Kamigawa é um mundo familiar para muitos jogadores. Nele nasceram vários tipos de criatura muito queridos, e suas lendas definem os campos de batalha até hoje. Mas a era da Guerra dos Kami se foi, dando lugar a um futuro brilhante e arrojado. Kamigawa: Dinastia Neon traz uma visão dinâmica de um mundo de guerreiros e espíritos, poesia e lâminas. Vamos dar uma olhada nas novas habilidades e mecânicas que nos esperam.

Reconfigurar

Pare em qualquer esquina de Towashi e olhe em volta. É fácil imaginar que esse lugar tenha uns equipamentos espetaculares. E você tem razão. Reconfigurar é uma nova habilidade encontrada em cards de Equipamento. Na verdade, cards de criatura Equipamento. Vejamos o Lançador Símio.

Como anunciado, os card com reconfigurar são tanto criaturas artefato quanto Equipamentos. Eles entram no campo de batalha soltos. Como Lançador Símio é uma criatura artefato, ele pode atacar, bloquear e fazer tudo que uma criatura faz. E isso nos leva a reconfigurar.

Reconfigurar representa duas habilidades ativadas e mais um pouco. Primeiro, como num feitiço, você precisa pagar o custo de reconfigurar para anexar o Equipamento a uma criatura que você controla. Você pode fazer isso se o Equipamento estiver solto, ou pode fazer para mover o Equipamento de uma criatura que você controla para outra. Esta parte de reconfigurar faz exatamente o mesmo que equipar. A parte do "mais um pouco" é uma regra que diz que um Equipamento com reconfigurar que se torne anexado a uma criatura deixará de ser uma criatura.

Mas... não é só isso! A outra habilidade ativada de reconfigurar permite que você solte o Equipamento, fazendo com que ele volte a ser uma criatura artefato. Esta segunda habilidade tem o mesmo custo e também pode ser ativada somente como um feitiço.

A habilidade de soltar Equipamentos pode parecer simples, mas a flexibilidade tática que ela oferece pode fazer a diferença em jogos. Lembre-se de que virar uma criatura (digamos, para atacar com ela) não faz com que nenhum Equipamento anexado seja virado. Isso significa que soltar um equipamento depois do combate resultará em uma criatura artefato desvirada, pronta para bloquear (desde que o Equipamento esteja desvirado).

Como sempre, cuidado ao soltar ou mover Equipamentos depois do combate. Se aquele Equipamento concedia um bônus de resistência a uma criatura que sofreu dano, aquele dano pode se tornar letal. Você provavelmente não quer que as suas criaturas caiam mortas de repente.

Modificado

É de se esperar que aprimorar suas criaturas seja recompensador, mas vários cards em Kamigawa: Dinastia Neon elevam isso a outro patamar. Esses cards se referem a criaturas modificadas que você controla. Isso significa qualquer criatura que você controla que esteja equipada, que esteja encantada por uma Aura que você controla ou que tenha um marcador. Para demonstrar, veja Akki Custódio das Brasas.

Nem todo card interage da mesma forma com as criaturas modificadas que você controla. Enquanto Akki Custódio das Brasas verifica quando uma delas morre, outros podem contá-los e preferir que eles vivam, fiquem mais fortes, ataquem seus oponentes, etc.

Nas letras miúdas, Auras controladas por outros jogadores não fazem com que criaturas que você controla se tornem modificadas. Assim, você pode conjurar Auras como Pacifismo sem se preocupar em tornar melhores as criaturas de seu oponente. Quanto a marcadores, não importa como o marcador foi colocado naquela criatura nem que tipo de marcador seja. Marcadores +1/+1 modificam tanto quanto marcadores -1/-1.

Sagas

Histórias do passado permeiam a paisagem de Kamigawa. Elas estão em cada sacrário ribeirinho e cada arranha-céu adornado com neon. Algumas das histórias mais conhecidas de Kamigawa acabaram figurando em cards de Saga.

