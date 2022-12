Mecânicas de Ascensão dos Eldrazi

Os perigos enfrentados pelos aventureiros no plano de Zendikar tornaram-se ainda mais mortais. As missões anteriores buscavam tesouros e glória, mas agora há apenas um objetivo: a sobrevivência. Os colossais Eldrazi, perversos destruidores do éter, despertaram de seu sono nas profundezas de Zendikar. Apenas aqueles que podem controlar os Eldrazi — ou fugir deles — têm alguma chance.

Um Novo Tipo de Mágica

Originários das Eternidades Cegas, o espaço que existe entre os planos, os Eldrazi transcenderam as cores de mana como nós as conhecemos. Como resultado, os próprios progenitores Eldrazi e todos aqueles que estão próximos a eles são incolores. Mas não se deixe enganar pelo custo de mana — esses Eldrazi não são artefatos. A coleção Ascensão dos Eldrazi também marca a estreia das mágicas instantâneas e feitiços incolores. Assim como seus criadores Eldrazi, essas mágicas versáteis podem ser colocadas em praticamente qualquer deck.

Provavelmente você já viu um dos três lendários titãs Eldrazi na seção de visualização dos cards. Vamos dar uma olhada num de seus asseclas "menores":

Sim, este é um card comum.

A nova palavra-chave aniquilador encontra-se em criaturas do tipo Eldrazi incolores. É uma habilidade desencadeada que faz com que o jogador defensor sacrifique uma quantidade de permanentes quando a criatura com aniquilador ataca, antes mesmo de terem a oportunidade de bloqueá-la. Triturador de Ulamog tem aniquilador 2, portanto, toda vez que ele ataca, o jogador defensor precisa sacrificar duas permanentes. Ele também "força" você a atacar com ele... como se você não estivesse planejando fazer isso!

Como você pode imaginar, as criaturas da dimensão dos Eldrazi incolores — e elas são todas muito grandes — tendem a ser caras. Acredite ou não, Triturador de Ulamog na verdade é uma das mais baratas! Felizmente, elas recebem uma ajuda do restante da ninhada na hora do pagamento.

Logo abaixo dos Eldrazi incolores na cadeia alimentar, encontram-se os Zangões Eldrazi menores que estão ligados ao mana colorido. Muitos desses Zangões Eldrazi, assim como algumas mágicas, produzem fichas de criatura do tipo Prole Eldrazi. Essas criaturas incolores 0/1 podem ser sacrificadas para adicionar 1 à sua reserva de mana — perfeito para conjurar aqueles Eldrazi enormes.

Aqui está um Zangão Eldrazi:

E aqui está uma das fichas do tipo Prole Eldrazi que seu irmão cria:

Entrando na briga

Com a ameça que os Eldrazi representam a todo o plano, os habitantes de Zendikar resolveram entrar na briga valendo-se de suas próprias mágicas novas — subir de nível, rebote e armadura de totem — bem como de um forte subtema de criaturas com defensor.

Subir de nível

As criaturas com a nova palavra-chave subir de nível podem se tornar maiores ou adquirir novas habilidades por um pequeno investimento em mana. O número de marcadores de nível numa criatura informa o seu nível atual, e é através de seu nível atual que você conhece seu poder, sua resistência e suas habilidades extra.

Por exemplo:

Vamos dar uma olhada em Cavaleiro de Porto Altivo, que entra no campo de batalha como um simples Kor Cavaleiro 2/2 por dois manas. Assim como todas as criaturas com subir de nível, ele começa sem nenhum marcador de subir de nível — ele é "nível 0", digamos — e portanto não tem nenhuma habilidade, poder ou resistência associada aos níveis superiores. Assim que você paga o seu custo de subir de nível de 3 uma vez, o que você pode fazer a qualquer momento em que puder conjurar um feitiço, Cavaleiro de Porto Altivo passa a ser nível 1, o que significa que ele "subiu de nível" para se tornar um voador 2/3. E se você conseguir elevá-lo ao nível 4, essa pequena criatura comum se tornará uma poderosa ameaça.

Agora vamos dar uma olhada em outra criatura com subir de nível:

Ao contrário de Cavaleiro de Porto Altivo, Cronologista do Farol não faz nada de especial no nível 1, e não é muito interessante nem mesmo nos níveis de 4 a 6. Mas quando chega ao nível 7 a festa começa. Toda vez que for o turno de outro jogador, você terá direito a um turno a mais, ou seja, num jogo de dois jogadores, isso "simplesmente" significa que você terá dois turnos para cada turno do seu oponente. E num jogo com três ou mais jogadores com turnos separados... bem, "um para você, um para mim" é justo, não?

Rebote

O que é melhor do que conjurar uma mágica uma vez? Conjurá-la duas vezes, claro.

Em vez de ir para o seu cemitério, uma mágica com rebote conjurada da sua mão é exilada. Depois disso, você pode conjurá-la novamente sem pagar seu custo de mana no início de sua próxima manutenção. (Se a mágica for anulada ou se você a estiver conjurando de qualquer outro lugar que não seja a sua mão, ela irá para o seu cemitério como qualquer outra mágica.) Quando uma mágica não for suficiente para derrotar o inimigo, duplique a potência de seu mana com rebote!

Armadura de totem

As auras permitem que você crie seu próprio monstro, o que é bem legal, mas a maioria delas também deixa uma brecha para você perder dois cards de uma vez caso a sua criatura seja destruída, o que não é tão legal. Armadura de totem oferece alguma segurança para a sua criatura recém-melhorada.

Depois que uma criatura é encantada por uma Aura com armadura de totem, ela recebe um passe para a próxima vez em que seria destruída. Se uma criatura for encantada por várias Auras com armadura de totem, apenas uma dessas Auras será destruída e você poderá escolher qual delas. Não tema, você está sob a proteção dos espíritos de Zendikar.

Subtema de defensor

Os defensores e guardiões de Zendikar são mais importantes do que nunca agora com a ameaça dos Eldrazi. É por esta razão que Ascensão dos Eldrazi apresenta um forte subtema de criaturas com defensor. Além de apresentar mais criaturas com defensor do que qualquer outra coleção, ela também inclui alguns cards que o recompensam por ter mais defensores do seu lado.

Ameia Encoberta funciona ainda melhor lutando ao lado dos Eldrazi do que contra eles, pois mantém a situação ao mesmo tempo em que incrementa o seu mana.

Uma mágica monumental

O ataque dos Eldrazi alterará o plano de Zendikar — e os seus jogos de Magic — para sempre. Fique ligado para obter informações sobre as pré-estreias oficiais e atualizações através do evento de Pré-lançamento em 16 de abril!