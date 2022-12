Velhos favoritos. Novos amigos. Um monte de Chandras bem na sua frente por todos os lugares. Isso só pode significar uma coisa: é hora de Coleção Básica 2020!

Seja você um novo feiticeiro ou um Planeswalker veterano, esta é uma ótima coleção para explorar a fundo. Sempre nos asseguramos de que nossas coleções básicas sejam a melhor oportunidade para aprender Magic e que tenham muitos novos cards cintilantes para muitos decks.

E, como sempre, você pode ver todas essas coisas boas antes de todos no Pré-lançamento!

Seja este seu primeiro ou centésimo Pré-lançamento, é uma ótima oportunidade para conferir a coleção. Além disso, você poderá jogar com os cards antes de todo mundo!

O que esperar de um Pré-lançamento? Leia a seguir!

Conceitos Básicos

Os Pré-lançamentos são meu evento favorito de Magic do ano.

Não importa em que época do ano ou onde eu esteja no mundo, eu sempre tento dar uma olhada em um Pré-lançamento local. E não estou sozinho: vários jogadores de Magic, desde os veteranos até quem está começando, também acham! Os Pré-lançamentos são os eventos mais populares que realizamos.

Por quê? Porque os Pré-lançamentos são uma das formas mais divertidas de jogar Magic!

Nada se compara a ele. Você senta, recebe cards novos em folha e descobre ao mesmo tempo que todo mundo como quer usá-los. É uma competição equilibrada em um ambiente informal, onde todos partilham aquela energia entusiástica e a empolgação com uma nova coleção de Magic.

Visitei meu primeiro Pré-lançamento quando tinha onze anos, e foi paixão à primeira vista. Dezoito anos depois, pouca coisa mudou. E os Pré-lançamentos estão melhores do que nunca!

Os Pré-lançamentos são ótimos porque a coleção é nova e todos estão em pé de igualdade, já que todos estão jogando pela primeira vez com a coleção, explorando os novos cards em um ambiente descontraído e divertido. É muito divertido tanto para os jogadores novos quanto para os experientes!

Se você é um veterano de Deck Selado, pode ser que queira pular para a próxima seção, onde eu falo sobre algumas diferenças que você pode esperar na sua loja local para a Coleção Básica 2020. Mas se você está chegando no vasto mundo do Deck Selado, ou está apenas procurando algumas dicas, continue lendo!

Beleza. Então vamos repassar o que talvez seja o mais importante: encontrar um lugar para jogar um Pré-lançamento! Afinal, não dá para jogar se você não sabe onde ir. Como fazer isso?

Se você ainda não é frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar alguma perto de você. A loja pode até oferecer pré-inscrição. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz pré-inscrições. A pior hora para descobrir que um evento está lotado é quando você chega lá e descobre que não pode jogar, por isso programe-se com antecedência.

Achou sua loja? Ótimo!

Agora é hora de levantar a cabeça e se preparar para o evento. Embora você construa seu deck no evento com cards que são distribuídos lá, há muito mais coisas a fazer.

Não se esqueça de preparar todos os suprimentos de que precisará para esta jornada. Por exemplo, pode ser uma boa ideia levar um deck Padrão para um jogo informal entre as rodadas, um fichário com seus cards para trocas, papel e caneta para marcar pontos de vida e até mesmo uma garrafa d'água.

Um evento de Pré-lançamento tende a levar de 4 a 5 horas. Lembre-se de reservar tempo suficiente para o evento inteiro. E você vai precisar de combustível para todos esses duelos. Pode ser uma boa ideia levar algo como uma barra de cereais, uma maça (muito apropriado — é uma fruta "básica") ou outros alimentos.

Certo, vejamos. Você já tem uma loja marcada no mapa e arrumou a mochila com tudo de que precisa. E, é claro, você já deu uma olhada em todos os cards impressionantes da Coleção Básica 2020 Galeria de imagens de cards. Se você estava curioso a respeito de como funciona um torneio, talvez você tenha lido meu artigo (em inglês), com título bem conveniente: "Your First Tournament"(Seu primeiro torneio).

Tudo pronto! Agora é hora de sair e abrir uns boosters!

