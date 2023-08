Wizards of the Coast

Vislumbre o futuro no Painel Magic at 30 da Gen Con

Demos início à celebração do 30º aniversário de Magic no ano passado, e continuaremos celebrando com nosso último evento principal do ano na MagicCon: Las Vegas. Contudo, existe uma reunião da qual sabíamos que queríamos participar para celebrar o Magic — a maior e mais antiga convenção de jogos de mesa da América do Norte, a Gen Con!

Além de dar suporte à alegria do cosplay e à diversão de jogar com amigos, queríamos fazer algo especial que raramente fazemos: proporcionar uma visão a longo prazo do futuro de Magic. Estávamos empolgados por revelar mais informações sobre os lançamentos de 2023 aos fantásticos fãs de jogos de mesa presentes em Indianápolis, e revelamos até mesmo uma prévia do que vem aí em 2024, 2025 e além.

Agora, nosso painel Magic at 30 está disponível para todos:

Além disso, conforme anunciamos na Gen Con, os fãs de Magic que estiverem prontos para mergulhar na história, ou reviver novamente os seus momentos mais épicos, podem levar nossas histórias mais recentes para qualquer lugar com a coleção digital completa do Arco Phyrexiano.

De encontros ferozes em Kaldheim a um Multiverso que só agora começa a se recuperar, a história mais recente de Magic está disponível nos convenientes formatos e-pub e PDF para os fãs hoje mesmo:

Visite-nos novamente no dia 8 de agosto, quando será iniciado o próximo arco de história de Magic com Terras Selvagens de Eldraine.

Agradecemos novamente aos fãs, amigos e outros que vieram nos encontrar na Gen Con. Veremos todos vocês na MagicCon: Las Vegas, de 22 a 24 de setembro!