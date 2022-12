Em Mirrodin Sitiada, o mundo metálico de Mirrodin entrou numa guerra generalizada, uma batalha feroz pelo futuro de todo o plano. De um lado estavam os nobres mirranianos, esplendentes defensores de um modo de vida único. Do outro lado estavam os pérfidos phyrexianos, renascidos a partir de insignificantes traços de uma antiga arma de invasão e prontos para ameaçar o multiverso mais uma vez.

A guerra acabou. O plano de Mirrodin foi completado e transformou-se numa nova encarnação da câmara dos horrores mais sombrios de Magic, e agora Phyrexia tem todas as cinco cores de mana à sua disposição. Mas nos recantos mais obscuros de um mundo refeito, a resistência mirraniana continua lutando.

Seja bem-vindo à Nova Phyrexia!

Embora os phyrexianos agora possam ser encontrados em todas as cinco cores, existem algumas mágicas phyrexianas que qualquer um pode conjurar — se estiver disposto a pagar o preço.

Aquele símbolo estranho é um símbolo de mana phyrexiano verde, e existem símbolos semelhantes para as outras quatro cores. Um símbolo de mana phyrexiano pode ser pago com um mana de sua cor, como qualquer símbolo de mana colorido normal. Mas ele também pode ser pago com 2 pontos de vida, o que permite que você conjure algumas mágicas pagando pouco, outras mágicas (como esta) gratuitamente e mágicas de qualquer uma das cinco cores, independentemente das cores de mana que puder gerar. Você pode conjurar Crescimento Mutagênico pagando G ou pagando 2 pontos de vida e nenhum mana — quer você controle ou não uma Floresta.

Na maior parte dos casos, um símbolo de mana phyrexiano funciona como qualquer outro símbolo de mana de sua cor. Crescimento Mutagênico é sempre um card verde, porque ele tem um símbolo de mana verde em seu custo — não importa se você pagou ou não mana verde para conjurá-lo. O custo de mana convertido dele é sempre 1, o que você precisa saber para cards como Manaplasma e Inquisição de Kozilek . O pagamento de pontos de vida é um custo, assim como um pagamento de mana, portanto você não o recebe de volta se a mágica é anulada.

Você não pode pagar pontos de vida para satisfazer o custo de um símbolo de mana phyrexiano se as circunstâncias atuais não permitirem que você pague 2 pontos de vida. Se você tem 1 ponto de vida, se seu total de pontos de vida é igual ou inferior a 0 devido a um efeito como o de Anjo de Platina , ou se não pode pagar pontos de vida devido a um efeito como o de Emperion de Platina , você não pode pagar um símbolo de mana phyrexiano pagando pontos de vida. Contudo, você pode pagá-lo usando um mana da cor apropriada.

Além de aparecer nos custos de mana dos cards, o mana phyrexiano também pode ser encontrado em outros lugares, como nos custos de ativação.

Ativar a habilidade de Devora-almas Invasor mais de uma vez num turno não faz nada — ou ele pode ou ele não pode ser bloqueado — mas existem cards em Nova Phyrexia com habilidades ativadas por mana phyrexiano que são interessantes de ativar diversas vezes num turno. Você pode ativar uma habilidade como esta quantas vezes quiser (desde que você possa pagar por elas), pagando U ou 2 pontos de vida a cada vez.

Em Nova Phyrexia, todos os cards com mana phyrexiano em seu custo de mana que não sejam uma mágica instantânea ou de feitiço são artefatos coloridos.

Assim como os artefatos coloridos das coleções anteriores (como Fragmentos de Alara), Pantera Lancinante é tanto um card de artefato como um card vermelho. Não importa se você pagou ou não 4R ou 4 e 2 pontos de vida; ele é sempre vermelho (e jamais incolor), é sempre um artefato e tem sempre um custo de mana convertido de 5.

Pantera Lancinante é um artefato porque é isso que diz a sua linha de tipo, e não por alguma cláusula esquisita nas regras de mana phyrexiano. Crescimento Mutagênico, por exemplo, não é um artefato.

Nova Phyrexia tem um pequeno tema tribal de Golens. Cada um dos "Implantadores" cria uma ou mais fichas do tipo Golem e concede alguma habilidade ou bônus a todas as criaturas do tipo Golem que você controla.

Enquanto você controlar Implantador de Hostilidade, todas as criaturas do tipo Golem que você controla terão atropelar. As fichas do tipo Golem criadas por Implantador de Hostilidade, por outros Implantadores, por cards como Fundição de Golem ou Forja de Titãs , os cards como Relíquia Enferrujada que se tornam Golens e as criaturas do tipo Golem que não sejam fichas, como Artesão Golem (e, claro, Ultimus Nebuliforme ), recebem o bônus. Se o próprio Implantador de Hostilidade se tornar uma criatura do tipo Golem de algum modo, ele terá atropelar.

