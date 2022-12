Tudo que é bom chega ao fim. E isso vale para o mundo de Amonkhet. Como prometido, o Faraó-Deus voltou. Infelizmente, a promessa de uma gloriosa vida após a morte não era bem o que todos esperavam. Nicol Bolas chegou para revindicar seu exército perfeito de Zumbis, e todos os demais vão se ver com seus majestosos chifres recurvos. As novas habilidades de Hora da Devastação celebram o maior triunfo de Nicol Bolas até hoje. O cemitério ainda é destaque, com tanta gente morrendo e tal. Vamos ver o que nos espera.

Eternizar

As múmia eram aceitas como parte da vida na cidade de Nactamon. A habilidade embalsamar da última coleção dava uma segunda vida a suas criaturas. A nova habilidade, eternizar, é similar. Criaturas com eternizar podem renascer como Zumbis. Mas dessa vez não estamos falando de simples e néscios servos. Esses são os Eternos de Nicol Bolas, uma força letal de mortos-vivos que transcenderam suas capacidades mortais.

Como embalsamar, eternizar é uma habilidade ativada que você pode ativar se o card de criatura com eternizar está em seu cemitério. Para fazer isso, pague o custo de eternizar e exile o card com eternizar de seu cemitério. Você só pode fazer isso em momentos em que conjuraria feitiços, ou seja: durante suas fases principais e quando nada mais estiver acontecendo. Assim como embalsamar, a habilidade eternizar não é uma conjuração de mágica. Coisas que anulam mágicas não funcionarão contra eternizar.

Quando a habilidade é resolvida, você cria uma ficha que é uma cópia do card. Como é de se esperar, o processo de se tornar um campeão de um Planeswalker Dragão absolutamente maligno com milênios de idade e obcecado por poder causa algumas mudanças bastante agradáveis. Os Eternos são mortos vivos, de modo que serão Zumbis além de quaisquer outros tipos de criatura que tivessem. Seu foco é servir unica e exclusivamente a Nicol Bolas, sendo pretos em vez de suas antigas cores. Eles também perderão seus custos de mana, assim como faziam as criaturas com embalsamar.

Eis a melhor parte: a ficha será 4/4 em vez de seu poder e sua resistência impressos (e menores). Muitas criaturas com eternizar têm habilidades que se tornam melhores por causa do aumento de poder. Se seu oponente conseguir lidar com sua criatura com eternizar uma vez, será muito pior para ele na segunda vez.

Lembra daquelas fichas impressas tão legais que nós fizemos para destacar a nova aparência de zumbi das criaturas embalsamadas? Se você acha que fizemos o mesmo para eternizar, tenho uma excelente notícia: fizemos, sim. Cada criatura com eternizar tem uma ficha correspondente.

Essas fichas são acessórios de jogo opcionais. Se você não tiver a ficha correta ou simplesmente não quiser usá-la, não precisa fazê-lo. Mas se preferir que sua vitória seja decorada com os instrumentos de sua ascensão, devidamente blindados com lazotep, você terá essa oportunidade.

Afligir

As legiões do Faraó-Deus são destruidoras, cruéis, o tipo de gente que você não chamaria para uma festa. Mas talvez você só esteja indo às festas erradas. De qualquer forma, se um assecla de Nicol Bolas está atacando você, pode apostar que algo ruim vai acontecer. A nova habilidade afligir garante exatamente isso.

Eterno Khenra põe seus oponentes em uma posição desconfortável quando ataca. Se eles não bloquearem, ele passa para causar dano de combate. Se bloquearem, vão perder 1 ponto de vida de qualquer forma. Diferentes criaturas com afligir têm números de afligir diferentes e causam a perda de diferentes quantidades de pontos de vida. Não importa quantas criaturas bloqueiem uma criatura com afligir; afligir é desencadeada no máximo uma vez por combate.

Exaurir

Exaurir será familiar para os que jogaram com card da coleção Amonkhet. Você se lembra de Amonkhet, certo? Quando a civilização não estava sendo aniquilada? Bons tempos, aqueles.

Exaurir volta em Hora da Devastação em card que podem ser exauridos conforme atacam. Isso significa que eles permanecerão virados durante sua próxima etapa de desvirar, mas em troca será desencadeada uma habilidade que concede algum efeito positivo. Enquanto da última vez exaurir significava um esforço extraordinário a serviço do Faraó-Deus, dessa vez o sentido está mais próximo de fazer todo o possível para sobreviver a sua ira.

Em cards como esse, a decisão de exaurir ou não uma criatura é tomada conforme você declara os atacantes. Mas Hora da Devastação traz uma novidade em exaurir. Em alguns cards da coleção, exaurir uma criatura aparecerá como custo de uma habilidade ativada.

Em cards como Ritualista do Oásis, a decisão de exaurir ou não a criatura é tomada conforme você ativa sua última habilidade. Alguns cards têm habilidades que são desencadeadas quando você exaure qualquer criatura. Essas habilidades serão desencadeadas independentemente de a criatura estar sendo exaurida conforme ataca ou para ativar uma das próprias habilidades.

E, como antes, se você conseguir achar uma forma de desvirar sua criatura exaurida antes que sua próxima etapa de desvirar chegue, a regra que tenta manter sua criatura virada não terá nenhum efeito! Mais uma vez o Faraó-Deus sorri ante sua engenhosidade e/ou tenta carbonizar você. Faraós-Deuses são engraçados...

Desertos

Houve uma prévia dos Desertos na coleção Amonkhet, e, se você achou que eles anunciavam um tema proeminente nesta coleção, acertou! Hora da Devastação traz certo número de terrenos não básicos com o tipo de terreno Deserto, incluindo um ciclo com reciclar.

Deserto não significa nada por si só, mas há cards na coleção que recompensarão você por controlar um Deserto ou ter um card de Deserto no cemitério.

Verificar o cemitério é bom, já que você não vai precisar se preocupar por reciclar seus Desertos no início do jogo. Com a combinação certa de Desertos e cards que aproveitam a presença deles, seus oponentes serão rapidamente soterrados pelas areias.

Hora da Conclusão

Nicol Bolas parece levar caos e destruição aonde quer que vá, e está na hora de colocar isso a serviço de seus decks de Magic. Já vimos uma boa parcela do que vem por aí, mas, como predito, ainda há muito por vir. Aproveite o resto da semana das prévias, e nos vemos todos no Pré-lançamento!