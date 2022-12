Zendikar está em apuros.

Além do voraz titã Eldrazi Ulamog, o poderoso titã Eldrazi e deturpador de realidades Kozilek emergiu e está causando o caos no plano. Essa dupla com dois dos seres mais poderosos de todo o Multiverso seria suficiente para despedaçar qualquer plano.

Sozinha, Zendikar cairá. Suas cidades serão devoradas, seus povos, subjugados. Mas unidos há uma chance. Há um cristal reluzente de esperança na penumbra cavernosa.

E essa esperança são as Sentinelas.

Você se juntará a elas?

É hora de se juntar às Sentinelas jogando em seu Pré-lançamento local! Afinal, que modo melhor de se armar contra os Eldrazi do que ver o que a coleção tem a oferecer?

O Pré-lançamento é sua primeira chance de jogar com os cards novos — e isso significa que você sairá na frente da concorrência e poderá conhecer Juramento das Sentinelas antes de todo mundo! É um grande evento para todos, quer você esteja apenas começando no jogo ou seja um Planeswalker veterano.

O que esperar do evento? Bom, vamos da uma olhada!

Faça o Juramento

Pré-lançamentos são ocasiões realmente mágicas.

Eu vou a Pré-lançamentos desde os onze anos de idade e a atração foi imediata. Eles são ótimos porque a coleção é nova e todos estão em pé de igualdade, já que todos estão jogando pela primeira vez com a coleção, explorando os novos cards em um ambiente descontraído e divertido. É muito divertido! Mesmo jogadores que jogam desde os primórdios esperam ansiosamente cada Pré-lançamento como se fosse um novo presente para desembrulhar.

Se você é um veterano de Deck Selado, pode ser que queira pular para a próxima seção, onde eu falo sobre algumas diferenças que você pode esperar na sua loja local para Juramento das Sentinelas. Mas se você for novo nesse mundo louco do Deck Selado, ou só estiver procurando umas dicas extras, continue lendo.

Beleza. Vamos repassar o que talvez seja o mais importante: encontrar um lugar para jogar em um Pré-lançamento! Afinal, não dá para jogar se você não sabe onde ir. Como fazer isso?

Bem, se você ainda não frequentar uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma perto de você! A loja pode até oferecer pré-cadastro. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz um pré-cadastro. A melhor hora de descobrir que um evento está lotado decididamente não é quando você chega lá e descobre que não pode jogar. Por isso, programe-se.

Então você já escolheu uma loja. Excelente!

Agora, é hora de se preparar. Zendikar é um lugar perigoso no momento, e é melhor estar preparado para os imprevistos! Apesar de você construir o seu deck no evento com cards entregues a você lá, há muito mais a fazer além disso.

Por exemplo: pode ser uma boa ideia levar um deck Padrão ou de Commander para um jogo informal entre as rodadas, um fichário com cards para trocas, papel e caneta para marcar pontos de vida e até mesmo uma garrafa com água. Um lanchinho para beliscar, como barras de cereais ou alguns Rebentos Eldrazi, também pode ser uma boa ideia. Considere que um evento de Pré-lançamento dura de 4 a 5 horas, então reserve tempo suficiente para participar até o final.

Ok, vejamos. Você já escolheu uma loja e separou tudo de que precisa para ir a Zendikar. Você já leu até as últimas coisas do Uncharted Realms, e está com a história de Magic bem atualizada. E, é claro você já deu uma olhada na galeria de imagens de Juramento das Sentinelas .

Tudo pronto! Agora, é hora de...

fazer o Juramento

Quando você chegar ao Pré-lançamento e sentar para jogar, você receberá uma caixa de deck com tudo de que você precisa para construir seu deck. Dê uma olhada!

Bastante similar às caixas de deck que você podia receber no Pré-lançamento de Batalha por Zendikar , essas serão tão boas quanto aquelas para guardar seus cards. E, é claro, dentro delas há novidades importantes: os boosters de Juramento das Sentinelas !

Dentro da caixa você encontrará várias coisas legais. Mas o mais importante são os boosters que você vai receber, e que fornecerão os cards de que você vai precisar para construir seu Deck Selado, e seu supercard de bônus do Pré-lançamento. (Que pode ser qualquer raro ou mítico raro da coleção!)

Primeiro: desvende os segredos do Multiverso. Ou seja, abra os pacotinhos! Muito bem, você tem uma pilha de cards.

E agora?

É hora de construir o seu deck, é claro!

Construir um Deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck usando apenas os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferente de um deck Construído normal, onde o número mínimo de cards é 60, você só precisará de 40 cards para jogar.

