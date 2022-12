Boas novas, Planeswalkers! Voltamos para conferir as guildas de Ravnica na mais recente coleção de Magic , apropriadamente intitulada Guildas de Ravnica. Cinco das dez guildas aparecem aqui: Dimir, Izzet, Golgari, Boros e Selesnya. Mas se você é um fã das outras cinco, não se preocupe. Há várias coisas legais nas cinco cores nessa coleção, e fiquei sabendo por uma fonte confiável que não partiremos de Ravnica tão cedo.

O que anda acontecendo com as guildas recentemente? Tensão, principalmente. Um gélido desconforto assola a população. Os líderes das guildas estão morrendo ou desaparecendo. Todos sentem que algo grande está por vir. Ninguém tem certeza do que é, mas não é a hora para baixar sua guarda. Cada guilda tem uma mecânica característica e um estilo de jogo. Você poderá atualizar os decks de guilda que já possui, montar novos e muito mais. Espero que vocês estejam ansiosos pelo que preparamos para sua guilda favorita nesta coleção. E se quiser experimentar as outras guildas, excelente, pois a traição é o tema da moda nesta temporada.

Casa Dimir e Vigiar

Os Dimir mantêm o poder observando tudo das sombras. Eles sabem o que acontecerá antes mesmo que aconteça, e agem rápido quando não gostam do que veem. A nova habilidade vigiar lhe permite vislumbrar, e algumas vezes alterar, o futuro de suas compras.

A instrução para vigiar sempre inclui um número, como vigiar 2 em Visita Mortífera. Olhe aquela quantidade de cards do topo de seu grimório. Destes cards, devolva quantos quiser ao topo de seu grimório em qualquer ordem. Coloque os demais no seu cemitério. Vigiar lhe ajuda a preparar suas futuras compras. Mesmo que todos os cards que você olhe acabem indo para o cemitério, você estará muito mais perto daquilo de que precisa.

Vigiar lembra muito a habilidade vidência, mas não subestime a diferença entre colocar cards em seu cemitério ou colocá-los no fundo de seu grimório. Seu cemitério é um recurso muito mais à mão, e muitos cards (sem mencionar as habilidades de algumas outras guildas) podem se beneficiar disso rapidamente. Se há algo que os Dimir amam é uma vantagem. Por isso, comece a vigiar os desatentos e sobrepujar os despreparados.

A Liga Izzet e Recarregar

Nenhuma guilda é mais responsável por construir (e eventualmente destruir) a infraestrutura de Ravnica do que os inventores e cientistas malucos dos Izzet. Sua mais recente inovação, a nova habilidade recarregar, é baseada em um princípio simples: se um experimento funciona, deve ser repetido!

Recarregar é encontrada em mágicas instantâneas e feitiços. Você pode conjurar um card com recarregar de seu cemitério pagando todos os seus custos normais e um custo adicional: descartar um card de sua mão. Conjurar uma mágica com recarregar segue as regras normais de tempo, logo feitiços com recarregar estão restritos às suas fases principais. Uma mágica com recarregar que tenha sido conjurada de seu cemitério ainda poderá ser anulada e, se tiver alvos, não fará nada se todos os seus alvos desaparecerem ou deixarem de ser válidos. Depois que uma mágica com recarregar que tenha sido conjurada de seu cemitério for resolvida, anulada, ou deixar a pilha de qualquer modo, ela será exilada.

Vamos falar sobre o card que você descarta para poder recarregar. Conforme o jogo avança, esta se torna uma ótima opção para terrenos em excesso ou cards menos importantes. Você pode também descartar um outro card com recarregar, preparando-se para conjurá-lo de seu cemitério mais tarde. Se você estiver lutando junto com os Dimir (um plano perigoso... perfeito!), a habilidade vigiar poderá despejar cards com recarregar em seu cemitério e turbinar suas opções. Se conjurar uma mágica uma vez é bom, conjurá-la duas vezes deve ser impressionante. Se há algo que os Izzet amam é uma vantagem. Por isso, prepare-se para recarregar uma sequencia estonteante de mágicas!