O básico do seu deck

Ok. Então, agora você vai sentar e jogar. O que você pode esperar?

Todos vão receber uma caixa como esta:

Dentro, você encontrará seis boosters da Coleção Básica 2020, além de um card raro ou mítico raro aleatório como seu metalizado do Pré-lançamento, que poderá ser qualquer raro ou mítico raro da coleção.

E, é claro, você encontrará algumas outras coisas bacanas, como um marcador de vida Spindown para registrar seu total de pontos de vida. Vamos abrir um deles e dar uma olhada!

Excelente! Muitos suprimentos que serão necessários.

E, é claro, o foco principal está nos boosters. Vamos falar sobre o que fazer com eles daqui a pouco!

Mas antes de mais nada, vamos abrir os boosters! Muito bem, você tem uma pilha de cards.

Então... E agora?

É hora de construir o seu deck, é claro!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck usando apenas os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferentemente de um deck Construído normal, onde o número mínimo de cards é 60, você só precisará de 40 cards para jogar.

A primeira coisa a fazer é encontrar um método para escolher as cores com que jogar. Eu recomendo jogar com duas cores. Você pode dar uma pitada de uma terceira cor de vez em quando, mas, na maioria das vezes, vai escolher duas para serem sua base.

Algumas coisas que podem atraí-lo para determinadas cores são:

Um card raro realmente forte que tenha empolgado você

Muitos cards de "remoção" que possam lidar com as criaturas de seu oponente

Muitos cards jogáveis daquela cor

Uma boa "curva de mana" naquela cor, ou seja, muitas criaturas de custos diferentes

Idealmente, as cores que você escolher atenderão a esses quatro critérios. Mas se cumprirem com dois ou três deles , já é muito bom.

Independentemente do seu método, você vai precisar selecionar o que vai jogar. Se você tiver dificuldades no Pré-lançamento, peça ajuda aos jogadores à sua volta (você pode fazer isso no Pré-lançamento, todo mundo está ali para se divertir).

Certo. Você já tem as suas cores. A partir daí, como pegar tudo que você tem e escolher os 22 ou 23 cards que farão parte do seu deck?

Veja aqui um procedimento que pode ajudar!

Primeiro, arrume suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não disponha seus cards que não sejam criaturas agora, a menos que sejam cards que você planeja jogar assim que tiver mana suficiente —por exemplo, você geralmente irá conjurar um [autocard]Capelã do Raiar do Dia [/autocard] no turno dois, enquanto um [autocard]Desencantar [/autocard] geralmente não é uma jogada de turno dois.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom deck selado. Você não quer uma tonelada de cards em um determinado ponto da curva. É importante que você tenha um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim. Como regra geral para o formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0-2

2 manas: 4 a 6

3 manas: 3 a 5

4 manas: 2 a 4

5 manas: 1 a 3

6 ou mais manas: 0 a 2

Não é uma regra definitiva, mas é um bom ponto de partida. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Agora que você decidiu a sua base de criaturas, é hora de adicionar algumas mágicas! Escolha os favoritos das suas cores até levar seu número de cards a 22 ou 23. Aí, você vai estar pronto para seguir em frente pela parte das mágicas!

As mágicas mais úteis são as chamadas "mágicas de remoção", pois neutralizam permanentemente as criaturas do oponente ao causar dano, mantê-las viradas ou simplesmente as destruindo. Deck Selado O Magic baseia-se em criaturas, portanto jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar criaturas de oponentes.

Se quiser saber mais sobre curvas de mana, dê uma olhadinha no meu artigo sobre como construir uma curva de mana. É só clicar aqui.

Quer mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas realmente deve se ater a 40 se possível. Cada card com que você joga acima de 40 diminui sua probabilidade de comprar aquele raro incrível que você colocou em seu deck!

A proporção de terrenos que você deve buscar é de aproximadamente 17 terrenos para 23 não terrenos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratas, uma criatura grande sozinha poderá anular seu jogo. Se você só tiver criaturas grandes e caras, correrá o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Tente criar uma combinação de criaturas que custam dois, três, quatro ou cinco manas. Mais jogos de Deck Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! É muito comum que os jogos de Deck Selado cheguem a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar garantem que você possa superar esses momentos de inércia.