A primeira coisa a fazer é encontrar um método para escolher as cores com que jogar. Eu recomendo jogar com duas cores. Isso é um tanto confuso nesta coleção, já que alguns cards têm desprovido, o que significa que eles não têm cor. No entanto, para construir o deck, trate-os como se tivessem cor — você ainda precisa de mana colorido para conjurá-los.

Algumas coisas que podem fazer você gravitar para determinadas cores são:

Um card raro forte que tenha lhe empolgado de verdade

Muitos cards de "remoção" que possam lidar com as criaturas de seu oponente

Muitos cards jogáveis daquela cor

Uma boa curva de mana naquela cor — ou seja, muitas criaturas de custos diferentes

O ideal é que as cores que você escolher se encaixem em todos os quatro, mas atender a dois ou três já é muito bom.

Independentemente do seu método, você vai precisar selecionar o que vai jogar. Se você empacar no Pré-lançamento, dê uma olhada no folheto fornecido na caixa do Pré-lançamento para conseguir alguma inspiração, ou fique à vontade e peça ajuda aos jogadores à sua volta. (Você pode fazer isso em um Pré-lançamento — é um evento de diversão e aprendizado, afinal!)

Outra complexidade que você pode esperar encontrar na coleção Juramento das Sentinelas é o mana incolor. Isso é algo completamente novo desta coleção. Ele é assim:

Esse novo símbolo representa o mana incolor. Diferentemente dos custos de mana genéricos, que podem ser pagos com qualquer tipo de mana (como o do custo de mana acima), custos de mana incolores podem ser pagos somente com mana incolor. Isso significa que ele funciona quase como uma outra cor, já que você precisa de um mana específico para conjurá-lo.

Mark Rosewater explica o novo símbolo do mana incolor em "A Solemn Oath, Part 1 (Um Juramento Solene, Parte 1)".

Então, ao construir seu deck, você ainda vai querer garantir que este dê suporte a quaisquer cards incolores com que você jogue. Você tem um novo terreno básico para ajudar com isso, é claro:

No entanto, diferentemente dos terrenos básicos normais, em formatos Limitados, você só pode jogar com os Ermos que entrarem em seu conjunto de cards (o que significa que você os tira em um draft ou abre pacotes com eles para o Deck Selado). Assim, você vai poder contar com alguns outros cards que você vai conseguir para ajudar a conjurar essas mágicas.

O ideal é que você tenha no mínimo de três a cinco fontes de mana incolor para ajudar a conjurar quaisquer cards de seu deck que exijam mana incolor para serem conjurados (supondo que você só esteja jogando com um punhado deles). Então, construa com sabedoria. Eu não recomendaria simplesmente enfiar cards incolores em qualquer deck.

Dito isso, eles são bastante poderosos, e você deveria jogar com eles se tiver a oportunidade. Saiba apenas que grandes poderes trazem grandes responsabilidades.

Certo. Você já tem as suas cores. A partir daí, como pegar tudo que você tem e escolher os 22 ou 23 cards que farão parte do seu deck? Essa etapa pode parecer um pesadelo quando se olha um monte de cards fantásticos, mas não perca o sono por isso: há um processo a seguir que facilita isso!

Primeiro, arrume suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não disponha seus cards que não sejam de criatura nesse momento, a menos que sejam cards que você planeja usar assim que tiver mana suficiente — por exemplo, você geralmente vai conjurar um [autocard]Desprezar[/autocard] no segundo turno, mas geralmente uma [autocard]Presença do Titã[/autocard] não é prioridade no terceiro turno.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom Deck Selado. Você não quer uma tonelada de cards em qualquer ponto da curva. É importante que você consiga um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim. Como regra geral para o formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0 – 2 criaturas

2 manas: 4 – 6 criaturas

3 manas: 3 – 5 criaturas

4 manas: 4 criaturas

5 manas: 3 criaturas

6+ manas: 1 – 2 criaturas

Isso está longe de ser bom e rápido, mas é um bom lugar para começar. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Agora que você decidiu a sua base de criaturas, é hora de adicionar alguns feitiços! Escolha os favoritos das suas cores até levar seu número de cards a 22 ou 23. Aí, você vai estar pronto para seguir em frente pela parte das mágicas!

As mágicas mais interessantes são as que nós chamamos de "mágicas de remoção" - ou seja, mágicas que neutralizam as criaturas dos oponentes, seja pelo dano, mantendo-as viradas, ou simplesmente as destruindo. O Deck Selado em Magic baseia-se em criaturas, portanto jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar criaturas de oponentes.

Interessado em mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas o ideal é se manter em 40. Cada card com que você joga acima de 40 diminui sua probabilidade de comprar aquele raro incrível que você colocou em seu deck!

A proporção de terrenos que você deve procurar é mais ou menos 17 terrenos para 23 cards de outros tipos. Isso não é certo 100% das vezes, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, em geral, é o que eu teria. Em Zendikar, em particular, se você tiver muitas aterragens ou terrenos com habilidades especiais, você pode considerar jogar com dezoito terrenos.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratinhas, uma só criatura grande vai poder derrubar todas. Do mesmo modo, se todas as criaturas forem grandes e de custo alto você corre o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Mantenha-se com uma mistura concentrada em cards de criaturas que custam dois, três, quatro ou cinco manas. Mais jogos de Deck Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três, do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! Com frequência, jogos de Deck Selado chegam a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar garantem que você possa passar por essas muralhas de criaturas.

Se quiser mergulhar de cabeça no Deck Selado, aqui estão alguns artigos que você pode ler para saber mais:

Gigante de Duas Cabeças

Juramento das Sentinelas é uma coleção feita pensando em Gigante de Duas Cabeças! Assim como os Planeswalkers estão se unindo para enfrentar os inimigos na história, você e seus amigos também podem trabalhar juntos nesse Pré-lançamento!

Cada dupla recebe duas caixas de Pré-lançamento a partir das quais sua equipe constrói dois decks. Então, vocês jogam contra outras equipes de Gigante de Duas Cabeças. Você e seu colega de equipe jogam seus turnos simultaneamente; isso significa que vocês realmente trabalham juntos!

Essa é uma excelente oportunidade de jogar Magic lado a lado com um amigo de longa data, mas funciona igualmente bem para quem ainda está só aprendendo, considerando que você vai estar lá para ajudar durante todo o processo.

E o melhor de tudo: com mecânicas como suporte e surto, dessa vez o Gigante de Duas Cabeças será diferente de tudo que você já viu. Fale com sua loja local sobre o Pré-lançamento no formato Gigante de Duas Cabeças e faça seu pré-cadastro para experimentar!

Duelo Aberto

Se a ideia de passar o dia em um torneio parece exagerada, ou se você tem menos tempo e deseja apenas jogar um pouco de Juramento das Sentinelassem pressão, você pode participar de um Duelo Aberto.

Neste evento secundário, você recebe um Première Pack de sessenta cards pronto para jogar e o usa para batalhar contra outros participantes do Duelo Aberto, inclusive os jogadores que participam do torneio principal e que estão entre as rodadas! Essa é uma boa alternativa caso não tenha certeza de que o ambiente do Pré-lançamento é para você ou não possa dedicar cinco horas a um evento de Pré-lançamento. Você pode apenas jogar partidas de Duelo Aberto quando quiser. Além disso, é divertido!

Consiga alguns tesouros

Além de todos esses cards normais legais e aquele promocional raro ou mítico do Pré-lançamento com a data do evento impressa que você encontrou na sua caixa (que é inteiramente jogável em seu deck), você também recebe algumas outras coisas interessantes!

Você ganhará esse dado Spindown D-20:

E você também receberá essa maravilhosa recapitulação de onde paramos em Zendikar — que também traz informações cruciais sobre a construção de decks. Veja, em todo o seu esplendor:

Como mencionado anteriormente, o folheto ajudará durante a construção de deck se você precisar de qualquer orientação rápida. Já deve estar tudo pronto!

As muitas mecânicas das Sentinelas

Juramento das Sentinelas está repleto de mecânicas! Você deveria mesmo conferir o artigo de Matt Tabak sobre as mecânicas para ter plena noção de tudo que está acontecendo. Você pode até imprimir e levar com você!

Reconquiste o Mundo

Espero que agora você se sinta preparado para aceitar um dos maiores desafios de todos os tempos: enfrentar Ulamog e Kozilek.

Antes que a batalha comece, vou mencionar a Galeria e Imagens de Cards mais uma vez. Ela tem todos os cards da coleção, prontos para sua apreciação, para que você possa começar a ter uma ideia do que vai querer fazer.

Isso encerra as coisas por aqui — agora cabe a você ir a seu Pré-lançamento fazer lá o seu Juramento!

Se você tiver qualquer pergunta sobre o Pré-lançamento, não hesite em me mandar um tuíte ou perguntar no meu Tumblr. Eu vou dar uma olhada e ajudar no que puder!

Divirta-se neste fim de semana. E arrebente na luta!

Gavin

