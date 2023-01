Wizards of the Coast

Commander Legends: Batalha por Portal de Baldur chega às lojas no dia 10 de junho, e, com ela, chega uma cidade inteira repleta de surpresas incríveis. Caso ainda não tenha conferido a coleção, acesse a Galeria de imagens de cards de Commander Legends: Batalha por Portal de Baldur para conhecer os cards. Você também pode ler os artigos Visão geral do produto e Colecionando Commander Legends: Batalha por Portal de Baldur para saber quais são as novidades!

Conteúdo do Deck de Commander

Commander Legends: Batalha por Portal de Baldur apresenta quatro novos decks de Commander. Cada deck de Commander inclui um comandante lendário de “face”, um card lendário alternativo e um Antecedente que podem ser usados como comandantes. Ao todo, cada deck contém dez novos cards de Magic.

Cada deck contém também uma Amostra de Booster de Colecionador. Cada Amostra contém dois cards:

1 card raro ou mítico raro Booster Fun (metalizado tradicional em 20% das Amostras)

1 card comum ou incomum com tratamento Livro de regras metalizado tradicional

A Amostra de Booster de Colecionador pode conter uma versão especial de um dos cards do seu deck de Commander ou um card perfeito para adicionar a outro deck de Commander. A maioria dos Decks de Commander de Commander Legends: Batalha por Portal de Baldur inclui uma Amostra de Booster de Colecionador no mesmo idioma do deck. No entanto, se o Deck de Commander estiver em chinês, italiano, português ou espanhol, sua Amostra de Booster de Colecionador será em inglês.

Os decks serão disponibilizados com duas versões diferentes de embalagem: a caixa colorida tradicional e uma versão com embalagem minimalista, que pode ser encontrada online. A versão com embalagem minimalista tem o mesmo conteúdo, mas utiliza menos material de embalagem. Ambas são recicláveis e com quantidade de plástico reduzido!

Você poderá encontrar Commander Legends: Batalha por Portal de Baldur na sua loja local e em revendedores online, como a Amazon.

Commander Legends: Batalha por Portal de Baldur - Listas de Decks

Confira abaixo as listas completas dos quatro novos decks de Commander.

(Nota do Editor: as listas de deck abaixo apresentam a impressão mais recente de cada card diretamente do Gatherer, incluindo impressões que não constam neste produto. Essas listas de deck não são a exibição de card por card, mas listas interativas dos cards incluídos em cada deck.)

