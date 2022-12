Boas novas, Planeswalker! Suas aventuras em Ixalan levaram você à (até então perdida) cidade de Orazca. Riquezas incríveis, poderes inescrutáveis e um curioso artefato chamado “O Sol Imortal”, tudo ao seu alcance. Mas descobrir não é o mesmo que possuir. E é assim que a batalha começa. Rivais de Ixalan traz ainda mais ferramentas para salvaguardar suas descobertas de uma vez por todas. Vamos direto ao ponto.

Hora de Ascender

Rivais de Ixalan traz uma nova palavra-chave: ascender. Se você tiver a bênção da cidade, ascender desbloqueará vários bônus em diversos cards. Esta é uma descrição incomum para uma habilidade de Magic, mas ascender também é uma habilidade incomum. O que é a bênção da cidade? Como obtê-la? Vamos analisar o Corcel do Crepúsculo.

A bênção da cidade é uma designação concedida pela habilidade ascender. A bênção da cidade não é uma permanente nem um emblema. Nada pode destruí-la nem interagir com ela. É apenas uma característica sua. Essa bênção não faz nada por si só, mas pode conceder bônus a diferentes cards se você tiver a bênção da cidade. Por exemplo, o Corcel do Crepúsculo ganha um empurrãozinho e vai a 5/5 se você tem a bênção da cidade.

Se ascender estiver em uma permanente, ela vai verificar constantemente se você controla dez ou mais permanentes. No momento em que conseguir dez permanentes, você ganhará a bênção da cidade. Ela não usa a pilha e não pode ser respondida. Ela simplesmente acontece. Mas a permanente com ascender deve estar sob seu controle para que a verificação aconteça. Se você controlar dez permanentes e o número cair para oito, e em seguida conjurar o Corcel do Crepúsculo como sua nona permanente, você ainda não terá a bênção. Ascender sempre verifica o estado atual do jogo, o passado não importa.

Ascender também aparece em mágicas instantâneas e feitiços, como em Segredos da Cidade Dourada.

A habilidade ascender é um pouco diferente em mágicas instantâneas ou feitiços. Nesses casos, a habilidade ascender verifica se você controla dez ou mais permanentes apenas uma vez, na conclusão da mágica. Mágicas com ascender também fazem outras coisas. Essas instruções aparecem depois da habilidade ascender, portanto só acontecem após a verificação. Isso significa que Segredos da Cidade Dourada pode lhe oferecer a bênção da cidade antes de determinar se você deve comprar dois ou três cards.

Ao verificar se você controla dez ou mais permanentes, conte todas as permanentes em seu controle, incluindo terrenos e fichas. Não se esqueça de Auras e Equipamentos, ainda que estejam de alguma forma anexados a permanentes que você não controla. Não conte marcadores, porque eles não são permanentes.

Depois que tiver a bênção da cidade, você poderá mantê-la no resto do jogo. Nada poderá retirá-la de você. Se você perder todas as permanentes depois de ganhar a bênção da cidade... vai ser chato e você provavelmente vai perder, mas a bênção da cidade não vai embora! Por exemplo, se você controlar oito permanentes, mas tiver recebido a bênção da cidade anteriormente, você vai comprar três cards enquanto Segredos da Cidade Dourada for resolvida.

A bênção da cidade pode ser dada a várias pessoas ao mesmo tempo. Com todas as facções beligerantes de Ixalan, O Sol Imortal anda de um lado para outro, como uma batata quente. No entanto, possuir O Sol Imortal, ainda que por uns breves instantes, mudará você para sempre. Obter a bênção da cidade não afeta o estado atual da bênção em outros jogadores.

Apesar de a bênção da cidade não ser uma permanente, ficha ou um emblema, criamos um card impresso para usar como lembrete. Ok, na verdade é só para você se exibir mesmo, mas faça como quiser.

Retorno à aventura!

Todas as quatro facções de Ixalan voltaram nesta coleção, junto com as mecânicas e habilidades que as tornaram famosas. Se precisar recapitular, aqui está um breve resumo.

Enfurecer

Os dinossauros enlouquecidos do Império do Sol são montarias fantásticas e excelentes companheiros de batalha. Muitos deles têm habilidades enfurecer, que são desencadeadas toda vez que um dinossauro sofre dano.

Raide e Tesouro

Os piratas da Coalizão Brônzea ainda estão por aí, roubando e pilhando os mares. As habilidades raide são aplicadas se você tiver atacado com uma ou mais criaturas no início do turno. As fichas de Tesouro também estão de volta. São fichas de artefato que podem ser sacrificadas por um mana de qualquer cor.

Explorar

A habilidade explorar aparece em alguns cards de Rivais de Ixalan. Quando uma criatura que você controla explora, você revela o card no topo do seu grimório para ver o que encontra. Se for um card de terreno, você o coloca em sua mão. Do contrário, você coloca um marcador +1/+1 na criatura e o card pode ir para seu cemitério ou pode voltar para o topo do seu grimório.

Mais cards dupla face incríveis que se transformam em terrenos com bordas de mapa fantásticas, viva!

Ah é, caso você esteja se perguntando, há outros cards dupla face incríveis que se transformam em terrenos com bordas de mapa fantásticas. Viva!

Girando o card

Se precisar de mais informações sobre alguma das mecânicas de Ixalan, recomendo dar uma olhada no artigo de mecânicas de Ixalan.

Inigualável

O encerramento de Ixalan traz o clímax das missões de poder, das alterações de alianças e o destino de um artefato antigo que contém em si o destino de mundos inteiros. Os eventos de Rivais de Ixalan não vão deixar pedra sobre pedra, mesmo em seus decks favoritos.

Aperte o cinto! A viagem será turbulenta. Divirta-se no Pré-lançamento!