É um lindo dia em Kamigawa conforme você guia sua moto com rodas neon pelo centro da cidade. Mesmo durante o dia, as muitas placas de neon brilham com uma aura mágica e você vê um ser feito inteiramente de massa de macarrão entrar numa cafeteria. Você sorri e freia para um grupo de historiadores jukai cruzarem as ruas antes de manobrar sua moto para dentro de um parque cheio de ácer-palmatos. Folhas vermelhas flutuam pelo ar e uma pousa na sua cesta de piquenique conforme você a tira do alforge junto com uma toalha. Você se prepara no leito do rio, perto o bastante da água para tirar as botas e molhar os dedos. Quando o faz, a água se ergue e começa a tomar forma. É o kami do rio e você chegou bem na hora em que vocês marcaram o almoço.

Kamigawa: Dinastia Neon está explodindo de cor, kami e um pouco de caos. Vamos falar sobre o que podemos encontrar nessa coleção bem como quais produtos são perfeitos para você construir um deck personalizado para entrar em batalha. Queira você criar um deck de Samurai, encher seu grimório de cards de ninjutsu ou jogar com um deck baseado no leve brilho dos kami, há espaço especial para você em Kamigawa.

Boosters da Coleção

Boosters da coleção são uma forma empolgante de ampliar sua coleção. Você tem muito mais chance de obter vários raros em boosters da coleção do que em boosters de draft. Os Boosters da Coleção de Kamigawa: Dinastia Neon sempre contém um card com tratamento Ninja ou Samurai, um card metalizado tradicional e um card de ilustração. Entre metalizados e não-metalizados, 45% dos boosters da coleção contém pelo menos um terreno ukiyo-e. Os boosters da coleção comuns e incomuns contam historinhas sobre Kamigawa e sempre há a chance de abrir um card d'A Lista.

Desde Innistrad: Caçada à Meia-noite, estivemos incluindo mais conteúdo de Commander nos boosters da coleção. Além dos cards de "face" das quatro criaturas lendárias dos decks de Commander de Kamigawa: Dinastia Neon, você pode encontrar mais oito cards de Commander novinhos em Magic que não são encontrados nesses decks de Commander.

Boosters da Coleção de Kamigawa: Dinastia Neon contém:

Pelo menos um card raro ou mítico raro (aproximadamente 27% dos boosters da coleção contém 2 raros ou míticos raros, 3% contém 3 e menos de 1% contém 4).

1 card tradicional metalizado de qualquer raridade, incluindo cards Booster Fun

1 comum ou incomum com tratamento Ninja ou Samurai

1 terreno ou terreno metalizado, incluindo terrenos ukiyo-e

1 card de arte ou card de arte metalizado carimbado

1 comum ou incomum dupla-face

3 cards comuns tematicamente ligados

2 cards incomuns tematicamente ligados

2 curingas de qualquer raridade, incluindo cards dupla-face, terrenos ukiyo-e e cards Booster Fun

1 card de ficha, anúncio ou de ajuda ou um card d'A Lista

Boosters da coleção estão disponíveis individualmente e em expositores de 30 boosters. Se você comprar um expositor, pode estar habilitado para esse promo metalizado especial de Compre uma caixa com arte de Yoji Shinkawa — pergunte na sua loja local!

Boosters de Draft

Boosters de draft são perfeitos para experiência de Draft ou Selado de Magic. Esses boosters são otimizados para draft, então não incluem aqueles doze cards de Commander encontrados nos boosters da coleção, mas contém todas as versões Booster Fun de cards que você pode abrir nos boosters da coleção, incluindo versões metalizadas.

Boosters de Draft de Kamigawa: Dinastia Neon incluem:

1 card raro ou mítico raro

1 card comum ou incomum dupla-face

3 cards incomuns

9 cards comuns (em 33% dos pacotes de Kamigawa: Dinastia Neon, um metalizado tradicional de qualquer raridade substitui um comum).

1 card de terreno, sendo um terreno ukiyo-e em 33% dos boosters de draft

1 card de ficha, anúncio ou ajuda

Você pode comprar boosters de draft individualmente ou em expositores de 36 boosters. Como com boosters da coleção, sua compra de expositor pode ser válida para um promo de Compre uma caixa — pergunte na sua loja local!

