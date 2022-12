A caçada começou! Garruk foi corrompido pelo Véu Metálico e transformou-se numa versão distorcida dele mesmo,e agora está nas selvas, com o machado em punho. Qualquer Planeswalker que cruzar seu caminho passará a ser sua presa. Será você o próximo alvo?

Não se preocupe, deve ficar tudo bem. Garruk já conseguiu derrubar o escritor da Apresentação de Pré-lançamento anterior, Mike McArtor, mas parece que você tem a cabeça no lugar. (Pelo menos por enquanto.) Siga meus conselhos e nós podemos sair dessa enrascada.

Pronto? Tudo bem, vamos lá!

Bem-vindo ao Pré-lançamento!

Pré-lançamentos sempre foram meus torneios de Magic favoritos.

Um Pré-lançamento foi o primeiro grande evento do qual participei quando tinha onze anos de idade, e eles continuam me empolgando até hoje. É a sua primeira chance de jogar com os novos cards antes de todo mundo e ter uma vantagem sobre seus amigos. E como tudo é novidade, é um campo de jogo igualitário; as pessoas ainda não dissecaram o formato por semanas para descobrir a estratégia ideal. E acima de tudo, é um evento mais casual que é muito divertido.

Se você é um veterano de Deck Selado, pode ser que queira pular para a próxima seção, onde eu falo sobre algumas diferenças que você pode esperar na sua loja local para Magic 2015 . Mas se você é novo nesse mundo louco do Deck Selado ou está procurando umas dicas extras, continue lendo.

Ok. Bom, o primeiro passo é chegar a um desses misteriosos "Pré-lançamentos"(isso é um termo técnico).

Se você ainda não é frequentador de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma próxima a você! A loja pode até oferecer pré-cadastro. Os Pré-lançamentos são um dos eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz um pré-cadastro. A melhor hora de descobrir que um evento está lotado decididamente não é quando você chega lá e descobre que não pode jogar. Por isso, programe-se.

Instabilidade Cronológica | Art by Seb McKinnon

Ok. Ótimo. Você encontrou sua loja, excelente!

Assim como todo bom caçador, certifique-se de que está levando os suprimentos apropriados também. Apesar de você construir o seu deck no evento com cards entregues a você lá, ainda pode ser interessante levar um deck para jogar entre as rodadas por diversão, um fichário para trocas, caneta e papel para marcar seus pontos de vida e até uma garrafa de água com umas barras de granola para matar a fome. Olha, caçar pessoas é um trabalho duro! Um evento de Pré-lançamento pode durar de quatro a cinco horas, portanto esteja preparado.

Ok, vejamos. Você já encontrou uma loja e carregou sua mochila com todos os itens essenciais para um dia nas selvas do torneio. Isso só pode significar uma coisa...

É hora do jogo!

Isso mesmo, é hora de sentar, receber seus pacotes e começar a construir o seu deck.

Os Pré-lançamentos funcionam de uma forma simples: você escolhe uma cor e recebe uma caixa legal daquela cor. Dentro desta caixa você encontrará várias coisas, mas as mais importantes para você jogar o Pré-lançamento serão seus vários boosters! (Cinco boosters regulares de Magic 2015 mais um booster especial, do qual falarei em um instante.)

Abra os pacotes e você terá uma pilha de cards. E agora? Bem, é hora de montar um deck!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck com os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferentemente de um deck Construído normal, você só tem quarenta cards para jogar.

A primeira coisa a fazer é separar os seus cards por cor, para ter uma ideia de quantos de cada você tem. Mesmo depois disso, pode ser um pouco intimidador. É aí que entra o booster especial que eu comentei.

Ao pegar a sua caixa, você escolheu uma cor específica e essa cor combina com o conteúdo do seu "booster escalado" especial, embalado em plástico ao abrir a caixa. Essa experiência de "booster escalado" ajuda você a decidir com quais cores jogar. Apesar do pacote conter cards de todas as cores, ele tende a ter cards poderosos da cor que você escolheu, o que significa que, caso você não saiba por onde começar, essa cor é a aposta mais segura de ser uma das suas mais poderosas.

Vamos dizer que você escolheu aquela cor, sabendo que é uma boa escolha, e organizou suas criaturas por ordem de custo de mana. Você pode ver um exemplo (do Magic 2014 ) na lista de deck abaixo clicando na guia Estatísticas:

[decklist] Title: Curva de mana de criaturas

Format:

Commander:

1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter [/decklist]

A próxima coisa a fazer é procurar o que complementa bem essa cor. Quais buracos existem na "curva de mana" desse deck?

Bem, se você observar a lista de decks acima, perceberá que há grandes furos em três e cinco. Então, o que você pode fazer é olhar nas suas outras cores e ver se há alguma outra cor em particular que se alinhe corretamente para preencher os furos na sua "curva de mana". (Não se preocupe muito com criaturas de um mana, nós não fazemos muitas delas.) Quando você descobrir uma cor que se encaixa, pode usar isso como indicador de que ela se encaixará bem no seu deck.

Outro lugar para cards que complementam o que você está fazendo é procurar por mágicas (como indicadas na imagem Tipo na guia Estatísticas acima) que podem ajudá-lo.

[decklist] Title: Curva de mana com mágicas

Format:

Commander:

1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter

1 Scroll Thief

1 Air Servant

1 Cancel

1 Divination

1 Traumatize [/decklist]

Por exemplo, destruir as criaturas do seu oponente é muito importante no Deck Selado. O vermelho costuma ter mágicas de fogo que causam dano, enquanto o preto tem mágicas de remoção direta. Isso pode ajudar a preencher lacunas no seu deck branco, azul ou verde.

Interessado em mais dicas como essas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de quarenta cards, mas o ideal é se manter em quarenta. Cada card além dos quarenta no seu deck reduz a chance de você comprar aquele card raro fantástico que colocou no deck!

A proporção de terrenos que você deve procurar é mais ou menos dezessete terrenos para vinte e três não-terrenos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria.

Mantenha-se em duas cores. Se você tem muitos cards de "preenchimento de mana" (cards que ajudam a produzir outra cor de mana, como Manólito ), pode pensar em colocar uns dois cards caros/específicos de uma terceira cor, mas em geral, eu ficaria com duas cores. Você não poderá conjurar mágicas com muita frequência se não puder comprar os terrenos certos!

), pode pensar em colocar uns dois cards caros/específicos de uma terceira cor, mas em geral, eu ficaria com duas cores. Você não poderá conjurar mágicas com muita frequência se não puder comprar os terrenos certos! Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se você só tiver cards baratos de criaturas pequenas, uma única criatura grande acabará com você. Se você só tiver criaturas grandes e caras, corre o risco de ser atropelado. Fique com uma mistura que se concentre em criaturas com custo de conjuração de dois, três, quatro e cinco. Mais jogos de Deck Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! Com frequência, jogos de Deck Selado chegam a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar garantem que você possa passar por essas muralhas de criaturas.

Dragão de Cerco | Art by Karl Kopinski

Se quiser mergulhar de cabeça no Deck Selado, aqui estão alguns artigos que você pode ler para saber mais:

Gigante de Duas Cabeças

Algumas lojas também dão suporte a uma versão do Deck Selado chamada Gigante de Duas Cabeças (que costuma ser abreviada como ''G2C''), na qual dois jogadores se juntam para enfrentar outros dois. Cada par recebe dois Pacotes de Pré-lançamento (não precisam nem ser os mesmos!) com os quais eles constroem os decks. Seu organizador de torneios pode lhe falar mais sobre o G2C se a sua loja der suporte ao formato.

Duelo Aberto

Se a ideia de passar o dia em um torneio assusta você ou se você só quiser jogar mais Magic 2015 , você pode se envolver no Duelo Aberto.

Neste evento secundário, você recebe um Première Pack de sessenta cards pronto para jogar e o usa para batalhar contra outros participantes do Duelo Aberto, inclusive os jogadores que participam do torneio principal e que estão entre as rodadas! Esta é uma ótima forma de testar a água antes de mergulhar, se você ainda não tiver certeza de que quer participar de um Pré-lançamento ou se não pode dedicar cinco horas a um evento de Pré-lançamento; você pode jogar um Duelo Aberto quando quiser. Além disso, é divertido!

Interrompemos este artigo para uma coisa legal...

Tudo bem, eu cheguei à conclusão de que era hora de dar uma parada na estratégia para mostrar algumas das coisas mais legais que você encontrará na sua caixa de Pré-lançamento. Ou seja, cards premium brilhantes.

Dependendo da caixa escolhida, você receberá um card raro metalizado diferente que poderá ser usado no seu deck. Quer uma garantia de que irá impressionar com um Dragão? Esta é sua chance!

Vamos dar uma olhada no que você pode esperar de cada caixa.

Se você escolher Cace com Bravura (branco), receberá esse Anjo incrível:

Se você escolher Cace com Ardileza (azul), pode esperar um pouco de trapaça:

Se você escolher Cace com Ambição (preto) poderá criar um Demônio que coloca seus oponentes em apuros:

Se você escolher Cace com Ferocidade (vermelho), poderá colocar as mãos no Dragão citado acima:

E finalmente, se você escolher Cace com Força (verde), acabará com esse companheiro improvável:

É claro, você também ganha um dado d20 Spindown lindão.