Reunião de Grupo

Título: Reunião de Grupo

Formato: Commander

Comandante: Nalia de'Arnise

1 Burakos, Líder de Grupo

1 Herói do Povo

1 Terramante Gnomo das Profundezas

1 Recrutadora dos Harpistas

1 Exploradora de Masmorras Experiente

1 Permanecer Juntos

1 Contatos no Mercado Negro

1 Guia Fúnebre Solene

1 Talabarte Multiclasse

1 Arquissacerdote de Iona

1 Comando Austero

1 Bispo do Passado

1 Anoitecer // Alvorecer

1 Oito-Caudas-e-meia

1 Médico da Linha de Frente

1 Mago Aeropólvora

1 Protetora Gloriosa

1 Jazal Juba D'ouro

1 Magus do Equilíbrio

1 Mikaeus, o Lunarca

1 Entidade do Espelho

1 Ordem da Argila Branca

1 Espírito Altruísta

1 Reivindicação de Sevinne

1 Recruta Solene

1 Comandante de Esquadrão

1 Formação Inquebrável

1 Campeão Banhado em Sangue

1 Carniceiro de Malakir

1 Lich Calculista

1 Devastador da Frota Macabra

1 Gonti, Senhor da Opulência

1 Arúspice Sinistra

1 Capanga Sinistra

1 Líder de Ataque Mardu

1 Laceradora da Lâmina Mental

1 Necrófago Falcão da Noite

1 Pontífice do Flagelo

1 Facção Titeriteira

1 Felisa, Presa de Platinopena

1 Retribuição de Firja

1 Alto Sacerdote de Penitência

1 Nexo do Bosque das Máscaras

1 Castelo de Locthwain

1 Caverna Mutável

1 Exaustor Trôpego

1 Templo do Silêncio

1 Câmara do Arcanjo

1 Salão de Guerra

1 Cumes dos Ventos Velozes

1 Sinete Arcano

1 Torre de Comando

1 Mnemocensor Aviano

1 Troca de Berço

1 Coorte Irregular

1 Assistente de Mago

1 Madre das Runas

1 Sacerdote da Sabedoria Antiga

1 Coletora de Rumores

1 Morfoloide Valente

1 Pária Morfoloide

1 Áugure Cadáver

1 Sacerdote de Sangue de Malakir

1 Virar o Túmulo

1 Degolador de Zulaport

1 Descentelhar

1 Sinete Orzhov

1 Pinça Craniana

1 Anel Solar

1 Talismã da Hierarquia

1 Desolação Fumegante

1 Pântano de Bojuka

1 Lodaçal Mortuário

1 Paisagem Infinita

1 Basílica Orzhov

1 Caminho da Ascendência

1 Buraco na Neve

1 Santuário Iluminado pelas Estrelas

1 Campo Contaminado

10 Planícies

10 Pântano

Devorarrrdores de Mente

Título: Devorarrrdores de Mente

Formato: Commander

Comandante: Capitão N’ghathrod

1 Zellix, Esfolador da Sanidade

1 O Assombrado

1 Prole de Abolete

1 Mal Infindo

1 Filósofo Grell

1 Ritual Psiônico

1 Dragão Ladrão de Cérebros

1 Das Catacumbas

1 Uchuulon

1 Espreitador do Abismo

1 Criação Esquecida

1 Sanidade Fraturada

1 Grazilaxx, Erudito Ilitíde

1 Horror Quebra-casco

1 Linha de Força da Antecipação

1 Devorador de Mentes

1 Amálgama Sobrecarregado

1 Puxar do Amanhã

1 Reflexos de Littjara

1 Monstro da Imundície

1 Infiltrador do Cais

1 Mercado Negro

1 Medo Debilitante

1 Cai o Pano

1 Cria das Trevas

1 Colheitador do Entulho

1 Comedor de Culpa

1 Bruxaria

1 Horror Caçado

1 No Rastro de Garruk

1 Uivador Noturno

1 Annihilo

1 Nêmesis dos Esgotos

1 Andarilho das Aflições

1 Aberração Consumidora

1 Saquear Memória

1 Nêmesis da Razão

1 Revogador Phyrexiano

1 Réptil da Psicose

1 Desprezador de Mágica

1 Estuário Estrangulado

1 Poço de Piche Rastejante

1 Catacumbas de Darkwater

1 Templo da Costa Náufraga

1 Pomar Exótico

1 Brejo de Nefália

1 Rio de Lágrimas

1 Vale Afundado

1 Templo do Engano

1 Sinete Arcano

1 Pedra da Mente

1 Torre de Comando

1 Fato ou Ficção

1 Horror de Dauth

1 Desmembrador do Ocaso

1 Alimentar o Enxame

1 Raivoso Phyrexiano

1 Cuspidor de Pragas

1 Chupacabra Voraz

1 Drenar Mente

1 Afogar no Lago

1 Extrair das Trevas

1 Chave Rúnica Dimir

1 Sinete Dimir

1 Cálice do Fluxo Perene

1 Corneta do Arauto

1 Grevas Faiscantes

1 Manivela Mental

1 Anel Solar

1 Talismã da Dominação

1 Receptáculo de Pensamentos

1 Desolação Fumegante

1 Aqueduto Dimir

1 Paisagem Infinita

1 Caminho da Ascendência

1 Porto de Karfell

