Gavin Verhey ajuda você a se preparar para o Pré-lançamento de Magic – Origens!

Todo heroi tem um começo.

Para os Planeswalkers, esse começo é o momento em que suas centelhas acendem. Quando, ao passar por um evento especialmente traumático, você aprende a viajar entre os mundos e tem acesso a poderes além de tudo o que você jamais imaginou.

Quer você esteja acendendo sua centelha pela primeira vez, quer já tenha transplanado por todo o Multiverso, Magic – Origens tem muito a lhe oferecer.

E tudo começa no evento de Pré-lançamento!

O Pré-lançamento é sua primeira chance de jogar com os novos cards. Você pode ir a uma loja, obter cards de Magic – Origens antes de todo mundo e explorar cada canto do Multiverso. Magic – Origens é uma coleção diferente de todas as outras. Você está pronto?

As origens do Pré-lançamento

Dentre todos os eventos de Magic, o Pré-lançamento sempre foi o meu preferido.

Eu participei do meu primeiro evento de Pré-lançamento quando tinha 11 anos, e foi tão divertido que eu continuei participando desde então. Eles são ótimos porque a coleção é nova e todos estão em pé de igualdade, já que todos estão jogando pela primeira vez com a coleção, explorando os novos cards em um ambiente descontraído e divertido. É pura diversão!

Se você é um veterano de Deck Selado, pode ser que queira pular para a próxima seção, onde eu falo sobre algumas diferenças que você pode esperar na sua loja local para Magic – Origens. Mas se você é novo nesse mundo louco do Deck Selado ou está procurando umas dicas extras, continue lendo.

Beleza. Então, vamos repassar o que talvez seja o mais importante: encontrar um lugar para jogar no Pré-lançamento! Afinal, não dá para jogar se você não sabe onde ir. Como fazer isso?

Bem, se você ainda não frequenta uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma perto de você! A loja pode até oferecer pré-inscrição. Os Pré-lançamentos são um dos eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz pré-inscrição. A melhor hora de descobrir que um evento está lotado decididamente não é quando você chega lá e descobre que não pode jogar. Por isso, programe-se.

Beleza, então você já escolheu uma loja - ótimo!

Agora, é hora de se preparar. Magic – Origens passa por 10 planos diferentes do Multiverso do Magic, então temos muito a fazer durante a viagem, e é bom você se preparar. Apesar de você construir o seu deck no evento com cards entregues a você lá, há muito mais a fazer além disso.

Por exemplo: pode ser uma boa ideia levar um deck Padrão ou de Commander para um jogo informal entre as rodadas, um fichário com cards para trocas, papel e caneta para marcar pontos de vida e até mesmo uma garrafa com água e algum tipo de lanche para beliscar. (Dizem pelo Multiverso que barrinhas de cereais são ótimas para um lanche rápido.) Considere que um evento de Pré-lançamento dura de 4 a 5 horas, então reserve tempo suficiente para participar até o final.

Ok, vejamos. Você já escolheu uma loja e separou tudo o que precisa para visitar os 10 planos de Magic – Origens. Inclusive, você leu todas as histórias das origens dos Planeswalkers de Magic – Origens para compartilhar seu conhecimento sobre a trama de Magic com seus oponentes, além de dar uma espiadinha na Galeria de Imagens dos Cards.

Agora está tudo pronto! Agora, é hora de ler...

Um guia para construção de decks

Se você anda jogando bastante, Magic – Origens remete a um tema central na construção de Decks Selados: decks de duas cores. Para ajudar na escolha dessas duas cores, você escolhe com qual Planeswalker vai se aliar!

Há cinco Planeswalkers em foco no Magic – Origens. Vamos recapitular. Eles são:

Gideon

Gideon Jura, também conhecido como Quiteon Iora, é um Planeswalker de mana branco vindo do plano de Theros que sabe comandar um exército... não se importando em arregaçar as mangas e lutar quando precisa! Particularmente resistente, Gideon fica indestrutível quando está lutando e pode ser difícil removê-lo do combate. Se você escolher o Gideon, receberá alguns cards brancos relacionados a ele, o que significa que você terá maior inclinação a criar um exército numeroso e atacar. Jace

Jace Beleren, o complicado mago mental vindo de Vryn, vai te superar em todas as maneiras; depois, ele vai te fazer esquecer do que aconteceu. É sabido que ele apaga a própria memória de vez em quando. ...Do que eu estava falando mesmo? Ah, tá. Este Planeswalker tem vários truques tradicionais do mana azul na manga. Seja comprar cards, devolver cards para a mão de seus donos, ou anular mágicas - o Jace provavelmente vai fazer isso. Liliana

A morte não é empecilho para Liliana Vess. Esta necromante vinda de Dominária busca vencer a morte... e ela tem bastante tempo para fazer isso, já que pactos com demônios deram vida eterna a ela! Alie-se a Liliana e poderá ter cards que fazem seus oponentes descartarem cards, destroem criaturas, e, obviamente, criam lindos zumbis. Chandra

Impulsiva e de pavio curto, Chandra Nalaar comanda as chamas. Nascida no plano de Kaladesh, ela aprendeu como tirar vantagem do poder de sua mágica flamejante. Se você escolher a Chandra, uma coisa é certa: seu jogo vai pegar fogo! Seja para matar criaturas ou simplesmente derreter a cara dos oponentes, a Chandra vai te ajudar nisso. Nissa

Nissa Revane, a elfa Planeswalker, vem de Zendikar com uma mágica elemental poderosa. Ela está em sintonia com o terreno como poucos, sentindo o mundo inteiro em qualquer plano que esteja. Escolha Nissa e provavelmente você terá uma diversos modos de acumular terrenos e criaturas enormes com as quais utilizá-los. A Nissa vai te ajudar a fazer com que seus terrenos cooperem com você.

Ok! Então, você tem alguma ideia de qual Planeswalker vai querer escolher? Pense bastante sobre o assunto.

Quando tiver decidido, vá até a loja, escolha seu Planeswalker (ou, se você se pré-inscreveu, pode ser que já tenha escolhido), receba uma caixa temática de Planeswalker e parta para a batalha!

Dentro da caixa você encontrará várias coisas legais. Mas o mais importante são os 7 boosters que você vai receber e que lha darão os cards de que você vai precisar para construir seu Deck Selado: 6 boosters normais de Magic – Origens e um booster com 7 cards da cor do Planeswalker que você escolher.

Antes de mais nada, desvende os segredos do Multiverso. Ou seja, abra os pacotinhos! Muito bem, você tem uma pilha de cards.

E agora?

É hora de construir o seu deck, é claro!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck apenas com os cards à sua frente, adicionando quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferentemente de um deck Construído normal, onde o número mínimo de cards é 60, você só precisará de 40 cards para jogar.

A construção de deck no formato Selado pode ser difícil, e é aí que entra o booster especial!

Quando você escolhe uma caixa, você escolhe um Planeswalker. Este Planeswalker corresponde ao conteúdo do seu booster escalado especial, aquele com embalagem transparente que você encontrou na caixa. Esse "booster escalado" ajuda você a decidir com quais cores jogar. Já que os boosters escalados de Magic – Origens contém 7 cards da cor da caixa que você escolheu, com eles você estará pronto para jogar na cor selecionada.

Embora você possa jogar com as cores que quiser, será mais vantajoso jogar com a cor do Planeswalker que você escolheu. (Espero que você escolha um Planeswalker da cor que você quer jogar!) Portanto, eu recomendo que você use a cor da caixa escolhida como base e escolha uma outra que a complemente. Pode ser que você tenha um card muito legal em outra cor que você queira jogar, ou que você escolheu o verde mas não tem muitas criaturas de custo baixo, então o vermelho ajuda a preencher essa lacuna.

Independentemente do seu método, você vai precisar selecionar o que vai jogar.

Então, como você faz para selecionar 22 ou 23 cards dentre todos para colocar no seu deck? Vamos com cautela.

Espalhe os cards na sua frente, organizados por cor, e depois separe as criaturas organizadas por custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não disponha seus cards que não sejam de criatura nesse momento, a menos que sejam cards que você planeja usar assim que tiver mana suficiente — por exemplo, você geralmente vai conjurar um Goblin Buscador de Glória no segundo turno, mas geralmente não um Impulso Flamejante.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom Deck Selado. Evite ter um monte de cards em um mesmo ponto da curva: é importante ter uma boa mistura, de forma que você possa conjurar mágicas baratas no início do jogo e mágicas caras no fim do jogo. Como regra geral para um formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0 – 2 criaturas 2 manas: 4 – 6 criaturas 3 manas: 3 – 5 criaturas 4 manas: 4 criaturas 5 manas: 3 criaturas 6+ manas: 1 – 2 criaturas

Não é exatamente uma tática veloz e agressiva, mas é um bom começo. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Agora que você formou sua base de criaturas, é hora de adicionar algumas mágicas! Selecione suas mágicas preferidas naquelas cores até ter 22 ou 23 cards no deck e pronto, a parte das mágicas está concluída!

As mágicas mais interessantes são as que nós chamamos de "mágicas de remoção" - ou seja, mágicas que neutralizam as criaturas dos oponentes, seja pelo dano, mantendo-as viradas, ou simplesmente as destruindo. A estratégia do Magic no Deck Selado baseia-se em criaturas, portanto jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar criaturas de oponentes.

Interessado em mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas o ideal é se manter em 40. Cada card que você usar além dos 40 reduz a chance de você comprar aquele card raro fantástico que colocou no deck!

A proporção de terrenos ideal é mais ou menos 17 terrenos para 23 que não sejam terrenos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria.

Jogue com uma mistura de cards em custo de mana baixos e altos. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratinhas, uma só criatura grande vai poder derrubar todas. Do mesmo modo, se todas as criaturas forem grandes e de custo alto você corre o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Tente criar uma combinação de criaturas que custam dois, três, quatro ou cinco manas. A maioria dos jogos de Deck Selado é vencida conjurando uma criatura a cada turno a partir do turno dois ou três.

Evasão é importante! Com frequência, os jogos de Deck Selado ficam paralisados quando ambos os jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar garantem que você possa superar esses momentos de inércia.

Se quiser mergulhar de cabeça no Deck Selado, aqui estão alguns artigos que você pode ler para saber mais:

Gigante de Duas Cabeças

Algumas lojas também dão suporte a uma versão do Deck Selado chamada Gigante de Duas Cabeças (que costuma ser abreviada como ''G2C''), na qual dois jogadores se juntam para enfrentar outros dois. Cada dupla recebe dois Pacotes de Pré-lançamento (que não precisam ser os mesmos Planeswalkers; você pode montar sua própria dupla dinâmica de Planeswalkers!) com os quais os jogadores constroem seus decks. Seu organizador de torneios pode dar mais informações sobre o G2C se a sua loja oferecer o formato.

Duelo Aberto

Se a ideia de passar o dia em um torneio o assusta, ou se você tem menos tempo e deseja apenas jogar um pouco de Magic – Origens sem pressão, você pode participar de um Duelo Aberto.

Nesses eventos, você recebe um Première Pack de 60 cards pronto para jogar e o usa para enfrentar outros participantes do Duelo Aberto, inclusive jogadores do torneio principal que estejam entre uma rodada e outra! Essa é uma boa alternativa caso não tenha certeza que o ambiente do Pré-lançamento é para você ou não possa dedicar cinco horas a um evento de Pré-lançamento, pois você pode jogar um Duelo Aberto quando quiser. Além disso, é divertido!

Mas espere, tem mais!

Além de todos esses cards normais legais que vêm nos pacotes da sua caixa, você também recebe algumas outras coisas legais!

A primeira é o seu card promocional de Pré-lançamento. Você pode usá-lo no seu deck, e é bem provável que queira fazê-lo. Portanto, lembre-se de colocá-lo no seu montinho dos cards que entrarão no deck! Ele será um dos cards raros (dentre os 7 raros e um mítico raro) na cor escolhida. Se tiver sorte, você pode até encontrar um Planeswalker dupla face como card promocional de Pré-lançamento!

Você também vai ganhar um desses marcadores de pontos de vida Spindown:

E para finalizar, um dos itens mais legais dos Pacotes de Pré-lançamento de Magic – Origens) essas brochuras com as histórias:

Você vai encontrá-las em cada Pacote de Pré-lançamento, com conteúdo relativo ao Planeswalker correspondente. Nelas você vai encontrar um pouco da história do Planeswalker que você escolheu, ilustrações muito bonitas e algumas conquistas que você pode tentar realizar durante o evento de Pré-lançamento que reproduzem a história do seu Planeswalker!

Você vai conseguir seguir os mesmos passos do seu Planeswalker na história de sua origem? Aceite o desafio de realizar essas conquistas durante o evento de Pré-lançamento!

Origens do passado, habilidades novas

Tem muita coisa nova acontecendo em Magic – Origens! Vamos repassar todas as mecânicas da coleção, uma por uma, graças ao artigo sobre as Mecânicas de Magic – Origens:

Planeswalkers dupla face

Cada lado tem seu próprio conjunto de características — nome, tipo, subtipo, habilidades, custo de mana (ou nenhum custo de mana, no caso do reverso) etc. Quando um card dupla face não está no campo de batalha, você considera apenas as características da face.

Um card dupla face entra no campo de batalha com a face voltada para cima por padrão. Isso vale quer o card entre no campo de batalha depois de ser conjurado ou de qualquer outra forma, como ser colocado no campo de batalha por um card como [autocard]Ressurgir da Cova[/autocard]. Você não pode conjurar o lado Planeswalker desses cards.

Como inserir cards dupla face no seu deck

Você tem duas opções ao colocar cards dupla face em seu deck: Você pode jogar com protetores de cards (talvez você já faça isso), ou você pode usar um card curinga que pode ser encontrado em alguns boosters de Magic – Origens.

Apenas cards curinga oficiais podem ser usados para substituir cards dupla face em um deck. Se você usar um card curinga para representar qualquer dos cards dupla face de seu deck, terá de usar cards curinga para representar todos eles.

Renome

A habilidade renome é desencadeada na primeira vez em que uma criatura com renome causa dano de combate a um jogador. A habilidade coloca alguns marcadores +1/+1 naquela criatura (o número após a palavra-chave renome). Além disso, isso faz com que a criatura se torne renomada.

Renome não será desencadeado se a criatura causar dano de combate a um Planeswalker. No improvável advento de a criatura causar dano de combate ao próprio controlador (por meio de um efeito de redirecionamento de dano), renome será desencadeado. A criatura renomada permanece renomada até deixar o campo de batalha, mesmo que de alguma forma perca todos os marcadores +1/+1.

Maestria em magia

Você conta o número de cards de mágica instantânea e/ou feitiço em seu cemitério conforme a mágica está sendo resolvida para determinar se a habilidade de maestria em magia se aplica. Não conte a própria mágica que estiver sendo resolvida. Ela ainda está na pilha neste ponto, e não em seu cemitério.

Ameaçar

Uma criatura com ameaçar só pode ser bloqueada por duas ou mais criaturas. Uma vez que uma criatura com ameaçar tenha sido boqueada de forma válida por duas ou mais criaturas, remover os bloqueadores do combate não altera nem desfaz o bloqueio.

Destreza

Destreza é uma habilidade desencadeada que dá +1/+1 a uma criatura até o final do turno toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura. As mágicas de criatura não farão com que destreza seja ativada, mesmo se essas mágicas tiverem outros tipos de card, como uma mágica de criatura artefato.

Vidência

Para usar vidência N (sendo N um número), olhe aquela quantidade de cards do topo de seu grimório. Então, coloque qualquer número delas no fundo de seu grimório em qualquer ordem e o restante no topo de seu grimório em qualquer ordem.

A sua história de origem

Magic – Origens tem novidades para todo tipo de jogador, novos ou antigos.

Eu jogo Magic há anos, e as coleções como Magic – Origens ainda me surpreendem com suas inovações. Este evento de Pré-lançamento vai ser incrível!

Vamos repassar mais uma coisa aqui, que é a tabela dos cinco Planeswalkers e os dois planos onde vamos ver seus cards no Pré-lançamento: seus planos natais e o primeiro plano para onde eles transplanaram. Dê uma olhada!

Planeswalker Plano natal Plano da primeira transplanação Gideon Theros Bant Jace Vryn Ravnica Liliana Dominária Innistrad Chandra Kaladesh Regatha Nissa Zendikar Lorwyn

Ah, e se você quiser conferir os vários cards incríveis que você pode conseguir na coleção, não perca a Galeria de Imagens de Cards completa: ela tem todos os cards da coleção, em todo o seu esplendor!

Se você tiver qualquer pergunta sobre o Pré-lançamento, não hesite em me mandar um tuíte ou perguntar no meu Tumblr. Eu vou dar uma olhada e ajudar no que puder!

Divirta-se neste fim de semana. Que você tenha uma excelente história de origem para compartilhar!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight