Bem-vindo a Tarkir, Planeswalker.

Tarkir está repleto de membros dos cinco clãs ancestrais. Travados em uma guerra uns contra os outros, eles sempre aceitam novos recrutas. E agora, as portas para se juntar a um dos clãs estão abertas para você. Qual dos estandartes dos cinco clãs você escolherá erguer?

É uma escolha importante decidir a qual dos clãs você vai se aliar. E é claro que você não quer se embrenhar nas terras selvagens de Tarkir sem antes saber um pouco sobre cada um dos clãs e o que você vai encarar. É aí que eu entro. É perigoso lá fora e este artigo serve para ajudar você a tornar sua temporada em Tarkir agradável (e vitoriosa).

E onde seria melhor começar a sua jornada em Tarkir do que no Pré-lançamento?

Khanquistando o Pré-lançamento

Ah, os Pré-lançamentos.

Os Pré-lançamentos são alguns dos meus torneios favoritos. E a grande coleção no início de um bloco é o momento perfeito para aparecer! Tudo é novidade para todos os jogadores e vocês podem experimentar a coleção pela primeira vez.

Um Pré-lançamento foi o primeiro grande evento do qual participei quando tinha onze anos de idade, e eles continuam me empolgando até hoje. É a sua primeira chance de jogar com os novos cards antes de todo mundo e ter uma vantagem sobre seus amigos. E como tudo é novidade, é um campo de jogo igualitário; as pessoas ainda não dissecaram o formato por semanas para descobrir a estratégia ideal. E acima de tudo, é um evento mais casual que é muito divertido.

Se você é um veterano de Deck Selado, pode ser que queira pular para a próxima seção, onde eu falo sobre algumas diferenças que você pode esperar na sua loja local para Khans de Tarkir . Mas se você é novo nesse mundo louco do Deck Selado ou está procurando umas dicas extras, continue lendo.

Ok. Bom, o primeiro passo é chegar a uma dessas coisinhas misteriosas (esse é o termo técnico) chamadas "Pré-lançamentos".

Se você ainda não é frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma próxima a você! A loja pode até oferecer pré-cadastro. Os Pré-lançamentos são um dos eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz um pré-cadastro. A melhor hora de descobrir que um evento está lotado decididamente não é quando você chega lá e descobre que não pode jogar. Por isso, programe-se.

Ok. Ótimo. Você encontrou sua loja, excelente!

Ao viajar a um novo plano, você vai querer que a sua mochila de Planeswalker tenha tudo o que você precisa para a aventura! Apesar de você construir o seu deck no evento com cards entregues a você lá, há muito mais a fazer além disso.

Por exemplo, ainda pode ser interessante levar um deck para jogar entre as rodadas por diversão, um fichário para trocas, caneta e papel para marcar seus pontos de vida e até uma garrafa de água com umas barras de granola para matar a fome. Não há dragões em Tarkir. Então, se carne de dragão é a sua refeição favorita, lembre-se de levar um pouco, pois os habitantes locais não terão para vender! Um evento de Pré-lançamento pode durar de quatro a cinco horas, portanto esteja preparado.

Ok, vejamos. Você tem uma loja e já preparou sua mochila da sorte com tudo o que precisa (e um pouco de carne de dragão, se for o caso) para um dia nas regiões selvagens e desconhecidas de Tarkir. Ótimo! Isso quer dizer que é hora de...

Khanceituar seu deck

Khans de Tarkir é um pouco diferente de tudo o que fizemos com Magic no passado: é uma coleção concentrada em clãs, cada um utilizando um "triângulo" de cores. Um triângulo significa duas cores "aliadas" e uma cor "inimiga".

Cada clã luta por uma coisa diferente e tem sua própria habilidade incrível exclusiva (das quais eu falarei mais tarde), mas a primeira escolha que você terá que fazer é decidir a qual clã se aliar. Você receberá uma caixa que tem tudo o que você precisa para criar um deck, inclusive um booster especial cheio de cards que ajudará você a jogar com um deck de clã!

Não sabe qual é o clã ideal para você? Bem, aqui está um guia rápido:

Abzan

Os experientes guerreiros dos Abzan são famosos por sua resistência. Suas criaturas ficam maiores ao longo do tempo, graças a habilidade sobreviver. Resista no início do jogo e sua legião Abzan pode dominar o jogo mais tarde.

Jeskai

Os monges ágeis e estudiosos brilhantes e astutos superam seus oponentes usando a esperteza no combate. A habilidade destreza ameaça fazer as criaturas deles crescerem repentinamente durante o combate, fazendo com que cada oponente pense duas vezes antes de mexer com um guerreiro Jeskai.

Mardu

O clã Mardu incorpora a velocidade do dragão. Esses guerreiros sanguinários tendem a ser exatamente isso no jogo de Magic ! Rápidos, brutais e incansáveis, muitos cards dos Mardu têm raide, que dá a você um bônus adicional se você tiver atacado neste turno. E como você é um Mardu, é claro que você atacou.

Sultai

Os Sultai lidam com opulência e riqueza, mas não se engane, pois eles são cruéis. Usando os mortos como recurso, os Sultai têm a mecânica esquadrinhar para jogar suas grandes ameaças muito mais cedo do que se espera.

Temur

O clã Temur luta com brutalidade. Cheio de criaturas enormes, a mecânica feroz do clã Temur recompensa você por ter criaturas com poder maior ou igual a 4 no campo de batalha, tornando suas grandes ameaças ainda mais perigosas.

Ainda não sabe qual é o clã ideal para você? Faça o teste das guildas!

Tudo bem, agora que você tem um clã em mente, pode escolher! Inscreva-se, diga ao seu organizador de evento o seu clã escolhido e você receberá uma bela caixa de clã. Dentro desta caixa você encontrará várias coisas, mas as mais importantes para você jogar o Pré-lançamento serão seus vários boosters! (Cinco boosters regulares de Khans de Tarkir mais um booster especial, do qual falarei em um instante.)

Abra os pacotes e você terá uma pilha de cards. E agora? Bem, é hora de montar um deck!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck com os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferente de um deck Construído normal, onde o número mínimo de cards é 60, você só precisará de 40 cards para jogar.

A construção de deck em um mundo com tantos cards multicoloridos pode ser difícil. É aí que entra o booster de clã especial.

Ao pegar a sua caixa, você escolheu um clã específico e esse clã combina com o conteúdo do seu "booster escalado" especial, embalado em plástico ao abrir a caixa. Essa experiência de "booster escalado" ajuda você a decidir com quais cores jogar. Esse pacote contém cards somente nas cores do clã escolhido por você, o que significa que é uma escolha bem segura para trabalhar com seu deck.

Apesar de você poder jogar com qualquer cor que escolher, é normalmente vantajoso jogar com as cores do seu clã. Portanto, o que eu recomendaria é deixar de lado todos os cards das outras duas cores que o seu clã não tem e escolher os melhores cards dentro do seu clã. Se houver um card raro muito legal ou um card muito poderoso de outra cor que você queira jogar, coloque-o de lado e volte mais tarde, pois você pode acabar decidindo incluí-lo se tiver os terrenos geradores de mana corretos. Entretanto, em geral você vai querer deixar cards de outras cores de lado desta vez.

Tudo bem, então você reduziu todos os cards do seu clã aos 22-23 cards que entrarão no seu deck? É hora de organizá-los!

Pegue os cards das cores do seu clã e organize as criaturas por ordem de custo de mana, desta forma:

Pegue os cards das cores do seu clã e organize as criaturas por ordem de custo de mana, como no exemplo abaixo (usando os cards de Magic 2015 ) ao clicar na aba de Stats:

[Decklist]

Title: Creature Mana Curve

Format:

Commander:

1 Cruel Sadist

1 Ajani's Pridemate

1 Black Cat

1 Kinsbaile Skirmisher

1 Oreskos Swiftclaw

1 Satyr Wayfinder

1 Walking Corpse

1 Carrion Crow

1 Geist of the Moors

1 Heliod's Pilgrim

1 Hornet Nest

1 Hushwing Gryff

1 Midnight Guard

1 Preeminent Captain

1 Reclamation Sage

1 Xathrid Slyblade

1 Accursed Spirit

1 Gravedigger

1 Paragon of Eternal Wilds

1 Paragon of New Dawns

1 Razorfoot Griffin

1 Roaring Primadox

1 Shaman of Spring

1 Avacyn, Guardian Angel

1 Blood Host

1 Charging Rhino

1 Indulgent Tormentor

1 Rotfeaster Maggot

1 Serra Angel

1 Shadowcloak Vampire

1 Kalonian Twingrove

1 Ob Nixilis, Unshackled

1 Phytotitan

1 Soul of Theros

[/decklist]

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom Deck Selado. Você não quer ter um monte de cards em um mesmo ponto da curva: é importante ser capaz de ter uma mistura de forma que você possa conjurar mágicas baratas no início do jogo e mágicas caras no fim do jogo. Como regra geral para o formato limitado, eu tentaria jogar da seguinte forma.

1 mana: 0 a 2 criaturas

2 manas: 4 a 6 criaturas

3 manas: 3 a 5 criaturas

4 manas: 4 criaturas

5 manas: 3 criaturas

6+ manas: 1 a 2 criaturas

______________________

Total de criaturas : 15 a 22, mas tente ficar perto de 18

Isso está longe de ser bom e rápido, mas é um bom lugar para começar. Pode suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas. (Ou escolhendo-as baseado em quais têm os nomes mais parecidos com bandas de rock. Nesta coleção, eu não culparia você.)

