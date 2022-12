Tarkir está um pouco diferente do que você pode se lembrar.

Começamos em Khans de Tarkir com um mundo sem dragões. Em Destino Reescrito, voltamos ao passado e Sarkhan Vol reanimou Ugin, fazendo com que os dragões reaparecessem em Tarkir.

E agora aqui estamos. Em Tarkir outra vez. É o mesmo plano, e mesmo assim é tão diferente!

Bem-vindo a Dragões de Tarkir.

Está na hora de se alinhar com um dos cinco dragões desse novo mundo. Você lutará por Dromoka, Ojutai, Silumgar, Kolaghan ou Atarka?

E é claro que a melhor forma de se alinhar é o Pré-lançamento!

No Pré-lançamento você terá a chance de proclamar sua lealdade e até mesmo se tornar um dragão e calcinar alguns cidadãos indefesos de Tarkir! Se isso parece legal — ou se você só quiser algumas dicas para construir um deck e jogar no Pré-lançamento — continue a ler!

Guerreiros dragões

Tarkir pode ser um lugar mortífero, mas o Pré-lançamento é uma das melhores e mais seguras formas de conhecê-la! Os Pré-lançamentos sempre estiveram entre os meus torneios favoritos. A coleção é novinha em folha e todos partem do mesmo patamar, pois jogam com a coleção pela primeira vez.

Na verdade, um dos meus primeiros torneios foi um Pré-lançamento em 2001, quando eu tinha apenas 11 anos — e eu me diverti tanto que venho esperando ansiosamente por eles desde então! Mesmo agora, de dentro da Wizards, eu ainda fico na expectativa de saber como será o Pré-lançamento.

É a sua primeira chance de jogar com os novos cards antes de todo mundo e de abrir uma vantagem sobre seus amigos. É equilibrado. E, acima de tudo, é um evento mais informal que é muito divertido.

Se você for um veterano de Deck Selado, pode ser que queira pular para a próxima seção, onde eu falo sobre algumas diferenças e atrações especiais que você pode esperar em sua loja com Dragões de Tarkir. (Por exemplo, como você vai fazer chover fogo em alguns cidadãos de Tarkir!) Mas se você for novo nesse mundo louco do Deck Selado, ou só estiver procurando umas dicas extras, continue lendo.

Ok. Bom, o primeiro passo é chegar a um desses eventos chamados ''Pré-lançamentos''. Como fazer isso?

Bem, se você ainda não for frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma perto de você! A loja pode até oferecer pré-cadastro. Os Pré-lançamentos são um dos eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz um pré-cadastro. A melhor hora de descobrir que um evento está lotado decididamente não é quando você chega lá e descobre que não pode jogar. Por isso, programe-se.

Ok. Ótimo. Você encontrou sua loja, excelente! Próximo passo!

Tarkir é perigosa, e aqui — quer você seja um Planeswalker, um dragão ou um mero homúnculo de um olho só andando por aí — levar certas coisas essenciais em suas viagens é crucial. Apesar de você construir o seu deck no evento com cards entregues a você lá, há muito mais a fazer além disso.

Por exemplo: você ainda pode querer levar um deck Padrão ou de Commander para um jogo informal entre as rodadas, um fichário com cards para trocas, papel e caneta para marcar pontos de vida e até mesmo uma garrafa com água e algumas barrinhas de cereais para beliscar. Espera-se que um evento de Pré-lançamento dure de quatro a cinco horas. Então, assim como em Rei leão — todo mundo cantando — se prepaaaaaaaaaarem!

Ok. Agora que o interlúdio musical acabou, vejamos... Você já encontrou uma loja e encheu sua mochila com todos os itens essenciais para sua viagem de volta ao passado. Você assistiu Como treinar seu dragão quatro vezes e já pensou em um nome para dar a cada dragão que vier nos seus boosters.

Isso quer dizer que é hora de...

Aqui há dragões

Quer você tenha acompanhado todo o bloco de Tarkir, quer Dragões de Tarkir seja sua primeira visita ao mundo, você começará no mesmo lugar. Afinal, é um mundo totalmente novo!

Se você se acostumou a pensar em cards tricolores por causa de Khans de Tarkir, é melhor arejar um pouco as ideias. Dragões de Tarkir é uma coleção bicolor. É isso mesmo. Você se alinhará a um de cinco soberanos dragões, cada um dos quais tem duas cores. Nós os vimos pela primeira vez em Destino Reescrito, e eles ainda estão aqui mais de um milênio depois — e agora dominam seus respectivos clãs!

Como são esses clãs novos? O que esperar quando você jogar com eles? Bem, vamos dar um olhada em cada um dos cinco!

Dromoka

Dromoka gosta de arregimentar um exército e, depois, esmagar seus inimigos com ele. Como membro do clã verde e branco Dromoka, você vai conseguir jogar muitas criaturas — e então fortalecê-las com a mecânica revigorar, de Destino Reescrito, que está de volta. Alie-se a Dromoka e envie suas legiões para atropelar seus inimigos!

Ojutai

Os seguidores do clã azul e branco Ojutai gostam de um jogo cadenciado e usam mágicas a seu favor. Muitas mágicas dos Ojutai têm a mecânica rebote, o que significa que você conseguirá o efeito da mágica duas vezes! Seja um feitiço superpoderoso ou uma simples mágica instantânea para ajudar sua criatura em combate, suas mágicas valem por duas! Se você gosta de alçar voo e usar mágicas para passar astuciosamente pelas criaturas do oponente, Ojutai é o seu dragão!

Silumgar

Silumgar é impiedoso — e os que o seguem são tão ardilosos quanto ele. Os cards do clã azul e preto Silumgar são maliciosos e versáteis, em parte graças à nova mecânica explorar! As criaturas com explorar permitem que você sacrifique criaturas — incluindo elas mesmas! — para obter um efeito adicional. Você tem uma criatura com desencadeador do tipo "quando esta criatura morrer..." ou alguma criatura pequena da qual não precisará mais? Sacrifique-a pela glória de Silumgar! Se você gosta de versatilidade e não tem medo de sacrificar algumas de suas próprias criaturas, devote-se a Silumgar!

Kolaghan

Rápida. Brutal. Eficiente. O exército preto e vermelho de Kolaghan bate forte e procura acabar com o jogo rapidamente. Kolaghan utiliza a mesma habilidade que vimos em Destino Reescrito: investida! Graças a investida, suas criaturas podem aparecer ainda mais cedo, e com ímpeto, para causar dano ainda mais rápido. Se você quer ser agressivo e matar seus inimigos rápido, Kolaghan será o melhor caminho.

Atarka

Em um mundo cheio de dragões grandes, a vermelha e verde Atarka quer que você tenha alguns dos mais parrudos. A nova mecânica formidável significa que suas criaturas serão aprimoradas se você tiver pelo menos 8 de poder no campo de batalha. Então, quer você queira ter algumas criaturas grandes ou um exército de criaturas menores, Atarka está interessada nos seus serviços. Se você gosta da emoção de ter 8 pontos de poder na mesa e de arrebentar com criaturas grandes, escolha Atarka!

Beleza! Você já escolheu o dragão bicolor com o qual deseja se alinhar! Agora é hora de começar!

Você vai até a loja, escolhe seu clã (ou, se você se pré-cadastrou, pode ser que já tenha escolhido), recebe uma caixa de clã e começa a competição!

Dentro da caixa você encontrará várias coisas legais. Mas o mais importante são os seis boosters que darão a você os cards necessários para construir seu Deck Selado (quatro de Dragões de Tarkir, um de Destino Reescrito e um booster especial cheio de cards que o ajudarão a jogar com suas cores).

Primeiro, abra os boosters! Se você quiser acrescentar alguns efeitos sonoros divertidos (efeitos sonoros fazem tudo ficar melhor), esteja à vontade para fingir soprar fogo neles. Muito bem, você tem uma pilha de cards.

E agora?

É hora de construir o seu deck, é claro!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck apenas com os cards à sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferentemente de um deck Construído normal, onde o número mínimo de cards é 60, você só precisará de 40 cards para jogar.

A construção de deck no formato Selado pode ser difícil, e é aí que entra o booster especial!

Ao pegar a sua caixa, você escolheu um soberano dragão específico, e esse soberano dragão combina com o conteúdo do seu "booster escalado" especial, que estava embalado em plástico quando você abriu a caixa. Esse "booster escalado" ajuda você a decidir com quais cores jogar. Esse pacote só contém cards das cores do soberano dragão escolhido, o que significa que é uma aposta segura para facilitar a montagem do seu deck com essas duas cores.

Embora você possa jogar com as cores que quiser, geralmente será vantajoso jogar com as cores do seu soberano dragão. Portanto, o que eu recomendo é deixar de lado todos os cards das outras cores e escolher os melhores cards dessas duas. Se houver um card raro muito legal ou um card muito poderoso de outra cor com o qual você queira jogar, deixe-o de lado e volte a ele mais tarde, pois você pode acabar decidindo incluí-lo se tiver os terrenos geradores de mana corretos. Entretanto, o ideal é deixar os cards de outras cores de lado.

