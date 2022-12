Innistrad é um mundo desprotegido na pior hora possível. Um mundo mergulhando no caos. Um mundo ameaçado pelo desconhecido. Os Eldrazi são adversários familiares, mas em um mundo de horrores, eles são particularmente horrendos. Lua Arcana traz novos elementos de jogabilidade em ambos os lados desse conflito macabro. Vamos dar uma olhada nas novas mecânicas que estão à sua espera.

Fusão

Os cards de Fusão são uma evolução dos cards dupla face que conhecemos, amamos e tememos. São dois cards que se fundem e dão origem a um monstro enorme. (O nível da pelagem varia.) Como exemplo temos Ameias de Hanweir e Guarnição de Hanweir:

Se você tiver e controlar tanto Ameias de Hanweir quanto Guarnição de Hanweir, ambos serão exilados e se tornarão isso aqui:

Bem. Um resultado inquietante. Há três pares de cards de fusão: Ameias de Hanweir e Guarnição de Hanweir, mais dois sobre os quais você pode ler hoje mesmo em outros artigos no DailyMTG.

Hanweir, a Cidade Contorcida, é uma permanente representada por dois cards. Ela se comporta como qualquer outra criatura. Ela pode atacar e bloquear. Ela tem habilidades que funcionam. Ela pode ser encantada ou equipada. Você pode colocar marcadores nela. E por aí vai. Você pode pensar nela como um card grande no campo de batalha, e não estará errado. Ela é uma criatura, de modo que uma única mágica que diga "Destrua a criatura alvo" acabará com toda a permanente. Se lhe for solicitado sacrificar uma permanente, você pode sacrificar Hanweir, a Cidade Contorcida.

As diferenças começam se ela deixar o campo de batalha. Onde quer que a permanente vá, os dois cards vão, e ambos voltam novamente suas faces para cima. Se ela for mandada de volta para sua mão, você receberá Ameias de Hanweir e Guarnição de Hanweir. Se Hanweir, a Cidade Contorcida, for colocada no topo, no fundo ou em um lugar específico de um grimório, o dono dos cards escolhe sua ordem. Qualquer coisa que realize ações com os cards depois que eles deixam o campo de batalha o faz com ambos. Na verdade, a primeira coisa na qual eu pensei quando estava trabalhando em cards de fusão foi Jornada a Lugar Nenhum. Como isso funcionaria? Imagine a minha surpresa ao ver isso no arquivo:

Nesse caso, Hanweir, a Cidade Contorcida, é exilada, torna-se Ameias de Hanweir, e a Guarnição de Hanweir voltada para cima é exilada. Em seguida, ambos os cards são devolvidos ao campo de batalha, cada um com um marcador +1/+1. É claro que elas provavelmente se fundirão novamente bastante rápido, e esses marcadores desaparecerão. Mas nada será como antes...

Como os cards dupla face, os cards de fusão têm as características de sua face em qualquer lugar, exceto o campo de batalha. Eles também não podem ser colocados com a face virada para baixo. Mas lembre-se de que os cards de fusão não são dupla face, de modo que não podem se transformar.

Tomamos algumas medidas para evitar maracutaias e algumas situações confusas. Para fundir dois cards com sucesso, você precisa ter e controlar ambos. Se você tiver e controlar Ameias de Hanweir e, em seguida, ganhar o controle de uma Guarnição de Hanweir pertencente a um oponente e ativar a habilidade de Ameias de Hanweir, as duas permanentes só olharão constrangedoramente uma para outra.

Além disso, ambos os cards precisam ser, de fato, cards. Isso significa que cópias não funcionarão. Fichas que sejam cópias, em especial, não funcionarão. Mas cuidado, porque a habilidade de Ameias de Hanweir não tem nenhum problema em exilar a si mesma e uma cópia de Guarnição de Hanweir. Mas elas não se fundirão e você não devolverá nenhuma das duas ao campo de batalha.

Há um novo card curinga para cobrir todos os cards de fusão. Cards curinga são substitutos convenientes para seus cards de fusão para garantir que eles sejam indistinguíveis do restante de seu deck. (Você também pode usar protetores de deck opacos para isso, ou usar protetores e cards curinga ao mesmo tempo. Antes do jogo, basta marcar com qual card de fusão você está jogando e usar o card curinga no deck. Você precisa ter o card de fusão verdadeiro com você (só não o misture com sua reserva!).

Cada card é bom por conta própria, mas se você conseguir uni-los... que Avacyn nos ajude. Oh. Mmm. Deixa pra lá. Melhor não.

São peças de quebra-cabeça. Vai lá. Arrebenta.

Emergir

Ah, eu mencionei que tem Eldrazi aparecendo em tudo quanto é canto? Vamos colocar assim: não se choque se tentáculos saírem do rosto do seu melhor amigo. Emergir é uma nova habilidade encontrada em alguns Eldrazi poderosos que geralmente aparecem no fim do jogo, e permite que eles entrem no campo de batalha antes da hora. ... Não que os Eldrazi entendam o conceito de "hora".

Você sempre pode conjurar uma mágica com emergir pagando seu custo de mana normalmente. Se você tiver sete manas disponíveis, terá um Eldrazi Hipogrifo novinho em folha. Mas, se você tiver uma criatura para sacrificar, digamos, este Grifino da Aurora, (bônus extra pela história!), você pode usar a habilidade emergir.