Boosters de Colecionador

Boosters de colecionador são a melhor forma de colecionar os melhores cards em Kamigawa: Dinastia Neon. Você encontrará cinco raros ou míticos raros e várias variantes Booster Fun e metalizados tradicionais em cada booster. Cards metalizados gravados, cards com arte estendida e até mesmo o novo tratamento especial de tinta neon são exclusivos dos Boosters de Colecionador de Kamigawa: Dinastia Neon. Para mais informação sobre esses tratamentos, confira o artigo Colecionando Kamigawa: Dinastia Neon

Cada Booster de Colecionador de Kamigawa: Dinastia Neon contém:

1 Booster Fun metalizado raro ou mítico raro Normalmente isso é um card metalizado tradicional com um tratamento sem borda, Ninja, Samurai, Phyrexiano, brilho leve ou de arte estendida, mas ocasionalmente você abrirá um raro ou mítico metalizado gravado ou mesmo um metalizado tinta neon.

1 raro ou mítico raro não-metalizado sem borda, Ninja, Samurai, Phyrexiano ou brilho suave

1 raro ou mítico raro não-metalizado com arte estendida ou sem borda. Os únicos cards sem borda nesse espaço são os planeswalkers sem borda; se você abrir um terreno lendário ou Dragão nesse espaço, terá uma versão de arte estendida.

1 raro ou mítico raro de Commander não-metalizado com arte estendida de Kamigawa: Dinastia Neon

1 raro ou mítico raro tradicional metalizado

1 terreno ukiyo-e metalizado tradicional

1 Ninja comum ou incomum metalizado tradicional

1 Ninja comum ou incomum não-metalizado

1 Samurai comum ou incomum metalizado tradicional

1 Samurai comum ou incomum não-metalizado

1 comum ou incomum dupla-face metalizado tradicional

2 incomuns metalizados tradicionais

2 comuns metalizados tradicionais

1 ficha metalizada tradicional dupla face

Decks de Commander

Veículos e criaturas modificadas dominam os dois decks de Commander de Kamigawa: Dinastia Neon. Kotori, Piloto Prodígio, comanda Apertem Os Cintos, um deck branco e azul cheio de Veículos na linha expressa para a vitória. Chishiro, a Lâmina Despedaçada, comanda Melhorias Liberadas, um deck vermelho e verde com criaturas pedindo para serem aprimoradas e liberadas no campo de batalha. Ambos os decks contém 15 cards de Commander novos em Magic de Kamigawa: Dinastia Neon e um comandante de exibição metalizado gravado.

Pacote

Pacotes são uma excelente forma de começar sua coleção de Kamigawa: Dinastia Neon. Como parte de nossos esforços para diminuir plástico nas nossas embalagens, trocamos o embrulho por uma caixa com selos de segurança em cada ponta.

Cada Pacote contém oito boosters da coleção e uma caixa grande para guardá-los, além de mais surpresas.

1 Invocar o Desespero metalizado com arte alternativa

20 terrenos básicos metalizados

20 terrenos básicos não-metalizados

1 dado d20 spindown grande exclusivo

Pacote de Pré-lançamento

A primeira chance de jogar Kamigawa: Dinastia Neon é o Pré-lançamento. Em cada Pré-lançamento, você recebe um Pacote de Pré-lançamento e constrói um deck com os cards nele!

Cada Pacote de Pré-lançamento contém:

6 Boosters de Draft de Kamigawa: Dinastia Neon

1 raro ou mítico raro de Kamigawa: Dinastia Neon com um selo metalizado anual

1 dado d20 spindown

1 caixa de deck reutilizável com divisor

1 card de código do MTG Arena

Boosters Temáticos

Boosters temáticos são uma excelente forma de adicionar alguns cards novos ao seu deck. Você pode obter Boosters Temáticos de Kamigawa: Dinastia Neon cheios de cards da cor à sua escolha — ou cheio de Ninjas — como uma excelente forma de conferir a coleção. Cada booster temático contém um ou dois raros e/ou míticos raros e 33 a 34 comuns e incomuns.

Booster de Boas-vindas

Jogadores de Magic novatos da América do Norte podem visitar sua loja WPN local para receber um Booster de Boas-vindas.

Assegure-se de conferir o artigo Colecionando Kamigawa: Dinastia Neon do Max para descobrir sobre um tratamento super especial de tinta neon e mais, e assegure-se de ficar em dia com o seu conhecimento dos kami com as histórias do passado de Kamigawa compartilhadas pelos cards de Saga da coleção.

Agora, vá carregar suas armas, alinhe-se com um espírito kami (ou não!) e prepare-se para assumir controle do seu canto de Kamigawa!