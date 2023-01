Esta página explica detalhadamente como funcionam os cards dupla face. Portanto, repete as informações básicas do Artigo sobre as mecânicas de Innistrad. Se estiver interessado apenas nos conceitos básicos, consulte o artigo sobre as mecânicas.

Há bilhões de cards de Magic impressos e, até o momento, todos tinham uma coisa em comum: o reverso do card. Bem, não é mais assim. Innistrad traz, pela primeira vez, cards dupla face para o Magic.

(Confuso? Clique no botão "transformar"!)

Este artigo explica passo a passo como os cards dupla face funcionam. As informações apresentadas aqui não são exaustivas e podem ser expandidas ou substituídas por atualizações às Regras Abrangentes e às Regras de Torneio com o lançamento de Innistrad. Se este artigo não solucionar suas dúvidas, provavelmente elas serão abordadas nesses documentos ou nas Dúvidas Frequentes de Innistrad.

Um card dupla face tem duas faces. Ele não possui o lado reverso normal de um card de Magic. Sua face frontal, que possui um símbolo de sol e um custo de mana, é a face padrão. O card dupla face sempre entra no campo de batalha com sua face frontal voltada para cima. Isso é válido quer ele entre no campo de batalha a partir da pilha como resultado de ter sido conjurado ou de qualquer outro local, como o seu cemitério (devido a um card como Zumbificar , por exemplo).

O reverso de um card dupla face possui um símbolo de lua, não possui custo de mana e possui um indicador de cor - o ponto em sua linha de tipo - que diz de que cor ele é. As duas faces de um card dupla face geralmente são da mesma cor, mas nem sempre. As características do reverso importam somente se o card está no campo de batalha e seu reverso está sendo exibido. Do contrário, apenas as características da face frontal contam. (Por exemplo, o custo de mana convertido de Pastor de Gatstaf quando ele está no seu deck é 2, não zero.)

Cada card dupla face tem ao menos uma habilidade que faz com que ele se transforme. Para transformar um card dupla face, você o vira de forma que sua outra face seja exibida.

Para inserir um card dupla face no seu deck, você tem duas opções: colocar todo o seu deck em protetores para cards opacos, como muitos jogadores já fazem, ou usar o card curinga que acompanha diversos boosters de Innistrad.

Se optar pelos protetores, o processo é muito simples. Basta colocar o card dupla face no protetor com sua face frontal voltada para cima e tirá-lo do protetor quando o transformar. (Colocá-lo de volta é opcional, ao menos até ele deixar o campo de batalha.)

O card curinga possui o reverso regular de Magic e tem a seguinte aparência na frente:

Para usar o card curinga, coloque seu card dupla face de lado e marque no card curinga o nome do card dupla face que ele representa. Certifique-se de que a marca feita no card curinga não possa ser vista pelo reverso do card e marque apenas um nome de card dupla face em cada card curinga.

Apenas os cards curinga oficiais podem ser usados no lugar dos cards dupla face de um deck. Se usar um card curinga para representar um dos cards dupla face no seu deck, você deverá usar cards curinga para representar todos eles.

O card curinga será usado a qualquer momento em que seja importante manter a identidade do seu card secreta - ou seja, quando ele estiver no seu grimório, na sua mão ou for exilado com a face voltada para baixo. O card dupla face será usado novamente quando ele estiver na pilha, no campo de batalha, no cemitério ou for exilado com a face voltada para cima.

Sempre que o card dupla face estiver visível - seja por estar numa zona pública ou por ter sido revelado (digamos, por Telepatia ), ou porque um jogador está olhando para ele devido a um efeito (digamos, Coerção ) - os jogadores que puderem vê-lo poderão ver ambas as faces. Qualquer jogador que puder olhar para um card curinga numa zona escondida poderá olhar o card dupla face que ele representa.

Depois que um card dupla face é transformado, ele continua sendo o mesmo card, portanto, quaisquer Auras, marcadores ou outros efeitos permanecem no mesmo lugar (a menos que as características do card dupla face tenham mudado de um modo que não permita que ele seja encantado por uma Aura).

A palavra "transformar" aplica-se independentemente da face que está sendo exibida. Em outras palavras, Pastor de Gatstaf pode se transformar em Uivador de Gatstaf, e depois Uivador de Gatstaf pode se transformar em Pastor de Gatstaf.

Embora a ação física seja a mesma, transformar não é a mesma coisa que ser virado com a face voltada para baixo. Isso significa que um card dupla face que se transforma não desencadeia Bolha Vidrada , por exemplo. Os cards dupla face estão sempre com sua face voltada para cima; eles jamais estão com sua face voltada para baixo. Se um efeito (digamos, Ixidron ) tentar virar para baixo a face de um card dupla face, nada acontecerá.

Se qualquer card ou ficha que não seja um card dupla face for instruído a transformar-se, nada acontecerá. Ele não terá sua face voltada para baixo.

Todos os Lobisomens de Innistrad possuem as mesmas condições de transformação que Pastor de Gatstaf e Uivador de Gatstaf. Como haverá Lobisomens entrando no campo de batalha em momentos diferentes, é possível que haja uma combinação de Lobisomens com a face frontal para cima e Lobisomens com a face reversa para cima no campo de batalha a todo momento.

Nem todo os cards dupla face são Lobisomens, e nem todos os cards dupla face se transformam em ambas as direções.

Algumas das interações mais complicadas envolvendo cards dupla face ocorrem com efeitos de cópia, como Clone e Espelho Prolífero .

Se um efeito copia um card dupla face, ele copia as características da face exibida naquele momento. Ele não copia as características da outra face.

Os únicos objetos que podem se transformar são os cards que possuem duas faces físicas. Se uma ficha ou um card com um reverso regular de Magic é instruído a transformar-se, nada acontece. Mesmo se uma ficha ou um card que não seja dupla face for uma cópia de uma face de um card dupla face, ele não poderá se transformar.

Se um card dupla face se torna uma cópia de outra coisa, os valores copiados substituirão suas características enquanto o efeito de cópia durar, mesmo se o card dupla face se transformar. Se um card dupla face que está copiando outra coisa for instruído a transformar-se, ele fará isso porque o card físico tem duas faces, mas as suas características continuarão sendo as do que estiver copiando. O mesmo é válido se o objeto que ele está copiando for uma face de um card dupla face.