O Enxame Golgari e Necronutrimento

A vida é um círculo. E o fundo desse círculo está mergulhado na sujeira e lama dos mortos. Os Golgari tem um plano inteiro para alimentar, e sabem que só porque algo parou de respirar, não significa que deixou de ser útil. A nova palavra de habilidade necronutrimento é usada para destacar habilidades que interagem, de alguma forma, com a quantidade de criaturas em seu cemitério.

Cada habilidade de necronutrimento é diferente, por isso leia cada uma com cuidado para descobrir como exatamente todos aqueles cadáveres vão poder lhe ajudar. Os decks dos Golgari estão interessados em encher seu cemitério. O combate de criaturas é uma maneira fantástica de fazer isso, mas descartar cards e despejar cards do topo de seu grimório em seu cemitério são maneiras igualmente eficientes. As habilidades de necronutrimento concedem efeitos escalonados que podem começar pequenos, mas que podem se tornar dominantes conforme o jogo avança. Se há algo que os Golgari amam é uma vantagem. Por isso, escave em busca de necronutrimento e dê um bom uso para os mortos.

A Legião Boros e Mentor

Corrupção e disputas internas ameaçam o coração de Ravnica, mas a militarista Legião Boros está pronta para lutar por justiça. Nesses tempos instáveis, eles não podem tolerar elos fracos. A nova palavra-chave mentor garante uma poderosa força de combate..

Mentor é uma habilidade que é desencadeada toda vez que uma criatura com mentor ataca. Você escolhe outra criatura atacante com poder menor como alvo. Conforme a habilidade é resolvida, compare os poderes das duas criaturas novamente. Se o poder da criatura alvo ainda for menor do que o poder da criatura com mentor, coloque um marcador +1/+1 na criatura alvo. Se algo tiver acontecido em resposta à habilidade mentor que faça com que o poder da criatura alvo não seja mais inferior ao da criatura com mentor, a habilidade mentor não fará nada.

Atacar com diversas criaturas com mentor pode exigir um pouco de coordenação para conseguir todos os bônus que você quer, principalmente em versões digitais de Magic. Por exemplo, digamos que você atacou com Marreteiro, Sargento Cambaleante e uma criatura 3/3. Digamos que você queira que as duas habilidades mentor tenham como alvo a 3/3, na esperança de transformá-la em uma robusta 5/5. As duas habilidades mentor são desencadeadas ao mesmo tempo, logo você poderá colocá-las na pilha em qualquer ordem. Mas tenha cuidado! Se você colocar a habilidade de Sargento Cambaleante na pilha primeiro, seguida pela de Marreteiro, a habilidade de Marreteiro será resolvida primeiro. A 3/3 tem poder menor do que o Marreteiro 5/2, logo ela será promovida para uma 4/4. Quando a habilidade de Sargento Cambaleante tentar ser resolvida, ela verá que o alvo agora tem poder igual ao dele. Isso faz com que a 4/4 não seja um alvo válido para a habilidade mentor, logo ela não fará nada. Tudo que você terá será uma 4/4.

Isso não é o melhor possível, soldado! Se você colocar a habilidade de Sargento Cambaleante na pilha na segunda posição (de modo que ela seja resolvida primeiro), a 3/3 atenderá ao requisito da habilidade e será transformada em 4/4. Essa 4/4 atenderá ao requisito da habilidade mentor de Marreteiro, conquistando seu segundo marcador +1/+1 e será transformada numa 5/5 estrelada. Parabéns! Se há algo que os Boros amam é uma vantagem. Por isso, treine aqueles abaixo de você e forme um esquadrão de elite incapaz de falhar.

O Conclave Selesnya e Convocar

Comunidade e solidariedade são tudo para os Selesnya. Eles desejam, mais do que tudo, uma Ravnica unificada. Entretanto, em um cenário onde isso é cada vez mais improvável, o Conclave escolheu preparar-se para o que possa vir. Nesta coleção, eles usam uma tática testada e aprovada, trazendo de volta a palavra-chave convocar.

Convocar permite que você vire suas criaturas em vez de pagar pelo mana, ou parte dele, que normalmente seria necessário para conjurar a mágica. Cada criatura paga um mana de sua cor ou um mana genérico se ela não coincidir com nenhuma das cores da mágica. Se virar uma criatura multicolorida, você poderá escolher por qual cor ela está contando.

Por exemplo, você pode conjurar Centauro Crinarrósea pagando 3GW. Não é um mau negócio, mas também não é nada sobre o qual você possa escrever para seu plano natal. Você também pode conjurá-lo virando uma criatura verde e pagando 3W. Ou virando uma criatura branca e pagando 3G. Ou virando três criaturas azuis e pagando GW. Ou virando duas criaturas verdes e pagando 2W. Ou virando cinco criaturas, incluindo pelo menos uma criatura verde e uma criatura branca, e não pagando nenhum mana!

Algumas coisas para lembrar: virar uma criatura para convocar não envolve o símbolo T, logo você poderá virar criaturas com "enjoo de invocação", ou seja, aquelas que passaram ao seu controle neste turno. Você vira criaturas para convocar após ter ativado habilidades de mana. Isso significa que se você virar uma criatura para adicionar mana, ela estará virada quando chegar a hora de convocar. Essencialmente, ela não poderá ser contada duas vezes. Além disso, usar convocar não altera o custo de mana da mágica nem seu custo de mana convertido. Centauro Crinarrósea tem um custo de mana convertido de 5, independentemente de quanto mana você pagou de fato.

Convocar é uma forma fantástica de baixar suas criaturas gigantes bem antes do esperado. Se há algo que os Selesnya amam, é árvores. E jardins bem cuidados. Entendeu, né?

Cards duplos

Guildas de Ravnica inclui dois ciclos de cards duplos. Não ajuste sua tela. Eles se parecem com isto:

Estes cards duplos, baseados em guildas, incluem uma metade multicolorida hibrida e uma metade multicolorida tradicional. Interrompemos essa seção para refrescar nossa memória sobre mana hibrido.

Mana híbrido

Um símbolo de mana hibrido pode ser pago com qualquer uma das cores que o compõem. Por exemplo, um custo de b/g (como visto em Status, acima) pode ser pago tanto com B como com G. Uma mágica com um símbolo de mana hibrido em seu custo é de ambas as cores daquele símbolo. Status é uma mágica preta e verde, independentemente de qual mana você use para conjurá-la. O mana hibrido lhe dá uma grande flexibilidade na hora de considerar quais cards incluir em seu deck. E agora, de volta aos cards duplos.

Cards duplos

Se você nunca jogou com cards duplos antes, aqui vão alguns lembretes rápidos. Eles são, essencialmente, dois cards em um. Quando você conjura um card duplo, você escolhe qual metade conjurar. Enquanto a mágica está na pilha, apenas aquela metade é considerada. A metade que você não está conjurando é simplesmente ignorada. Um card duplo sempre é um único card. Por exemplo, se você for instruído a descartar dois cards, Status // Estátua contará apenas como um deles. Enquanto não está na pilha, um card duplo tem as características de suas duas metades. Isso significa que, enquanto não estiver na pilha, Status // Estátua tem um custo de mana convertido de 5. (Essa talvez seja uma mudança em relação à última vez que você jogou com cards duplos.)

A confusão continua em Ravnica

E essas são as palavras-chave e as mecânicas, novas e que retornam, incluídas na coleção Guildas de Ravnica. Mas ainda há muito mais a ser descoberto. Divirta-se no Pré-lançamento, e fique de olho neste site para as mais recentes novidades, estratégias e informações. Que sua guilda seja vitoriosa (ou, pelo menos, não seja totalmente destruída)!