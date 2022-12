Se você é novo no Magic ou quer refrescar a memória sobre as regras básicas, visite a página Aprenda a jogar.

Innistrad é um plano repleto de monstros brutais, transformações estranhas e magia sinistra. Este artigo aborda as principais mecânicas novas e antigas de Innistrad, bem como novos termos de regra perenes que são apresentados na coleção.

Innistrad traz, pela primeira vez, cards dupla face para o Magic.

Isso mesmo. É um card. Com duas faces. (Não sabe do que estamos falando? Experimente clicar no botão "transformar"!)

Mas o que isso significa exatamente?

Para conhecer todos os mínimos detalhes (incluindo como fazer draft com cards dupla face) e situações especiais, confira a página sobre as regras de cards dupla face. Aqui estaremos abordando os conceitos básicos.

Visão geral dos cards dupla face

Um card dupla face tem, obviamente, duas faces. Ele não possui o lado reverso normal de um card de Magic. Sua face frontal, que possui um símbolo de sol e um custo de mana, é a face padrão. O card dupla face sempre entra no campo de batalha com sua face frontal voltada para cima. Isso é válido quer ele entre no campo de batalha a partir da pilha como resultado de ter sido conjurado ou de qualquer outro local, como o seu cemitério (devido a um card como Zumbificar , por exemplo).

O reverso de um card dupla face possui um símbolo de lua, não possui custo de mana e possui um indicador de cor - o ponto em sua linha de tipo - que diz de que cor ele é. As duas faces de um card dupla face geralmente são da mesma cor, mas nem sempre. As características do reverso importam somente se o card está no campo de batalha e seu reverso está sendo exibido. Do contrário, apenas as características da face frontal contam. (Por exemplo, o custo de mana convertido de Pastor de Gatstaf quando ele está no seu deck é 2, não zero.)

Cada card dupla face tem ao menos uma habilidade que faz com que ele se transforme. Para transformar um card dupla face, você o vira de forma que sua outra face seja exibida.

Como inserir os cards dupla face no seu deck

Para inserir um card dupla face no seu deck, você tem duas opções: colocar todo o seu deck em protetores para cards opacos, como muitos jogadores já fazem, ou usar o card curinga que acompanha diversos boosters de Innistrad. Se usar um card curinga para representar um dos cards dupla face no seu deck, você deverá usar cards curinga para representar todos eles.

Se optar pelos protetores, o processo é muito simples. Basta colocar o card dupla face no protetor com sua face frontal voltada para cima e tirá-lo do protetor quando o transformar. (Colocá-lo de volta é opcional, ao menos até ele deixar o campo de batalha.)

O card curinga possui o reverso regular de Magic e tem a seguinte aparência na frente:

Para usar o card curinga, coloque seu card dupla face de lado e marque em cada card curinga o nome do card dupla face que ele representa. (Certifique-se de que a marca feita no card curinga não possa ser vista pelo reverso do card e marque apenas um nome de card dupla face em cada card curinga.)

O card curinga será usado quando estiver no seu grimório, na sua mão ou for exilado com a face voltada para baixo. O card dupla face será usado quando estiver na pilha, no campo de batalha, no cemitério ou for exilado com a face voltada para cima.

A transformação

Depois que um card dupla face é transformado, ele continua sendo o mesmo card, portanto, quaisquer Auras, marcadores ou outros efeitos permanecem no mesmo lugar (a menos que as características do card dupla face tenham mudado de um modo que não permita que ele seja encantado por uma Aura).

O termo "transformar" aplica-se independentemente da face que está sendo exibida. Em outras palavras, Pastor de Gatstaf pode se transformar em Uivador de Gatstaf, e depois Uivador de Gatstaf pode se transformar em Pastor de Gatstaf.

Todos os Lobisomens de Innistrad possuem as mesmas condições de transformação que Pastor de Gatstaf e Uivador de Gatstaf. Mas nem todo os cards dupla face são Lobisomens, e nem todos os cards dupla face se transformam em ambas as direções. Confira Cobaia de Ludevic, por exemplo:

Esses são os conceitos básicos. Se ainda tiver dúvidas sobre como os cards dupla face funcionam, consulte a página sobre as regras de cards dupla face!

Em Innistrad, a morte de um pode ser uma oportunidade para outros.

A palavra de habilidade mórbido indica uma habilidade que verifica se uma criatura morreu neste turno. (Lembre-se, "morrer" é uma nova terminologia para uma criatura que é colocada no cemitério vinda do campo de batalha, introduzida na coleção Magic 2012.)

A habilidade de Carniceiro de Vale Seco será desencadeada quando ele entrar no campo de batalha se uma criatura tiver morrido anteriormente em qualquer momento no mesmo turno. Se nenhuma criatura tiver morrido, ela não será desencadeada. Não importa se uma criatura morreu mais tarde naquele turno; ou a habilidade é desencadeada quando Carniceiro de Vale Seco entra no campo de batalha ou nada acontece.

As outras habilidades de mórbido podem ser habilidades desencadeadas, habilidades ativadas, ou habilidades que mudam o que uma mágica instantânea ou um feitiço fazem.

A mecânica de recapitular tem seu retorno em Innistrad. Recapitular aparece apenas em mágicas instantâneas e feitiços.

Você pode conjurar uma mágica com recapitular da sua mão normalmente. Quando ela está em seu cemitério, independentemente do modo como foi parar lá, você pode conjurá-la pagando seu custo de recapitular em vez de seu custo de mana. Você só pode fazer isso nos momentos em que poderia conjurar o card normalmente.

Se conjurar uma mágica pagando seu custo de recapitular, ela será exilada quando deixar a pilha.

Uma Maldição é uma Aura que encanta um jogador e faz algo de malévolo a ele.

As Maldições não seguem nenhuma regra especial - elas seguem as regras normais para Auras que encantam jogadores - mas alguns cards de Innistrad interagem com o subtipo Maldição. Observe que as Maldições dizem "encantar jogador" e não "encantar oponente", portanto, você pode encantar a si mesmo com uma Maldição se quiser.

Além das mecânicas de seu bloco, Innistrad apresenta um novo termo de regra perene, lutar.

Quando uma criatura luta com outra criatura, cada uma causa à outra uma quantidade de dano igual ao seu poder. Alguns detalhes importantes:

O dano é causado simultaneamente, e é causado pelas próprias criaturas, portanto, habilidades como toque mortífero, vínculo com a vida e infectar funcionam normalmente.

O dano causado enquanto estão lutando não é dano de combate, portanto habilidades como iniciativa não têm nenhum efeito.

é dano de combate, portanto habilidades como iniciativa não têm nenhum efeito. Lutar não faz com que as criaturas se tornem viradas.

Apenas as criaturas podem lutar.

Apenas duas criaturas podem lutar.

Se uma criatura de algum modo lutar contra si mesma, ela causará a si mesma dano igual ao seu poder duas vezes simultaneamente.