Vamos ver como se conjura uma mágica com emergir. Como custo adicional para conjurar Grifino Miserável, você sacrifica Grifino da Aurora. Agora você está pagando o custo de emergir ({5}{U}) em vez do custo de mana ({7}). Mas você ainda consegue um desconto adicional: o custo de mana convertido da criatura que você sacrifica. Isso quer dizer três. Assim, você agora está pagando apenas {2}{U} para conjurar Grifino Miserável. Uma barganha e tanto. O desconto que você ganha não pode afetar a parte de mana colorido do custo de emergir. Então, mesmo que você sacrifique uma criatura com custo de mana convertido 8, você ainda pagará {U} para conjurar Grifino Miserável.

Usar emergir não altera o momento em que você pode conjurar a mágica, que é durante sua fase principal quando a pilha está vazia (a menos que a mágica tenha lampejo... sabe-se lá como). Isso também não altera o fato de a mágica ter sido conjurada. A habilidade de compra de card de Grifino Miserável funciona de qualquer forma.

Escalar

A luta em Innistrad está se intensificando, e as pessoas estão usando todas as armas possíveis para enfrentar amigos, inimigos e ex-amigos com tentáculos no rosto. Para representar isso, temos escalar, uma habilidade que permite que você aproveite ao máximo algumas mágicas modais. O que é uma mágica modal? É uma mágica instantânea ou feitiço que lhe oferece uma lista de efeitos diferentes. Como essa aqui:

Em vez de escolher normalmente apenas um dos modos, os cards com escalar oferecem um cardápio de devastação. Se pagar o custo de mana, você escolhe um dos modos. Se pagar o custo de mana mais o custo de escalar, você pode adicionar um modo e utilizar ambos. E, é claro, nem todos os cards com escalar têm apenas dois efeitos. Para os com três efeitos, você também pode pagar o custo de mana mais o custo de escalar duas vezes para ter todos os três efeitos. Por mais 1,90 você ganha uma porção de batatas fritas.

Você escolhe modos como parte da conjuração da mágica e, uma vez que você escolha, você não pode mudar de ideia se algo acontecer em resposta àquela mágica. Se você conjurar uma mágica com escalar e escolher múltiplos modos, os efeitos acontecerão na ordem impressa no card. Além disso, você escolhe o alvo de cada modo separadamente (se aquele modo exigir). Assim, os dois modos de Malevolência Emprestada podem ter a mesma criatura como alvo ou, muito mais provavelmente, criaturas diferentes.

Cards dupla face

Os cards dupla face que você adora e teme também aparecem por toda parte em Lua Arcana . Se você não estava por aqui em Sombras em Innistrad nem no bloco original de Innistrad , você deve ter achado esse mundo realmente estranho. Mas tudo bem! Resumindo, os cards dupla face começam com a face voltada para cima (o lado com o custo de mana), e cada um deles tem uma habilidade que o transforma em seu reverso. Muitos cards dupla face são criaturas que se transformam em versões mais poderosas de si mesmas. Mas você também se depara com itens curiosos, como Fragmento de Criptólito.

Ele é uma ferramenta útil tanto para acelerar sua produção de mana quanto para drenar lentamente os pontos de vida de todos. E, se todos tiverem 10 pontos de vida ou menos no início de sua manutenção, você tem:

Emrakul é tão poderosa que até mesmo seu reflexo pode te matar. Lembre-se de que transformar uma permanente não a desvira, de modo que se você virar Fragmento de Criptólito para gerar mana em resposta a sua habilidade antes que ele se transforme, a Aurora resultante estará virada. Transformar uma permanente também não faz com que ela tenha enjoo de invocação, de modo que contanto que Fragmento de Criptólito tenha começado o turno sob o seu controle, a Aurora resultante será capaz de atacar no turno em que for transformada.

Loucura

Se você achou por um segundo que loucura não estaria na coleção, você deve ser realmente louco. Loucura é uma habilidade que retorna e que permite que você conjure uma mágica ao descartá-la.

O primeiro passo é achar uma forma de descartar o card. O ideal é que você possa ativar uma habilidade de um de seus cards que exija que você descarte um card. Assim, você pode ter o efeito daquela habilidade e conjurar o card que você descartou. Nada se vale mais da insanidade galopante do que uma eficiência impiedosa!

Quando você descarta um card com loucura, ele vai para o exílio em vez de para o cemitério. Então, você pode conjurar o card pagando seu custo de loucura. Se você não conjurá-lo, o card será colocado em seu cemitério.

Delírio

A outra mecânica que retorna de Sombras em Innistrad é delírio. Delírio é uma palavra de habilidade, e não tem nenhum significado especial em termos de regras, servindo para marcar habilidades que funcionam ou são aperfeiçoadas se você tiver quatro ou mais tipos de card em seu cemitério. Como exemplo temos Dríade Nodosa:

Lembrete: os tipos de card que podem aparecer em seu cemitério são artefato, criatura, encantamento, mágica instantânea, terreno, planeswalker, feitiço e tribal (um tipo de card que aparece em cards mais antigos). Supertipos, como básico ou lendário, não funcionam. Subtipos, como Eldrazi ou Aura, também não contam. Também não importa quantos cards há em seu cemitério, contanto que haja ao menos quatro tipos de card. Uma criatura artefato, um feitiço e um terreno em seu cemitério darão +2/+2 a Dríade Nodosa.

Algumas mágicas instantâneas ou feitiços têm habilidades de delírio, que concedem um aprimoramento ou efeito alternativo se seu cemitério estiver bem-abastecido. Você também encontrará habilidades de delírio ativadas. Cada uma delas é diferente, portanto, leia com cuidado.

O arcano fica mais arcano

Agora você está pronto para enfrentar os horrores do Pré-lançamento de Lua Arcana . E com "horrores" eu quero dizer o trânsito. A coleção está transbordando de cards maravilhosos, segredos a descobrir e tentáculos saindo da cara das pessoas. Da cara! Divirta-se com o restante da temporada de prévias.