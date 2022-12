(Nota do editor: este artigo foi atualizado de forma a incluir detalhes adicionais encontrados em outros locais sobre os cards de Dominária Unida desenvolvidos para os boosters de Jumpstart.)

Na volta ao plano original de Magic, Dominária, os ventos sussurram. Alguns dos muitos heróis familiares e, por que não dizer, lendários de Dominária estão se juntando em uma nova coalizão para lutar de novo contra os phyrexianos, mas eles devem fazer isso com cuidado. Com os phyrexianos criando agentes adormecidos em todos os cantos, como saber que é amigo ou inimigo?

Em Dominária Unida, que será lançada em 9 de setembro, há várias maneiras de encontrar as diferentes lendas que estão defendendo — ou invadindo — este plano histórico e amado, e até algumas formas de encontrar cards de Legends do passado de Magic.

Boosters da Coleção

Os boosters da coleção são a melhor maneira de adicionar cards de Dominária à sua coleção de Magic. Os Boosters da Coleção de Dominária Unida contêm todos os grandes cards da coleção principal que você possa querer e uma chance de encontrar cards de Commander de Dominária Unida ou cards da Lista, com mais chances de obter vários cards raros ou mítico raros que nos boosters de draft.

Os boosters da coleção também são uma ótima forma de se aventurar pelo plano de Dominária, já que todos os cards comuns e incomuns são conectados uns aos outros, e ajudam a contar a história da invasão e defesa deste plano glorioso. Os boosters de coleção também têm um card de arte, e nos Boosters de Coleção de Dominária Unida, cards de arte assinados aparecem com o dobro de frequência dos boosters da coleção anteriores válidos no formato Padrão.

Em Dominária Unida, todos os boosters da coleção, de draft e de colecionador vêm com uma criatura lendária garantida. Da mesma forma, cada expositor de boosters da coleção vem com um card especial com tratamento especial metalizado de Legends Retold. Legends Retold é uma série de 20 criaturas lendárias da história de Dominária com desenhos totalmente novos, inspirados por Legends de 1994, que são válidas no formato Padrão.

Cada Booster da Coleção de Dominária Unida contém:

Pelo menos 1 card raro ou mítico raro (aproximadamente 25% dos boosters têm 2, 3% têm 3, e <1% têm 4)

1 card metalizado tradicional de qualquer raridade, incluindo cards de Booster Fun com tratamentos no estilo vitral de exibição, sem borda ou no idioma phyrexiano

2 curingas de qualquer raridade, incluindo a chance de cards de Commander de Dominária Unida ou cards raros dos boosters de Jumpstart de Dominária Unida, ou cards com tratamento de Booster Fun

1 criatura lendária incomum com estilo vitral de exibição

3 incomuns conectados

3 comuns conectados

1 terreno básico que pode ser metalizado ou não metalizado (e que pode estar com a moldura padrão, ou com um tratamento de vitral e arte cheia)

1 card de arte

1 card da Lista ou uma ficha ou card de anúncio

Boosters de Jumpstart

Com Dominária Unida, Jumpstart será lançado com uma coleção temática de Magic e com cards válidos no formato padrão pela primeira vez. Jumpstart é a forma mais rápida e fácil de jogar uma partida de Limitado de Magic: basta abrir dois boosters de Jumpstart, embaralhar e jogar! Jumpstart é uma ótima experiência de jogo selado para todos, desde os jogadores iniciantes até os fãs de longa data de Magic. Pule a montagem de deck e vá direto para as partidas de Magic.

Os Boosters de Jumpstart de Dominária Unida vêm com um de dez temas, e quando você os une, o caos se instala! No Jumpstart de Dominária Unida, as Tropas da Coalizão devem unir forças com as Feras de Dominária ou os implacáveis Phyrexianos podem se aliar aos malfeitores da Academia Tolariana. Aqui estão os dez temas:

Branco : Tropas da Coalizão e Legiões da Coalizão

: Tropas da Coalizão e Legiões da Coalizão Azul : Trapaça Mística e Trapaça Arcana

: Trapaça Mística e Trapaça Arcana Preto : Totalmente Bruto e Totalmente Impiedoso

: Totalmente Bruto e Totalmente Impiedoso Vermelho : Pronto para Carregar e Pronto para Atacar

: Pronto para Carregar e Pronto para Atacar Verde : Território de Feras e Território de Monstros

Para Dominária Unida, existem cinco cards raros novos que foram desenvolvidos para os boosters de Jumpstart, um de cada cor. Todos os cards raros de Jumpstart são válidos em Padrão. Cada booster inclui também outro card raro da coleção principal, selecionado aleatoriamente de uma lista de cards dentro da combinação de cores do tema.

Cada Booster de Jumpstart de Dominária Unida contém:

1 card de tema que descreve o tema do booster de Jumpstart

20 cards jogáveis no total

2 cards raros—um raro ou mítico raro aleatório da coleção principal com a cor de mana do tema e um card raro que é único dos boosters de Jumpstart

2 terrenos metalizados tradicionais

5 terrenos não metalizados

1 terreno básico não metalizado de estilo vitral com arte cheia

Os cinco novos cards raros desenvolvidos para os boosters de Jumpstart de Dominária Unida também podem ser encontrados em boosters da Coleção, nas versões metalizada e não metalizada, e em versão com arte extendida nos boosters de Colecionador.

Boosters de Colecionador

Os boosters de colecionador são a melhor forma de obter os cards mais empolgantes de Dominária Unida... e da história de Dominária. Os boosters de colecionador são sempre o melhor lugar para encontrar cards raros e mítico raros de Booster Fun, mas os Boosters de Colecionador de Dominária Unida são ainda mais especiais.

Em 3% dos boosters de colecionador, você poderá encontrar um Lost Legend:um card da coleção Legends de 1994 que foi encontrado em um booster antigo de Legends, e colocado em um Booster de Colecionador de Dominária Unida.

A promoção de Lost Legends pode ser encontrada em apenas 3% dos Boosters de Colecionador de Dominária Unida.

Em 2016, membros da equipe de Magic receberam a ligação de um antigo galpão que estava fechando, com o aviso de que “tinham algumas coisas nossas”. Mal podíamos esperar que “algumas coisas coisas nossas” incluíam caixas cheias de Legends, e agora, às vésperas do aniversário de 30 anos de Magic, vamos distribuir esses Legends de volta para vocês, disponíveis em Boosters de Colecionador de Dominária Unida. A emoção de abrir esses boosters de Legends para colocá-los nos boosters de colecionador foi uma experiência incrível, especial e inesquecível, e você pode ler mais a respeito no artigo de Mike Turian sobre Dominária Unida.

Mas não é só isso. Os boosters de colecionador ainda serão o lugar para encontrar pelo menos cinco cards raros e míticos raros, com diversas variantes de Booster Fun, incluindo tratamentos de arte cheia e metalizados texturizados de vitrais.

Os metalizados texturizados são um novo tratamento incrível que esteve por anos sendo desenvolvido, e Dominária Unida destaca uma versão de metalizado texturizado que é única para esta coleção, e que pode se encontrada em todos os boosters de colecionador. Além de todos esses cards brilhantes, os boosters de Colecionador também virão com, pelo menos, duas criaturas lendárias em cada booster.

Cada expositor de boosters de colecionador terá um card especial metalizado tradicional de Legends Retold, assim com os expositores de boosters da coleção, mas os boosters de colecionador também serão o lar exclusivo de alguns desses cards de Legends Retold, em tratamento metalizado gravado (mostrado abaixo) ou não metalizado.

Cada booster de colecionador contém:

Uma chance de encontrar um card da coleção Legends de 1994 (em 3% dos Boosters de Colecionador de Dominária Unida)

1 card Booster Fun metalizado tradicional raro ou mítico raro que pode ter tratamento de arte estendida, de vitral de exibição, de arte sem moldura ou de idioma phyrexiano

2 raros ou míticos raros com moldura alternativa que podem ser cards raros de Legends Retold em versões de vitral de exibição, sem bordas, em idioma phyrexiano, metalizados gravados ou não metalizados

1 card raro ou mítico raro com arte estendida

1 card metalizado tradicional raro ou mítico raro

1 card incomum, raro ou mítico raro metalizado texturizado garantido

1 card incomum de Legends Retold não metalizado ou metalizado gravado

1 card incomum metalizado tradicional no estilo vitral de exibição

1 terreno básico metalizado tradicional no estilo vitral com arte cheia

2 cards incomuns metalizados tradicionais

4 cards comuns metalizados tradicionais, a menos que um seja substituído por um card de Lost Legends

Boosters de Draft

Os Boosters de Draft de Dominária Unida são projetados para a experiência perfeita de Draft ou Selado, mas assim como os boosters da coleção e de colecionador, todos os Boosters de Draft de Dominária Unida contêm uma criatura lendária, perfeita para defender o plano de uma ameaça ao Multiverso. Esses boosters foram otimizados para um jogo divertido e competitivo e continuam incluindo um card raro ou mítico raro em cada booster, além de diversos tratamentos Booster Fun.

Como nos expositores de boosters da coleção e de colecionador, cada expositor de booster de draft vem com um card especial metalizado tradicional de Legends Retold, e você pode encontrar 20 novas criaturas lendárias inspiradas em Legends.

O Booster de Draft de Dominária Unida contém:

1 card raro ou mítico raro que pode ser uma criatura lendária e/ou um card no estilo vitral de exibição, sem bordas ou em idioma phyrexiano

1 criatura lendária rara ou incomum com a chance de obter os tratamentos de vitral, sem bordas ou no idioma phyrexiano

1 terreno básico, que pode ter o tratamento no estilo vitral de exibição

1 terreno básico ou card comum não metalizado, ou a chance de muitos outros cards, incluindo um metalizado tradicional que pode ser raro ou mítico raro, de exibição, sem bordas ou phyrexiano

2 cards comuns não lendários

9 cards comuns

Decks de Commander

O retorno ao nosso plano mais lendário significava fazer algo mais especial para os Decks de Commander. Ambos os Decks de Commander de Dominária Unida terão cards de planeswalker como destaques e pelo menos outro card lendário. Jogue como o antigo herói Jared Carthalion e prove seu domínio de todas as cores de mana, ou como Dihada, Dominadora de Vontades, e mostre como ter muitos cards lendários é importante. Cada deck vem com dez cards novos em Magic, o card de destaque e outra criatura lendária poderosa, todos em metalizado tradicional, além do comandante de exibição metalizado gravado.

Todos os Decks de Commander de Dominária Unida vêm com um pacote de amostra de booster de colecionador, que contém dois cards:

1 card raro ou mítico raro que pode ser metalizado tradicional, de exibição, com arte estendida ou um planeswalkers sem bordas.

1 card incomum metalizado tradicional no estilo vitral de exibição

Seu pacote de amostra de booster de colecionador pode conter uma versão especial de um dos cards do seu Deck de Commander ou um card perfeito para adicionar a um outro Deck de Commander. A maioria dos Decks de Commander de Dominária Unida contém um pacote de amostra de booster de colecionador no mesmo idioma do deck. No entanto, se o seu Deck de Commander for em italiano, português ou inglês, seu pacote de amostra de booster de colecionador será em inglês.

Pacotes

Uma das melhores maneiras de mergulhar no plano rico e exuberante de Dominária é com o Pacote de Dominária Unida, que tem tudo o que um planeswalker viajante pode precisar, seja indo para a guerra com Dragões de Shiv ou buscando pilhar o Couraçado Phyrexiano com os Bárbaros de Keld. Cada pacote contém oito Boosters de Colecionador de Dominária Unida para serem abertos em uma grande caixa para guardar e exibir os cards, além de:

20 terrenos básicos metalizados tradicionais

20 terrenos básicos não metalizados

1 card promocional metalizado Migração do Rebanho com uma arte alternativa única de Antonio José Manzanedo

1 dado gigante Spindown com tema de Dominária Unida

Pacotes de Pré-lançamento

Para todos os fãs ansiosos por conhecer os phyrexianos que estão invadindo o plano, os Pacotes de Pré-lançamento estão disponíveis para os eventos de Pré-lançamento que ocorrerão uma semana antes do lançamento de Dominária Unida, no dia 2 de setembro. Tenha acesso antecipado a seis Boosters de Draft de Dominária Unida para montar seu primeiro deck selado de Dominária Unida nas lojas participantes.

Cada Pacote de Pré-lançamento contém:

6 boosters de draft

1 card metalizado tradicional e carimbado raro ou mítico raro da coleção

1 pacote de Pré-lançamento com acessórios de marcadores destacáveis e marcadores temáticos das mecânicas de Dominária Unida

1 dado Spindown

Boosters de Boas-vindas

Jogadores de Magic iniciantes podem visitar sua loja local da WPN para receber o Booster de Boas-vindas. Conforme voltamos à casa de Magic em Dominária Unida e começamos a explorar a história de Magic com nossa próxima coleção, A Guerra dos Irmãos, e o futuro de Magic em 2023, agora é um grande momento para apresentar Magic: The Gathering para um amigo.

Para colocar as mãos nestes cards incríveis, você poderá encontrar produtos de Dominária Unida disponíveis para reserva na sua loja de jogos local e online na Amazon.