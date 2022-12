A série de produtos Magic: The Gathering — Commander, cuja última edição recebe o nome muito apropriado de Edição 2016, é uma excelente porta de entrada no formato Commander. Cada deck de 100 cards está pronto para a batalha. Mas ele também oferece aos jogadores experientes de Commander novas opções interessantes para seus decks já existentes de Commander, além de ganchos inovadores para inspirar decks novos. Este ano, o que está bombando são os comandantes de quatro cores. Vamos dar uma olhada em algumas das mecânicas novas e revisitadas que você vai encontrar.

Parceiro

Os comandantes de quatro cores são muito legais, mas talvez você goste de mais flexibilidade na construção de seus decks de quatro cores. Talvez você precise é de um grupo de criaturas lendárias de duas cores com uma tendência ao trabalho de grupo. É aqui que entra parceiro.

Cada card com parceiro sugere que você construa um estilo de deck de Commander em particular. Assim, você pode obter resultados fascinantes misturando e combinando. O que significa ter dois comandantes? Muitas coisas fantásticas! Mas eu só mostrei uma criatura com parceiro. Devia mostrar outra. Permitam-me apresentar o flagelo dos bois, direto dos campos de Goma Fada, Bruse Tarl!

Duas criaturas com parceiro só podem servir como comandantes de um deck se ambas tiverem parceiro. O velho Bruse não trabalha com qualquer um, vocês sabem. Como ambos os comandantes começam o jogo na zona de comando, o grimório remanescente tem apenas 98 cards. Para determinar quais cards podem entrar em seu deck, use a identidade de cor combinada de ambos os comandantes. A identidade de cor de Silas Renn é azul e preto, e Bruse Tarl contribui com vermelho e branco. Assim, cards verdes e cards com símbolos de mana verde no texto de regras estão de fora, mas tudo mais é permitido.

Seus dois comandantes são tratados separadamente para todas as demais regras de Commander. Se qualquer deles deixar o campo de batalha, você pode, em vez disso, devolvê-lo à zona de comando. A "taxa de comandante", os 2 adicionais que você paga para cada vez que conjurou um comandante a partir da zona de comando, é aplicada individualmente. Assim, digamos que você conjure Silas Renn e logo depois ele morra. Posteriormente no jogo, você conjura Silas Renn novamente, e dessa vez ele custa 3UB. Então, você conjura Bruse Tarl. A "taxa" de Silas não se aplica a Bruse Tarl, de modo que você paga 2RW. Na próxima vez em que conjurar Silas Renn, você pagará 5UB, e assim por diante.

O dano de combate causado por cada comandante é, da mesma forma, registrado reparadamente. Se qualquer dos comandantes conseguir causar 21 ou mais pontos de dano a um único jogador ao longo do jogo, aquele jogador perde. Mas você precisa chegar lá com Silas Renn, ou chegar lá com Bruse tarl.

Se qualquer card se referir a seu comandante (ou a comandantes em geral), isso significa qualquer um dos dois. Portanto, cards como Command Beacon (que não está nos decks deste ano, mas ainda é uma opção popular) pode encontrar qualquer de seus comandantes, mas não ambos. Qualquer coisa que verifique se você controla seu comandante será satisfeita se você controlar um ou ambos os comandantes. Cards como Torre de Comando ou Esfera do Comandante (que você pode apostar que estão nos decks deste ano!) podem adicionar mana de qualquer das identidades de cor de seus comandantes.

Inabalável

Os jogos de Commander geralmente incluem muito oponentes. Isso pode intimidar combatentes inferiores, mas você não se assusta. Na verdade, mágicas com a nova habilidade "inabalável" melhoram com uma maior quantidade de oponentes.

Inabalável é bem direta. Conte o número de oponentes que você tem conforme está conjurando a mágica. Subtraia aquela quantidade de mana genérico do custo da mágica. Domine o campo de batalha. Mesmo que haja apenas dois jogadores, você recebe um desconto de 1. Lembre-se: você não conta oponentes que já deixaram o jogo. O desconto de inabalável não pode afetar o mana colorido exigido pela mágica. Assim, Exalação Sublime ainda custa W para ser conjurada se você estiver enfrentando seis ou mais oponentes. E, se você estiver, você tem o meu respeito.

Reciclar terreno básico

Há várias mecânicas que retornam representadas nos cinco decks. Mas uma, em particular, aparece em todos os cinco, e eu adoraria mostrar um exemplo a vocês.

Se você vai jogar com um deck de Commander de quatro cores, garantir que terá acesso ao mana certo é fundamental. Reciclar terreno básico é uma variante da habilidade reciclar terreno. Se um card com reciclar terreno básico estiver em sua mão, você poderá pagar o custo de reciclar terreno básico e descartar o card. Em seguida, você poderá procurar um card de terreno básico em seu grimório, revelá-lo e colocá-lo em sua mão. Sublevação Tumular é excelente no fim do jogo, trazendo de volta a melhor criatura morta que você conseguir encontrar, mas nada disso importa se você não conseguir chegar ao fim do jogo por ter empacado com dois terrenos.

Nosso desejo é a sua ordem

E esse ano nosso desejo é que vocês se divirtam arrebentando com o grupo de decks de quatro cores que compõe Magic: The Gathering — Commander (Edição 2016). Seja para encontrar novos oponentes na sua loja de jogos favorita ou enfrentar seu grupo de sempre, tenho certeza de que muitas jóias aparecerão em seu campo de batalha. Divirta-se!