Tudo bem, então como selecionar de todos os seus cards os 22-23 que você vai colocar no seu deck? É hora de organizá-los!

Pegue os cards das cores do seu clã e disponha as criaturas por ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não disponha seus cards que não sejam de criatura nesse momento, a menos que sejam cards que você planeja usar assim que tiver mana suficiente — por exemplo, você geralmente vai conjurar uma Grã-mestra da Alma-ígnea no segundo turno, mas geralmente não um Calcinar. Eu geralmente conto todas as mágicas instantâneas e feitiços com manifestar como criaturas.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom Deck Selado. Evite ter um monte de cards em um mesmo ponto da curva: é importante ter uma boa mistura, de forma que você possa conjurar mágicas baratas no início do jogo e mágicas caras no fim do jogo. Como regra geral para um formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0 – 2 criaturas 2 manas: 4 – 6 criaturas 3 manas: 3 – 5 criaturas 4 manas: 4 criaturas 5 manas: 3 criaturas 6+ manas: 1 – 2 criaturas

Não é exatamente uma tática veloz e agressiva, mas é um bom começo. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas. Lembre-se de que quaisquer criaturas com megamorfose que você tenha também podem ser jogadas por três manas, de modo que muitas vezes você vai conseguir jogar com menos cards de custo três para ajudar a compensar por esse desvio na curva.

Agora que você formou sua base de criaturas, é hora de adicionar algumas mágicas! Escolha suas favoritas dentre as de suas cores para que seu deck fique com 22 ou 23 cards e a parte das mágicas estará pronta.

A última coisa a fazer é montar a sua base de mana! Embora em geral eu tente sempre jogar com duas cores em Dragões de Tarkir, às vezes você vai acabar tendo três devido a algum preenchimento de mana de Destino Reescrito e a Monumentos de Dragões de Tarkir. Especialmente se você estiver jogando com três cores, é importante ter a certeza de poder conjurar suas mágicas.

Eu definitivamente colocaria todos os terrenos não básicos que geram mana das suas cores. Mesmo que eles entrem no campo de batalha virados, é um preço pequeno a pagar pela garantia de poder conjurar seus cards a tempo. Você vai querer jogar com mais terrenos que produzam mana das cores dos cards mais baratos de seu deck para garantir que conseguirá jogá-los na hora certa.

Interessado em mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas o ideal é se manter em 40. Cada card que você usar além dos 40 reduz a chance de você comprar aquele card raro fantástico que colocou no deck!

A proporção de terrenos ideal é mais ou menos 17 terrenos para 23 que não sejam terrenos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se você só tiver criaturas baratas e pequenas, uma única criatura grande poderá acabar com você, mas se você só tiver criaturas grandes e caras, correrá o risco de ser atropelado antes de poder utilizá-las. Tente criar uma combinação de criaturas que custam dois, três, quatro ou cinco manas. A maioria dos jogos de Deck Selado são vencidos conjurando uma criatura a cada turno a partir do turno dois ou três.

Evasão é importante! Com frequência, os jogos de Deck Selado ficam paralisados quando ambos os jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar garantem que você possa superar esses momentos de inércia.

Se quiser mergulhar de cabeça no Deck Selado, aqui estão alguns artigos que você pode ler para saber mais:

Gigante de Duas Cabeças

Algumas lojas também dão suporte a uma versão do Deck Selado chamada Gigante de Duas Cabeças (que costuma ser abreviada como ''G2C''), na qual dois jogadores se juntam para enfrentar outros dois. Cada dupla recebe dois Pacotes de Pré-lançamento (eles não precisam nem ser dos mesmos clãs; você pode descobrir quais dois clãs se dão bem juntos ou duplicar o mesmo clã!) com os quais os jogadores constroem seus decks. Seu organizador de torneios pode dar mais informações sobre o G2C se a sua loja der suporte ao formato.

Duelo Aberto

Se a ideia de passar o dia em um torneio o assusta ou se você só quer jogar mais Dragões de Tarkir, você pode participar do Duelo Aberto.

Nesse evento paralelo, você recebe um Première Pack de 60 cards pronto para jogar e o usa para enfrentar outros participantes do Duelo Aberto, inclusive jogadores do torneio principal que estejam entre uma rodada e outra! Essa é uma boa alternativa caso não tenha certeza que o ambiente do Pré-lançamento é para você ou não possa dedicar cinco horas a um evento de Pré-lançamento, pois você pode jogar um Duelo Aberto quando quiser. Além disso, é divertido!