Os phyrexianos não se esqueceram de suas artimanhas do início do bloco, muito pelo contrário. Arma viva retorna em Nova Phyrexia em cards como Foice Fatiadora.

Foice Fatiadora funciona exatamente como os Equipamentos anteriores com arma viva: quando ela entra no campo de batalha, você coloca no campo de batalha uma ficha de criatura preta 0/0 do tipo Germe e anexa o Equipamento a ela. A ficha fornece ao Equipamento uma criatura para carregá-lo, o Equipamento impede que a ficha tenha 0 de resistência e seja colocada no cemitério imediatamente e todo mundo fica feliz (com gotas de sangue e membros decepados para todos os lados, obviamente).

Se o Germe deixa o campo de batalha, o Equipamento fica lá, pronto para ser anexado a outras criaturas. Se o Equipamento deixa o campo de batalha ou passa para uma criatura diferente (devido a sua habilidade de equipar ou algo como Escudeiro de Bronze ), a ficha do tipo Germe vai para o cemitério, a menos que algum outro efeito eleve sua resistência acima de 0.

Proliferar também está de volta, pronta para adicionar um marcador -1/-1, um marcador de carga, um marcador de veneno, ou qualquer outro tipo de marcador a uma ou a todas as permanentes ou jogadores que tenham ao menos um marcador daquele tipo.

Quando Aflição Impiedosa é resolvida, você faz as coisas que ela diz para fazer na ordem em que são listadas. Isso significa que você coloca o marcador -1/-1 na criatura antes de proliferar, e isso significa que você pode escolher aquela mesma criatura como uma das permanentes na qual colocar outro marcador. Se você não quiser proliferar na criatura alvo por algum motivo, você não precisa fazer isso.

Se a criatura que você escolheu como alvo não for mais um alvo válido quando Aflição Impiedosa seria resolvida — digamos, porque ela não está mais no campo de batalha — a mágica será totalmente anulada e você não poderá proliferar.

A mecânica de infetar também voltou, e além de encontrá-la em cards pretos, verdes, brancos e em artefatos, você também poderá encontrá-lá onde menos esperava.

Como deve se lembrar, as criaturas com infetar causam dano a criaturas e a jogadores na forma de marcadores -1/-1 e marcadores de veneno, respectivamente. Refrescando a memória:

Quando uma criatura com infetar causa dano a um jogador, o jogador não perde nenhum ponto de vida como resultado, em vez disso, ele recebe uma quantidade equivalente de marcadores de veneno. Se um jogador tem dez ou mais marcadores de veneno, aquele jogador perde o jogo.

Ao contrário do dano normal, os marcadores -1/-1 permanecem na criatura indefinidamente. Uma criatura com resistência menor ou igual a 0 é colocada no cemitério, mesmo sendo indestrutível ou podendo se regenerar.

Infetar aplica-se a qualquer tipo de dano, não apenas a dano de combate — portanto, se você pode dar infetar ao seu Piromante Pródigo de alguma maneira, sua habilidade T causará dano a criaturas na forma de marcadores -1/-1 e a jogadores na forma de marcadores de veneno.

de alguma maneira, sua habilidade causará dano a criaturas na forma de marcadores -1/-1 e a jogadores na forma de marcadores de veneno. O dano de uma fonte com infetar é dano, mesmo tendo um efeito diferente dos outros tipos de dano. Vínculo com a vida, toque mortífero e habilidades que são desencadeadas quando uma criatura causa dano funcionam normalmente, e o dano pode ser prevenido ou redirecionado.

O dano de uma fonte com infetar afeta planeswalkers normalmente.

Além disso, Caça-Garganta Acorrentado e alguns outros cards em Nova Phyrexia apresentam o retorno do termo de regra "envenenado". Um jogador está envenenado enquanto tiver ao menos um marcador de veneno. Não importa quantos marcadores de veneno aquele jogador tem; ele simplesmente está ou não está envenenado.

Os mirranianos foram derrotados, mas não eliminados. Os rebeldes mirranianos continuam na luta contra a opressão phyrexiana. Alguns cards apresentam o retorno da mecânica que é a sua marca distintiva: maestria com metais.

Assim como outras mágicas instantâneas e feitiços com maestria com metais, Despachar verifica quantos artefatos você controla quando é resolvida, não quando é conjurada. Portanto, se o seu oponente consegue retirar o seu terceiro artefato do campo de batalha enquanto Despachar está na pilha, você não exila a criatura, mas ainda consegue virá-la.