Ao contrário da maioria de formatos de Magic, o Selado tende a ser um pouco mais lento. Se o seu deck for dos mais lentos, escolher comprar (ser o segundo a jogar) em vez de jogar (ser o primeiro) pode ser razoável para lhe dar aquele card extra.

Gigante de Duas Cabeças

Algumas lojas também dão suporte a uma versão do Deck Selado chamada Gigante de Duas Cabeças (que costuma ser abreviada como ''2HG''), na qual dois jogadores se juntam para enfrentar outros dois. Cada dupla recebe duas caixas do Pré-lançamento, a partir das quais os jogadores constroem seus decks. (Se você teve a oportunidade de experimentar a coleção de Battlebond do ano passado, já deve conhecer!)

Como funciona?

Bom, a versão simples é: você e um amigo montam juntos dois decks com 40 cards cada, como uma equipe. Depois, vocês jogam contra outras duplas em rodadas com uma partida cada.

Como esse tipo de formato multijogador funciona? É simples: terrenos e criaturas são separados, mas vocês compartilham os pontos de vida (30 no total) e as fases do turno rodam simultaneamente para a dupla — além disso, vocês podem bloquear ataques contra o outro! Para fazer o melhor possível, vocês precisam trabalhar juntos e superar a dupla oponente.

Quer saber mais sobre como o 2HG funciona e alguns dos detalhes de jogo? Não deixe de conferir a página que tem tudo o assunto, clicando aqui.

Duelo Aberto

Se a ideia de passar um dia jogando em um torneio não se encaixa em como você prefere jogar Magic, ou se você tem menos tempo e quer apenas batalhas enquanto estiver livre, você pode participar do Duelo Aberto.

Você recebe um Deck de Planeswalker de 60 cards pronto para jogar e o usa para batalhar contra outros participantes do Duelo Aberto, incluindo jogadores participando do torneio principal que estão entre partidas. Essa é uma boa alternativa caso não tenha certeza se você quer participar do Pré-lançamento ou não possa dedicar cinco horas a um evento de Pré-lançamento. Você pode simplesmente jogar partidas de Duelo Aberto quando quiser. Além disso, é divertido!

Sem falar que a Coleção Básica 2020 tem cinco Decks de Planeswalker diferente para escolher. É muita variedade! Dê uma olhada!

Pergunte se a loja mais próxima de você faz Duelo Aberto no Pré-lançamento e prepare-se para batalhar!

Mais sobre a Coleção Básica

Quer mais da Coleção Básica? Bem, boas notícias! Algo relativamente recente no Pré-lançamento é a possibilidade de pegar uma caixa de boosters no Pré-lançamento.

É isso mesmo: se você encomendar uma caixa de boosters antecipadamente, poderá comprá-la e levá-la para casa (ou simplesmente abri-la na loja mesmo) no próprio dia. Contate sua loja local para mais detalhes

De forma semelhante, também será possível comprar Decks de Planeswalker no dia do Pré-lançamento. Participando ou não do Duelo Aberto, fique à vontade para pegar um deck e entrar na batalha.

A previsão é 2020

Nunca houve uma hora tão boa para entrar no Magic. Com uma Coleção Básica novinha chegando Magic: The Gathering Arena trazendo pessoas para o jogo, e muitas lojas onde você pode jogar, há diversas oportunidades para jogar Magic por todos os lugares!

Se você está chegando, boas vindas! Se você está aqui há bastante tempo, boas vindas novamente. Vai ser ótimo!

Reúna seus amigos, dê outra olhada na galeria de imagens de cards,assegure-se de que você está registrado em sua loja local e prepare-se para ir ao Pré-lançamento e se divertir!

Não sabe o que esperar? Tem alguma ideia ou pergunta? Fique à vontade e fale comigo! Terei prazer em ouvir você! Você pode entrar em contato comigo pelo Twitter, enviando uma mensagem no Instagram, escrevendo um e-mail ou enviando uma pergunta para meu Tumblr. Vou ficar de olho nas mensagens!

Divirta-se com a coleção. Nos vemos em breve!

Gavin

E-mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey