Boas novas, Planeswalker! Suas jornadas trouxeram você a Ixalan, um mundo de descobertas, repleto de selvas exuberantes, cursos d'água lindos e muitos tesouros. Grande parte dessa riqueza e poder inimaginável está em Orazca, a cidade perdida de ouro. Na verdade, seria um local perfeito para umas férias ,se não fosse a incessante disputa pela localização e domínio de Orazca. Mas não se preocupe. Nós vamos analisar tudo o que você precisa saber para sobreviver e prosperar nesse perigoso paraíso.

O Império do Sol (e seus Dinossauros enfurecidos)

Os Guerreiros do Império do Sol aprenderam a comandar Dinossauros aterrorizantes no campo de batalha. Sua mecânica característica é enfurecer, uma palavra-chave que abrange habilidades que são desencadeadas sempre que os Dinossauros em questão sofrem dano. É melhor você não deixar esses Dinossauros zangados.

Uma maneira certeira para garantir que o seu Dinossauro sofra dano é soltá-lo contra criaturas inimigas de menor porte. Para a maioria dos Dinossauros, é redundante falar de "criaturas inimigas de menor porte". Mas a coleção também traz algumas maneiras inteligentes de enfurecer seus Dinossauros a qualquer momento. As habilidades de enfurecer serão desencadeadas mesmo que o Dinossauro sofra dano letal, mas não recomendo essa tática. Os Dinossauros mortos causam menos dano do que os vivos. Resumindo: RAARGH!

A Coalizão Brônzea (e seus Piratas saqueadores!)

Se você é um pirata da Coalizão Brônzea, você anseia por tesouros. É isso que importa para você. Se você quer economizar quinze porcento ou mais do total de esforço necessário para coletar tesouros, deve atacar aqueles que já os tenham. A mecânica de raide recompensa a agressão brutal.

As habilidades de raide são relacionadas a usar uma criatura para atacar durante o seu turno. Cada uma delas é diferente. Leia com atenção cada bônus para saber como cada uma funciona. É claro que geralmente é melhor conjurar criaturas como Atormentador da Olho Morto na fase principal após o combate.

As habilidades de raide não levam em consideração quantas criaturas você usou para atacar. Se você usou quatro criaturas e depois conjurou Atormentador da Olho Morto após o combate, essa habilidade só é desencadeada uma vez, e não quatro. As habilidades de raide também não levam em consideração o que aconteceu à criatura agressora. Ela talvez tenha sobrevivido ao combate, talvez não. Talvez tenha voltado para a sua mão. Talvez tenha mudado de controlador (traidora!). Basta que você tenha atacado com ela para usar uma habilidade de raide.

Você pode estar pensando: "Nossa, atacar é legal. Vou fazer isso bastante. Mas... você disse tesouro. Onde está o tesouro?" Que bom que você perguntou.

Cada tesouro é um artefato incolor que você pode trocar por mana de qualquer cor. Basta virar e sacrificá-lo. "Tesouro" é tanto o nome da ficha quanto o tipo do artefato. Diversos cards dessa coleção criam fichas de Tesouro, o que incrementa seus recursos e o ajuda a superar a concorrência. Resumindo: YARRR!

Os Arautos do Rio (e seus ardilosos Tritões!)

A estratégia dos Tritões é dificultar o bloqueio e se desenvolver através de marcadores +1/+1. Eles não têm uma palavra-chave, e por isso não têm um card de pré-visualização nesse artigo. Mas se você é um fã dos Tritões, não se preocupe, eles também têm muitas cartas debaixo da manga. Ou debaixo da escama, ao que parece.

A Legião do Crepúsculo (e seus Vampiros sedentos!)

Assim como os Tritões, os Vampiros dessa coleção não têm uma palavra-chave definida. Em vez disso, a estratégia deles é a manipulação da vida. Se você escolher servir à Legião, terá que pagar com pontos de vida pelos efeitos poderosos e, para recuperá-los, deverá usar habilidades como vínculo com a vida e similares, além de poder drenar a vida de seus inimigos.

Vamos explorar!

Há muito a ser descoberto em Ixalan, e a nova palavra-chave de ação, explorar, ajuda você a encontrar novos terrenos e a solidificar suas forças. Mas não se preocupe em colocar a mão na massa. São as suas criaturas que vão fazer essa exploração em seu nome.

Se uma criatura que você controla explorar, o card no topo do seu grimório será revelado. Se o card revelado for um terreno, o que representa sua criatura descobrindo um novo território, você poderá colocar esse card em sua mão. Se não for um card de terreno, a sua criatura voltará de mãos vazias (ou de asas vazias, cauda vazia, patas vazias, errr.... você entendeu), mas ainda assim se beneficiará dessa tentativa. Sendo mais específico, você vai colocar um marcador +1/+1 nela. Em seguida, você decide se o card que não é terreno volta para o topo do seu grimório ou para o seu cemitério.

A maioria das criaturas que exploram, como Trilheira de Tishana, o fazem devido a uma habilidade que é desencadeada quando entram no campo de batalha. As criaturas também podem explorar como resultado de uma habilidade ativada. Em qualquer um dos casos, quando a habilidade é resolvida, ela pode explorar mesmo que a criatura não esteja mais no campo de batalha. Se você revelar um card de terreno, você poderá colocá-lo na sua mão. Se você revelar um card que não é um terreno, você não poderá colocar um marcador +1/+1 na criatura ausente no momento, mas poderá decidir se o card volta para o seu grimório ou para o cemitério.

Essa coleção tem alguns cards com habilidades que são desencadeadas toda vez que uma criatura que você controla explora. Essas habilidades serão desencadeadas mesmo que a criatura deixe o campo de batalha e explore, conforme descrito acima. Há muito a ser descoberto. Invista nisso!

Soltar velas!

Os Veículos voltaram em Ixalan, prontos para levar suas forças para a vitória.

Nada mudou na forma como os Veículos funcionam desde sua última aparição. Eu escrevi sobre os Veículos no artigo sobre as mecânicas de Kaladesh, então vou repetir o que disse de forma resumida:

Cada Veículo começa como um artefato. Ou um artefato com potencial... mas eles não vão pegar e atacar o oponente sozinhos! Nem mesmo Kaladesh Ixalan conseguiu desenvolver o carro navio pirata que navega sozinho, ainda. Cada Veículo tem uma habilidade tripular que o transforma em uma criatura artefato.

Para ativar a habilidade tripular, vire qualquer número de criaturas que você controle com poder igual ou superior ao número de tripular. Já que a habilidade tripular não usa o símbolo de virar, você pode virar qualquer criatura desvirada que você controla, inclusive criaturas que acabaram de entrar no campo de batalha. Você pode até virar um Veículo já animado para tripular outro Veículo.

Descobrindo uma nova... face

Ixalan também marca a volta dos cards dupla-face. Mas, em vez de mostrar uma criatura se transformando em outra versão dela mesma, os cards dupla-face dessa coleção destacam os contos e ferramentas da descoberta.

As regras que regem os cards dupla-face continuam inalteradas. Se você já sabe como eles funcionavam antes, já está quase pronto para os novos cards dupla-face. Mas tem uma coisa, já vista no Mapa do Tesouro/Angra do Tesouro, o reverso é um terreno. Não apenas isso, mas um terreno com uma linda e nova moldura no estilo de um mapa. Transformar uma permanente em um terreno não é o mesmo que jogar um terreno. Angra do Tesouro não entra no campo de batalha, e não conta como a sua jogada de terreno do turno.

Lembre-se de que transformar um card virado para a sua outra face não o desvira. Então, se você virar Mapa do Tesouro para ativar sua habilidade e ele se transformar, a Angra do Tesouro que você encontrar estará virada. Mas e todo aquele Tesouro!

Se os cards dupla-face são novidade para você, segue um resumo de como funcionam: cada card dupla-face tem uma face frontal. Para todos os cards dupla-face de Ixalan, essa é a face com um ícone de bússola na parte superior esquerda. Essa face é o padrão. A permanente começa no campo de batalha com essa face para cima. Se uma habilidade instrui você a transformar a permanente, você a gira para que a outra face, seu reverso, fique para cima. Seja qual for a face voltada para cima, ela lhe diz o que é aquela permanente e o que ela pode fazer.

Você não pode jogar nenhum dos cards dupla-face de Ixalan com o reverso voltado para cima. * Enquanto não estiver no campo de batalha, o card dupla-face tem apenas as características de sua face. Então, se uma mágica habilita você a procurar um card de terreno em seu grimório, você não pode encontrar Mapa do Tesouro/Angra do Tesouro. Mas, se um feitiço permite que você procure um card de artefato, você pode encontrá-lo.

Planeswalkers da Lenda

Você já viu os Planeswalkers dessa coleção? Vamos conferir o Jace!

Vamos dar uma olhada nessa nova linha de tipo! Planeswalker Lendário — Jace. Você deve ter muitas perguntas. Vamos respondê-las.

A partir dessa coleção, todos os Planeswalkers do passado, do presente e do futuro terão o supertipo lendário. Eles também estarão sujeitos à "regra das lendas". A "regra da singularidade dos Planeswalkers" está se despedindo. O que isso significa? Para resumir, tudo o que há de verdadeiro para as criaturas lendárias vai se aplicar aos Planeswalkers lendários.

De acordo com as novas regras, se um jogador controla mais de um Planeswalker lendário com o mesmo nome, ele deve escolher um e colocar o outro no cemitério do seu dono. Isso quer dizer que se você controla um Jace, Desvendador de Segredos e conjura um Jace, Náufrago Astuto, os dois podem existir sob o seu controle.

Os Planeswalkers vão continuar a ter os tipos de planeswalker (Jace, Nissa, Bolas e assim por diante). Porém, esses subtipos não serão usados por nenhuma regra para determinar o que um jogador pode manter sob controle. Cards como Derrota de Jace ainda poderão se referir a esses subtipos.

Orazca aguarda!

Dinossauros. Piratas. Tritões. Vampiros. Escolha bem seus companheiros de viagem e as riquezas de Ixalan estarão ao seu alcance. Ou chame alguns amigos e participe do Pré-lançamento. Boa sorte!