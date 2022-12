Se você estiver começando no Magic ou querendo relembrar as regras básicas, dê uma olhada na página Aprenda a jogar.

O plano de Ravnica é uma metrópole infindável onde dez guildas bicolores disputam a autoridade. A coleção Retorno a Ravnica levou Magic de volta a este cenário tão querido e apresentou cinco das dez guildas bicolores. Portões Violados traz novos cards e estratégias para as outras cinco guildas: os sacerdotes banqueiros brancos e pretos dos Orzhov, os manipuladores azuis e pretos dos Dimir, os vândalos vermelhos e verdes dos Gruul, as legiões vermelhas e brancas dos Boros e os biomantes verdes e azuis dos Simic. Cada guilda tem sua própria filosofia, sua própria estratégia e sua própria mecânica como marca registrada.

Multicoloridos: Dourados e Híbridos

Um card multicolorido é exatamente o que parece: um card com mais de uma cor. Há dois tipos de cards multicoloridos em Portões Violados. Você provavelmente já está familiarizado com cards ''dourados'', mágicas que exigem duas ou mais cores para serem conjuradas:

Krasis Dragonóptero

Os cards dourados são diretos. Krasis Dragonóptero é tanto verde quanto azul, e você precisa de um mana verde e um azul (juntamente com mais um mana de qualquer tipo) para conjurá-lo. Qualquer coisa que afete mágicas verdes ou azuis o afetará; qualquer coisa que afete, digamos, mágicas ''que não sejam azuis'' não o afetará porque ele é azul, mesmo também sendo de outra cor.

Portões Violados também traz cards híbridos, que fizeram sua estreia no bloco original de Ravnica.

Emissário da Árvore Flamejante

Você pode pagar um símbolo de mana híbrido como (r/g) pagando um mana de qualquer uma de suas duas cores, neste caso R nem G . Você não precisa pagar o mesmo tipo de mana para todos os símbolos de mana híbrido em um card. Assim, você pode conjurar Emissário da Árvore Flamejante por RR , GG , ou RG .

Não importa quais cores de mana você use para conjurá-lo, Emissário da Árvore Flamejante será sempre vermelho e verde.

"Dourado" e "híbrido" não são cores, nem tampouco "multicolorido". Mas alguns efeitos podem se referir a cards multicoloridos. Isso inclui qualquer card com mais de uma cor, de modo que afetará tanto cards híbridos quanto dourados.

O Sindicato Orzhov: Extorquir

Os Orzhov são uma guilda de pontífices gananciosos e nobres ricos, que prospera graças à devoção e às dívidas de seus seguidores. A mecânica extorquir lhe permite fazer seus oponentes sangrarem até a última gota.

Guardas da Basílica

Toda vez que você conjurar uma mágica, as habilidades extorquir das permanentes que você controla serão desencadeadas. Conforme o desencadeador for resolvido, você terá a chance de pagar W nem B . (Todos os cards com extorquir, independentemente da cor, permitem que você pague qualquer uma das duas cores.) Se você decidir não pagar, nada acontecerá. Mas, se você tiver mana sobrando para pagar, cada um de seus oponentes perderá um ponto de vida e você ganhará uma quantidade equivalente de pontos de vida. Cada desencadeador lhe permite pagar até um mana. Você não pode investir mais mana na habilidade.

Se você controla mais de uma permanente com extorquir, cada uma é desencadeada e resolvida separadamente. Você escolhe se deseja pagar ou não para cada desencadeador. Assim, para cada mágica, você pode escolher pagar um número de vezes igual à quantidade total de desencadeadores de extorquir nas permanentes que você controla.

A Casa Dimir: Cifrar

Nos becos escuros e túneis do submundo encontra-se a insondável rede da guilda Dimir, transmitindo as palavras e mágicas dos líderes da guilda por toda a Ravnica.

Chamado do Noctóptero

Conforme uma mágica com cifrar que você controla é resolvida, você pode exilá-la e escolher uma criatura que você controla. O card com cifrar é, então, cifrado naquela criatura e, toda vez que aquela criatura causa dano de combate a algum jogador, seu controlador pode copiar o card cifrado e conjurar a cópia sem pagar seu custo de mana. Normalmente, o controlador da criatura seria você, mas, caso outro jogador assuma o controle de sua criatura (graças a algo como Ato de Traição , por exemplo), ela leva a mágica cifrada com ela para o novo mestre.

Alguns detalhes:

Depois de copiar a mágica cifrada, ela permanece cifrada na criatura (se você conjurar a cópia ou não).

Se mais de uma mágica for cifrada na mesma criatura, você poderá copiar quaisquer ou todas elas quando aquela criatura causar dano de combate a um jogador. Você pode conjurar as cópias em qualquer ordem.

As cópias criadas pela habilidade desencadeada não podem ser cifradas em uma criatura.

Se você conjurar uma mágica com cifrar, cifrá-la em uma criatura, atacar com aquela criatura e causar dano com aquela criatura, você conseguirá conjurar aquela mágica duas vezes em um turno.

As instruções da mágica são seguidas em ordem, de modo que as últimas coisas que você fará quando ela estiver sendo resolvida serão exilá-la e cifrá-la em uma criatura.

No caso de Chamado do Noctóptero, o último ponto significa que você pode cifrar a mágica em uma ficha de criatura que a própria mágica acabou de criar.

Os Clãs Gruul: Impulso sanguinário

Os guerreiros dos dispersos Clãs Gruul passam muito tempo lutando por territórios, saques ou puramente por diversão. Uma criatura com a habilidade Impulso sanguinário está tão ansiosa para entrar na luta que pode nem esperar você conjurá-la.

Suíno dos Zhur-Taa

Impulso sanguinário é uma palavra de habilidade que marca um tipo particular de habilidade ativada que você pode usar quando tem um card de criatura com impulso sanguinário na mão. Cada habilidade impulso sanguinário tem um custo de pagar algum mana e descartar o card de criatura. Ela tem como alvo uma criatura atacante, o que significa que pode ser ativada apenas durante o combate tendo como alvo apenas uma criatura que já esteja atacando.

O bônus é diferente em cada card com a habilidade impulso sanguinário. Suíno dos Zhur-Taa é uma criatura 5/4 e dá +5/+4 à criatura atacante. Dê uma olhada em Viashino da Cauda Armada:

Viashino da Cauda Armada

Viashino da Cauda Armada é 3/1 com iniciativa, e sua habilidade impulso sanguinário confere, correspondentemente, +3/+1 e iniciativa à criatura atacante.

Uma habilidade impulso sanguinário não é uma mágica e não pode ser anulada por coisas que só anulam mágicas. Ela usa a pilha e pode ser respondida normalmente.

A Legião Boros: Batalhão

Com armas reluzentes e a fúria dos justos, os Boros avançam em fileiras disciplinadas contra os vilões de Ravnica. As criaturas dos Boros com habilidades batalhão são mais fortes ao atacarem lado a lado com seus aliados.

Elite de Boros

Batalhão é uma palavra de habilidade que marca um tipo específico de habilidade desencadeada. A habilidade batalhão de uma criatura é desencadeada quando ela e pelo menos mais duas criaturas atacam. O bônus das habilidades batalhão varia conforme o card, mas o desencadeador é sempre o mesmo.

As habilidades batalhão usam a pilha e podem ser respondidas normalmente.

O Conluio Simic: Evoluir

Os Simic lidam com os segredos da própria vida, acelerando a evolução de suas criações e até de si mesmos com a palavra-chave evoluir.

Raptor de Aerobatanas

Evoluir é uma habilidade desencadeada que é desencadeada toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob o seu controle. No momento em que isso acontece, você compara o poder da nova criatura ao da criatura com evoluir e a resistência da nova criatura à resistência da criatura com evoluir. Se qualquer um ou ambos os valores da nova criatura forem mais altos, a habilidade será desencadeada. (Ela só é desencadeada uma vez para cada criatura que entra no campo de batalha, mesmo que tanto o poder quanto a resistência daquela criatura sejam mais altos.)

Depois que a habilidade tiver ido para a pilha e os jogadores tiverem a chance de responder a ela, ela será resolvida. Se a nova criatura ainda tiver um valor maior de poder e/ou resistência, você colocará um marcador +1/+1 na criatura com evoluir.

Se múltiplas criaturas entram no campo de batalha ao mesmo tempo (por exemplo, por serem fichas), evoluir é desencadeada separadamente para cada uma, e os desencadeamentos são resolvidos um por um.

Por exemplo, digamos que um efeito coloque três criaturas 2/2 no campo de batalha enquanto você controla Raptor de Aerobatanas. Cada uma dessas criaturas tem poder e resistência mais altos do que o Raptor, portanto, a habilidade é desencadeada três vezes. Quando o primeiro desencadeador é resolvido, Raptor de Aerobatanas recebe um marcador +1/+1. Quando o segundo desencadeador é resolvido, Raptor de Aerobatanas é 1/2. A segunda ficha de criatura 2/2 não tem mais uma resistência mais alta do que Raptor de Aerobatanas, mas seu poder ainda é maior, portanto, Raptor de Aerobatanas recebe outro marcador +1/+1. Quando o terceiro desencadeador é resolvido, aquela ficha de criatura 2/2 não tem mais poder nem resistência maiores do que Raptor de Aerobatanas, que agora é 2/3. Assim, nenhum marcador +1/+1 é acrescentado.

Portões

Os cards multicoloridos podem pesar em seu mana, por isso, Portões Violados traz cinco ''terrenos duplos'' comuns, terrenos que você pode virar para ganhar uma de duas cores de mana, chamados Portões.

Portão da Guilda Orzhov

Portão da Guilda Orzhov entra no campo de batalha virado e pode ser virado para gerar W nem B . Ele não tem os tipos Planície nem Pântano , mas tem um tipo de terreno: Portão. Ser um Portão, mais ou menos como ser um Elfo, não significa nada por si só, mas é uma característica pela qual outros cards da coleção buscam. Então por que é bom ter Portões?

Sombra do Portal

Sombra do Portal, como muitas Sombras, tem uma habilidade que aumenta seu poder e resistência quando você gasta mana preto. Mas ela também tem uma segunda habilidade que lhe permite virar qualquer Portão, independentemente de quais cores de mana o Portão possa gerar.

Quando faz isso, você não está virando o Portão para gerar mana. Você pode virar um Portão para gerar mana ou para pagar pela habilidade de Sombra do Portal, mas não ambos.