Muito mais além dos cards

Além de todos esses cards normais legais (e quem sabe alguns Dragões!) que vêm nos pacotes da sua caixa, você também recebe algumas outras coisas interessantes.

A primeira é o seu card promocional de Pré-lançamento. Você pode usá-lo no seu deck, e é bem provável que queira fazê-lo. Portanto, lembre-se de colocá-lo no seu montinho dos cards que entrarão no deck!

Uma outra coisa muito legal e única nessa experiência é um marcador de pontos de vida Spindown™ especial! É sério. Dá só uma olhada!

Cada um segue o tema do sopro do soberano dragão daquela caixa. Por exemplo: o de Kolaghan tem raios como tema, já que o sopro dela é de raios! Com certeza vai valer a pena colecionar esses marcadores, então não esqueça o seu de bobeira na mesa.

Você também pode usar os Spindowns para mais do que colecionar.

Você pode usá-los para fazer chover fogo em Tarkir!

Como assim? Bem, chegou a hora de apresentar uma coisa muito especial desse Pré-lançamento de Dragões de Tarkir, diferente de tudo que nós já fizemos. Prepare-se para...

Tarkir Dragonfury!

Todas as lojas receberão um desses tabuleiros fantásticos com peças para colocar nele:

Essa é Tarkir. E olha só! Tem esses orcs e humanos e goblins por aqui. Eles parecem tão legais e bonitinhos e inofensivos... e...

Está na hora de virar dragão e destruir tantos quanto for possível.

Funciona assim: você vai até o tabuleiro e analisa. Tenta descobrir o melhor ângulo de ataque. Depois, você lança aquele marcador Spindown™ especial que veio na sua caixa do Pré-lançamento (Lembra que ele vem no tema de um sopro de dragão? Pois bem. Essa é a sua chance de usar esse sopro!) e tenta derrubar o máximo de peças possível.

Cada peça tem um valor em pontos. Você recebe uma pontuação igual à soma dos valores das peças que você derrubou.

Mas também tem um pequeno bônus. Está vendo aquele círculo ali no meio? Se o seu dado parar ali, você dobra a pontuação. Se você conseguir mirar certinho, vai marcar uma pontuação gigante.

Parece que está na hora de trazer as réguas e falar com os seus amigos bons em física para tentar descobrir o melhor ângulo!

Mas é claro que nem todo mundo tem essa paciência toda. Por isso você tem dois lançamentos Anote a maior das duas pontuações na folha de pontuação ali do lado! Esse é o placar. Tente fazer a maior pontuação de sua loja!

Ah! Eu mencionei que tem cards promocionais especiais como prêmio?

Se derrubar peças que somem 3 pontos, você ganha um card promocional! Veja o que você pode ganhar.

Marcou 3 pontos? Bem, que tal Terras em Desenvolvimento?

Acabou com inimigos que somavam 6 pontos? Leve um Forragem de Dragão além de Terras em Desenvolvimento!

Se você conseguir derrubar peças que somem 12 pontos, vai ganhar não apenas Forragem de Dragão e Terras em Desenvolvimento, mas também um Servo do Soberano Dragão!

E, se você for aterrorizante o suficiente para marcar incríveis 15 pontos, ganhará os outros três cards... e o card raro Regente Arrasadora de Inimigos.

Então, resumindo, você lança o seu marcador de pontos de vida Spindown™ duas vezes a qualquer momento entre as rodadas e ganha cards promocionais legais de acordo com a sua pontuação. Ganhar cards grátis e virar dragão? Tô dentro!

Nós no Magic realmente nunca fizemos nada parecido com o Tarkir Dragonfury. Vá conferir! Vamos ver o seu poder como dragão.

Nova Tarkir, novas mecânicas

Tem muita coisa acontecendo em Dragões de Tarkir! Eu falei por alto sobre as mecânicas de cada soberano dragão, e mal toquei em megamorfose! Você também vai entrar no seu DeLorean e viajar um pouco de volta para Destino Reescrito nesse pré-lançamento: muitas outras habilidades daquela coleção também estão presentes.

Vamos repassá-las uma a uma, cortesia do artigo "Mecânicas de Dragões de Tarkir":

Revigorar

Revigorar não mudou desde sua aparição em Destino Reescrito. Para revigorar, primeiro encontre a criatura sob seu controle com a menor resistência. Se houver um empate, escolha uma das criaturas empatadas. Depois, coloque na criatura um número de marcadores +1/+1 igual ao número de revigorar.

Rebote

Rebote retorna depois de aparecer originalmente na coleção Ascensão dos Eldrazi. Seu funcionamento não mudou. Rebote permite que você conjure uma mágica instantânea ou feitiço pela segunda vez sem custo. Se você conjurar uma mágica com rebote a partir da sua mão, você a exilará em vez de colocá-la em seu cemitério. Depois, no início de sua próxima manutenção, você poderá conjurar este card a partir do exílio sem pagar seu custo de mana. Depois de ser conjurada a partir do exílio, a mágica é colocada em seu cemitério.

Explorar

Explorar é uma habilidade nova. Quando uma criatura com explorar entrar no campo de batalha, você poderá sacrificar uma criatura que você controla. Cada criatura com explorar tem outra habilidade que confere um benefício quando ela "explora uma criatura". Isto é, quando você sacrifica uma criatura por causa da habilidade explorar. A habilidade não é desencadeada se você sacrificar uma criatura por qualquer outra razão, incluindo a habilidade explorar de outra criatura.

Investida

Investida não mudou desde sua aparição em Destino Reescrito. Investida é um custo alternativo encontrado em mágicas de criatura. Ao conjurar uma mágica com investida, você pode pagar seu custo de investida em vez de pagar seu custo de mana. Se fizer isso, a criatura terá ímpeto, permitindo que ela ataque naquele turno. No início da próxima etapa final, você devolverá a criatura do campo de batalha para a mão do dono.

Formidável

Formidável é uma palavra de habilidade, de modo que toda habilidade formidável é diferente, mas todas elas verificam de alguma forma se você controla criaturas com total de poder igual ou superior a 8. Ao calcular o total de poder das criaturas que você controla, use seus poderes naquele momento, mesmo que estejam menores que 0.

Megamorfose

Se você compreende como metamorfose funciona, megamorfose funciona exatamente da mesma forma. A única diferença é que, se você voltar para cima uma criatura voltada para baixo com megamorfose pagando seu custo de megamorfose, ela não terá subitamente apenas suas características normais: você também colocará um marcador +1/+1 nela!

Além disso, essas duas mecânicas de Destino Reescrito podem aparecer em seu booster daquela coleção:

Manifestar

Ao manifestar um card, você o coloca no campo de batalha voltado para baixo. Enquanto estiver voltado para baixo, ele será uma criatura 2/2 incolor, sem nome, sem habilidades e sem tipo de criatura. As criaturas voltadas para baixo são criaturas em todos os sentidos. A qualquer momento em que tiver prioridade, você poderá voltar a criatura manifestada para cima se essa for um card de criatura. Isso é feito revelando seu custo de mana e pagando-o. Isso também mostra aos oponentes que é um card de criatura. Assim que o card é voltado para cima, ele passa a ter suas características normais. Se você manifestar um card que não seja de criatura, ele não poderá ser voltado para cima dessa forma. Se você manifestar um card com metamorfose, poderá voltá-lo para cima pagando seu custo de mana (se for um card de criatura) ou pagando seu custo de metamorfose.

Mana híbrido

Vários cards na coleção Destino Reescrito têm habilidades que incluem símbolos de mana híbrido. Um símbolo de mana híbrido pode ser pago com qualquer uma das duas cores de mana. Se um custo inclui vários símbolos de mana híbrido, você pode escolher uma cor diferente para pagar por cada um.

Mantenha a calma e vire um dragão

Dragões de Tarkir é um formato inteiramente novo comparado ao restante do bloco de Tarkir. Com uma série de novas mecânicas, uma pletora de dragões e foco em duas cores, você vai ver o mesmo plano, mas todo um mundo de novas possibilidades.

Espero que todos se divirtam muito indo a um Pré-lançamento, lutando por seus soberanos dragões e usando seus sopros contra os cidadãos de Tarkir.

Ah, e se você quiser conferir os vários cards incríveis que você pode conseguir na coleção, não perca a Galeria de Imagens de Cards completa: ela tem todos os cards da coleção, em todo o seu esplendor dracônico.

Se você tiver qualquer pergunta sobre o Pré-lançamento ou sobre o que você deve esperar, fique à vontade e me mande um tuíte ou pergunte no meu Tumblr. Eu vou dar uma olhada e ajudar no que puder!

Divirta-se neste fim de semana. Hora de encerrar o mundo de Tarkir em grande e flamejante estilo!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight