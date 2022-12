Para ser sincero... a Batalha por Zendikar poderia ter sido melhorzinha. O que antes era um monstruoso titã Eldrazi destruindo tudo acabou sendo dois titãs Eldrazi destruindo tudo. E aí, Kozilek? Faz tempo, cara. O Ob Nixilis recuperou sua centelha e não parece muito contente. É hora de reagrupar o que sobrou para enfrentá-los novamente. Juramento das Sentinelas apresenta novos cards, habilidades e estratégias para melhorar seus decks atuais, ou para montar decks novos. Vamos dar uma olhada.

O símbolo de mana incolor

Batalha por Zendikar teve um tema incolor forte, parcialmente por causa da habilidade desprovido. Ser incolor importava em diversas maneiras. Em Juramento das Sentinelas, os Eldrazi levaram isso adiante. Apresentando o símbolo de mana incolor.

Para conjurar Contorção Espacial, você paga dois manas: um genérico (que é o {1}) e um incolor (que é o {C}). O custo de mana genérico pode ser pago com qualquer tipo de mana, e isso significa de qualquer cor ou incolor. Mas o {C} é diferente. Ele só pode ser pago com mana incolor. Ao longo dos anos, nós tivemos vários terrenos não básicos que geravam mana incolor. Nesta coleção, nós temos mais um meio... onipresente de fazer isso.

Os Ermos são um novo terreno básico que quando virado adiciona {C} à sua reserva de mana. Observe que eles não têm nenhum tipo de terreno. Então, se algum efeito disser para escolher um tipo de terreno básico, você não pode escolher os Ermos. Cards como Tordo dos Sonhos e Vitória da Aliança não mudam nada.] O Ermo é um terreno básico, portanto, você pode ter quantos quiser em um deck Construído, incluindo decks de Commander com comandantes incolores. Viva!

Em eventos Limitados, você só pode jogar os Ermos que estiverem em sua reserva. Para Deck Selado, isso significa que você tem de abrir um Ermo para poder jogá-lo. No Booster Draft, isso significa que você tem de selecionar os Ermos. Nesta coleção, descobrir exatamente como pagar esses custos {C} será uma prioridade. (Mas não se preocupe com isso, pois o Ermo não é o único jeito.) Ao construir seu deck, ao contrário do que você pode fazer com outros terrenos básicos, você não pode adicionar quantos Ermos quiser.

O símbolo {C} será usado daqui para a frente para representar um mana incolor. Os símbolos de mana numéricos e variáveis ({1}, {2}, etc., incluindo {X}) ainda serão utilizados, mas apenas para representar custos que podem ser pagos com qualquer tipo de mana. Antes disso, o símbolo {1} tinha vários significados, o que causava confusão para alguns jogadores. Dê uma olhada:

O {1} da primeira habilidade e o {1} da última habilidade na verdade significam coisas diferentes... no mesmo card! Eu sei!! Por isso, o novo sistema utiliza uma abordagem mais lógica. Onde você costumava ver "Adicione {1} a sua reserva de mana", você agora verá "Adicione {C} a sua reserva de mana". Para ilustrar isso, eu apresento uma reimpressão de Juramento das Sentinelas , Litorais Desconhecidos.

Você vai ver essa mudança com os Rebentos Eldrazi desta coleção. Nós também vamos mudar o texto no Oráculo de cards anteriores para que eles digam "Adicione {C} a sua reserva de mana" também. A novidade interessante que eu tinha para contar acabou, mas eu tenho mais um spoiler para vocês. Então, olha aí!

Companheiro

Os Aliados ainda são uma força temida e lutam valorosamente pela segurança de seu mundo. As habilidades companheiro exigem que dois Aliados trabalhem juntos.

O custo de cada habilidade companheiro é o mesmo. Os efeitos diferem bastante, portanto, leia cada um cuidadosamente. Isso porque se o custo inclui {T}, o Aliado que tem a habilidade companheiro tem que estar sob o seu controle desde o início do seu último turno. Em termos simples, ele não pode ter "enjoo de invocação". Mas o outro Aliado, o "Aliado desvirado que você controla", pode ser o que você acabou de conjurar. Então, se eu começar meu turno controlando Vanguarda de Munda, eu poderia conjurar outro Aliado e depois virar ambos para ativar a habilidade companheiro de Vanguarda de Munda.

Suporte

Ninguém luta sozinho contra os Eldrazi. Todos nós precisamos de algum suporte de vez em quando. O suporte é uma nova ação de palavra-chave que potencia suas criaturas.

"Suporte N" significa "Coloque um marcador +1/+1 em cada uma de até N criaturas alvo que você controla." Em muitos casos, você vai escolher duas criaturas que você controle conforme conjura Ombro a Ombro. Mas você você pode escolher menos alvos se quiser. Caso você controle apenas uma criatura, você pode conjurar Ombro a Ombro usando-a como alvo para dar a ela um marcador +1/+1. Na verdade, você pode conjurar Ombro a Ombro com nenhum alvo, só para comprar um card. Pode não ser o melhor uso para ele, mas na luta contra os Eldrazi qualquer esforço vale.

Porém, se uma criatura (ou qualquer outra permanente) tem uma habilidade com suporte, a habilidade não pode escolher a própria criatura como alvo. Você vai notar que o texto explicativo de Cavalaria de Cervos-de-clareira diz "outras criaturas alvo". Portanto, se você não controla nenhuma outra criatura no momento em que Cavalaria de Cervos-de-clareira entra no campo de batalha, a habilidade suporte não faz nada. Lembre-se que é um marcador +1/+1 por alvo. Você não pode empilhar todos os 6 marcadores na mesma criatura.

Surto

Para vencer esta batalha, é importante que a gente pegue o embalo. O surto é uma nova habilidade que permite conjurar mágicas por um custo alternativo se você ou um colega de equipe tiver conjurado uma mágica neste turno.

Você se qualifica para o custo de surto modo, independentemente do que tenha acontecido com a outra mágica. Ela pode ter sido resolvida; ela pode ter sido anulada... talvez ela ainda esteja na pilha! Por exemplo, você pode conjurar uma mágica e depois conjurar Análise Comparativa em resposta pagando {2}{U} por ela.

Em alguns cards, o surto é só um modo de conseguir um desconto de mana. Em outros, além do desconto de mana, você ganha alguns efeitos adicionais!

Causar 3 pontos de dano pode ser um excelente motivo para conjurar mágicas seguidas se você puder. Lembre-se que você só pode pagar o custo de surto se você estiver conjurando ele como uma mágica. Se você conseguir colocar Tirano de Valakut no campo de batalha sem conjurá-lo, você não vai conseguir pagar seu custo de surto.

Agora você pode estar se perguntando "O que é um colega de equipe?" Cara, que pergunta triste. Mas tudo bem. O formato em equipes mais popular é provavelmente o Gigante de Duas Cabeças. Você também pode estar trabalhando em equipe jogando contra um Archenemy. Infelizmente, você não tem colegas de equipe em formatos multijogador como o Commander, mesmo que você decida "se unir" a outro jogador até a inesperada mas inevitável traição. (Ah, vai. Todo mundo já sabia.)