Outra coisa para se lembrar é que às vezes é melhor jogar com duas cores do seu clã e salpicar a terceira, o que significa que você é primariamente das duas cores e joga alguns cards poderosos da terceira. (inclusive seus cards de três cores.) Se ao organizar suas criaturas você perceber que só possui alguns poucos cards de uma das cores, pense em salpicar esta cor em ver de incluí-la completamente.

Agora que você decidiu a sua base de criaturas, é hora de adicionar alguns feitiços! Escolha os favoritos das suas cores até levar seu número de cards a 22 ou 23. Aí, você vai estar pronto para seguir em frente pela parte das mágicas!

A última coisa a fazer é montar a sua base de mana! Em um coleção de três cores, certificar-se de que você pode conjurar suas mágicas é importante. Eu definitivamente colocaria todos os terrenos não-básicos que produzem mana das suas cores. Mesmo que eles entrem no campo de batalha virados, é um pequeno preço a pagar por garantir que você poderá conjurar seus cards a tempo. Geralmente, você terá duas cores no seu deck que têm vários cards com custo de mana baixo, e você vai querer jogar mais terrenos de manas dessas cores do que dos cards com custo de mana mais caro, para garantir que você possa conjurar seus cards baratos a tempo.

Interessado em mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de quarenta cards, mas o ideal é se manter em quarenta. Cada card que você usar além dos quarenta reduz a chance de você comprar aquele card raro fantástico que colocou no deck!

A proporção de terrenos que você deve procurar é mais ou menos dezessete terrenos para vinte e três não-terrenos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se você só tiver criaturas baratas e pequenas, uma única criatura grande acabará com você. Se você só tiver criaturas grandes e caras, corre o risco de ser atropelado. Mantenha-se com uma mistura concentrada em cards de criaturas que custam dois, três, quatro ou cinco manas. Mais jogos de Deck Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três, do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! Com frequência, jogos de Deck Selado chegam a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar garantem que você possa passar por essas muralhas de criaturas.

Se quiser mergulhar de cabeça no Deck Selado, aqui estão alguns artigos que você pode ler para saber mais:

Gigante de Duas Cabeças

Algumas lojas também dão suporte a uma versão do Deck Selado chamada Gigante de Duas Cabeças (que costuma ser abreviada como ''G2C''), na qual dois jogadores se juntam para enfrentar outros dois. Cada dupla recebe dois Pacotes de Pré-lançamento (eles não precisam nem ser os mesmos; você pode descobrir quais dois clãs se dão bem juntos ou dobrar o mesmo clã!) com os quais constrói seus decks. Seu organizador de torneios pode lhe falar mais sobre o G2C se a sua loja der suporte ao formato.

Gêmeos do Estilo do Dragão | Arte: Wesley Burt

Duelo Aberto

Se a ideia de passar o dia em um torneio assusta você ou se você só quiser jogar mais Khans de Tarkir , você pode se envolver no Duelo Aberto.

Neste evento secundário, você recebe um Première Pack de sessenta cards pronto para jogar e o usa para batalhar contra outros participantes do Duelo Aberto, inclusive os jogadores que participam do torneio principal e que estão entre as rodadas! Esta é uma ótima forma de testar a água antes de mergulhar, se você ainda não tiver certeza de que quer participar de um Pré-lançamento ou se não pode dedicar cinco horas a um evento de Pré-lançamento; você pode jogar um Duelo Aberto quando quiser. Além disso, é divertido!

Surpresas eskhandidas

A partir do Pré-lançamento de Khans de Tarkir , nós estamos fazendo algo diferente no modo como lidamos com seu card promocional de Pré-lançamento.

No passado, todos que escolhiam a mesma caixa recebiam o mesmo card de Pré-lançamento. Apesar disso ser ótimo por garantir que todos tivessem um card raro muito legal, tinha o lado ruim de tornar os jogos dos Pré-lançamentos iguais depois de um tempo.

Khans mudou isso um pouco.

Em vez de todos os que escolheram o mesmo clã receberem o mesmo card raro de Pré-lançamento, há uma coleção de oito cards raros metalizados de Pré-lançamento por clã que você pode receber. Você ainda recebe um card do evento que leva a data, mas ele parecerá um pouco mais único do que os antigos cards de Pré-lançamento.

Eu não vou contar quais são eles, mas fique tranquilo. Há criaturas pequenas, criaturas grandes e mágicas. Ah, e cada clã tem a chance de encontrar seu líder como card de Pré-lançamento! Quanto aos outros sete, vá a um pré-lançamento e descubra o que você receberá pessoalmente.

É claro, nem tudo mudou.

Dentro da caixa, você ainda receberá um marcador de pontos de vida Spindown de Khans de Tarkir e também há um cartão de conquistas para cada clã.