1 Passagem do Ladino

1 Ilha Contaminada

1 Templo do Falso Deus

9 Ilhas

11 Pântano

Dissidência Dracônica

Título: Dissidência Dracônica

Formato: Commander

Comandante: Firkraag, Instigador Astuto

1 Baeloth Barrityl, Artista

1 Artesão do Clã

1 Classe: Artífice

1 Dragão Astral

1 Dúplice Debochada

1 Quasit Inconveniente

1 Beijo Letal

1 Disputa pela Pilhagem

1 Embate Espetacular

1 Vendaval Etéreo

1 Tartaruga Pescadora

1 Maldição do Suíno

1 Campo de Dissipação

1 Vontade Dominadora

1 Keiga, a Estrela da Maré

1 Relógio da Meia-noite

1 Baleia Perseguida

1 Rédeas do Poder

1 Instigador Ardiloso

1 Will Kenrith

1 Formiga Agitadora

1 A Guerra Acrosana

1 Avatar da Carnificina

1 Ato Blasfemo

1 Provocador Petulante

1 Reação em Cadeia

1 Dragão do Caos

1 Distorção Caótica

1 Quebrar o Decoro

1 Drakuseth, Gorja das Chamas

1 Raivoso do Geodo

1 Espião-mestre Goblin

1 Kazuul, Tirano dos Penhascos

1 Rowan Kenrith

1 Ryusei, a Estrela Cadente

1 Dragão Avérneo Territorial

1 Dragão do Trovão

1 Ancestral Vingativo

1 Dragão Avérneo Belicista

1 Niv-Mizzet, Parun

1 Tesouro do Dragão

1 Simulacro Solene

1 Dragão Avérneo de Aço

1 Boneco Empalhado

1 Castelo de Vantreza

1 Farol Desolado

1 Fortaleza de Kher

1 Templo da Epifania

1 Fumarola Errante

1 Ímpeto Psíquico

1 Ímpeto Brilhante

1 Sinete Arcano

1 Cervo Brunido

1 Pedra da Mente

1 Bijuteria do Viajante

1 Torre de Comando

1 Pesquisa Compulsiva

1 Maldição da Prolixidade

1 Propaganda

1 Maldição da Opulência

1 Dragão Sílfide

1 Lâmina Sedenta de Sangue

1 A Pedra Fellwar

1 Arquivo de Edro

1 Sinete Izzet

1 Anel Solar

1 Talismã da Criatividade

1 Desolação Fumegante

1 Fábrica de Caldeira Izzet

1 Paisagem Infinita

1 Caminho da Ascendência

1 Campus de Prismari

1 Torre do Relicário

1 Templo do Falso Deus

1 Gerador de Terrenos

12 Ilhas

12 Montanhas

Saída do Exílio

Título: Saída do Exílio

Formato: Commander

Comandante: Faldorn, Arauta do Lobo Medonho

1 Durnan do Portal Bocejante

1 Arqueólogo Dedicado

1 Bola de Fogo Adiável

1 Nalfeshnee

1 Limo Verde

1 Jornada à Cidade Perdida

1 Caçador Tlincalli

1 Seguir em Frente

1 Tomo de Sarevok

1 Fênix da Aurora

1 Gigante Esmaga-ossos

1 Destemida da Frota Macabra

1 Saqueador de Sonhos

1 Etali, Tormenta Primordial

1 Gargadonte Maior

1 Inflamar o Futuro

1 Quimiomante Izzet

1 Vontade de Jeska

1 Laelia, a Lâmina Reforjada

1 Morteiros de Mizzium

1 Cerco ao Posto Avançado

1 Estratégia Roubada

1 Gigante Tectônico

1 Urabrask, o Oculto

1 Surto da Tempestade Bélica

1 Feiticeiro da Magia Selvagem

1 Arasta da Teia Infinita

1 Mamute de Batalha

1 Pioneiros do Arrasamento Final

1 Predação de Ezuri

1 Vespa Rainha

1 Fera Apaixonada

1 Hidra Devoradora de Mana

1 Recompensa Primordial

1 Retorno do Falabravo

1 Convergência dos Vormes-da-areia

1 Reclusa da Goma Doce

1 Vivien, Campeã da Natureza

1 Fuga para as Terras Selvagens

1 Xenagos, o Festeiro

1 Varinha do Caos

1 Castelo de Brasoreth

1 Clareira das Cinzas

1 Trilha de Caça

1 Toca do Lobo de Kessig

1 Vale de Piromusgo

1 Ponte Musgomosto

1 Ravina Enfurecida

1 Colina da Rocha Espinhosa

1 Templo do Abandono

1 Sabedoria da Natureza

1 Sinete Arcano

1 Torre de Comando

1 Raio Demoníaco

1 Quebra-escudo de Brasoreth

1 Iluminar o Palco

1 Torrente Vulcânica

1 Gigante do Pé de Feijão

1 Fera Interior

1 Cultivar

1 Explorar

1 Alcance do Kodama

1 Retomada Natural

1 Ancião da Tribo Sakura

1 Buscar pelo Amanhã

1 Terramorfia

1 Três Visitas

1 Elfa Tranças-de-sangue

1 Grumgully, o Generoso

1 Anel Solar

1 Desolação Fumegante

1 Floresta Flagelada

1 Gleba Gruul

1 Floresta das Terras Altas

1 Paisagem Infinita

1 Templo do Falso Deus

11 Montanhas

12 Florestas