As Sagas são um subtipo de card de encantamento que retorna. Cada Saga entra no campo de batalha com um marcador de conhecimento. Isso faz com que a primeira habilidade de capítulo seja desencadeada. No início de sua fase principal pré-combate, adicione um marcador de conhecimento e a próxima habilidade de capítulo será desencadeada. Em Sagas anteriores, você as sacrificava depois que a última habilidade de capítulo era desencadeada, mas estas Sagas são ligeiramente diferentes. Fazendo jus ao nome das Sagas, vá lendo...

As Sagas desta coleção são todas cards dupla face transformáveis, mas não se transformam enquanto estão no campo de batalha. Em vez disso, cada uma tem uma terceira habilidade de capítulo que a exila e devolve ao campo de batalha virada sob o seu controle. No reverso do card há uma criatura encantamento que pode ser familiar para alguns de vocês. Cada uma é baseada numa lenda popular do passado de Kamigawa.

Gire o card

Gire o card

Gire o card

Vamos falar da nova moldura. Embora a moldura estrelada tenha se originado em Theros, no reino de Nyx, achamos que a cintilação daquela moldura pode ser adequada a criaturas encantamento de qualquer lugar do Multiverso. Você vai encontrar essa moldura nas criaturas encantamento que surgirem daqui para a frente.

As Sagas também trazem dois novos ícones. Os Historiadores Vivos são um grupo de contadores de histórias que preserva a tradição por meio do teatro e da música. Você vai encontrar vários deles nesta coleção, às vezes usando leques nas apresentações, por isso achamos que seria bacana usá-los para representar a narração dessas histórias. Na face frontal eles apresentam um leque fechado. No reverso, o leque está aberto, representando a conclusão da história e, se tudo der certo, a conclusão da história de seu oponente.

Ninjutsu

O ninjutsu, introduzido na trilogia original de Kamigawa, dá um toque de surpresa ao combate. Toda criatura não bloqueada pode ser um Ninja disfarçado! Ninjutsu é uma habilidade ativada de criaturas raramente vistas, como Trilha-sombras Dokuchi.

O ninjutsu permite que um Ninja saia sorrateiramente de sua mão e entre de fininho no campo de batalha virado e atacando. Para ativar uma habilidade ninjutsu, revele o card com ninjutsu de sua mão e pague o custo de ninjutsu. Então, escolha uma criatura atacante não bloqueada que você controla e devolva-a à mão de seu dono. Lembre-se de que uma criatura atacante só deixa de ser bloqueada depois da declaração de bloqueadores. Se uma criatura atacante for bloqueada mas todos os bloqueadores forem removidos antes que o dano de combate seja causado, a criatura atacante ainda estará bloqueada, de modo que você não poderá devolver aquela criatura para ativar uma habilidade ninjutsu.

O Ninja entrará no campo de batalha virado e atacando o mesmo jogador ou planeswalker que a criatura devolvida estava atacando. Como os bloqueadores já terão sido declarados neste combate, o Ninja provavelmente estará livre para causar dano de combate. Tecnicamente, você pode ativar ninjutsu durante a fase de combate depois que o dano de combate for causado. Isso geralmente não acontece, mas se sua criatura atacante tiver iniciativa, você poderá fazer alguns truques.

Canalizar

Nossa próxima mecânica que retorna é canalizar. As habilidades de canalizar aparecem em diversos cards de permanente nesta coleção. As permanentes são ótimas, mas às vezes você precisa de um impacto mais imediato. Cada habilidade canalizar permite que você descarte de sua mão um card com a habilidade para obter um efeito. Os detalhes variam, mas veja aqui um card com uma habilidade canalizar, Grande Tanuki.

Cães gigantes 6/5 com atropelar são ótimos no final do jogo, mas se você tiver empacado em três terrenos, comprá-los pode ser frustrante. O Grande Tanuki pode ajudar você a expandir sua capacidade de mana nos turnos intermediários e, se aparecer mais tarde, ajudar você a finalizar o jogo.

Boas vindas de volta para o futuro

Memória e imaginação colidem em Kamigawa: Dinastia Neon, e nesta coleção você vai encontrar muito mais do que viu aqui. Há referências interessantes, designs inovadores e muitos personagens poderosos esperando para serem descobertos. Divirta-se!