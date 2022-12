Bem-vindo a um mundo da invenção.

Kaladesh é um mundo diferente de tudo que já vimos. É um plano lindo onde se preza a incrível perícia dos artífices e artefatos maravilhosos são construídos e utilizados. Artesãos e Pilotos em Veículos passeiam tranquilamente pelas ruas. De todos os planos do Multiverso, deve ser um dos melhores para passar umas férias no momento.

Então, por que não planejar suas férias em Kaladesh hoje mesmo com uma visita a seu Pré-lançamento local? É a única forma de ter os cards nas mãos antes mesmo que eles cheguem às lojas, permitindo que você veja e confira a coleção antes de todo mundo!

Então onde exatamente você pode achar um Pré-lançamento, e o que pode esperar de um? Leia a seguir!

O mundo maravilhoso dos Pré-lançamentos

Os Pré-lançamentos são os meus eventos de Magic preferidos.

Não importa em que época do ano ou onde eu esteja no mundo, eu sempre tento dar uma olhada em um Pré-lançamento local. Por quê? O Pré-lançamento é um dos jeitos mais divertidos de jogar Magic!

Você senta, recebe cards novos em folha e descobre ao mesmo tempo que todo mundo como quer usá-los. É uma competição equilibrada em um ambiente informal, onde todos partilham aquela energia entusiástica e a empolgação com uma nova coleção de Magic!

Eu fui ao meu primeiro Pré-lançamento aos onze anos, e me apaixonei instantaneamente. Quinze anos depois isso não mudou muito.

Os Pré-lançamentos são ótimos porque a coleção é novinha e todos estão em pé de igualdade - já que todos estão jogando pela primeira vez com a coleção, explorando os novos cards em um ambiente descontraído e divertido. É muito divertido! Até mesmo as pessoas que jogam desde o início do Magic esperam cada Pré-lançamento ansiosamente.

Se você é um veterano de Deck Selado, pode ser que queira pular para a próxima seção, onde eu falo sobre algumas diferenças que você pode esperar na sua loja local para Kaladesh. Mas se você estiver começando nesse mundo louco do Deck Selado, ou só estiver procurando umas dicas extras, continue lendo!

Beleza. Vamos repassar o que talvez seja o mais importante: encontrar um lugar para jogar em um Pré-lançamento! Afinal, não dá para jogar se você não sabe onde ir. Como fazer isso?

Bem, se você ainda não frequenta uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma perto de você! A loja pode até oferecer pré-cadastro. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz um pré-cadastro. A melhor hora de descobrir que um evento está lotado decididamente não é quando você chega lá e descobre que não pode jogar. Por isso, programe-se.

Então você já escolheu uma loja. Excelente!

Agora é hora de se preparar para uma visita a Kaladesh. Você vai construir o seu deck no próprio evento com os cards que serão entregues lá, mas há muito mais a fazer além disso.

Você deveria levar algumas de suas próprias invenções maravilhosas! Por exemplo: pode ser uma boa ideia levar um deck Padrão para um jogo informal entre as rodadas, um fichário com cards para trocas, papel e caneta para marcar pontos de vida e até mesmo uma garrafa com água. Um evento de Pré-lançamento tende a levar de 4 a 5 horas. Lembre-se de reservar tempo suficiente para o evento inteiro. Pode ser uma boa ideia levar algo como uma barra de cereais ou uma fruta para petiscar, também. (E você pode conferir com a loja, também. Eles podem até vender algum lanche por lá!)

Ok, vejamos. Você já tem uma loja para ir e arrumou a mochila com tudo de que precisa. Você já leu até as últimas histórias de Magic e está por dentro da trama. E é claro que você já viu a Galeria de Imagens de Cards.

Tudo pronto! Agora é hora de você sair e abrir uns pacotinhos!

Kit de ferramentas do inventor

Quando você chegar ao Pré-lançamento e sentar para jogar, você receberá uma caixa de deck... mmm... criativa... com tudo de que precisa para construir seu deck. Confira esta maravilha da engenharia!

Nossos designers de produto aqui na Wizards têm trabalhado para inventar alguns detalhes realmente interessantes para uma caixa de deck normal, e eu adorei o jeito como ficou a de Kaladesh! E é ainda melhor ao vivo.

Tudo com que você vai jogar vem na caixa, além de alguns bônus.

Por exemplo, você encontrará este gracioso marcador de pontos de vida Spindown para levar para casa:

Agora, tem um elemento crucial que eu ainda não comentei, na verdade o mais crucial de todos: a construção do deck! Então prepare-se, porque está na hora de...

Inventar seu amanhã

O mais importante dentro do seu kit do Pré-lançamento são os seis boosters que trazem os cards para construir seu deck selado, além de seu card promo de Pré-lançamento tinindo. (Que pode ser qualquer raro ou mítico raro da coleção!)

Mas antes de mais nada, vamos abrir os pacotinhos! Muito bem, você tem uma pilha de cards.

E agora?

É hora de construir o seu deck, é claro!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck usando apenas os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferente de um deck Construído normal, onde o número mínimo de cards é 60, você só precisará de 40 cards para jogar.

A primeira coisa a fazer é encontrar um método para escolher as cores com que jogar. Eu recomendo jogar com duas cores.

Algumas coisas que podem fazer você gravitar para determinadas cores são:

Um card raro forte que tenha lhe empolgado de verdade

Muitos cards de "remoção" que possam lidar com as criaturas de seu oponente

Muitos cards jogáveis daquela cor

Uma boa curva de mana naquela cor — ou seja, muitas criaturas de custos diferentes

O ideal é que as cores que você escolher se encaixem em todos os quatro, mas atender a dois ou três já é muito bom.

Independentemente do seu método, você vai precisar selecionar o que vai jogar. Se você tiver dificuldades no Pré-lançamento, peça ajuda a jogadores à sua volta. (Você pode fazer isso no Pré-lançamento; todo mundo está ali para se divertir!)

Não importa o método, o importante é escolher suas cores. A partir daí, como pegar tudo que você tem e escolher os 22 ou 23 cards que farão parte do seu deck?

Veja aqui um procedimento que pode ajudar!

Primeiro, arrume suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas estarão disponíveis para você conjurar em cada parte do jogo. (Não disponha seus cards que não sejam de criatura nesse momento, a menos que sejam cards que você planeja usar assim que tiver mana suficiente — por exemplo, você geralmente vai conjurar um Quebra-cabeça do Metalofiador no segundo turno, mas geralmente um Raio Domesticado não é prioridade no terceiro turno.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom Deck Selado. Você não quer uma tonelada de cards em qualquer ponto da curva. É importante que você consiga um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim. Como regra geral para o formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0 – 2 criaturas

2 manas: 4 – 6 criaturas

3 manas: 3 – 5 criaturas

4 manas: 4 criaturas

5 manas: 3 criaturas

6+ manas: 1 – 2 criaturas

Isso está longe de ser bom e rápido, mas é um bom lugar para começar. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Agora que você decidiu a sua base de criaturas, é hora de adicionar alguns feitiços! Escolha os favoritos das suas cores até levar seu número de cards a 22 ou 23. Aí, você vai estar pronto para seguir em frente pela parte das mágicas!

As mágicas mais interessantes são as que nós chamamos de "mágicas de remoção" - ou seja, mágicas que neutralizam as criaturas dos oponentes, seja pelo dano, mantendo-as viradas, ou simplesmente as destruindo. O Deck Selado em Magic baseia-se em criaturas, portanto jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar criaturas de oponentes.

Kaladesh é particularmente interessante por ter um número alto de artefatos em comparação a uma coleção de Magic típica. Você terá mais opções de artefatos que o normal. A menos que também sejam criaturas, eles devem ser contados como mágicas que não são de criatura. Assim, limite-se àqueles com que realmente quer jogar.

Além disso, Kaladesh apresenta os Veículos! Darei mais informações sobre como exatamente eles funcionam depois (ou você pode simplesmente clicar aqui), mas eles são meio criaturas. No entanto, você precisa de (outras) criaturas para conseguir tripulá-los. Se você jogar com alguns Veículos, poderá tratá-los como criaturas em sua contagem, mas cuidado para não jogar com muitos, ou você pode acabar com uma mesa cheia de Veículos sem nada para pilotá-los!

Interessado em mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas o ideal é se manter em 40. Cada card com que você joga acima de 40 diminui sua probabilidade de comprar aquele raro incrível que você colocou em seu deck!

A proporção de terrenos que você deve procurar é mais ou menos 17 terrenos para 23 cards de outros tipos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratinhas, uma só criatura grande vai poder derrubar todas. Do mesmo modo, se todas as criaturas forem grandes e de custo alto, você corre o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Tente criar uma combinação de criaturas que custam dois, três, quatro ou cinco manas. Mais jogos de Deck Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! Com frequência, jogos de Deck Selado chegam a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar garantem que você possa passar por essas muralhas de criaturas.

Se quiser mergulhar de cabeça no Deck Selado, aqui estão alguns artigos que você pode ler para saber mais:

Gigante de Duas Cabeças

Algumas lojas também dão suporte a uma versão do Deck Selado chamada Gigante de Duas Cabeças (que costuma ser abreviada como ''G2C''), na qual dois jogadores se juntam para enfrentar outros dois. Cada dupla recebe duas caixas do Pré-lançamento, a partir das quais constrói seus decks.

Como funciona?

Bom, a versão simples é: você e um amigo montam juntos dois decks com 40 cards cada, como uma equipe. Depois, vocês jogam contra outras duplas em rodadas com 1 partida cada.

Como esse tipo de formato multijogador funciona? É simples: terrenos e criaturas são separados, mas vocês compartilham os pontos de vida (30 no total) e jogam seus turnos simultaneamente - além disso, vocês podem bloquear para salvar um ao outro! Para fazer o melhor possível, vocês precisam trabalhar juntos e superar a dupla oponente.

Outra coisa legal sobre o Gigante de Duas Cabeças é descobrir quais cards funcionam melhor ainda no G2C! Veja Infiltrador das Torres, por exemplo.

Ele causa 1 ponto de dano a cada oponente, o que significa que, quando esta criatura se torna virada — talvez para tripular um veículo ou atacar — ela causa 1 ponto de dano a cada um de seus oponentes. São 2 pontos de dano aos 30 pontos de vida combinados deles! Bum!

Quer saber mais sobre como o G2C funciona e alguns dos detalhes de jogo? Não deixe de conferir a página que tem tudo sobre isso clicando aqui.

Duelo Aberto

Se passar um dia inteiro jogando num torneio não é o seu jeito favorito de jogar Magic ou você tem pouco tempo, mas quer vivenciar a empolgação de Kaladesh no seu próprio ritmo, você pode entrar no Duelo Aberto!

Você recebe um Deck de Planeswalker de 60 cards pronto para jogar e o usa para enfrentar outros participantes do Duelo Aberto, inclusive jogadores do torneio principal que estejam entre uma rodada e outra! Essa é uma boa alternativa caso não tenha certeza se você quer participar do Pré-lançamento ou não possa dedicar 5 horas a um evento de Pré-lançamento. Você pode apenas jogar partidas de Duelo Aberto quando quiser. Além disso, é divertido!

Pergunte se a loja mais próxima de você faz Duelo Aberto no Pré-lançamento e prepare-se para lutar!

Mecânicas de Kaladesh

Veículos, tanta energia e fabricação em massa! Kaladesh tem um monte de habilidades novas à solta por aí. Meu conselho é que você dê uma olhada no artigo sobre as mecânicas para ter uma ideia mais completa das novidades ou, se preferir uma versão resumida, assista a esses vídeos que cobrem o assunto de forma detalhada:

Boas-vindas a Kaladesh

É uma coleção nova em folha, e é difícil achar uma hora melhor para ir a um Pré-lançamento! Dê mais uma olhada na Galeria de Imagens de Cards, faça o pré-cadastro em sua loja local e prepare-se para se divertir no Pré-lançamento!

Essa foi uma boa apresentação de nosso caminho até o Pré-lançamento. E, enquanto a Feira dos Inventores de Kaladesh vai de vento em popa, esse é um bom final para o nosso artigo.

Tem alguma ideia ou pergunta? Fique à vontade e me mande! Você pode entrar em contato comigo por tuíte ou enviando uma pergunta para o meu Tumblr. A gente se vê!

Aproveite o maravilhoso mundo de Kaladesh!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight