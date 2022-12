Wizards of the Coast

Jogue Magic agora com A Guerra dos Irmãos

Você é time Urza? Ou time Mishra? Ou talvez só esteja no time Eu Não Quero Mesmo Destruir o Mundo Por Favor Pare.

A jornada de Magic de volta no no tempo com A Guerra dos Irmãos está quase chegando, e há muitas formas de jogar na nova coleção, bem como muito mais coisas chegando nas próximas semanas.

Pré-lançamento: 11 a 17 de novembro

Os eventos de Pré-Lançamento de A Guerra dos Irmãos iniciam em 11 de novembro — não há momento melhor para jogar A Guerra dos Irmãos do que antes do lançamento oficial, e que lugar melhor para jogar a novíssima coleção do que sua loja de jogos local?

Tradicionalmente, o Pré-Lançamento é apoiado por um Pacote de Pré-lançamento que contém tudo que você precisa para jogar:

6 Boosters de Draft de A Guerra dos Irmãos

1 raro ou mítico raro carimbado e metalizado da coleção

1 código para Magic: The Gathering Arena que pode ser resgatado para obter itens em sua conta do MTG Arena

1 marcador de pontos de vida d20 Spindown

Tudo que você precisa fazer é se inscrever em sua loja, obter um Pacote de Pré-lançamento e começar a montar um deck de 40 cards para algumas rodadas divertidas de Selado. A maioria das lojas WPN oferece torneios tradicionais dessa forma, mas elas são descontraídas e têm certas convenções de distribuição de prêmio a participantes. Alguns lojistas também deixarão você montar seu deck e jogar com outras pessoas na sua loja conforme preferir, então fale com sua loja local para saber o que eles têm e do que você gosta.

Para obter ainda mais detalhes, Gavin Verhey, designer de Magic, falou sobre tudo que você precisa saber para o Pré-Lançamento de A Guerra dos Irmãos.

Começando em Magic? Não sabe como montar um deck com boosters de draft selados? Não acha que já consegue jogar? Boosters de Jumpstart de A Guerra dos Irmãos são uma ótima maneira de ir direto ao jogo sem montar um deck durante o Pré-Lançamento. Basta embaralhar dois Boosters de Jumpstart, e acabou — você já pode jogar!

Jogadores que participam em suas lojas locais também podem obter promos muito bons (sujeitos à disponibilidade) por conta de nossos Promos do 30º Aniversário. O Pré-Lançamento de A Guerra dos Irmãos conta com belos promos de cards com borda retrô lançados originalmente entre 1996 e 1999.

Além disso, continuamos mostrando os idiomas nos quais Magic é impresso, e Lacaios Leais em chinês simplificado é a forma especial da coleção de comemorar isso. Observe que este promo é mais raro que os demais, então confira com sua loja se eles planejam distribuí-lo no evento.

Sem tempo para jogar na loja no fim de semana? Sem problemas. A maioria das lojas também oferece seus Pacotes de Pré-Lançamento para levar, para aqueles que buscam se divertir com a coleção no conforto de sua casa, na de um amigo, ou em seu local de lazer preferido.

A Guerra dos Irmãos também é um Pré-Lançamento especial para lojistas, pois todas as lojas WPN venderão todos os produtos para a mais nova coleção antes da data de lançamento oficial, e podem oferecer mais formas de jogar nas noites de semana que antecede tal lançamento. Confira os detalhes em sua loja local para saber o que oferecem nos eventos e para obter o que estiver buscando!

Festa de Lançamento: 18 a 20 de novembro

Você jogou em seu Pré-Lançamento. Ok, talvez tenha jogado em cinco deles. De qualquer forma, você mal pode esperar por mais diversão em Magic. A Festa de Lançamento é para você. Esta coleção será lançada em todo lugar, e que forma melhor de celebrar isso do que mergulhar no novo formato Booster Draft? Se não gostar do formato de 40 cards, traga seu deck de Commander e aproveite novos jogos e cards de A Guerra dos Irmãos em seu deck!

Game Day: 3 a 11 de dezembro

Está buscando uma competição local? O Game Day é para você. Lojas WPN recebem promos para dar apoio a um torneio de um dia feito para deck Construído Padrão ou Selado de A Guerra dos Irmãos, ou até mesmo Booster Draft. Elas podem realizar o evento a qualquer momento no início de dezembro, então confira quando sua loja local vai fazê-lo.

Participantes receberão — enquanto houver estoque — a versão alternativa de Oficial de Recrutamento da nova coleção:

Ficar entre os 8 melhores de seu Game Day lhe concede uma versão alternativa de Braids, Pesadelo Desperto:

Vença seu evento e, além do direito de se gabar, você vai receber o promo Motor de Surto para comemorar!

Festa de Commander: 16 a 18 de dezembro

Há festa melhor do que uma Festa de Commander? Este evento exclusivo da WPN Premium permite que lojistas Premium façam incríveis festas para jogadores de Commander no fim de semana. Lojas que realizaram a Festa de Commander de Dominária Unida também poderão continuar desenvolvendo sua aventura inovadora, possibilitando momentos empolgantes que diferem de loja para loja. Jogadores que participarem poderão usar um card de facção que adicionará boas reviravoltas ao típico jogo de Commander.

Além disso, os participantes também receberão um Réptil da Psicose em idioma phyrexiano como brinde da festa. Cortesia dos . . . bem, dos phyrexianos. Eles são muito generosos. Com certeza não há nenhuma condição para ter este brinde, e ele não é um sinal de horrores inomináveis nos próximos meses.

Certo?

. . . certo?

Friday Night Magic: Cada sexta-feira

Alguns combos funcionam muito bem. Arroz com feijão, por exemplo. Abacaxi e pizza. Urza e Mish... Bom, talvez esse não tenha sido tão bom para Dominária, então... . . . vamos adiante.

E também há o combo clássico, noites de sexta-feira e Friday Night Magic (ou FNM). As lojas podem realizar o Friday Night Magic em qualquer formato que quiserem na forma de torneio com poucas rodadas, mas cada loja pode ter ofertas diferentes. Fale com seu lojista para descobrir como é seu evento de sexta à noite.

Estes eventos também têm suporte de pacotes promocionais WPN como prêmio, e aqui estão alguns dos cards que você pode encontrar neles para A Guerra dos Irmãos:

Commander Nights: noites da semana

Quer batalhar contra outros jogadores em jogos de Commander? Quer obter algumas conquistas de uma lista que seu lojista tem? Commander Nights é ótimo para isso! Jogue na loja, nas noites da semana, com seus amigos. Listas de conquista dão a você alguns objetivos a serem alcançados para mudar um pouco o jogo. Assim como no Friday Night Magic, pacotes promocionais WPN são a recompensa de participação potencial padrão, mas confira em detalhes o que é oferecido com seu lojista.

Isto traz muita animação à sua loja de jogos local. Para os mais competitivos, aqui estão coisas importantes para ter em mente a partir do lançamento de A Guerra dos Irmãos.

Campeonatos Regionais: novembro e dezembro

Desde que anunciamos o retorno do Pro Tour, a primeiríssima rodada dos Campeonatos Regionais ocorre a partir do fim de semana de lançamento de A Guerra dos Irmãos, em 18 de novembro, e continuará até o fim de semana de 18 e 19 de dezembro.

Estes eventos classificam os melhores de cada região ao Pro Tour de 2023, que ocorrerá de 17 a 19 de fevereiro na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Os vencedores de cada Campeonato Regional também se classificarão para o Campeonato Mundial de Magic: The Gathering que, pelo que ouvi dizer, também é bem importante.

Pro Tours são grandes torneios mundiais apenas por convite. Os participantes do Pro Tour não só competirão por uma parte dos US$ 500.000 como também obterão este belo promo não-metalizado de Jace, the Mind Sculptor do Secret Lair só por se inscreverem. Os 16 melhores também obterão uma cópia metalizada tradicional.

Este promo estará disponível nos Pro Tours de 2023 — jogar e se classificar nunca foi tão recompensador. Qual a melhor chance de se classificar para o Pro Tour? Sair-se bem no Campeonato Regional. Mesmo que, tecnicamente, a rodada classificatória desses Campeonatos Regionais já tenha passado, grande parte dos organizadores fará Classificatórias de Última Chance, então você terá uma chance se quiser competir na primeira rodada!

A data do campeonato varia de região para região, então aí vai uma colinha com região do mundo, organizador, e fim de semana!

Participantes desta rodada do Campeonato Regional receberão um card promo não-metalizado de Teferi, Herói de Dominária.

Os melhores do Campeonato Regional receberão uma cópia metalizada tradicional de Teferi também!

Estes eventos também terão prêmios adicionais, e claro, incluindo o prêmio em dinheiro. A premiação para cada Campeonato Regional será diferente entre regiões, então consulte o site do organizador de sua região para obter mais informações sobre os prêmios.

Mesmo que não tenha se classificado para o evento principal, os organizadores geralmente oferecem diversas coisas para fazer caso queira assistir, torcer para amigos e batalhar em eventos secundários, incluindo jogadores de Commander que só querem jogar. Apesar de o Campeonato Regional ser centrado no grande torneio classificatório para o Pro Tour e o Campeonato Mundial de Magic, ainda há muito para se fazer nele. Caso queira estar lá, consulte o site do organizador de sua região para saber mais!

Classificatórias dos Campeonatos Regionais para o Pro Tour em 2023: até 18 de dezembro

Falando em se classificar para os Campeonatos Regionais, você pode fazer isso agora mesmo. Bem, não agora mesmo, mas aos fins de semana. As Classificatórias dos Campeonatos Regionais que antecedem a próxima rodada dos Campeonatos Regionais — não as mencionadas antes — ocorrem até 18 de dezembro.

Participantes atualmente nas classificatórias recebem um belo promo Inspetor de Thraben.

Os melhores nas classificatórias atualmente recebem um incrível promo Espírito Altruísta. Jogadores que se classificarem para seu respectivo Campeonato Regional recebem uma versão tradicional metalizada!

Lojistas WPN podem realizar estes eventos competitivos, e pode ser que deles um ocorra perto de você. Visite o site do organizador em sua região (para saber mais, todos os links estão na seção do Campeonato Regional).

Classificatórias dos Campeonatos Regionais para o Pro Tour 3 em 2023: inicia em 7 de janeiro

E por fim, depois do ano novo, as Classificatórias dos Campeonatos Regionais para o Pro Tour 3 em 2023 começarão em 7 de janeiro. Esta notícia é recente, então vou apenas lhe indicar o grande artigo em Magic.gg que tem todas as informações, incluindo como obter os seguintes promos (seja tradicional metalizado ou não-metalizado).

Eles são radicais. Se quiser tentar obter Snapcaster Mage com arte de Jack Hughes da recente entrega do Secret Lair, clique no link acima e saiba mais.

*Expira*

Uau, são muitas formas de jogar A Guerra dos Irmãos. É como se os encontros estivessem de volta, ou algo assim. Como sempre, é possível jogar esta nova coleção em sua loja de jogos local, então fale com eles para saber sobre tudo que precisa para jogar, tanto amistosa quanto competitivamente.