recaiu sobre o plano de Eldraine, forçando os sobreviventes da invasão phyrexiana a partir em uma missão para salvar seu lar. Terras Selvagens de Eldraine, com lançamento no dia 8 de setembro de 2023, será sua primeira visita a um novo Multiverso, onde novos inimigos surgem e novos aliados juntam-se à luta pelo bem. Trata-se de uma coleção repleta de contos de fadas, mágicas e proezas heróicas que você não vai querer perder. Enquanto se prepara para entrar nas terras selvagens, você pode se munir com o conhecimento de todos os cards imperdíveis que Terras Selvagens de Eldraine tem a oferecer.

Arte de: Magali Villeneuve

Detalhes de Terras Selvagens de Eldraine

Terras Selvagens de Eldraine Commander de Terras Selvagens de Eldraine

Código da coleção Terras Selvagens de Eldraine: WOE

Código da coleção de Commander de Terras Selvagens de Eldraine: WOC

Código da coleção Contos Encantados de Terras Selvagens de Eldraine: WOT

Site: Terras Selvagens de Eldraine

Validade em formatos físicos (cards inéditos no Magic):

Terras Selvagens de Eldraine (WOE): Padrão, Pioneiro, Moderno, Legado, Vintage e Commander

Commander de Terras Selvagens de Eldraine (WOE): Legado, Vintage e Commander

Contos Encantados de Terras Selvagens de Eldraine (WOT): cards individuais podem ser usados nos respectivos formatos em que são válidos.

Validade no MTG Arena :

Terras Selvagens de Eldraine (WOE): Padrão, Explorador, Alquimia e Histórico

Commander de Terras Selvagens de Eldraine (WOC): indisponível no MTG Arena.

Contos Encantados de Terras Selvagens de Eldraine (WOT): Histórico, e cards individuais podem ser usados nos respectivos formatos em que são válidos.

Eventos de prévia de Terras Selvagens de Eldraine:

História de Terras Selvagens de Eldraine : 8 a 14 de agosto

: 8 a 14 de agosto Estréia e início das prévias de Terras Selvagens de Eldraine : 15 de agosto

: 15 de agosto Galeria de imagens de cards completa : 25 de agosto

: 25 de agosto Pré-Pré-lançamento de LoadingReadyRun : 26 de agosto

: 26 de agosto Evento de Streamers (anteriormente Acesso Antecipado) no MTG Arena : 31 de agosto

: 31 de agosto Command Zone: jogo de Commander de Terras Selvagens de Eldraine no Game Knights : 6 de setembro

: 6 de setembro Lançamento físico mundial (incluindo Kit Inicial 2023): 8 de setembro

Eventos de jogo de Terras Selvagens de Eldraine:

Pré-lançamento em sua loja local : 1º de setembro

: 1º de setembro Lançamento no MTG Arena : 5 de setembro

: 5 de setembro WPN Game Store Open House : 8 a 10 de setembro

: 8 a 10 de setembro Friday Night Magic : 8 de setembro a 3 de novembro

: 8 de setembro a 3 de novembro Noites de Commander : 9 de setembro a 9 de novembro

: 9 de setembro a 9 de novembro MagicCon: Las Vegas e Magic World Championship XXIX : 22 a 24 de setembro

: 22 a 24 de setembro Campeonatos em Loja WPN : 30 de setembro a 8 de outubro

: 30 de setembro a 8 de outubro Lançamento de Alquimia: Terras Selvagens de Eldraine: 10 de outubro

Booster Fun em Wilds of Eldraine

Magic celebrou seu 30º aniversário este mês. Do primeiro lançamento de Alpha em 1993 ao lançamento de Terras Selvagens de Eldraine, a emoção de abrir um booster de Magic tem sido uma alegria constante nos últimos 30 anos. Pessoalmente, eu comecei a jogar em 1994, com The Dark. Naquela época, não tínhamos ideia do que poderia vir em um booster. Eu me lembro de ouvir boatos sobre um artefato que transformaria todos os terrenos em Pântanos, sem custos para baixar! Supostamente, também havia um artefato tão poderoso que custava 55 manas. Ainda que Cyclopean Tomb de Alpha e Lâmpada de Aladim de Arabian Nights tenham sido bem mais razoáveis do que os boatos faziam acreditar, eram assim que funcionavam os primeiros anos de Magic. 30 anos se passaram, e Magic mudou bastante. Hoje, temos o prazer de falar sobre todos os cards e tratamentos fantásticos que você encontrará em Terras Selvagens de Eldraine.

Guia de Coleção de Terras Selvagens de Eldraine

Terrenos Básicos Livro de História com arte completa

Trouxemos um pouco do encanto dos livros de história de Eldraine para os terrenos básicos da coleção! Em Terras Selvagens de Eldraine, você poderá encontrar terrenos especiais com arte completa com um tema inspirado em contos de fadas. Criados por Hari & Deepti, esses terrenos representam luminárias reais criadas pelos artistas. A beleza desses terrenos está fora do gibi!

Planície Ilha Pântano

Montanha Floresta

Os cinco terrenos básicos podem ser encontrados nas versões não metalizada e metalizada tradicional dos Boosters de Draft e Boosters de Coleção de Terras Selvagens de Eldraine, sendo sempre possível encontrar uma versão metalizada tradicional nos Boosters de Colecionador. Além desses terrenos básicos com arte completa, você poderá encontrar terrenos básicos regulares nos Boosters de Draft, boosters de Coleção, Pacotes e decks de Commander de Terras Selvagens de Eldraine.

Tratamento de Aventura de exibição

Em Trono de Eldraine, nós apresentamos nosso primeiro tratamento Booster Fun oficial: o tratamento de Aventura de exibição! Esses cards apresentam uma moldura especial, que parece saída de uma antiga coletânea de contos de fadas. Essa moldura está de volta em Terras Selvagens de Eldraine, com 7 cards de aventura míticos raros e 13 raros que receberam o chamativo tratamento.

Sonófago Cruel (Exibição) Kellan do Sangue Feérico (Exibição)

Esses tratamentos poderão ser encontrados nos Boosters de Draft, de Coleção e de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine.

Contos Encantados

Magic também possui seus próprios contos, com cards contando histórias cativantes de jogadas emocionantes. Agora, estamos trazendo alguns dos encantamentos favoritos dos jogadores de Magicpara Eldraine como Contos Encantados, uma folha bônus de cards especiais sem bordas que trazem esses encantamentos com uma arte especial no estilo conto de fadas. Assim como acontecia com os cards de nossas folhas bônus anteriores de A Guerra dos Irmãos e Strixhaven: Escola de Magos, esses cards não são válidos em Padrão, mas podem ser jogados nos Drafts de Terras Selvagens de Eldraine e nos demais formatos em que esses cards sejam válidos atualmente.

Dízimo Sufocante Auromancia Superior Curiosidade

Estudo Rístico Necropotência Assalto Agravado

Temporada da Multiplicação Agouro Prismático

No total, existem 63 cards de Contos Encantados (15 míticos raros, 30 raros e 18 incomuns), e você poderá encontrá-los em qualquer booster de Terras Selvagens de Eldraine. É isso mesmo: esses cards estarão presentes nos Boosters de Draft, de Coleção e de Colecionador. Você também poderá encontrar...

Contos Encantados sem bordas com arte de anime

Nós trabalhamos ao lado de talentosos artistas japoneses para dar vida aos tratamentos especiais de anime dos cards de Contos Encantados em Terras Selvagens de Eldraine. Esses tratamentos podem ser encontrados em 15 cards míticos raros e 5 raros da folha bônus de Contos Encantados. Você poderá encontrar 3 cards Contos Encantados míticos raros e 1 raro de cada cor com o tratamento sem bordas de anime.

Dízimo Sufocante Auromancia Superior Estudo Rístico

Assalto Agravado Temporada da Multiplicação

Renderização digital. Não é um card de fato. Necropotência (metalizado tradicional)

Cada Booster de Draft e Coleção possui um espaço dedicado onde sempre haverá um card Contos Encantados. Em 2,8% (1,1% raro/1,7% mítico raro) dos boosters, o espaço dedicado terá um card sem bordas com arte de anime. Os Boosters de Coleção contam com 2 espaços-curinga onde existe uma pequena chance de encontrar cards Contos Encantados e Contos Encantados sem bordas com arte de anime. Nos Boosters de Draft, Coleção e Colecionador em japonês, os cards Contos Encantados sem bordas com arte de anime estarão em japonês. Nos outros boosters, esses cards estarão em inglês.

Além dos cards Contos Encantados metalizados tradicionais e não metalizados e dos cards Contos Encantados sem bordas com arte de anime, os Boosters de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine também terão versões especiais em metalizado confete dos cards com arte de anime sem bordas, apresentando as belas artes de anime com um tratamento especial.

Renderização digital. Não é um card de fato. Temporada da Multiplicação (metalizado confete)

Os cards Contos Encantados sem bordas com arte de anime metalizados confete poderão ser encontrados nos Boosters de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine. Assim como acontece com suas versões normais, esses cards estarão em japonês nos Boosters de Colecionador japoneses e em inglês nos Boosters de Colecionador não japoneses. Cada Booster de Colecionador tem 2,8% de chance de trazer 1 dos 20 cards metalizados confete (1,1% raro/1,7% mítico raro).

Cards sem bordas

Em Terras Selvagens de Eldraine, existem 11 cards especiais com tratamento sem bordas. Esses cards ultrapassam os limites da tradicional moldura de Magic para exibir suas artes deslumbrantes. É possível encontrar 1 planeswalker sem bordas mítico raro, 1 card de aventura sem bordas mítico raro e 5 cards raros ou 4 míticos raros sem bordas da coleção nos Boosters de Draft, Coleção e Colecionador.

Como prévia dessas belas artes sem bordas, confira Ashiok, a Manipulação Vil.

Ashiok, a Manipulação Vil (sem bordas)

Cards de Commander e Jumpstart inéditos em Magic

Os Boosters de Coleção e de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine possuem mais alguns cards que não aparecem nos Boosters de Draft de Terras Selvagens de Eldraine.

Para nossos jogadores de Commander, criamos 6 novos cards raros e 2 novos míticos raros destinados exclusivamente ao Commander. Com apenas quatro cores representadas nos nossos dois decks de Commander de Terras Selvagens de Eldraine, queríamos incluir novos cards de Commander vermelhos (e de outras cores) que representassem Eldraine. Esses cards poderão ser encontrados com borda regular nos Boosters de Coleção e em versões com arte estendida nos Boosters de Colecionador. Os cards exclusivos para Commander serão válidos nos formatos Commander, Legado e Vintage, por isso prepare-se para adicionar esses novos cards incríveis ao seu deck de favorito!

Durante o desenvolvimento de Terras Selvagens de Eldraine nós criamos 10 cards incomuns e 5 raros para uso exclusivo nos Boosters de Jumpstart. Apesar de não lançarmos Boosters de Jumpstart em Terras Selvagens de Eldraine, decidimos incluir esses preciosos projetos como uma forma de transição, mesmo que não os utilizemos nos boosters para os quais foram destinados. Os cards exclusivos de Jumpstart serão válidos no Padrão, Pioneiro, Moderno e em qualquer outro formato em que a coleção principal de Terras Selvagens de Eldraine possa ser jogada. Os Boosters de Coleção contêm versões regulares desses 15 cards, que poderão ser encontrados na versão não metalizada nos 2 espaços-curinga ou na versão metalizada tradicional no espaço para metalizados. Os Boosters de Colecionador terão os 5 cards raros disponíveis em arte ampliada (apenas na versão não metalizada).

Cards de Arte

Cada Booster de Coleção de Terras Selvagens de Eldraine trará um card de arte especial, como forma de prestar tributo às fantásticas obras de arte que dão vida às coleções de Magic. Cada Booster de Coleção terá um card de arte, representando a arte de um card da coleção Terras Selvagens de Eldraine. Esses cards não substituem o card da coleção que representam. Eles se destinam exclusivamente a apresentar a arte desses cards.

Como bônus, 1 em cada 10 Boosters de Coleção apresentará um card de arte metalizado carimbado com a assinatura do artista ou o símbolo de Planeswalker, dando ainda mais destaque à obra do artista.

Visão geral do produto de Terras Selvagens de Eldraine

Boosters de Draft de Terras Selvagens de Eldraine

Expositor de Boosters de Draft de Terras Selvagens de Eldraine

Análise do Booster de Draft de Terras Selvagens de Eldraine

Boosters de Coleção de Terras Selvagens de Eldraine

Expositor de Boosters da Coleção de Terras Selvagens de Eldraine

Análise do Booster de Coleção de Terras Selvagens de Eldraine

Boosters de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine

Expositor de Boosters de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine

Análise do Booster de Colecionador de Terras Selvagens de Eldraine

4 cards comuns metalizados tradicionais; 101 cards comuns da coleção principal de Terras Selvagens de Eldraine



3 cards incomuns metalizados tradicionais 80 cards incomuns da coleção principal de Terras Selvagens de Eldraine



1 terreno básico com arte completa metalizado tradicional

1 card incomum Contos Encantados não metalizado 1 de 18 cards incomuns Contos Encantados



1 card incomum Contos Encantados metalizado tradicional 1 de 18 cards incomuns Contos Encantados metalizados tradicionais



1 raro ou mítico raro metalizado tradicional 1 de 60 cards raros da coleção principal de Terras Selvagens de Eldraine na versão metalizada tradicional (85,7%) 1 de 20 cards míticos raros da coleção principal de Terras Selvagens de Eldraine na versão metalizada tradicional (14,3%)



1 raro ou mítico raro com arte estendida não metalizado ou metalizado tradicional 10,5% dos Boosters de Colecionador contêm um card metalizado neste espaço. Isso inclui novos cards de Commander com arte ampliada, incluindo os novos conteúdos para Commander encontrados nos Boosters de Coleção e os 2 míticos raros de cada deck de Commander. No total, são 6 cards raros e 6 míticos raros que podem ser encontrados neste espaço com tratamento metalizado tradicional. Os cards não metalizados encontrados aqui são raros e míticos raros de Terras Selvagens de Eldraine ou cards de Commander inéditos em Magic de Terras Selvagens de Eldraine.



1 card raro ou mítico raro não metalizado de exibição ou sem bordas Pode ser 1 de: 13 raros de exibição (54,2%) 6 míticos raros de exibição (12,5%) 5 raros sem bordas (20,8%) 5 míticos raros sem bordas (10,4%) Ou Kellan do Sangue Feérico, disponível nas versões sem bordas e Aventura de exibição. Cada versão poderá ser encontrada com metade da frequência de um mítico raro com tratamento equivalente (2,1% no total).



1 card Contos Encantados raro ou mítico raro não metalizado Pode ser 1 de: 30 cards Contos Encantados raros (73,3%) 15 cards Contos Encantados míticos raros (10%) 5 cards Contos Encantados raros sem bordas com arte de anime (6,7%) 15 cards Contos Encantados míticos raros sem bordas com arte de anime (10%)



1 raro ou mítico raro Booster Fun metalizado tradicional Pode ser 1 de: 39 cards raros (38,8%) ou 8 míticos raros (4%) com arte ampliada 20 cards de exibição (16,2%) 11 cards sem bordas (7,7%) 30 cards Contos Encantados raros (24,4%) 15 cards Contos Encantados míticos raros (3,3%) 5 cards Contos Encantados raros sem bordas com arte de anime (1,1%) 15 cards Contos Encantados míticos raros sem bordas com arte de anime (1,7%) 5 cards Contos Encantados raros sem bordas com arte de anime metalizados confete (1,1%) 15 cards Contos Encantados míticos raros sem bordas com arte de anime metalizados confete (1,7%) Todos os outros tratamentos neste espaço, além dos cards metalizados confete, aparecerão em metalizado tradicional.



1 ficha dupla face metalizada tradicional;

Pacote de Terras Selvagens de Eldraine

Pacote de Terras Selvagens de Eldraine

8 Boosters de Coleção de Terras Selvagens de Eldraine

1 Conquista dos Cavaleiros Lich com arte alternativa metalizado tradicional

40 terrenos básicos

20 terrenos básicos metalizados tradicionais

20 terrenos básicos não metalizados

1 marcador de vida Spindown

1 caixa para guardar cards

2 cartões de referência

Pacote de Pré-lançamento de Terras Selvagens de Eldraine

Pacote de Pré-lançamento de Terras Selvagens de Eldraine

6 Boosters de Draft de Terras Selvagens de Eldraine

1 card promocional raro ou mítico raro de Terras Selvagens de Eldraine

1 código para o Magic: The Gathering Arena

2 fichas de Papel dupla face de Terras Selvagens de Eldraine

1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida Spindown

Decks de Commander de Terras Selvagens de Eldraine

Domínio das Fadinas (azul e preto) Virtude e Valor (verde e branco)

Além da coleção principal, serão lançados dois decks de Commander de Terras Selvagens de Eldraine, cada um deles trazendo o plano de Eldraine para o mesão de Commander com decks exclusivos de 100 cards. Os decks trazem novas criaturas lendárias, cards inéditos em Magic e reimpressões. Veja o que você encontrará em cada deck:

1 deck de Commander pronto para jogar de 100 cards;

2 criaturas lendárias metalizadas tradicionais inéditas em Magic, que servem como comandantes do deck;

8 cards raros não metalizados inéditos em Magic específicos do deck

90 cards de Magic não metalizados, incluindo terrenos básicos;

1 comandante de exibição metalizado gravado impresso em cartão grosso (não é válido em partidas sancionadas).

1 pacote de amostra de booster de colecionador; 1 card raro ou mítico raro Booster Fun de Terras Selvagens de Eldraine não metalizado ou metalizado tradicional 1 card Contos Encantados incomum de Terras Selvagens de Eldraine sem bordas metalizado tradicional

10 fichas dupla face;

1 caixa de deck de papelão

1 marcador de vida Spindown

Domínio das Fadinas (azul e preto)

Tegwyll, Duque do Esplendor Tegwyll, Duque do Esplendor (comandante de exibição) Tegwyll, Duque do Esplendor (arte estendida)

Virtude e Valor (verde e branco)

Ellivere da Corte Selvagem Ellivere da Corte Selvagem (comandante de exibição) Ellivere da Corte Selvagem (arte estendida)

Felizes para Sempre