Mas há mais uma coisa especial nesses cartões de conquista:

Bem, é hora de falar sobre...

Khancurso dos Campeões

Em Khans de Tarkir , há uma pequena atividade divertida dentro de cada caixa de pré-lançamento que permite a você deixar uma marca permanente em apoio ao seu clã.

Cada loja tem cinco estandartes, um para cada clã. Eles são assim:

Legal, mas pra ficarem ainda mais incríveis, você poderá adorná-los com a sua marca de vitória. Dentro de cada caixa de Pré-lançamento, há um adesivo assim:

Você pode escrever o seu nome nele e colocá-lo no estandarte do seu clã. Como você começa esse processo de decoração?

Bem, primeiro você precisa completar sete das conquistas do seu clã. Preste atenção durante o jogo para marcá-los.

Depois que completar este número, é hora de colocar o seu adesivo. Assine-o, coloque-o no estandarte e deixe-o à mostra a todos que entrarem na loja, para que vejam o poder de guerra do seu clã. Parabéns! Você ficou instantaneamente famoso. As pessoas contarão histórias sobre seus feitos por gerações... ou pelo menos ocasionalmente verão seu nome em um estandarte na loja.

Khanfuso pelas habilidades?

Khans de Tarkir traz incríveis cinco novas mecânicas (e uma antiga e engenhosa!), o que é muito a se aprender. Por sorte, é para isso que serve esta seção! Vamos falar rapidamente sobre elas, cortesia do artigo "Mecânicas de Khans de Tarkir":

Sobreviver

Sobreviver é uma habilidade ativada. Quando a habilidade sobreviver for resolvida, coloque um marcador +1/+1 na criatura.

Destreza

Destreza é uma habilidade desencadeada. Destreza é desencadeada toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura. Quando destreza é resolvida, a criatura recebe +1/+1 até o final do turno.

Esquadrinhar

Mágicas com esquadrinhar são poderosas, mas normalmente têm um alto custo de mana. Ao pagar pela mágica, você pode exilar cards do seu cemitério. Cada card exilado paga 1. Esquadrinhar não pode pagar pelo mana colorido no custo de uma mágica. Além disso, você não pode exilar mais cards do que a quantidade de mana incolor definida no custo de mana.

Raide

Raide é uma palavra de habilidade. As habilidades de raide só se preocupam em saber se você atacou com uma criatura. Cada habilidade raide é diferente. Leia cada uma cuidadosamente para determinar o que elas fazem.

Feroz

Feroz é uma palavra de habilidade que destaca habilidades que se preocupam se você controla uma criatura com poder maior ou igual a 4. Cada habilidade feroz é diferente, mas todas elas dependem de alguma forma de controlar uma criatura com poder maior ou igual a 4.

Metamorfose

Metamorfose é uma mecânica que retorna e permite que você conjure mágicas como criaturas voltadas para baixo. Uma mágica de criatura voltada para baixo é uma criatura incolor 2/2 sem nome, sem tipo, sem habilidades e sem custo de mana. Em vez de pagar o custo de mana (que ela não tem), você paga 3. Se a mágica for resolvida, coloque o card voltado para baixo no campo de batalha, onde ele terá as características acima, em vez das normais dele. Você sempre pode conjurar um card de criatura com metamorfose voltado para cima pagando seu custo de mana normal.

Khanfiança na vitória

Agora que você leu este artigo, está armado com tudo o que precisa para sua jornada em Tarkir. O Pré-lançamento é neste fim de semana. Portanto, vá a sua loja local, escolha o seu clã e divirta-se!

Procurando ainda mais meios de apoiar seu clã fora do Pré-lançamento? Não se esqueça de escolher o seu clã em PlaneswalkerPoints.com para que possa ajudá-lo na tabela de líderes dos clãs. Além disso, os finalistas com as melhores pontuações dos FNMs de cada clã a cada semana terão a oportunidade de deixar sua marca na loja escrevendo seus nomes em um estandarte. Portanto, não perca a chance de se fazer famoso também.

Ah, e uma última coisa: se você estiver curioso sobre todos os cards legais de Khans de Tarkir , a coleção inteira está disponível a partir de agora na Galeria de Imagens de Cards .

Fora isso, se você tiver dúvidas, fique à vontade para me enviar um tweet ou fazer perguntas no meu Tumblr e eu ficarei feliz em ajudar como puder. Quer você esteja procurando dicas sobre Deck Selado ou queira apenas um conselho sobre qual clã escolher (eu darei uma dica: Eu sou conhecido no escritório como "Capitão Abzan"), posso ajudar a tirar suas dúvidas.

Vá e se divirta explorando Tarkir. Espero que você não cruze o caminho de Sarkhan... pelo menos no lado oposto da mesa.

Divirta-se no fim de semana!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight