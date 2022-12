Wizards of the Coast

[Nota do Editor em 18 de fevereiro de 2022: Este artigo originalmente listava os terrenos Ukiyo-e como parte dos Decks de Commander de Kamigawa: Dinastia Neon e foi atualizado para esclarecer que apenas terrenos básicos estão incluídos.]

Em 18 de fevereiro, Kamigawa: Dinastia Neon chegará às lojas no mundo todo e, com a coleção, dois novos Decks de Commander com reimpressões incríveis e novos cards poderosos.

Dê uma olhada em todos os cards novos e antigos na Galeria de imagens de cards de Commander de Kamigawa: Dinastia Neon, bem como nas versões de arte estendida dos cards de Commander de Kamigawa: Dinastia Neon, disponíveis nos Boosters de Colecionador, na Galeria de imagens de variantes de Kamigawa: Dinastia Neon — incluindo cards não encontrados nesses decks, exclusivos dos Boosters de Coleção e de Colecionador de Kamigawa: Dinastia Neon!

Apertem os cintos

1 Jace, Arquiteto do Pensamento

1 Shorikai, Motor da Gênese

1 Monitorador Aéreo

1 Tamberrador

1 Impositor da Alma Férrea

1 Extinção Orgânica

1 Soltar na Memória

1 Reconfiguração Veloz

1 Acesso Negado

1 Despertador da Ciberpropulsão

1 Meca Impostor

1 Canhoneiro Kappa

1 Katsumasa, o Animador

1 Ladra de Pesquisas

1 Vigilância Universal

1 Unidade de Recuperação Imperial

1 Meca Mobilizador

1 Protótipo do Prodígio

1 Meca Hacker de Energia

1 Almirante Aeronauta

1 Armado e Blindado

1 Mecanotitã Cataclísmico

1 Esmagar o Contrabando

1 Despachar

1 Presente Generoso

1 Arcanjo Indomável

1 Forjador de Myr

1 Parélio II

1 Sram, Edificador Sênior

1 Espadas em Arados

1 Teshar, Apóstolo da Ancestral

1 Emry, Espreitadora do Lago

1 Escultor de Etherium

1 Mestre do Etherium

1 Desvio de Realidade

1 Forjador de Enigma

1 Sai, Topterista Mestre

1 Rede de Espionagem de Tópteros

1 Conjurado por Pensamento

1 Engenheiro Vedalkeano

1 Ladra dos Turbilinos

1 Coruja do Arcanista

1 Dança da Vivenda

1 Hanna, Navegadora

1 Raff Capasheno, Mago de Bordo

1 Sinete Arcano

1 Sinete Azorius

1 Arado Colossal

1 Carruagem do Agricultor

1 A Pedra Fellwar

1 Inspetor da Fundição

1 Myr de Ouro

1 Espelho das Miragens

1 Colosso Caminhante da Paz

1 Karve dos Salteadores

1 Myr da Cintilação

1 Myr de Prata

1 Soberana Celeste, Capitânia do Cônsul

1 Cóptero do Contrabandista

1 Anel Solar

1 Simulacro Solene

1 Bons Ventos

1 Torre de Comando

1 Pomar Exótico

1 Cidade Portuária

1 Riacho da Pradaria

1 Vastidão de Skycloud

1 Torre da Indústria

1 Templo da Iluminação

15 Planície

15 Ilha

Melhorias Ilimitadas

(Nota do Editor: o deck de Commander Melhorias Ilimitadas foi inadvertidamente impresso com duas cópias de Vale de Piromusgo, em vez de um terreno básico adicional. Os jogadores que quiserem jogar este deck em Commander devem trocar a cópia extra de Vale de Piromusgo por um terreno básico de sua escolha.)

1 Boi de Agonas

1 Kaima, a Calma Fraturada

1 Esquadrão de Batalha Akki

1 Colisão de Reinos

1 Kami da Celebração

1 Armadura de Batalha Komainu

1 Ajuda dos Espíritos da Fumaça

1 Fúria Implacável

1 Acólito Ascendente

1 Concórdia com os Kamis

1 Kosei, Senhor da Guerra Penitente

1 Harmonia com os Kami

1 Rejuvenescedor Exuberante

1 Guardasseda

1 Transplantador Tanuki

1 Orochi Custódia da Fusão

1 Fonte Termal Revigorante

1 Robô-guia de Towashi

1 Cadáver Ambulante

1 Formiga Agitadora

1 Reação em Cadeia

1 Distorção Caótica

1 Maestria Elemental

1 Arrasa-quarteirões Goblin

1 Krenko, Chefão da Rua do Estanho

1 Sombra Mutável

1 Tempestade de Estrelas

1 Esmagador Taurino

1 Limo Ácido

1 Sombra de Urso

1 Fera Interior

1 Campeão de Lambholt

1 Fertilídio

1 Ancião Esquecido

1 Hidra da Gênese

1 Percepção do Caçador

1 Alcance do Kodama

1 Guardião Leal

1 Provação de Niléia

1 Protetor Primevo

1 Crescimento Exuberante

1 Rishkar, Renegado de Peema

1 Especialidade de Rishkar

1 Ancião da Tribo Sakura

1 Revelação Xamânica

1 Sombra de Cobra

1 Majestade da Alma

1 Behemoth Quebra-lanças

1 Surto de Matavasta

1 Hidra Língua-de-chicote

1 Dizimar

1 Grumgully, o Generoso

1 Assassino de Mago

1 Ritmo dos Selvagens

1 Ulasht, a Semente do Ódio

1 Sinete Arcano

1 Lâmina Negra Reforjada

1 Aglomerado de Ossos

1 Jorra-fogo

1 Anel Solar

1 Botas Pé-ligeiro

1 Espada da Vingança

1 Clareira das Cinzas

1 Torre de Comando

1 Pomar Exótico

1 Trilha de Caça

1 Gleba Gruul

2 Vale de Piromusgo

1 Palácio de Opala

1 Oran-Rief, a Matavasta

1 Ravina Enfurecida

1 Templo do Abandono

12 Montanha

14 Floresta