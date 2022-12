[decklist]

Title: Deck "Onda de Fogo" de Chandra

Format:



25 Montanha

2 Elemental da Pira Sanguinária

2 Fênix de Chandra

2 Mago Escarlate

2 Elemental do Fogo

1 Fênix Asas de Fogo

3 Pirômano Goblin

1 Fênix de Magma

2 Felino Ígneo Regathano

1 Pássaro de Fogo Skarrgan

3 Diabo da Tocha

4 Olho do Peregrino

2 Ultraje de Chandra

1 Cone de Chamas

1 Desintegrar

1 Chamas da Instigadora

2 Machado de Lava

2 Pilar de Chamas

1 Lança Cauterizante

2 Cajado do Magus da Chama

[/decklist]

Desbloqueios

Inferno Machado de Lava Cajado do Magus da Chama Demônio Fornalha Servo do fogo Quebra-chamas Lavamante Sombrio Jorra-Fogo Fornalha de Rath Titã do Inferno Aposta Cega Ataque Sísmico Demônio Fornalha Lavamante Sombrio Vórtice Sulfúrico Jorra-fogo Chamas da Instigadora Intimidação Golpe Ardente Cospe-fogo de Chandra Desintegrar Sorte Final Demônio Fornalha Servo do Fogo Reverberar Sorte Final Vórtice Sulfúrico Vingança Perseguidora Jorra-fogo Hostilidade

[decklist]

Title: Deck "Máscaras de Dimir" de Zorilav (deck principal de Ravnica)

Format:



4 Vastidão Morfoterrena

11 Ilha

10 Pântano

3 Ratos Chiadores

3 Mago da Guilda Dimir

3 Moroii

1 Regente da Necrópole

2 Ratos Vorazes

3 Duende Vigilante

3 Liberador Vedalkeano

1 Vampiro Vingativo

1 Guia da Inquietação

2 Divinação

1 Armadura Ilusória

4 Último Suspiro

2 Estiolar a Mente

2 Dormir

3 Purgar Pensamento

1 Refluxo do Tempo

[/decklist]

Desbloqueios

Massa de Parasita Mental Lobotomia Ratos Vorazes Armadura Ilusória Dormir Marca do Vampiro Fios de Deslealdade Caça ao Tesouro Arqueomante Gêmeo Malévolo Consulta aos Necrosábios Vampiro Vingativo Armadura Ilusória Subcorrentes Medonhas Lobotomia Fios de Deslealdade Morte do Tolo Arqueomante Guardião das Eras Avatar da Vontade Rufião da Rua de Ardósia Fatia de Sombra Elemental de Poluição Mãos Vinculadoras Vapores Mentais Primordial Diluviano Identidade Roubada Horror de Dinrova Contraventania Espectro do Juízo Final

[decklist]

Title: Deck "Entra o Dracomante" de Krufa (deck principal de Jund)

Format:



4 Vastidão Morfoterrena

9 Floresta

7 Montanha

4 Pântano

2 Patrulheiro de Fronteira

2 Xamã Dracontófilo

1 Dragão da Explosão Flamejante

2 Vorme Glutão

3 Cria de Dragão Avérneo

1 Soberano Dragão Avérneo

2 Saltador Ígneo

1 Dragão Predador

4 Talídia de Tukatunga

2 Rannet do Vale

1 Dragão Vulcânico

4 Forragem de Dragão

4 Cultivar

2 Medalhão de Jund

1 Explosão de Sangrite

4 Fogo da Alma

[/decklist]

Desbloqueios

Forma do Dragão Torrente de Fogo Presas de Dragão Patrulheiro de Fronteira Explosão de Sangrite Crisol de Fogo Dragão Predador Cria de Dragão Avérneo Pulsar do Maelstrom Kaarthus, Tirano de Jund Poleiro de Dragões Xamã Dracontófilo Crisol de Fogo Torrente de Fogo Mago de Batalha de Jund Xamã Dracontófilo Pulsar do Maelstrom Ogro Guia de Batalha Hálito de Dragão Dragão Irmão da Ninhada Consumir a Força Torrente de Fogo Fogo Devastador Elfo Tranças-de-Sangue Aranha do Covil do Dragão Behemoth Quebra-Mágica Mutação de Artefato Pulsar do Maelstrom Vorme Penumbra Dragão Irmão da Ninhada

[decklist]

Title: Deck "Força de Caçador" de Garruk

Format:



24 Floresta

2 Troll da Clava

3 Companheiro de Garruk

3 Viúva-sombria

3 Hidra Kaloniana

2 Lobo Sagrado

3 Aranha Sentinela

1 Horda de Garruk

1 Força Magnificente

2 Pancada Botânica

2 Aumentar

2 Caçar os Fracos

2 Sabedoria da Natureza

2 Ultrapassar

2 Carvalhoforme

3 Apresar

1 Recompensa Primordial

2 Cajado do Magus da Natureza

[/decklist]

Desbloqueios

Mestre da Caçada Selvagem Forjador de Pele de Vorme Cajado do Magus da Natureza Reviver Rancor Ultrapassar Aumentar Baloth Dorso-de-Couro Testemunha Eterna Primalcrux Lodo Predador Enxame Vivo Evocação Selvagem Força Magnificente Testemunha Eterna Elefante Guia Rancor Apresar Pancada Botânica Baloths Enfurecidos Sabedoria da Natureza Músculos Primogênito do Fangren Estouro Esmagador Bioritmo Ascenção do Senhor das Feras Vorme do Emaranhado Ululante Rancor Sabedoria da Natureza Behemoth Craterópode

[decklist]

Title: Deck "Glória de Avacyn" de Sigismund (deck principal de Innistrad)

Format:



25 Planície

1 Supervisor Angelical

1 Arcanjo

1 Campeão da Paróquia

2 Viajante Condenado

2 Ancião Cátaro

2 Inquisidor de Elgaud

2 Caçador de Demônio

1 Monge Honrado pelo Geist

2 Comandante dos Noite Dourada

1 Mentor dos Humildes

1 Guardião da Meia-Noite

1 Anjo do Réquiem

2 Cátaro Altruísta

3 Destemido de Thraben

2 Turba Incontrolável

1 Voz das Províncias

3 Reunir o Povo

2 Santificar

1 Honra dos Puros

2 Anel do Esquecimento

2 Caminho para o Exílio

[/decklist]

Desbloqueios

Mikaeus, o Lunarca Misericórdia de Anjo Serafim da Aurora Reunir o Povo Honra dos Puros Campeão da Paróquia Serafim da Aurora Agoureiro de Thraben Supervisor Angelical Avacyn, Anjo da Esperança Thalia, Guardiã de Thraben Campeão da Paróquia Anel dos Três Desejos Mentor dos Humildes Caçador de Demônio Anjo Exterminador do Mal Serafim da Aurora Laços de Fé Devoção Crescente Invocação dos Devotos Encarregado das Almas Abolidor-mor Anjo da Restauração Funeral Glorificado Inquisidor de Elite Anjo Imortal Elo do Mártir Thalia, Guardiã de Thraben Encarregado das Almas Pastora do Crepúsculo

[decklist]

Title: Deck "Labirinto da Mente" de Jace

Format:



25 Ilha

2 Fantasma Cego

1 Búzio Drenante

3 Fantasma Fibriloso

3 Servo Ilusório

1 Fantasma de Jace

3 Urso Fantasmal

1 Dragão Fantasmal

1 Imagem Fantasmal

2 Besta Fantasmal

2 Guerreiro Fantasmal

1 Elemental de Turbilhão

1 Caça-mentes de Jace

1 Cancelar

3 Claustrofobia

1 Desorientar

2 Divinação

1 Quebra de Sonho

2 Hálito Congelador

2 Cajado do Magus da Mente

2 Esconjurar

[/decklist]

Desbloqueios

Senhor do Irreal Cancelar Esconjurar Fantasma Fibriloso Ficção Etérea Sentinela Velada Imagem Fantasmal Vitrificação do Alcíone Senhor do Irreal Cronozoário Búzio Drenante Imagem Fantasmal Ficção Etérea Senhor do Irreal Sentinela Velada Imagem Fantasmal Senhor do Irreal Esconjurar Vitrificação do Alcíone Névoa Krovikana Ovinizar Conjuração Dupla Fantasma da Linha de Força Especialista em Incursão Anjo Ilusório Pensamento Sombro Éterplasma Contramágica Ovinizar Onisciência

[decklist]

Title: Deck "Zumbis" de Liliana

Format:



26 Pântano

2 Carniçal Abatedor

3 Gato Preto

1 Terror Sanguinário

2 Carniçal Carniceiro

2 Carniçal do Cemitério do Terror

2 Saqueador Saco-de-Carne

1 Rastejador de Túmulo

1 Titã do Túmulo

1 Despojador de Liliana

1 Pesadelo

1 Carniçal Cria do Véu

2 Cadáver Ambulante

3 Renascimento Cruel

3 Lâmina da Destruição

1 Fileira Interminável de Mortos

1 Retorno Sinistro

2 Assinar com Sangue

1 Sangramento da Alma

2 Cajado do Magus da Morte

2 Gavinhas da Corrupção

[/decklist]

Desbloqueios

Apocalipse Zumbi Murchar Frasco de Veneno Renascimento Cruel Lança-osso do Brejolonge Rastejador de Túmulo Mensageiro de Geralf Senhor dos Mortos-vivos Fileira Interminável de Mortos Mikaeus, o Maldito Rastejador de Túmulo Cajado do Magus da Morte Corromper Reanimar Pesadelo Mensageiro de Geralf Busca pelo Senhor da Tumba Corromper Senhor dos Mortos-vivos Ascensão dos Reinos Sombrios Comandante de Guerra Morto-vivo Pacto do Túmulo Exumar Mutilar Tutor Vampírico Nuvem da Morte Vapores Devastantes Traição Tumular Comandante de Guerra Morto-vivo Barão da Morte

[decklist]

Title: Deck "Cântico de Mul Daya" de Girundar (deck principal de Zendikar)

Format:



25 Floresta

1 Artesão de Kozilek

4 Elfo Porto-Longínquo

4 Cervo-de-Clareira Pastejador

2 Oráculo de Mul Daya

1 Raspa-Trilha de Ulamog

2 Vorme de Pelakka

1 Titã Primordial

1 Montículo de Esporos

2 Triturador de Ulamog

1 Hidra de Matavasta

1 Aquilo Que Trai

2 Tudo É Poeira

1 Conscrição dos Eldrazi

3 Explorar

4 Expedição ao Coração de Khalni

4 Crescimento Exuberante

[/decklist]

Desbloqueios

Titã Primordial Colheita Abundante Behemot Lígneo Selva Adentro Explorar Oráculo de Mul Daya Conscrição dos Eldrazi Terastodon Empático Feroz Multidão de Cascudos Zênite do Sol Verde Olho de Ugin Colheita Abundante Ritos de Desabrochar Ritos de Desabrochar Artesão de Kozilek Vorme de Pelakka Behemot Lígneo Trepadeira Vingativa Elfo Flautista Enredar Exploração Ânimo Enredar Elfo Flautista Armadilha de Convocação Cobrir Arando Terastodon Exploração Unhas e Dentes

[decklist]

Title: Deck "Colônia de Fractius" de Ess-Nelek (deck principal de Shandalar)

Format:



4 Vastidão Terramórfica

9 Floresta

6 Mountain

5 Plains

2 Fractius de Batalha

2 Fractius do Borrão

1 Fractius Ossos-de-foice

3 Fractius Treme-terra

1 Fractius Megântico

3 Fractius Predatório

3 Constructo Fractius

2 Fractius Sentinela

3 Fractius Golpeador

1 Fractius Lança-espinhos

4 Cultivar

3 Agitações na Colônia

2 Caminho para o Exílio

3 Crescimento Exuberante

3 Choque

[/decklist]

Desbloqueios

Fractius Megântico Indestrutibilidade Justiça Flamejante Fractius de Batalha Correntes da Fé Fractius Ossos-de-foice Bifurcar Fractius Predatório Indestrutibilidade Animosidade Compartilhada Caminho para o Exílio Armagedom Linha da Vida Fractius do Borrão Dupla Selvagem Fractius Lança-espinhos Correntes da Fé Linha Vital Entidade do Espelho Sobrevivência do Mais Apto Indestrutibilidade Armagedom Bifurcar Coragem Inabalável Justiça Flamejante Correntes da Fé Linha Vital Espancamento Selvagem Dupla Selvagem Ultimato Titânico

[decklist]

Title: Deck "Guardiões da Luz" de Ajani

Format:



25 Planície

1 Anjo da Admonição

1 Escolhidos de Ajani

3 Golpeador Solar de Ajani

2 Auramante

3 Lâmina do Sexto Bando

1 Elemental do Alvorecer

1 Curandeiro do Bando

1 Dançarina dos Espíritos Kor

1 Nômade Criador de Mitos

1 Marechal Experiente

2 Paladino da Aurora

2 Caçadora Celeste Escaramuçadora

1 Búbalo Guia-Totem

1 Ascenção Armada

1 Manto Celestial

1 Proteção Divina

1 Transformação Divina

1 Guia Grifo

1 Indestrutibilidade

1 Vínculo com a vida

2 Pacifismo

2 Dádiva de Serra

2 Manto Espiritual

2 Cajado do Magus do Sol

[/decklist]

Desbloqueios