Se você estiver começando no Magic ou querendo relembrar as regras básicas, dê uma olhada na página Aprenda a Jogar.

O plano de Ravnica é o lar de dez guildas bicolores ancestrais. Retorno a Ravnica apresentou cinco dessas guildas: a azul e branca Azorius, a azul e vermelha Izzet, a preta e vermelha Rakdos, a preta e verde Golgari e a verde e branca Selesnya. Portões Violados apresentou as outras cinco: a branca e preta Orzhov, a azul e preta Dimir, a vermelha e verde Gruul, a vermelha e branca Boros e a verde e azul Simic. Agora, pela primeira vez, as dez guildas estarão juntas na busca pela solução para o enigma mágico conhecido como Labirinto Implícito.

Além das dez guildas e de suas mecânicas, Labirinto do Dragão traz de volta os famosos cards duplos, mas desta vez com uma novidade.

Cards Duplos com Fundir

A coleção Labirinto do Dragão traz uma novidade para os cards duplos. Os cards duplos, que apareceram originalmente no bloco Ravnica, trazem duas mágicas impressas no mesmo card. Assim como seus predecessores, os cards duplos de Labirinto do Dragão dão a opção de conjurar uma metade ou a outra. Mas com a nova habilidade fundir, você não precisa escolher só um!

Sempre que você puder conjurar um card duplo com fundir, poderá escolher uma das metades e conjurar assim como qualquer outro card duplo. E se você o estiver conjurando da sua mão (como costuma ser), terá a opção de conjurar as duas metades como uma única mágica, pagando o custo combinado delas. As instruções na metade esquerda são processadas primeiro. Depois, são as da metade direita. Os alvos das duas são escolhidos individualmente.

Portanto, se você tiver Fadiga // Aflição na mão, terá três opções: poderá pagar 2B para conjurar Fadiga; poderá pagar 2R para conjurar Aflição; ou poderá pagar 4BR para conjurar Fadiga // Aflição como uma única mágica. Se você estiver conjurando Fadiga // Aflição de outro lugar, por exemplo, por causa de Experimento Épico , você terá que escolher uma das metades para conjurar, como faria com qualquer outro card duplo.

Como o texto da esquerda acontece antes do da direita, se você tiver o mesmo jogador como alvo para as duas metades de Fadiga // Aflição, aquele jogador comprará dois cards e perderá 2 pontos de vida antes do lado direito da mágica contar os cards na mão dele. Alternativamente, você pode dar a si mesmo os cards (e perder pontos de vida) de Fadiga e causar o dano de Aflição ao seu oponente.

Se você conjurar as duas metades de Fadiga // Aflição, ela será uma mágica preta e vermelha. Isso significa que ela é uma mágica multicolorida, o que pode fazer a diferença para cards como Piroconvergência . (Alguns cards duplos na coleção são multicoloridos nas duas metades, o que significa que são mágicas multicoloridas independentemente do uso da habilidade fundir.)

Portões e Boosters de Labirinto do Dragão

Os cards multicoloridos podem exigir bastante de seu mana. Por isso, Labirinto do Dragão reimprimiu todos os dez Portões de Guilda comuns, que são terrenos que podem ser virados para gerar um dos dois tipos de mana diferentes que ele representa, que já apareceram antes no bloco.

Porém, desta vez, eles aparecerão nos boosters no lugar dos terrenos básicos. Isso mesmo, os boosters de Labirinto do Dragão não terão nenhum terreno básico. Em vez disso, a maioria dos boosters de Labirinto do Dragão trará um dos dez Portões de Guilda, cada um com uma nova ilustração que é uma versão "afastada" da ilustração original do Portão usada anteriormente no bloco.

Por que "a maioria" dos boosters? Bem, alguns boosters terão, no lugar delas, um dos raros terrenos de efeito "Choque", como Bueiros de Vapor ou Sacrário Ateísta , do início do bloco. Ocasionalmente, você encontrará até o terreno mítico raro Fim do Labirinto.

Qualquer que seja o terreno encontrado, se você estiver jogando Limitado, ele fica com o booster e vai ou para o seu conjunto de cards (em Deck Selado) ou vai para o draft com os outros cards do booster (em Draft). Eles não são colocados de lado como os terrenos básicos de outros boosters.

Portão da Guilda Simic entra no campo de batalha virado e pode ser virado para gerar G ou U . Ele não tem os tipos Floresta nem Ilha, mas tem o tipo Portão. Ser um Portão, assim como ser um Zumbi, não significa nada por si só, mas é uma característica pela qual outros cards — por exemplo, o card de Portões Violados Caminho do Ladrão — procuram.

Multicolored

Um card multicolorido é exatamente o que parece: um card com mais de uma cor. Você provavelmente já está familiarizado com cards ''dourados'', mágicas que exigem duas ou mais cores para serem conjuradas:

Os cards chamados de "dourados" são diretos. Suplente das Absolvições é tanto azul quanto branco, e você precisará de um mana azul e um branco para conjurá-lo. Qualquer coisa que afete mágicas brancas ou azuis o afetará; qualquer coisa que afete, digamos, mágicas ''que não sejam azuis'' não o afetará porque ele é azul, mesmo também sendo de outra cor. "Dourado" e "multicolorido" não são cores, mas os cards podem se referir a permanentes ou mágicas multicoloridas.

Por exemplo, Equipe de Arremesso de Retorno a Ravnica tem uma habilidade que é desencadeada quando você conjura um mágica multicolorida. Isso significa qualquer mágica multicolorida, incluindo tanto cards "dourados", como Suplente das Absolvições, como cards "híbridos", como Biomutação de Portões violados.

Mecânicas de Guilda de Retorno a Ravnica

Labirinto do Dragão traz as mecânicas de guilda de Retorno a Ravnica chamadas deter (Azorius), sobrecarga (Izzet), liberar (Rakdos), necrofagia (Golgari) e povoar (Selesnya).

Para relembrar essas cinco mecânicas, consulte o artigo sobre as mecânicas de Retorno a Ravnica .

Mecânicas de Guilda de Portões Violados

Labirinto do Dragão traz as mecânicas de guilda de Portões Violados chamadas extorquir (Orzhov), cifrar (Dimir), impulso sanguinário (Gruul), batalhão (Boros) e evoluir (Simic).

Para relembrar essas cinco mecânicas, consulte o artigo sobre as mecânicas de Portões Violados .