Ah, e não importa o que você escolher, acabará recebendo um desses. Pode ser uma boa hora para segurar a sua cabeça, pois Garruk está chegando!

A Caçada

Mas o que é isso!? O que esse card gigante do Garruk está fazendo na sua caixa?

Ele é um componente chave da experiência de Magic 2015 , uma das experiências mais legais que já fizemos. Criada por Ethan Fleischer e Gavin Verhey (ei, esse sou eu! Oi, mãe!), e desenvolvida por Adam Prosak, é uma experiência fácil de aprender, rápida e rejogável que coloca você contra o Garruk... ou até deixa você jogar como Garruk, se preferir ficar do lado do caçador!

É simples: um jogador joga com seu deck de Pré-lançamento de Magic normalmente. Esse jogador sempre joga primeiro. Bem direto. O outro jogador, porém, joga como Garruk! Garruk começa com 20 de lealdade e pode ativar uma habilidade de lealdade a cada turno.

Assim como qualquer outro Planeswalker, Garruk pode ser atacado. E se a lealdade dele chegar a zero ou menos, ele perde. Mas se a horda de Lobos de Garruk levar o jogador a 0, ele vence! (E não, o Planeswalker Garruk gigante não pode ser devolvido para a mão do jogador ou removido de outra forma. Boa tentativa.)

Um jogo contra Garruk não demora muito e é uma atividade fantástica para entre as rodadas do Pré-lançamento.

E por falar em Garruk, você também deve notar que a sua loja tem um display gigante de mais de dois metros do Garruk que é mais ou menos assim:

Após o jogo, tire uma foto ao lado do Garruk—em posição de vitória ou derrota, dependendo de como o jogo terminou— e envie para www.HuntBiggerGame.com. (Além disso, sinta-se à vontade de postar no Facebook ou no Twitter com as hashtags #magic2015 e #huntbiggergame.)

Você pode ler os termos e condições completos aqui. Resumindo: Jogue contra o Garruk, divirta-se, tire uma foto com o Garruk, participe para ganhar um machado. Legal? Também acho!

Convocomplicações

Magic 2015 traz de volta uma mecânica que nós não víamos há algum tempo: convocar! Vista pela última vez em Visão do Futuro, numa aparição rápida em 2007, e com sua estreia em 2005 na coleção Ravnica: A Cidade das Guildas, agora ela está de volta, com cards totalmente novos. E desta vez, está em todas as cores!

Se você não tem certeza do que convocar faz, aqui está um resumo das regras por trás de Convocar:

A Coleção Básica Magic 2015 traz o retorno de convocar, usada pela primeira vez pela guilda Selesnya em Ravnica: A Cidade das Guildas. Convocar permite às suas criaturas ajudarem você a conjurar mágicas quando estiver com pouco mana. Ao conjurar uma mágica com convocar, em vez de pagar o custo de mana, você pode virar as criaturas que você controla. Cada uma que você vira, paga 1 ou um mana da cor da criatura. Isso é um mana a menos que você precisa pagar! Vamos ver um exemplo. Vorme de Cerco é uma mágica de criatura com convocar que custa 5GG . Mas digamos que você controle três criaturas verdes e uma criatura vermelha e decida virar todas elas para ajudá-lo a conjurar a mágica. Virar duas criaturas verdes paga GG no custo de mana. A outra criatura verde e a vermelha pagam 2 . portanto, Vorme de Cerco custa apenas 3 . Um bom negócio para uma ameaça desse tamanho!

Você vira as criaturas ao mesmo tempo que paga o mana. Isso significa que se uma das suas criaturas tem a habilidade de virar para gerar mana, como Místico Élfico , você não pode virá-la para receber mana e usar convocar. Você também não pode virar mais criaturas do que precisa para pagar pela mágica.

Os Jogos do Caçador

O Pré-lançamento de Magic 2015 ocorre em lojas ao redor do mundo neste fim de semana! Vá a uma delas e veja: Pré-lançamentos são uma das coisas mais divertidas de se fazer jogando Magic.

Eu cobri a maior parte do que você pode esperar encontrar em um Pré-lançamento, mas ainda podem haver algumas surpresas para descobrir. Ah, e se você quiser dar uma olhada mais de perto do que há na coleção, não perca a Galeria de Imagens de Cards, onde você pode ver todos os cards de Magic 2015 em toda a sua glória!

Se você tiver dúvidas, sinta-se à vontade para postar nos fóruns ou me enviar um tweet e eu ajudarei como puder. Se você estiver precisando de ajuda no Deck Selado ou só quiser entender como funciona a atividade do Garruk gigante, eu posso dar as respostas que você procura.

Divirta-se neste fim de semana e que a sorte esteja sempre com você!

Gavin

@GavinVerhey